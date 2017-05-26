ОКАТОЛИЧЕННЫЕ РАЗРУШИТЕЛИ ПРАВОСЛАВИЯ

Если наше молодое поколение, наше будущее

воспитается на чужих хлебах (и идеях),

то Родина для них станет чужая

и они ей тоже.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

Для унии, очевидно, необходимы следующие условия:

– Во главе РПЦ должен быть патриарх-экуменист, сторонник унии.

– Должна быть создана организация (в дальнейшем будем называть её «командой»), состоящая из иерархов католической и русской церкви, для координации действий и осуществления практических шагов воссоединения.

– В аппарат Московского Патриархата должен быть внедрён агент влияния, который должен быть высокопоставленным чиновником, лучше всего главой Отдела внешних церковных связей (ОВЦС). Этот же агент должен одновременно быть, как минимум, католическим кардиналом для оперативного взаимодействия с Папской канцелярией.

Задача агента влияния – организовать всю практическую работу или, как говорится, «приделать ноги» к идее уни со стороны России под прикрытием патриарха-экумениста.

Другой функцией агента и подчинённого ему аппарата является максимальное ослабление факторов, препятствующих продвижению унии внутри России, в том числе через административное навязывание нового, экуменического, богословия, в котором бы оспаривались и ставились под сомнение основные догматы православия, противоречащие идее унии, в том числе постановления Вселенских соборов, а также «коррекция» «Символа Веры», главной церковной молитвы православных, в которой слова «Верую… во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую церковь» костью застревают в горле экуменистов.

– Должна быть проведена масштабная кадровая ротация в духовных учебных заведениях с заменой православных преподавателей на экуменистов, с целью последующего массового замещения старого священства на «окатоличенных разрушителей православия».

В эти же заведения посылать «на обработку» молодых монахов для подрыва оплота православия – монастырей. Привести внутрецерковную документацию, хозяйственную деятельность, отчётность и т.п. в соответствии с ватиканскими стандартами.

Продвижение унии облегчается отсутствием, за редким исключением, тайного голосования в РПЦ, так что любой экуменический документ, спущенный патриархией, принимается на собраниях подавляющим большинством епископов и священников (первые боятся лишиться своих дворцов, вторые – своих приходов, иначе нечем будет кормить матушек и детей).

Все годы правления патриарха Кирилла идёт масштабное давление на православие и повсеместное насаждение экуменизма.

Некоторые читатели, возможно, подумают – не сгущаю ли я краски? Нет, не сгущаю. Вот факты:

В декабре 2008 года внезапно, при загадочных обстоятельствах погибает последний православный патриарх Русской церкви Алексий II. Официальной версии причин смерти ни СМИ, ни интернет не верят.

В материале «Записки мирянина» (Dr. Alex) автор в 2015 году вспоминает о своей поездке на Афон: «Один монах с Карулей рассказывал о том, что несколько лет назад, ещё при жизни Алексия II, на Афон приезжал кардинал из Польши в одежде мирянина. И он посещал монастырь, как мне помнится, Григориат или Дионисиат (позабыл, но они рядом). Там завязался разговор между монахом монастыря и кардиналом (про которого монах ничего не знал, думая, что это мирянин) об экуменизме. Кардинал говорил о том, что воссоединение между католиками и православными – благо, пытался это доказать и говорил, что всё к этому готово, но монах никак не соглашался, и они долго спорили. В конце, когда кардинал собрался уже уезжать, – точно не помню, по какой причине, – монах догнал его у пристани и спор разгорелся с новой силой. Тогда кардинал открылся монаху, заявив, что он один из тех, кто занимается этим вопросом, назвал своё имя и сан, сказал, что реализации этого замысла мешает только патриарх Алексий II, который как бы делает один шаг навстречу, а два шага назад. Кардинал сказал монаху, что патриарх Алексий через несколько месяцев умрёт и они поставят того, кто наконец-то позволит осуществиться этому воссоединению. Так и случилось, поэтому на Афоне знающие монахи считают, что патриарха Алексия убили».

Сразу же после смерти Алексия II последовало постыдное выступление митрополита Кирилла, основного кандидата в патриархи, даже не сумевшего скрыть своего удовлетворения его смертью.

Патриархом становится Кирилл. Для того чтобы лучше понять, что это не православный патриарх и кто он такой на самом деле, приведу два свидетельства.

