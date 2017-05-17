ФАКТЫ ИЛИ ВЫДУМКА. Вновь о фильме «Двадцать восемь панфиловцев»

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НОВОСТИ

  • 17/05/2017
    Почему московский департамент СМИ по сути поощряет вымогательство и мошенничество, а прокуратура бездействует

    Недавно московские власти снесли почти все газетные киоски, разыграв на платной основе конкурс на освободившиеся места. По сути произошёл серьёзнейший передел рынка, который привёл в том числе к ограничению свободы слова и распространения качественных печатных изданий.

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  • 13/05/2017
    Виктор Лихоносов - лауреат Патриаршей литературной премии

    Сердечно поздравляем Виктора Ивановича, нашего давнего и любимого автора, с присуждением ему Патриаршей литературной премии 2017 года!

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  • Damien Rice в России
    12/05/2017
    Damien Rice в России

    27 мая в Санкт-Петербург (Эрарта) и 30 мая в Москве (Vegas City Hall) выступит удивительный ирландский музыкант Дэмьен Райс.

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  • 10/05/2017
    "МИР СЕВЕРА" № 2, 2017

    Читайте в номере сенсационный материал о Владимире Высоцком его близкого друга - поэта Игоря Кохановского. А также:

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  • 08/05/2017
    С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

    Наши коллеги из «Литературной газеты» на своём сайте обвинили нас в «нарушении основополагающих норм журналистской этики», якобы допущенном во время подготовки интервью с главным редактором этого издания Юрием Михайловичем Поляковым. К сожалению, они не уточнили, в чём конкретно проявилось нарушение журналистской этики. В связи с этим редакция газеты «Литературная Россия» вынуждена дать свои короткие разъяснения.

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  • 03/05/2017
    НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ БОЛЬШОГО ХУДОЖНИКА

    Опережающая история о том, кто губит «Литературную газету»

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  • 02/05/2017
    РУССКИЙ ДЕНЬ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

    Первого мая Хабаровское Содружество русских общин развернуло свою праздничную площадку возле стадиона имени Ленина в краевом центре. Уже второй год подряд. В этот раз с гораздо большим составом участников и новыми яркими впечатлениями.

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  • 26/04/2017
    Чёрная метка депутату и писателю, который отказывается действовать под диктовку московских властей

    Как известно, на днях Государственная Дума в первом чтении рассмотрела проект закона о реновации в Москве. В переводе на русский язык это означает, что была подведена юридическая база под снос в ближайшие годы в столице нескольких тысяч пятиэтажек и на переселение более миллиона москвичей в новые дома.

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  • 26/04/2017
    Ослепительная выездная показуха правительства и правящей партии, или Как, прикрываясь красивыми словами, Мединский, Неверов и Говорухин толкают нашу культуру в пропасть

    Чуть ли не драматически закончилась очередная выездная пиар-акция нашей любимой партии «Единая Россия» и дорогого всем нам Правительства. Речь идёт о проведённых в Омске всероссийских посиделках, посвящённых якобы заботе о развитии нашей отечественной культуры.

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  • 14/04/2017
    Вышел восьмой номер альманаха «ГЛАГОЛЪ»

    Несомненно, лидером русской заграничной периодики был и остается Париж. Сколько всего там выпускалось разных наименований русскоязычных изданий, наверное, невозможно даже и подсчитать! И вот уже без малого десятилетие в столице Русского зарубежья выходит новое издание – альманах «Глаголъ».

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СТАТЬИ Свежий номер №17. 19 мая 2017

ФАКТЫ ИЛИ ВЫДУМКА. Вновь о фильме «Двадцать восемь панфиловцев»

Полностью раскритиковал фильм за неинтересность А. Шпагин своей статьёй «Кино и немцы» (ЛР, № 16). Посмотрел его и я, биограф политрука Клочкова.

Чему порадовался? Тема фильма – сама по себе противоядие скандально известному своей циничной безфактностью (!) приговору главы Росархива А.Артизова и его сотрудника С.Мироненко: боя-де не было как такового.

Чему огорчился? Фильм не во всём достоверен, чем умаляет значимость того, что против почти полусотни танков врага встали всего-то 28 героев (взвод!) лишь с противотанковыми ружьями, винтовками и гранатами, да к тому же без стыковки с остальными взводами.

На экране же у Дубосеково сражается вся рота (100 бойцов), да при поддержке пушек, с подводами, с телефоном в штаб, а клич «Позади Москва!..» звучит иначе, чем это запомнилось одному из очевидцев.

Но какой архив обеспечил киношников этими фактами, кои противоречат воспоминаниям, исследованиям, учебникам? Режиссёр и его радетели в Военно-Историческом обществе обязаны сообщить это зрителям 1 ТВ-канала, где прошёл 9 мая этот фильм – внимание! – без каких-либо объяснений специалистов.

 

* * *

Напомню: ныне критикуются многие фильмы по истории и по сочинениям классики – взыскуется мера домысла и мера достоверности. Но отчего отмалчиваются Министерство культуры России и Союз кинематографистов?

 

Валентин ОСИПОВ

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Комментарии  

# Изергиль Старухин 19.05.2017 17:32
Клич, запомнившийся очевидцу. Так и назови свою книгу о политруке.
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# Изергиль Старухин 19.05.2017 17:30
Раскритиковал статьей. Трудно писать на чужом языке, Валерий Осипов?
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