От АЗА до ИЖИЦЫ. Славянская азбука и время

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НОВОСТИ

  • 26/05/2017
    Казусы Серебренникова, или К чему приводит невнятная художественная политика правительства Москвы

    Вот уже несколько дней все СМИ шумят о деле режиссёра Кирилла Серебренникова. Мы считаем преждевременным что-то говорить в защиту или в осуждение этого известного театрального деятеля. Но всё-таки есть несколько моментов, мимо которых нельзя пройти.

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  • 26/05/2017
    Ужасный расстрел в Минусинске

    Сегодня стало известно, что утром главред газеты «Тон-М» найден мертвым в бане в городе Минусинск в Красноярском крае, следствие связывает преступление с профессиональной деятельностью журналиста. 

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  • 25/05/2017
    ПОЧЕМУ ПОЭТ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ РЕНОВАЦИИ? (Переписка стихотворца с депутатом Госдумы)

    Несмотря на то, что московская власть наконец озаботилась разъяснением своей политики в области реновации и стала более-менее внятно рассказывать москвичам, что она собирается делать, и даже инициировала ряд серьёзных поправок к внесённым ею в Госдуму проектам соответствующих законов, остался ряд острейших нерешённых вопросов. Некоторые из них озвучил в своих письмах в Госдуму поэт Вячеслав Киктенко. Этой ситуацией заинтересовалась известный борец за справедливость в жилищной сфере Галина Хованская. Но к чему же привела переписка поэта и депутата?

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  • 17/05/2017
    Почему московский департамент СМИ по сути поощряет вымогательство и мошенничество, а прокуратура бездействует

    Недавно московские власти снесли почти все газетные киоски, разыграв на платной основе конкурс на освободившиеся места. По сути произошёл серьёзнейший передел рынка, который привёл в том числе к ограничению свободы слова и распространения качественных печатных изданий.

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  • 15/05/2017
    РЕВОЛЮЦИЯ УЧИТЕЛЯ

    10 мая в Москве Союз «Христианское Возрождение» провел собрание православной общественности, выразившее скорбь и негодование по поводу злопыхательского и оскорбительного фильма «Матильда». 

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  • 13/05/2017
    Виктор Лихоносов - лауреат Патриаршей литературной премии

    Сердечно поздравляем Виктора Ивановича, нашего давнего и любимого автора, с присуждением ему Патриаршей литературной премии 2017 года!

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  • Damien Rice в России
    12/05/2017
    Damien Rice в России

    27 мая в Санкт-Петербург (Эрарта) и 30 мая в Москве (Vegas City Hall) выступит удивительный ирландский музыкант Дэмьен Райс.

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  • 10/05/2017
    "МИР СЕВЕРА" № 2, 2017

    Читайте в номере сенсационный материал о Владимире Высоцком его близкого друга - поэта Игоря Кохановского. А также:

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  • 08/05/2017
    С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

    Наши коллеги из «Литературной газеты» на своём сайте обвинили нас в «нарушении основополагающих норм журналистской этики», якобы допущенном во время подготовки интервью с главным редактором этого издания Юрием Михайловичем Поляковым. К сожалению, они не уточнили, в чём конкретно проявилось нарушение журналистской этики. В связи с этим редакция газеты «Литературная Россия» вынуждена дать свои короткие разъяснения.

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  • 03/05/2017
    НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ БОЛЬШОГО ХУДОЖНИКА

    Опережающая история о том, кто губит «Литературную газету»

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СТАТЬИ Свежий номер №18. 26 мая 2017

От АЗА до ИЖИЦЫ. Славянская азбука и время

Один из театральных режиссёров, в своё время поставивший чеховский «Вишнёвый сад», назвал эту пьесу лучшей в мире, потому что она о том, что «человек не успевает за временем». Раневская ещё дышит ароматами цветущего сада, вспоминает «жизнь, молодость, счастье», что ушли в прошлое, а в настоящем уже «слышится отдалённый звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву».