Хорошо знавший Кирилла бывший митрополит РПЦ, а теперь самозваный киевский патриарх Филарет в интервью «Эхо Москвы» дал ему такую характеристику: «Способный, умный… дипломат, политический деятель и Патриарх. Патриарх, то есть патриарх на последнем месте, поэтому я считаю, что он как администратор хороший, но не духовный. Это значит, что духовность, то есть ценности вечные христианские у него не на первом месте, а на последнем».

А вот выдержка из видеозаписи речи митрополита Кирилла на Генеральной Ассамблее Всемирного Совета церкви (ВСЦ) – главной экуменической организации, в Канберре в 1991 году: «ВСЦ является для нас общим домом. И тот факт, что православные воспринимают его как дом и хотят, чтобы этот дом был колыбелью единой церкви, вот отсюда следует их особая ответственность за судьбу ВСЦ и желание способствовать развитию экуменического движения». Тут и ложь, свойственная Кириллу, – православная общественность крайне негативно отнеслась к его экуменическим пассажам и к самой ВСЦ.

Помню, как шокированы были верующие его участием в совместной «молитве» не только с католиками и протестантами, но и с танцующими под барабан африканскими колдунами, шаманами и какой-то разрисованной кривляющейся публикой в ритуальных масках.

Ещё типичный пример двуличия Кирилла: с середины 90-х годов он накинул на себя личину «просвещённого патриота и поборника традиционных ценностей», чтобы приглушить критику и обвинения в экуменизме в преддверии борьбы за патриарший престол, – когда же стал патриархом, то тут же дал задний ход, которым и въехал на задворки Гаванского аэропорта в объятья своего будущего патрона – римского папы. Напомню, что святые отцы церкви единодушно называли католиков еретиками, а папу – главным еретиком всея Земли. Соединение православной церкви, единственной хранительницы апостольской истины, с еретическим сообществом католиков, признание их «братьями по вере», в принципе неприемлемы для православных.

Патриарх Кирилл не подходил для рутинной разрушительной работы в силу статуса, возраста, недостаточной мобильности. (В настоящее время он вообще замкнулся в своих покоях и отвечает только на звонки Путина, Митрополита Илариона и митрополита Меркурия, а выезжает лишь на необходимые церковные мероприятия и службы для произнесения цветистых, но пустых проповедей.)

31 марта 2009 года определением Священного синода викарным епископом при патриархе и председателем отдела внешних церковных связей (ОВЦС) становится стремительно продвигаемый наверх вышеупомянутой «командой» через патриарха Кирилла молодой епископ Иларион (Алфеев). В 2010 году он уже возводится в сан митрополита и вводится в Священный Синод РПЦ.

К настоящему времени накопилось достаточно фактов, позволяющих с большой степенью уверенности предполагать, что митрополит Иларион является агентом влияния мировых врагов православия, тайным католическим кардиналом, усиленно работающим вместе с католиками над воссоединением двух церквей-«сестёр», разумеется, под эгидой римского папы, ибо совершенно очевидно, что католики не перейдут в православие ни при каких обстоятельствах.

В связи с излагаемым ниже должен заранее оговориться, что я ни в коей мере не являюсь антисемитом (мой духовный наставник игумен – еврей, истинный раб Божий).

В 2010 году известный православный публицист Андрей Рогозянский в статье «Антицерковные концепции митрополита Илариона (Алфеева)» подверг обстоятельной критике богословские выпады Илариона против устоев православия, в том числе решений Вселенских соборов, на которых зиждется православная церковь.

В послесловии к статье критик пишет: «Конечно же во Христе нет ни эллина ни иудея. Однако когда речь заходит о митрополите Иларионе и подобном ему священноначалии, то здесь стоит отметить эту самую национальность, которая является в эпицентре любых церковных, политических и общественных перипетий. Назвать м. Илариона братом во Христе – не повернётся язык у многих думающих православных.

Настоящая фамилия митрополита – Дашевский по отцу (которая была заменена Гришей Дашевским на Алфеева во времена массовой смены евреями фамилий на русские. – В.С.).

Во всей своей деятельности митрополит Иларион проявил себя не как православный пастырь, а как политик-дипломат, активнейший сторонник унии с католичеством. То есть в лице этого влиятельного иерарха, поощряемого самим Патриархом Кириллом, мы видим активнейшего двигателя апостасии в Православии. И одной из основных причин такой его устремлённости можно предположить его еврейское происхождение, ибо существует множество примеров такой же «реформаторской» деятельности клириков еврейского происхождения, начиная с о. Меня. Так что это примечательное явление не случайно и не может быть просто замолчено под стыдливым предлогом «политкорректности» или из опасения быть обвинённым в так называемом антисемитизме. Оно нуждается в честном, откровенном анализе и объяснении». И мы видим постоянное подтверждение вышесказанного, например, в истории с «Пуси Райот», с передачей церкви Исаакиевского собора и т.п.

