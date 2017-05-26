От АЗА до ИЖИЦЫ. Славянская азбука и время

Один из театральных режиссёров, в своё время поставивший чеховский «Вишнёвый сад», назвал эту пьесу лучшей в мире, потому что она о том, что «человек не успевает за временем». Раневская ещё дышит ароматами цветущего сада, вспоминает «жизнь, молодость, счастье», что ушли в прошлое, а в настоящем уже «слышится отдалённый звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву».

Лопнувшая струна – это тетива натянутого лука, из которого человек выпускает стрелу времени. С тоской следит за её полётом, хочет устремиться за ней, но остаётся на месте. Он, действительно, навсегда отстал бы от времени, не оставил бы в нём следа, если бы наконечником стрелы, пронзающей эпохи, не было бы слово.

Слово наших предков, слитое из букв Боговдохновенной азбуки, было целым мирозданием. Слово не только воплощало, но и порождало смыслы. Буква стала и формой, и содержанием, в которых наш древнерусский пращур выражал своё отношение к Богу, к ближнему, к жизни и смерти.

Славянская азбука в её первозданном виде – когда каждое название буквы было живым словом, имело смысл – это явление земного пути человека. От Аза до Ижицы: от себя до малого «ига», малого «ярма», которое всегда оставалось с человеком, от которого человек был неотделим. И это ярмо – время.

Наш предок носил время в себе, ощущал его как сердцебиение, потому никогда не отставал от времени. Тогда оно ещё не выковывалось в цепь событий, не делилось на прошлое, настоящее и будущее, а было подобно древу с мощным стволом – первым днём творения, от которого потом, как ветви, расходились все земные деяния. Слово земной истории повторяло историю небесную, когда всякое убийство было подобно первому братоубийству, когда всякое предательство отзывалось звоном тридцати серебренников, а всякое рождение озарялось светом Вифлеемской звезды. Так буквы славянской азбуки вели человека через слово от сотворения мира к вечности.

Но азбука в своей истории претерпела несколько реформ – и её изначальная гармония разрушилась. Человек сбросил с себя иго времени, сбился с сердечного ритма жизни, отпустил слово в небытие. Неслучайно в эпоху перемен в первую очередь реформируют язык и время: выбрасывают кажущиеся лишними буквы, переиначивают правописание, меняют летоисчисление, календари, точки отсчёта нового года, затягивают часовые пояса.

Буквы нашей обмирщившейся азбуки породили иной порядок, иную последовательность: от А до Я – от себя к себе. Человек самозамкнулся, выпустил последнюю стрелу времени, а сам пошёл по непрерывному земному кругу, выпадая из небесной вечности.

Слово перестало быть густым и весомым. Медью звенящей и кимвалом звучащим оно порождает теперь пустой звук в наших бесцельных разговорах. Это слово не ведает молчания, в котором рождается смысл. И только в одном язык может сегодня найти для себя спасение, в одном может укрыться от суеты и обрести сладкозвучную мелодию – в поэзии. Только поэзия способна воссоединить слово и время, вернуть быстрой стреле её острый наконечник.

Каждое подлинное стихотворение в русской поэзии так или иначе посвящено слову и времени, их заветной встрече. Эта встреча сокрыта между строк, слышна в ритмах стиха, в таинственных созвучиях.

Одно из хрестоматийных стихотворений Арсения Тарковского тоже об этом. Кажется, что оно написано от имени слова, которое обращается к нам. От имени того слова, которое из простой совокупности букв превращается в СЛОВО, обретшее плоть, отправившееся на крест, принявшее муку и воскресшее. Только через такое СЛОВО встреча человека с вечностью становится вновь возможна.

Живите в доме – и не рухнет дом.

Я вызову любое из столетий,

Войду в него и дом построю в нём.

Вот почему со мною ваши дети

И жёны ваши за одним столом, –

А стол один и прадеду и внуку:

Грядущее свершается сейчас,

И если я приподымаю руку,

Все пять лучей останутся у вас.

Я каждый день минувшего, как крепью,

Ключицами своими подпирал,

Измерил время землемерной цепью

И сквозь него прошёл, как сквозь Урал.

Истинно, слово способно «вызвать любое из столетий» и построить в нём дом, где под общей крышей сомкнутся все времена, сойдутся все поколения. Дом, в котором возможно бытие человека с Богом.

Михаил КИЛЬДЯШОВ

г. ОРЕНБУРГ