Лопнувшая струна – это тетива натянутого лука, из которого человек выпускает стрелу времени. С тоской следит за её полётом, хочет устремиться за ней, но остаётся на месте. Он, действительно, навсегда отстал бы от времени, не оставил бы в нём следа, если бы наконечником стрелы, пронзающей эпохи, не было бы слово.

Слово наших предков, слитое из букв Боговдохновенной азбуки, было целым мирозданием. Слово не только воплощало, но и порождало смыслы. Буква стала и формой, и содержанием, в которых наш древнерусский пращур выражал своё отношение к Богу, к ближнему, к жизни и смерти.

Славянская азбука в её первозданном виде – когда каждое название буквы было живым словом, имело смысл – это явление земного пути человека. От Аза до Ижицы: от себя до малого «ига», малого «ярма», которое всегда оставалось с человеком, от которого человек был неотделим. И это ярмо – время.

Наш предок носил время в себе, ощущал его как сердцебиение, потому никогда не отставал от времени. Тогда оно ещё не выковывалось в цепь событий, не делилось на прошлое, настоящее и будущее, а было подобно древу с мощным стволом – первым днём творения, от которого потом, как ветви, расходились все земные деяния. Слово земной истории повторяло историю небесную, когда всякое убийство было подобно первому братоубийству, когда всякое предательство отзывалось звоном тридцати серебренников, а всякое рождение озарялось светом Вифлеемской звезды. Так буквы славянской азбуки вели человека через слово от сотворения мира к вечности.

Но азбука в своей истории претерпела несколько реформ – и её изначальная гармония разрушилась. Человек сбросил с себя иго времени, сбился с сердечного ритма жизни, отпустил слово в небытие. Неслучайно в эпоху перемен в первую очередь реформируют язык и время: выбрасывают кажущиеся лишними буквы, переиначивают правописание, меняют летоисчисление, календари, точки отсчёта нового года, затягивают часовые пояса.

Буквы нашей обмирщившейся азбуки породили иной порядок, иную последовательность: от А до Я – от себя к себе. Человек самозамкнулся, выпустил последнюю стрелу времени, а сам пошёл по непрерывному земному кругу, выпадая из небесной вечности.

Слово перестало быть густым и весомым. Медью звенящей и кимвалом звучащим оно порождает теперь пустой звук в наших бесцельных разговорах. Это слово не ведает молчания, в котором рождается смысл. И только в одном язык может сегодня найти для себя спасение, в одном может укрыться от суеты и обрести сладкозвучную мелодию – в поэзии. Только поэзия способна воссоединить слово и время, вернуть быстрой стреле её острый наконечник.

Каждое подлинное стихотворение в русской поэзии так или иначе посвящено слову и времени, их заветной встрече. Эта встреча сокрыта между строк, слышна в ритмах стиха, в таинственных созвучиях.

Одно из хрестоматийных стихотворений Арсения Тарковского тоже об этом. Кажется, что оно написано от имени слова, которое обращается к нам. От имени того слова, которое из простой совокупности букв превращается в СЛОВО, обретшее плоть, отправившееся на крест, принявшее муку и воскресшее. Только через такое СЛОВО встреча человека с вечностью становится вновь возможна.

 

Живите в доме – и не рухнет дом.

Я вызову любое из столетий,

Войду в него и дом построю в нём.

Вот почему со мною ваши дети

И жёны ваши за одним столом, –

А стол один и прадеду и внуку:

Грядущее свершается сейчас,

И если я приподымаю руку,

Все пять лучей останутся у вас.

Я каждый день минувшего, как крепью,

Ключицами своими подпирал,

Измерил время землемерной цепью

И сквозь него прошёл, как сквозь Урал.

 

Истинно, слово способно «вызвать любое из столетий» и построить в нём дом, где под общей крышей сомкнутся все времена, сойдутся все поколения. Дом, в котором возможно бытие человека с Богом.

 

Михаил КИЛЬДЯШОВ

 

г. ОРЕНБУРГ

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