КРУТИСЬ-ВЕРТИСЬ… В Карелии есть своя звезда

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    Почему московский департамент СМИ по сути поощряет вымогательство и мошенничество, а прокуратура бездействует

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  • 13/05/2017
    Виктор Лихоносов - лауреат Патриаршей литературной премии

    Сердечно поздравляем Виктора Ивановича, нашего давнего и любимого автора, с присуждением ему Патриаршей литературной премии 2017 года!

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    12/05/2017
    Damien Rice в России

    27 мая в Санкт-Петербург (Эрарта) и 30 мая в Москве (Vegas City Hall) выступит удивительный ирландский музыкант Дэмьен Райс.

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  • 10/05/2017
    "МИР СЕВЕРА" № 2, 2017

    Читайте в номере сенсационный материал о Владимире Высоцком его близкого друга - поэта Игоря Кохановского. А также:

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  • 08/05/2017
    С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

    Наши коллеги из «Литературной газеты» на своём сайте обвинили нас в «нарушении основополагающих норм журналистской этики», якобы допущенном во время подготовки интервью с главным редактором этого издания Юрием Михайловичем Поляковым. К сожалению, они не уточнили, в чём конкретно проявилось нарушение журналистской этики. В связи с этим редакция газеты «Литературная Россия» вынуждена дать свои короткие разъяснения.

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  • 03/05/2017
    НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ БОЛЬШОГО ХУДОЖНИКА

    Опережающая история о том, кто губит «Литературную газету»

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  • 02/05/2017
    РУССКИЙ ДЕНЬ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

    Первого мая Хабаровское Содружество русских общин развернуло свою праздничную площадку возле стадиона имени Ленина в краевом центре. Уже второй год подряд. В этот раз с гораздо большим составом участников и новыми яркими впечатлениями.

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  • 26/04/2017
    Чёрная метка депутату и писателю, который отказывается действовать под диктовку московских властей

    Как известно, на днях Государственная Дума в первом чтении рассмотрела проект закона о реновации в Москве. В переводе на русский язык это означает, что была подведена юридическая база под снос в ближайшие годы в столице нескольких тысяч пятиэтажек и на переселение более миллиона москвичей в новые дома.

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  • 26/04/2017
    Ослепительная выездная показуха правительства и правящей партии, или Как, прикрываясь красивыми словами, Мединский, Неверов и Говорухин толкают нашу культуру в пропасть

    Чуть ли не драматически закончилась очередная выездная пиар-акция нашей любимой партии «Единая Россия» и дорогого всем нам Правительства. Речь идёт о проведённых в Омске всероссийских посиделках, посвящённых якобы заботе о развитии нашей отечественной культуры.

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  • 14/04/2017
    Вышел восьмой номер альманаха «ГЛАГОЛЪ»

    Несомненно, лидером русской заграничной периодики был и остается Париж. Сколько всего там выпускалось разных наименований русскоязычных изданий, наверное, невозможно даже и подсчитать! И вот уже без малого десятилетие в столице Русского зарубежья выходит новое издание – альманах «Глаголъ».

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СТАТЬИ Свежий номер №17. 19 мая 2017

КРУТИСЬ-ВЕРТИСЬ… В Карелии есть своя звезда

«...это поколение совершенно открыто подружилось с капитализмом. Выходцы из девяностых, они его дети... Они – его рыночная продукция...» (Из статьи Льва Мальчукова о прозе Дмитрия Новикова, «Октябрь» № 12, 2015)


В Петрозаводске живёт талантливый рассказчик, общественный деятель (председатель Союза карельских писателей) и успешный предприниматель Дмитрий Новиков. Литература и бизнес связаны у него крепким морским узлом, о чём можно судить даже по названию его турфирмы «Муки-муки» (в переводе с карельского «крутись-вертись»): именно так назывался и его рассказ, «опубликованный в журнале «Октябрь», (№7, 2014) Кажется, с тем же прицелом взял писатель и своё сетевое имя – «Павич» (набираешь в сети того Павича, ну автора «Хазарского словаря», а выходит этот).

Novikov coverВот и раскрутка нового проекта Дмитрия Новикова – романа «Голомяное пламя» – началась, как и положено в бизнесе, задолго до его реализации. Ещё в 2007 году в своей речи по случаю получения новой Пушкинской премии Новиков сказал, что голомяное пламя для него не просто голомя – открытое море – а ожидание чуда.

