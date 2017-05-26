ХИТЫ «ЛИТЕРАТУРНОЙ РОССИИ». Какие публикации «ЛР» апреля-мая чаще всего просматривали на сайте нашей газеты

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НОВОСТИ

  • 26/05/2017
    Казусы Серебренникова, или К чему приводит невнятная художественная политика правительства Москвы

    Вот уже несколько дней все СМИ шумят о деле режиссёра Кирилла Серебренникова. Мы считаем преждевременным что-то говорить в защиту или в осуждение этого известного театрального деятеля. Но всё-таки есть несколько моментов, мимо которых нельзя пройти.

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  • 26/05/2017
    Ужасный расстрел в Минусинске

    Сегодня стало известно, что утром главред газеты «Тон-М» найден мертвым в бане в городе Минусинск в Красноярском крае, следствие связывает преступление с профессиональной деятельностью журналиста. 

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  • 25/05/2017
    ПОЧЕМУ ПОЭТ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ РЕНОВАЦИИ? (Переписка стихотворца с депутатом Госдумы)

    Несмотря на то, что московская власть наконец озаботилась разъяснением своей политики в области реновации и стала более-менее внятно рассказывать москвичам, что она собирается делать, и даже инициировала ряд серьёзных поправок к внесённым ею в Госдуму проектам соответствующих законов, остался ряд острейших нерешённых вопросов. Некоторые из них озвучил в своих письмах в Госдуму поэт Вячеслав Киктенко. Этой ситуацией заинтересовалась известный борец за справедливость в жилищной сфере Галина Хованская. Но к чему же привела переписка поэта и депутата?

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  • 17/05/2017
    Почему московский департамент СМИ по сути поощряет вымогательство и мошенничество, а прокуратура бездействует

    Недавно московские власти снесли почти все газетные киоски, разыграв на платной основе конкурс на освободившиеся места. По сути произошёл серьёзнейший передел рынка, который привёл в том числе к ограничению свободы слова и распространения качественных печатных изданий.

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  • 15/05/2017
    РЕВОЛЮЦИЯ УЧИТЕЛЯ

    10 мая в Москве Союз «Христианское Возрождение» провел собрание православной общественности, выразившее скорбь и негодование по поводу злопыхательского и оскорбительного фильма «Матильда». 

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  • 13/05/2017
    Виктор Лихоносов - лауреат Патриаршей литературной премии

    Сердечно поздравляем Виктора Ивановича, нашего давнего и любимого автора, с присуждением ему Патриаршей литературной премии 2017 года!

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  • Damien Rice в России
    12/05/2017
    Damien Rice в России

    27 мая в Санкт-Петербург (Эрарта) и 30 мая в Москве (Vegas City Hall) выступит удивительный ирландский музыкант Дэмьен Райс.

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  • 10/05/2017
    "МИР СЕВЕРА" № 2, 2017

    Читайте в номере сенсационный материал о Владимире Высоцком его близкого друга - поэта Игоря Кохановского. А также:

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  • 08/05/2017
    С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

    Наши коллеги из «Литературной газеты» на своём сайте обвинили нас в «нарушении основополагающих норм журналистской этики», якобы допущенном во время подготовки интервью с главным редактором этого издания Юрием Михайловичем Поляковым. К сожалению, они не уточнили, в чём конкретно проявилось нарушение журналистской этики. В связи с этим редакция газеты «Литературная Россия» вынуждена дать свои короткие разъяснения.

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  • 03/05/2017
    НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ БОЛЬШОГО ХУДОЖНИКА

    Опережающая история о том, кто губит «Литературную газету»

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СТАТЬИ Свежий номер №18. 26 мая 2017

ХИТЫ «ЛИТЕРАТУРНОЙ РОССИИ». Какие публикации «ЛР» апреля-мая чаще всего просматривали на сайте нашей газеты

Мы продолжаем информировать наших читателей о самых хитовых публикациях сайта «Литературной России». Посмотрим, какие из публикаций апреля и мая просматривались больше всего. В обзор по состоянию на 16 часов 23 мая попали материалы, набравшие свыше 500 хитов (просмотров).

