Эдуард ЛИМОНОВ. РОССИЯ-МАТУШКА ПЛОДИТ БАБУШЕК! (интервью)

– Эдуард Вениаминович, есть ли у вас читательские предпочтения в современной отечественной литературе?

– Отвечу вам финальной репликой известного анекдота: чукча не читатель, чукча писатель! Поэтому на все книги я смотрю взглядом дотошного критика (улыбается).

– И что же, не было текста, который бы вас зацепил или поразил?

– Ну, почему же? В основном это относится к трудам учёных. А в художественной литературе сейчас практически нет таких книг, которые открыл бы – и остолбенел. Всё познаётся в сравнении. К примеру, Гоголь – это огромный талант, «Тарас Бульба» завораживает с первых строк. Нынешняя мировая литература в очень плохом состоянии. Видимо, она переживает системный кризис и должна измениться, это очевидно.

– Измениться – жанрово?

– Пожалуй, да – именно жанрово. Вымирают как длинные тексты, так и интерес к ним. И это понятно. Когда я учил в школе французский язык, нам выдавали сборнички адаптированного Бальзака. Я был потрясён: он мог на трёх страницах описывать этажерку! Сейчас таких подробностей нам не надо. Не только описания, но и целые пласты литературы заменит одна фотография или проезд видеокамеры.

– Кого-то из мировой классики рекомендуете обязательно прочесть молодёжи?

– Молодёжь сама разберётся! (смеётся). Пусть Лермонтова прочтут – у него великолепные стихи. К примеру, «Спор»: «Как-то раз перед толпою / Соплеменных гор / У Казбека с Шат-горою / Был великий спор…». Блестящий патриотический текст!

– Не так давно не стало автора хрестоматийной строчки «Поэт в России больше, чем поэт». Как вы считаете, Евтушенко – поэт или советский поэт?

– Безусловно, это поэт советский. Он работал в своём диапазоне. Его стихия – эстрадность, слезливость. Любил взять за руку и проникновенным шёпотом спросить: «Ну, что, Эдик?» – и тут же начать делиться своими тайнами!

Евтушенко всегда мне казался карикатурой на 60-е. Он был уверен, что переживёт всех, на его лице отчётливо читалось: «Я – Кощей бессмертный!» А какой блестящий уход он организовал, завещав похоронить себя рядом с Пастернаком! Просто восторг. Придёт время, распоряжусь, чтобы меня упокоили рядом с кем-нибудь другим…

– Читаете ли вы произведения молодых авторов?

– Нет, я не для этого поставлен, уж извините. Да никто меня особо и не просит изучать рукописи молодёжи. А вот друзья осаждают постоянно: напиши что-нибудь о моей книге! Остаётся ругать самого себя: ведь именно я и побуждал их к созданию текстов… (улыбается).

В мире великое множество книг. Пора бы уже человечеству и остепениться! Считаю, что издавать надо только исключительные тексты – особо талантливые, особо парадоксальные. Уверен, что роман как литературный жанр выродился окончательно. Я бы запретил публикацию романов! Фикция с выдуманными персонажами – зачем она нам? Но романы нравятся издателям, романы легко продавать.

– Довольны своими тиражами?

– Указанные в книгах тиражи не имеют ничего общего с реальностью. Никому не выгодно платить большие налоги и доплачивать гонорар автору. При необходимости тираж просто допечатывается – с теми же выходными данными. Заносятся в типографию деньги, и все дела. Это повсеместная практика, так происходит не только в литературном мире.

– Почему вы не уходите из блогосферы в новые виртуальные пространства?

– А в какие? Я есть и в «Фейсбуке», и в «Инстаграмме». Но я не могу посвящать всё своё время соцсетям. Иногда пишу «ВКонтакте». Но в основном – в «ЖЖ» и «Твиттере». Моя посещаемость в «Живом Журнале» превзошла тираж газеты «Лимонка», которую я выпускал 6 лет!

Я выработал удобную для себя форму общения: мои тексты – мои проповеди. Но главное, что я имею возможность донести до людей информацию и свои мысли. А за количеством подписчиков я не гонюсь.

– Мир становится всё более технологичным, отчего меняется мышление людей. Как вы относитесь к этому?

– Существенных перемен в человечестве я не наблюдаю. Сейчас пытаются противопоставить телевидению Интернет. Дескать, выросло новое поколение интернетных людей… Да ничего подобного! Интернет так же банален и глуп, как любой телеканал. И я бы не стал презирать ТВ и возвеличивать Сеть. Ощущение себя несколько «передовее» только потому, что ты моложе – всё это весьма кратковременно.

Когда в начале 90-х я приехал в Россию из-за границы, где провёл без малого 20 лет, то у подъездов домов снова обнаружил старушек – с теми же взглядами на всех и вся, что и раньше! Господи, кто же учит бунтующих нонконформистов моего поколения становиться с годами обывателями? У меня нет ответа на этот вопрос. Не иначе, как Россия-матушка плодит бабушек…

– А как сейчас у нас дела со свободой творчества?

