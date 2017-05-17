Арслан ХАСАВОВ. От Федерального агентства по делам национальностей за версту несёт пустотой

– Признаюсь, ваш вопрос застал меня врасплох. Так, я поймал себя на мысли о том, что о деятельности этого федерального ведомства не слышал давно, хотя достаточно внимательно слежу за информационной повесткой дня.

Любопытный, перешёл на сайт агентства – скупая лента новостей, не сообщающая сколько-нибудь ценных сведений. Упорный, стал искать и нашёл документы, среди которых наибольший интерес вызвал план деятельности аж до 2021-го года. Прорываясь сквозь мутные воды канцелярщины, обнаруживаю безрадостные проекты, вроде привлечения казачьих обществ к несению государственной и иной службы. Есть и цифры, призванные показать эффективность имеющихся подходов и уровень амбициозности стоящих задач. Вместо 25 тысяч человек – 29. То же и с остальным. Весело, ничего не скажешь!

От всего этого за версту несёт мертвечиной – скучной, пустой и глупой. Очевидно, что система нуждается в новых людях, которые смогут раскачать эти насквозь проржавевшие качели и, возможно, основать на месте возникающих пустот новые ведомства. К примеру, министерство счастья – на манер во многом передовых Объединённых Арабских Эмиратов. Прочь от тяжёлого костюма бюрократа – к яркому и живому!

Арслан Хасавов – кумыкский писатель, автор нескольких книг прозы и публицистики.