И на протяжении всех последующих лет писатель подогревал в СМИ и в сети ожидания своих поклонников, а точнее поклонниц (в Карелии, как и вообще в стране, основная масса читателей – женщины). И вот спустя почти десять лет я открыла новый роман писателя в ожидании чуда:

«На широком косогоре, у самого устья бурливой Керети раскинулась деревня Кереть, нежилая. Раскинулась и лежит. Лежат на земле останки домов, еле угадываемые в высокой густой траве, разнузданно расцвеченной жёлтыми, синими, белыми пятнами роскошных луговых цветов. Лежат на погосте старые поморские кресты, сквозь белёсое древнее дерево которых проросла многолетняя брусника»

Читаю – и перед глазами встают поморские деревни – Гридино, Вирма, Шуерецкое, Сумпосад… – где я не раз бывала у родственников мужа и куда возила своих друзей из Питера, Германии, Финляндии… – подышать теми просторами и той древнерусской историей. Здорово пишет Дмитрий, не оторваться! Но, кажется, я уже где-то это читала. Ну да, в журнале «Дружба народов» (№ 9, 2007), а потом в книге «В сетях твоих» (Петрозаводск, «Verso», 2012), о которой я писала в популярном у нас на севере интернет-журнале «Лицей» и за которую писатель в 2016 году получил республиканскую премию.

Возвращаюсь к началу романа и читаю внимательнее.

Итак: есть Автор («Я»), который с первых строк заявляет о себе как путешественник, знаток Беломорья, и просто «доброй целовек», готовый всем бескорыстно помочь, что в наше прагматичное время дорогого стоит. И есть герой врач-песенник Гриша (поэтому не удивительна медицинская фразеология, типа: «От ярости запрыгал пульс аорты»). Герой благодарен Автору за открытие Пути в Беломорье (почти Беловодье), дарит ему «Словарь живого поморского языка» (там-то, надо понимать, и зафиксировано «голомя») и рассказывает не только о путешествии по Беломорью, но и о сугубо личном – своём детстве в карельской деревне. Такое доверие вызвано, вероятно, тем, что у Автора те же карельские корни, что и у Гриши.

Автору остаётся только записать эти истории, т.е. литературно обработать. Вживе человек не может говорить так красиво. Хотя, как следует из преамбулы, Гриша был очень способен к сочинительству (от его песен, говорит Автор, «увлажнялись глаза даже у суровых северных мужчин»). И он не просто рассказывает Автору о своём путешествии, а живописует. То есть мог бы и сам написать. Но почему-то не написал. Да и не в том дело – кто рассказал, кто записал… Главное, чтобы случилось чудо.

Увы, чуда, не случилось. По крайней мере, для меня. Потому как возникло стойкое ощущение дежавю. Эти истории – «Запах оружия», «Глаза леса», «На Суме-реке», «В сетях Твоих», «Другая река», «Беломор»… – я уже читала как в толстых литературных журналах, так и в книгах Новикова – «Вожделение» (повесть в рассказах, Москва, «Вагриус», 2005) и «В сетях Твоих» («Verso», 2012).

Естественно, задумалась, с какой целью повтор? Возможно, чтобы расширить наше представление о семидесятых, девяностых, двухтысячных, а потом уйти к истокам – к началу двадцатого и даже семнадцатого века?.. Не случайно же история, которую мы прежде знали как «Запах оружия», сегодня имеет в названии точную дату – «1975».

Однако ничего нового: что было в «Запахе оружия», то и осталось: дом, баня, дед… – через воспоминание не мальчика, но мужа. Только мужу может вспомниться, как шестилетним (шестилетним!) ребёнком, увидев незнакомого зверя, терзающего добычу, он «словно и сам был немного этим зверем, словно сам он скользил сквозь траву и наслаждался добычей. Словно сам он сладко убивал…» У детей всё же другая, детская психика. Насчёт «сладко» – просыпается позже, если только ребёнок изначально не садист.

Воспоминания продолжаются. Теперь уже из 1913-го. Надо понимать, что Грише это всё рассказал его отец, т.к. насчёт деда Гриша признаётся: «Я очень мало знал тебя. Ты ушёл, когда мне было шесть. Несколько детских рыбалок вместе. Несколько рассказов об охоте…» (вообще, странный этот Гриша, а точнее, Автор, записавший Гришины воспоминания: то у него Гриша исповедуется от «Я», то превращается в «Он»).

История заканчивается, начинается другая, но тоже знакомая – «Глаза леса» и тоже под новым названием – «2005, Ловозеро»:

«В маленькой лесной избушке тепло. Это самое главное – ещё полчаса назад мы с Володей дрожали крупной звериной дрожью, насквозь промокнув под брызгами злых, острых волн озера Любви (как ещё на русский перевести Ловозеро)»

Между историями церковные песнопения – то кондак, то тропарь… И опять непонятно, от кого они – то ли от документального автора, то ли от альтер эго Новикова (вообще где место Автора в «романе»? Появляется в начале, и… И что?) то ли от его героя, Гриши.

