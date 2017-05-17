ВАЖНЕЙШЕЕ ВЕДОМСТВО СТРАНЫ, ВИДИМО, ФУНКЦИОНИРУЕТ В ЗАОЧНОМ РЕЖИМЕ

Почему руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов страшно боится встречаться с журналистами? Может, опасается признать провалы в национальной политике?

Пару лет назад в нашей стране было создано Федеральное агентство по делам национальностей, которое возглавил Игорь Баринов. Однако, в нашей печати всё это время об Агентстве, как и о его руководителе, почти ничего не рассказывалось. Это при том, что проблемы межнациональных отношений волнуют практически всё население страны. Именно поэтому мы первого декабря прошлого года обратились в отдел внешних коммуникаций Агентства с просьбой оказать помощь в организации интервью с Игорем Бариновым. Нашей газете хотелось подробно рассказать о самом Баринове, его судьбе и взглядах на национальную политику.

Руководитель ФАДН Игорь Баринов

Первоначально к нашей просьбе в Агентстве отнеслись очень даже благожелательно. Так, уже 5 декабря сотрудница Агентства Александра Морозова письменно сообщила нам: «На этой неделе руководитель ФАДН России Игорь Баринов находится в командировке. По поводу его графика на следующей неделе сможем сориентировать ближе к концу текущей». Но уже через две недели г-жа Морозова своё отношение изменила. Она написала в редакцию, что, во-первых, до принятия новой государственной программы «Реализация государственной национальной политики» Агентство «не готово обсуждать данную тему», а во-вторых, «для интервью сейчас недостаточно данных». Естественно, такая официальная позиция Агентства вызвала удивление. Как же работают в Агентстве люди, если у них нет никаких данных? Правда, потом выяснилось, что г-жа Морозова даже не соизволила проинформировать г-на Баринова о просьбе редакции «ЛР» дать интервью.

Позже помощница Баринова г-жа Ямкова принесла редакции извинения за непрофессионализм пресс-службы ведомства, сообщив, что некомпетентные сотрудники больше в Агентстве не работают. Она написала: «В связи с очень плотным графиком руководителя ФАДН России И.В. Баринова в данный момент мы думаем, на какую дату поставить интервью Вашему изданию, и Ваша заявка находится в работе». При этом г-жа Ямкова подчеркнула, что мы во время будущего общения с Бариновым не обязаны следовать заранее запрашиваемым вопросам. А для чего тогда запрашивали список вопросов? Как пояснила Ямкова: «Это стандартная процедура работы, которая позволяет понять формат интересующей СМИ информации и сэкономить время журналистов и руководителя агентства».

Ну а потом началась череда отсрочек. То г-н Баринов болел, то он был очень занят. «Думаю, – написала нам накануне Нового года Ямкова, – сразу после праздников что-нибудь придумаем».

Думы затянулись на четыре с лишним месяца. А недавно мы получили из Агентства странное письмо. Приведём его полностью:

«Отдел реализации и информационного сопровождения мероприятий Управления делами рассмотрел Ваше обращение об организации интервью для газеты «Литературная Россия» и сообщает.

В Федеральном агентстве по делам национальностей (далее Агентство) существует порядок направления запросов от средств массовой информации, опубликованный на официальном сайте Агентства в сети «Интернет» в подразделе «Контакты» раздела «Пресс-центр». Согласно данному порядку, в заявке на интервью с Руководителем Агентства необходимо указывать тему интервью, список вопросов, сроки, а также контактные данные для обратной связи. В Вашем запросе от 01.12.2016 года список вопросов отсутствовал. К сожалению, у Руководителя Агентства очень плотный график работы и не всегда есть возможность встречаться с журналистами лично. Уважая Ваше право на получение оперативной информации о деятельности Агентства, отдел реализации и информационного сопровождения мероприятий Управления делами готов рассмотреть возможность заочного интервью путём подготовки ответов на интересующие Вас вопросы в письменной форме, что, безусловно, отвечает требованиям информационной открытости государственных ведомств.

В связи с вышеизложенным просим Вас прислать запрос со списком интересующих Вас вопросов для интервью согласно требованиям, указанным на официальном сайте Агентства, на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .»

Что после этого остаётся сказать? Одно из двух: или руководитель Агентства Игорь Баринов – большой трус, которому нечего сказать о работе ведомства (а значит, бывшая сотрудница Агентства А.Морозова была права, когда заявляла, что ФАДН не готово что-либо обсуждать с журналистами и не имеет для интервью достаточных данных), или просто Баринов избрал новую систему ведения дел в ведомстве, переведя очное общение с заинтересованными лицами на заочное? Но в любом случае возникает версия, что г-н Баринов оказался не на своём месте.