– Отвечу таким образом: мои книги не запрещены на территории Российской Федерации. А вот, к примеру, на Украине лимоновское произведение «Киев капут» появляется с трудом. Писателя проще не «замочить», а «замолчать». Это в силах любой власти.

Сегодня у каждого своя свобода слова и своё понимание её. Определённых писателей, публицистов, блогеров можно отбраковывать на телеканалах. И активно выступать с политическими заявлениями на большую аудиторию уже не получится…

– Как относитесь к критикам и литературоведам?

– Я автор 67 книг, включая 8 сборников стихов. Сам ужасаюсь этому числу! Это значит – жизнь проходит. И это повод для печали. В основном сотрудничаю с издательствами «Лимбус-пресс» и «Центрполиграф».

У меня такое ощущение, что я стал писать всё хуже и хуже. Согласитесь, далеко не все способны в этом признаться. Зато мне удаются хлёсткие статьи! И за последнее время вышли три подряд книги публицистики. Пишу как минимум три статьи в неделю. Публицистика – отнюдь не низший жанр, в статье также можно выложиться и многое выразить.

Признаюсь ещё вот в чём. Я жертва премиального процесса. Я в жизни не получил ни одной награды! Чтобы быть лауреатом, надо быть в тусовке, с кем-то выпивать – тогда, может быть, что-то и получишь. В тюрьме узнал, что за композицию «Книга воды» 2002 года мне была присуждена премия Андрея Белого – это 1 рубль и бутылка водки. Но я и этого не дождался, когда освободился…

Что же касается профессиональных критиков, мне всегда интересно читать Александра Жолковского, который оценивает мои стихи с 60-х годов прошлого века.

– Есть ли текст, за который вам стыдно?

– Нет. При этом важно понимать: у каждого в жизни есть то, что он предпочёл бы забыть. Но отказываться от своих книг я не намерен. Что я, маленький мальчик – отнекиваться: я не мочился в этот угол, я не какал в папин сапог?

– Верите ли вы в смену власти после президентских выборов 2018 года?

– Скорее всего, эта смена невозможна. Понимаете, есть кремлёвский патриотизм, а есть российский. На членских билетах нашей партии ещё в 1993 году значилось: «Россия – всё, остальное – ничто». Но власть запретила НБП, НДПИ. А теперь из Средней Азии выходят террористы. Так за что же нас запретили? Мало того, нас и сейчас не регистрируют…

Возможности для смены правящих элит имелись. К примеру, в декабре 2011 года можно было создать удобную для страны власть.

– А сегодня у России есть Навальный…

– Я недолюбливаю Навального. Понимаете, справедливости хотят все. По данным ООН, в России 71% национальных богатств принадлежит менее чем 1% населения. Я противник сверхбогатых людей. Итоги приватизации должны быть отменены. А Навальный постоянно говорит о любых мелочах – но ни слова о великой криминальной революции! Поэтому я считаю, что Алексей Навальный – ставленник одной из кремлёвских башен, он заинтересован в сохранении этого строя. Он дважды осуждён, но расхаживает на свободе, занимается политикой, открывает свои предвыборные штабы. Это справедливо? Путин – либерал, Навальный – ультралиберал, а никакой не оппозиционер. Вот он вроде как борется с коррупцией. Но на сегодняшний день государство посадило пятерых губернаторов. А кого посадил Навальный?

– Ещё один общеполитический вопрос: как решать проблему Донбасса?

– Минские договорённости – признак поражения и Украины, и России. Поскольку невозможно признать то, что Украина в действительности маленькая страна! О минских соглашениях надо просто забыть. Необходимо как можно скорее собрать представителей стран, имеющих к Украине территориальные претензии – Румынии, Польши, Венгрии, Словакии, России. И заявить: Украина, отдайте колонии, не пытайтесь проглотить то, что вам не принадлежит! После чего у Украины останется 9 областей и 20 миллионов населения – совсем немало для того, чтобы начать всё заново.

– Вас предавали?

– Сплошь и рядом. Однако самое тяжёлое предательство – впереди. Предательство – одно из жизненных испытаний. От предательства не зарекайся. Обычно меня предавали женщины. Казалось бы, одного урока могло быть достаточно. Но обходиться без женщин – невозможно.

– У вас за плечами множество ярких событий. Каков главный урок преподнесла вам жизнь?

– В конце концов, понимаешь, что время дорого. Вижу это по гробам своих товарищей – как сверстников, так и совсем молодых людей. Жизнь только этому и учит, по-моему.

Юрий ТАТАРЕНКО

КРАСНОЯРСК–НОВОСИБИРСК