Глава под названием «1971, Крым» – это рассказ «Предвкушения» из повести в рассказах «Вожделение» («Вагриус», 2005). И там и здесь одно и то же:

«Гроздь виноградная была ярка, светилась изнутри, словно состояла из нескольких десятков маленьких электрических лампочек, выкрашенных в светло-изумрудный цвет…»

Разумеется, если есть спрос, «старые» рассказы можно переиздавать хоть каждый год. Только зачем бывшее выдавать за новый роман, да ещё вносить в списки претендентов на звание «национальный бестселлер»-2017 с миллионным гонораром? Или это и есть то самое развитие когда-то великой русской литературы? Ноу-хау нового реализма?

Меня приятно удивила в этот раз принципиальная позиция книгоиздательской комиссии при Министерстве культуры Карелии. Несмотря на давление «группы поддержки», комиссия отказала известному и, надо признать, влиятельному в своём ареале писателю в издании за госсчет этого так называемого романа. Отказала по чисто профессиональным мотивам. Ведь в отличие от москвичей местные читали книги Новикова и при всём уважении к таланту прозаика не захотели дурачить читателя, выдавать старое за новое.

Хотя, что скрывать: литература сегодня – тот же бизнес, и Новиков-предприниматель, сформировавшись в диком капитализме девяностых, не мог частично не привнести и в литературу те же приёмы. Он знает, что сегодня именно романы лучше покупаются и продаются, да и для премий они предпочтительней. Вот и монтирует писатель свои рассказы то в повесть, то в роман. Но в итоге, как сказал известный московский прозаик Роман Сенчин, «получается роман не роман, повесть не повесть…»

«Новиков не романист, – подтвердил и доктор филологических наук, Лев Мальчуков. – Он большого масштаба рассказчик».

Не верить профессору ПетрГУ я не могу: он настоящий спец в литературе. Но ничего унизительного для писателя здесь нет. Ну вот не написал же Чехов романа и тем не менее известен всему миру. А такие рассказы Новикова, как «Муха в янтаре», по-моему, стоят целого романа.

 
7 Novikov i Hudilaynen
Дмитрий Новиков и экс-губернатор Карелии Александр Худилайнен.
Фото сайта gov.karelia.ru
 

P.S. Когда я показала эту статью одной своей коллеге, она спросила: «Не боишься? Дима пришёл в литературу из чёрного бизнеса девяностых, с ним поосторожнее, а то…». Боюсь ли я крутых парней? Конечно, боюсь – и крутых, и вообще… Генетическая память. Но как сказал Павич, только не этот, а тот – серб Милорад: «Если движешься в том направлении, в котором растёт твой страх, значит, ты на правильном пути…».

 

Галина СКВОРЦОВА-АКБУЛАТОВА

 

г. ПЕТРОЗАВОДСК


Дмитрий НОВИКОВ. Голомяное пламя. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017

 

 

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Комментарии  

# Яна Жемойтелите 20.05.2017 10:26
Все так и есть. Роман Новикова в Петрозаводске ждали как некое откровение. Однако, открыв журнал "Октябрь", в котором он впервые был опубликован, я пережила смешанное чувство недоумения и потрясения именно потому, что роман отказался отрывками из новиковских рассказов, сшитыми в единое лоскутное одеяло. Как такое вообще возможно? Честно говоря, до сих пор я стеснялась даже задать этот вопрос непосредственно автору, как, наверное, и многие другие мои коллеги. Потому что автор абсолютно уверен в том, что написал новый роман. Тем более странно, что ничего подозрительного не заметили ни Андрей Рудалев, ни Павел Басинский, ни другие известные критики, которые наверняка читали предыдущие книги Дмитрия Новикова. Что вообще происходит с нашей литературой? Ребята, вы что такое творите?
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# Садовский 19.05.2017 23:30
Первая реплика Изергиля, которой я просто очарован! Даже больше, чем головоногим названием романа, изданного под чутким руководством аж Елены Шубиной из империи АСТ.
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# Изергиль Старухин 19.05.2017 17:49
Помнится в старом "Детском мире" была секция "Мальчуковые костюмы". Оказывается, это костюмы для критиков из журнала "Октябрь". Знать бы тогда.
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# Гюрза 20.05.2017 07:13
Не было такого названия в "Детском мире". Нехорошо высмеивать фамилию человека. Тем более придумывать секции "Детского мира" для красного словца.
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