В материале «Кто такой митрополит Иларион (Алфеев)?» (автор: монахиня Вера, опубликовано в "Экуменизм" 16.07.2016 г.) представлена сенсационная цветная фотография Илариона, на которой он предстаёт в фиолетовой сутане католического кардинала (источник: http://hsip.org). Автор, «откопавший» фото в одном из западных СМИ, пишет: «…Эта, во всех смыслах красноречиво обличающая – глубоко легендированного агента влияния Ватикана (это как минимум), внедрённого в РПЦ МП униатского архиепископа-криптокатолика и усиленно продвигаемого наверх могущественными антирусскими и антиправославными силами фотография, на которой Иларион (Алфеев) сфотографирован в выдающим его с головой облачении (Religion Liberty: Interview with Metropolitan Hilarion. April, 2013)».

Кстати, метаданные фотоснимка сообщают, что снимок был сделан 26.10.2012. 12.05.17. Если снимок был сделан в октябре 2012 г., а ныне действующий папа Франциск I был избран 13 марта 2013 г., следовательно (пусть и внештатный) кардинал Иларион вполне мог участвовать в выборах… Франциска I».

В новейшей истории РПЦ уже был митирополит – кардинал Никодим, глава ОВЦС, экуменист, духовный наставник молодого Кирилла. На следующий день после его внезапной смерти в 1978 году в приёмной римского папы Ватиканское радио сообщило, что он был католическим кардиналом.

Перечислим некоторые конкретные действия в РПЦ предполагаемого агента влияния антиправославных сил Илариона:

– подготовка и обеспечение принятия епископатом и священством пакета экуменических документов, прокладывающих дорогу к унии.

– Проведено переустройство всех аспектов внутрицерковного уклада по католическому образцу (косвенное указание на то, кто будет возглавлять унию).

– Негласное указание о замалчивании учения святых отцов церкви о ереси католицизма.

– Введённый в 2011 г. запрет публично называть католиков еретиками.

– Сомнение в постановлениях V Вселенского (антиеретического) собора, хотя его решения подтверждены последующими Вселенскими Соборами.

– Посягательство на освященный веками текст «Символа веры», искажённый в экуменическом духе один из важнейших его членов самостийным «переводом», вызвавшим бурю возмущения в церковной среде.

– Проведение в семинариях, особенно провинциальных, масштабной замены православных преподавателей на экуменистов, и направление в эти семинарии молодых монахов. (Открытое письмо иеродиакона Владимира (Морева). «Какой толк в образовании, если после такого обучения человек становится еретиком?» – заключает автор письма.)

– Именно м. Иларион был непосредственным организатором и двигателем Гаванской встречи Кирилла и Франциска I, делая это втайне от православной общественности, при этом на прямые вопросы лгал и изворачивался.

Рамки газетной статьи не позволяют подробнее описать грандиозную работу, которую проделал этот энергичный, эрудированный и лукавый разрушитель. Его антиправославные реформы проводятся незаметно. Озвучивается один этап реформ, затем, как бы без связи с предыдущим атакуется следующий аспект православия и т.д., но картина уже ясно просматривается – наносятся удары по всему, что мешает будущей унии.

А.Рогозянский отмечает «внешнюю ровность, бесстрастность, закрытость, контроль над эмоциями» Илариона – но разве это не черты агента, подрывающего устои чуждого для него сообщества. К этому можно добавить его недобрый взгляд и какой-то мрак, окутывающий его облик. «Суть аппаратного метода, запах власти были точно схвачены в своё время иеромонахом Иларионом», – подмечает автор.

В начале 90-х годов Иларион два года работал над докторской диссертацией в Оксфордском университете. Вероятно, в этот период (хотя, возможно, и раньше) он попал в поле внимания спецслужб, работающих на устроителей «нового мирового порядка», и с большой долей вероятности был завербован. Во время пребывании в Англии он участвовал в богослужениях в Сурожской епархии, возглавлявшейся в то время митрополитом-праведником Антонием, и имел с ним встречи и беседы.

Как-то м. Антоний попросил патриарха отрядить молодого одарённого иеромонаха-полиглота в свою епархию с целью назначения его исследователем при Кембриджском университете. И тут включилась «команда», расчистившая путь к патриаршей власти Кириллу. Иеромонах Иларион молниеносно возводится в сан архиерея и направляется в Лондон викарным епископом м. Антония.

