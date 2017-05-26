ПРИВЫЧКА К ЛИТЕРАТУРЕ ПРЕВРАЩАЕТ ЖИЗНЬ В УНЫЛОЕ ДЕРЬМО. Так считает модная волчица Анна Козлова

– Разгадка проще, хотя и неожиданней, чем кажется. «Рипол» издал неправленную версию романа, присланную в редакцию для ознакомления, задолго до заключения договора. Потом текст правился, убирались какие-то линии, появлялись новые, в частности, из этических соображений были заменены одна-две буквы в названиях всех нейролептиков. Эта версия книги была напечатана в «Дружбе народов», после чего в редакции «Рипола», славящейся своим профессионализмом и вниманием к деталям, файл с текстом потерялся. Они, кстати, очень удивились, узнав от меня, что не то напечатали. Обычно-то просто что-то отправляют как-то в типографию и прокатывает вроде, а тут такое. Но извиняться тоже не стали: с кем не бывает...

– Говорят, что роман («роман о шизофрении» – как его зовут меж собой братья-писатели-читатели) уже экранизирован – весь или только какая-то часть? Продюсер Валерий Тодоровский в недавнем интервью упоминал экранизацию «романа о среднем классе» как новейший для него опыт работы и с молодым режиссёром Алексеем Смирновым (братом Дуни Смирновой), относящимся к поколению двадцатилетних, и с новыми реалистами в вашем лице. Когда ожидать на Первом канале, заказавшем сериал, его показа?

– Сериал «Садовое кольцо» не имеет никакого отношения к роману «F 20». И это не экранизация, а оригинальный сюжет, который я разрабатывала для студии Валерия Тодоровского. Когда он выйдет в эфир, я, если честно, не знаю, это уже вне моей компетенции.

– Почему тогда другой сериал, под рабочим названием «Партия» (ведь это же немалые траты), к которому вы писали сценарий, так и не был показан на канале-заказчике, и где его теперь ожидать (если ожидать) тем, кто предпочитает экран страницам книг?

– У меня нет ответа на этот вопрос, кроме, собственно, содержащегося в нём. Когда канал заказывает тот или иной продукт, он покупает права на него и в дальнейшем распоряжается ими, как хочет. Право не показывать сериал в эфире такое же неотъемлемое, как показывать его.

– Ваш последний роман, ещё в журнальном виде в «Дружбе народов» опубликованный, был выдвинут и на «Нацбест», и на «Большую книгу», и на другие премии. Среди прочих номинантов есть ли, на ваш взгляд, конкурирующие темы и сами по себе авторы?

– Наверняка есть, раз, кроме меня, кто-то ещё выдвинут на литературные премии. Проблема в том, что у меня очень много сценарной работы и многих других обязательств, которые занимают моё время, поэтому я совсем не слежу за новинками современной русской литературы. Обычно читаю то, что написали люди, которых я знаю лично, или книги, про которые часто и много слышно. Последнее время таких книг не было, поэтому я читаю западную литературу.

– Что вы возили в Канны на кинофестиваль и каковы ваши впечатления от европейских просмотров нашего «дна», о котором вы так верно и так многогранно пишете?

– В Канны я всегда вожу исключительно себя как зрителя, и, как правило, ещё в Москве решаю, на какие фильмы я в любом случае пойду, а какие этих жертв не стоят, если захочется, посмотрю и в Москве. Каннский фестиваль – это всегда огромные очереди, а рядом – море, пляж, кафе с устрицами и розовое вино за пять евро бутылка. Поэтому соблазн забить на кино гораздо больше, чем может показаться из Москвы. Что касается «дна», не стоит, на мой взгляд, преувеличивать интерес к нему европейской публики. Фестивальный успех всегда имеют политически ангажированные или скандальные фильмы, и Россия довольно мало может в этом смысле предложить. Так, вяло продаём локейшн…

– Пару слов о ваших писательских планах на будущее и о разбросанных по различным отраслям общественной жизни новых реалистах – осталась ли для них «точка сборки» в будущем или всё только в прошлом?

– Я никогда не понимала, что значит «новые реалисты» и никогда не соотносила себя с людьми, к которым принято добавлять это странное словосочетание. Будущее их мало лично мне интересно, да и с прошлым тоже проблемы, ведь если они были, то, наверное, что-то сделали в литературе, а если нет – зачем вы задаёте мне этот вопрос? В планах у меня, разумеется, новый роман. Но жизнь устроилась таким образом, что кино отнимает почти все мои ресурсы, и в последние пару лет это стало меня тяготить. Это не новый парадокс и даже не парадокс, просто привычка к киногонорарам существенно поднимает уровень жизни, а привычка к литературе превращает жизнь в унылое дерьмо. Вина в этом, разумеется, не на литературе, как и позитив не на кино, дело лишь в том, что одно хорошо продаётся, а другое – никак. Поэтому вопрос как всегда лишь в том, чтобы найти устраивающий лично тебя баланс – этим я и занимаюсь.

Вопросы задавал Дмитрий ЧЁРНЫЙ