ФАКТЫ ИЛИ ВЫДУМКА. Вновь о фильме «Двадцать восемь панфиловцев»

Чему порадовался? Тема фильма – сама по себе противоядие скандально известному своей циничной безфактностью (!) приговору главы Росархиваи его сотрудника: боя-де не было как такового.

Чему огорчился? Фильм не во всём достоверен, чем умаляет значимость того, что против почти полусотни танков врага встали всего-то 28 героев (взвод!) лишь с противотанковыми ружьями, винтовками и гранатами, да к тому же без стыковки с остальными взводами.

На экране же у Дубосеково сражается вся рота (100 бойцов), да при поддержке пушек, с подводами, с телефоном в штаб, а клич «Позади Москва!..» звучит иначе, чем это запомнилось одному из очевидцев.

Но какой архив обеспечил киношников этими фактами, кои противоречат воспоминаниям, исследованиям, учебникам? Режиссёр и его радетели в Военно-Историческом обществе обязаны сообщить это зрителям 1 ТВ-канала, где прошёл 9 мая этот фильм – внимание! – без каких-либо объяснений специалистов.

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Напомню: ныне критикуются многие фильмы по истории и по сочинениям классики – взыскуется мера домысла и мера достоверности. Но отчего отмалчиваются Министерство культуры России и Союз кинематографистов?

Валентин ОСИПОВ