Позже м. Антоний опубликовал знаменитое «открытое письмо епископу Илариону», в котором писал: «Ходили слухи о том, что как только я уйду на покой, именно ты будешь назначен Митрополитом Сурожским без году неделю после того, как стал епископом, самым младшим архиереем русской церкви… Это было несовместимо с правилами избрания архиерея епархией… Ты сам по приезде сообщил мне ту же новость, якобы со слов митрополита Кирилла, взявшего с тебя слово, что ты мне об этом ничего не расскажешь. Когда в силу распространения слухов я поставил напрямик вопрос владыке Кириллу, то он мне ответил, что это ложь, ничего подобного он тебе не говорил».

Почему такое внимание покровителей Илариона к Сурожской епархии? В своё время Антонию, ещё только рукоположенному в епископы, патриарх Алексий I дал поручение построить в Англии церковь, которая была бы «православной до самых своих глубин, чисто русской духовной и богословской традиции». За более чем полвека владыке Антонию долгими трудами удалось выполнить наказ Патриарха. Он создал подлинно православную епархию, в которой царили мир и единение. И этот анклав русского православия в Англии нужно было сокрушить в первую очередь.

«В самый первый день твоего приезда, – пишет м. Антоний, – ты сказал мне глубоко смутившую меня фразу: «Когда на меня возложили руки при хиротонии, я почувствовал, что я теперь архиерей и что у меня власть», это меня ужаснуло, так как я всю жизнь верил, что мы призваны служить, а не властвовать. С самых первых дней твоего пребывания в нашей среде ты своим авторитарным обращением восстановил против себя всё лондонское духовенство. Смущение, связанное с тобой, стало шириться и темнеть, ты начал… собирать вокруг себя почитателей и сторонников, всё больше разделяя на своих и чужих. Впервые после моего служения в Великобритании начало рождаться взаимное отчуждение.

Сам ты потребовал 40 тысяч фунтов (зарплаты себе). Твои сторонники начали наводнять епархию полемической литературой, вербуя и священников и мирян в твой «лагерь» при активном участии твоей матери (которая за все месяцы пребывания в Лондоне ни разу не подошла ко мне даже поздороваться).»

Для спасения епархии владыко Антоний попросил патриархию отозвать Илариона из Англии, но в ответ было молчание, и только когда первый викарий епархии Василий пригрозил переходом в юрисдикцию Константинопольского патриархата, Илариона спешно отозвали.

Примечательно, что после смещения 4 сентября 2008 года с поста Председателя Православной церкви Америки (ПЦА), «хозяева» Илариона хотели добиться его назначения главой ПЦА. Для этого было организовано предложение его кандидатуры несколькими тамошними священниками. Но даже столько лет спустя память о действиях по дезорганизации Сурожской епархии стала барьером для назначения м. Илариона на этот пост. Он был вынужден отозвать свою кандидатуру и ПЦА устояла от неминуемых смут.

К сожалению, рамки газетной статьи не позволяют привести ещё множество фактов разрушительной деятельности м. Илариона.

Что же будет дальше с русской церковью? Смогут ли антиправославные силы полностью разрушить её? Конечно, нет, не смогут.

В России за последние три десятка лет в среду возрастающего числом церковного народа поступило огромное количество прекрасной духовной литературы, один за другим начинали вещать православные радио- и телеканалы. Сформировалась многочисленная церковная интеллигенция со своими объединениями, СМИ, видео-, интернет-ресурсами и т.п. и, главное, свободная в публичном выражении своей позиции. Эта думающая, образованная в богословском смысле составляющая нашей церкви никогда не прогнётся под «административное» богословие первоиерархов – предателей православия.

Именно её позиция вызвала страх у экуменистов и заставила отказаться от поездки на так называемый «Всеправославный собор» – детище тех же сил, которые ведут подрывную работу в России (хотя подписи Кирилла и Илариона под экуменическими документами, принятыми на соборе, никто отзывать не собирается).

Один известный священник сказал мне, что восемьдесят процентов батюшек думают так же, как я, но боятся обозначить свою позицию. Конечно, «окатоличенные разрушители православия» захватят множество храмов, где будут служить совместно с католиками, но чуткий сердцем наш православный народ туда не пойдёт, и эти храмы будут стоять отреставрированные и разукрашенные, но пустые. Люди найдут себе верных православию пастырей, и церковь будет жить – по слову Иисуса Христа: «И врата ада не одолеют её», хотя и будет гонима.

Хотелось бы, чтобы эта статья дошла до президента, ибо православие в России всегда было важнейшей составляющей безопасности государства.

В. СОКОЛОВ