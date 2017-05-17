Арслан ХАСАВОВ. От Федерального агентства по делам национальностей за версту несёт пустотой

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НОВОСТИ

  • 17/05/2017
    Почему московский департамент СМИ по сути поощряет вымогательство и мошенничество, а прокуратура бездействует

    Недавно московские власти снесли почти все газетные киоски, разыграв на платной основе конкурс на освободившиеся места. По сути произошёл серьёзнейший передел рынка, который привёл в том числе к ограничению свободы слова и распространения качественных печатных изданий.

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  • 13/05/2017
    Виктор Лихоносов - лауреат Патриаршей литературной премии

    Сердечно поздравляем Виктора Ивановича, нашего давнего и любимого автора, с присуждением ему Патриаршей литературной премии 2017 года!

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  • Damien Rice в России
    12/05/2017
    Damien Rice в России

    27 мая в Санкт-Петербург (Эрарта) и 30 мая в Москве (Vegas City Hall) выступит удивительный ирландский музыкант Дэмьен Райс.

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  • 10/05/2017
    "МИР СЕВЕРА" № 2, 2017

    Читайте в номере сенсационный материал о Владимире Высоцком его близкого друга - поэта Игоря Кохановского. А также:

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  • 08/05/2017
    С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

    Наши коллеги из «Литературной газеты» на своём сайте обвинили нас в «нарушении основополагающих норм журналистской этики», якобы допущенном во время подготовки интервью с главным редактором этого издания Юрием Михайловичем Поляковым. К сожалению, они не уточнили, в чём конкретно проявилось нарушение журналистской этики. В связи с этим редакция газеты «Литературная Россия» вынуждена дать свои короткие разъяснения.

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  • 03/05/2017
    НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ БОЛЬШОГО ХУДОЖНИКА

    Опережающая история о том, кто губит «Литературную газету»

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  • 02/05/2017
    РУССКИЙ ДЕНЬ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

    Первого мая Хабаровское Содружество русских общин развернуло свою праздничную площадку возле стадиона имени Ленина в краевом центре. Уже второй год подряд. В этот раз с гораздо большим составом участников и новыми яркими впечатлениями.

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  • 26/04/2017
    Чёрная метка депутату и писателю, который отказывается действовать под диктовку московских властей

    Как известно, на днях Государственная Дума в первом чтении рассмотрела проект закона о реновации в Москве. В переводе на русский язык это означает, что была подведена юридическая база под снос в ближайшие годы в столице нескольких тысяч пятиэтажек и на переселение более миллиона москвичей в новые дома.

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  • 26/04/2017
    Ослепительная выездная показуха правительства и правящей партии, или Как, прикрываясь красивыми словами, Мединский, Неверов и Говорухин толкают нашу культуру в пропасть

    Чуть ли не драматически закончилась очередная выездная пиар-акция нашей любимой партии «Единая Россия» и дорогого всем нам Правительства. Речь идёт о проведённых в Омске всероссийских посиделках, посвящённых якобы заботе о развитии нашей отечественной культуры.

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  • 14/04/2017
    Вышел восьмой номер альманаха «ГЛАГОЛЪ»

    Несомненно, лидером русской заграничной периодики был и остается Париж. Сколько всего там выпускалось разных наименований русскоязычных изданий, наверное, невозможно даже и подсчитать! И вот уже без малого десятилетие в столице Русского зарубежья выходит новое издание – альманах «Глаголъ».

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СТАТЬИ Свежий номер №17. 19 мая 2017

Арслан ХАСАВОВ. От Федерального агентства по делам национальностей за версту несёт пустотой

– Несколько лет назад в России было создано Федеральное агентствопо делам национальностей. Заметили ли вы уже какую-то пользу от этого ведомства, или оно оказалось очередным примером пустопорожней бюрократической организации?

– Признаюсь, ваш вопрос застал меня врасплох. Так, я поймал себя на мысли о том, что о деятельности этого федерального ведомства не слышал давно, хотя достаточно внимательно слежу за информационной повесткой дня.

Любопытный, перешёл на сайт агентства – скупая лента новостей, не сообщающая сколько-нибудь ценных сведений. Упорный, стал искать и нашёл документы, среди которых наибольший интерес вызвал план деятельности аж до 2021-го года. Прорываясь сквозь мутные воды канцелярщины, обнаруживаю безрадостные проекты, вроде привлечения казачьих обществ к несению государственной и иной службы. Есть и цифры, призванные показать эффективность имеющихся подходов и уровень амбициозности стоящих задач. Вместо 25 тысяч человек – 29. То же и с остальным. Весело, ничего не скажешь!

От всего этого за версту несёт мертвечиной – скучной, пустой и глупой. Очевидно, что система нуждается в новых людях, которые смогут раскачать эти насквозь проржавевшие качели и, возможно, основать на месте возникающих пустот новые ведомства. К примеру, министерство счастья – на манер во многом передовых Объединённых Арабских Эмиратов. Прочь от тяжёлого костюма бюрократа – к яркому и живому!

 

Арслан Хасавов – кумыкский писатель, автор нескольких книг прозы и публицистики.

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Комментарии  

# Гюрза 19.05.2017 20:16
Разве правильно сказать:"...за версту несет пустотой"? В "ЛР" что ни заголовок, то загадка. То "Заклеенные рты библиотекарш", то "Не надо стесняться положительного портрета..."
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# Изергиль Старухин 19.05.2017 17:45
В воздухе несло пустотой. Тургенев, не иначе.
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