1. Антон АНИКИН «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ № 3 И БЕСКОНЕЧНОСТЬ, или Lupus в русской школе» (№ 16, 5 мая) – 6291

2. «Чёрная метка   депутату и писателю, который отказывается действовать под диктовку московских властей» (новость на сайте
от 26 апреля) – 5974

3. «КТО ВЫНУЖДАЕТ СМЕНИТЬ РЕДАКЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ И ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ» (№ 15, 28 апреля) – 2610

4. Герман САДУЛАЕВ ««ЛИМОНКА» В ЛИМОНОВЦЕВ» (№ 13, 14 апреля) – 2541

5. Интервью с Юрием ПОЛЯКОВЫМ «До прихода в Кремль Путина моё назначение в «Литгазету» было бы невозможно» (№ 16, 5 мая) – 2080

6. Игорь ПАНИН «ЛУЧШЕ ГОРЬКАЯ ПРАВДА… Почему книга историка Сергеева не обрадовала патриотов?» (№ 13, 14 апреля) – 1761

7. «МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАК РАССАДНИК ПРЕСТУПНОСТИ. Сколько ещё звоночков должно прозвучать для Владимира Мединского, чтобы министр  научился, наконец, подбирать кадры?» (№ 14, 21 апреля) – 1693

8. Сергей АРУТЮНОВ «Привет, ученик!» (ответ Сергея Арутюнова на вызов на поэтическую дуэль от ученика Василия Попова) (№ 13, 14 апреля) – 1590

9. Василий ПОПОВ. ЗДРАВСТВУЙ, МАСТЕР! (ответ на статью с вызовом на дуэль Сергея Арутюнова) (№ 12, 7 апреля) – 1393

10. Василий ПОПОВ. ОБЕСЧУВСТВОВАНИЕ ПОЭЗИИ (Второй ответ мастеру) (№ 15, 28 апреля, только интернет версия) – 1292

 

Лариса  МИЛЛЕР  «ТАК  И  НАДО  ЖИТЬ  ПОЭТУ» (памяти Евгения Евтушенко) (№ 12, 7 апреля) – 1226

ЗЛОВЕЩАЯ РОЛЬ ВЯЧЕСЛАВА КОПЬЁВА В СУДЬБЕ «ЛИТГАЗЕТЫ» (редакционный комментарий к интервью Юрия Полякова) (№ 16, 5 мая) – 1190

«Роман из газовой камеры» (интервью с Натальей ШУНИНОЙ) (№ 15, 28 апреля) – 1039

«С больной  головы  на  здоровую»  (новость  на сайте об обвинении нашей газеты со стороны «ЛГ» в «нарушении норм журналистской этики») – 1080

Евгений  ЧИГРИН  «БЕЗ  СТИХОВ  ЛЮБИТИ  РУСИ НЕ  БЫТИ»  (воспоминания  о  встречах  с  Евгением Евтушенко) (№ 12, 7 апреля) – 957

Дмитрий ЧЁРНЫЙ «В МОСКВЕ ОДНИ ПРОБЛЕМЫ: НИ КУПИТЬ ПРЕССУ, НИ СХОДИТЬ В ТУАЛЕТ» (№ 14, 21 апреля) – 919

Григорий  ШУВАЛОВ  «Неисправимый  Евтушенко» (№ 12, 7 апреля) – 905

Вячеслав ОГРЫЗКО «НЕУЖИВЧИВ ПО ХАРАКТЕРУ. К истории пребывания Евгения Евтушенко в Литинституте» (Часть 1) (№ 13, 14 апреля) – 902

Юрий РЯБИНИН «Вышел восьмой номер альманаха «ГЛАГОЛЪ» (№ 14, 21 апреля; новость на сайте) – 897

Вячеслав ОГРЫЗКО «Когда откажемся от курса на дебилизацию и оболванивание общества» (№ 17, 19 мая) – 892

Дмитрий ЧЁРНЫЙ «РЕНОВАЦИЯ ПО СОБЯНИНСКИ УЖЕ СОЖГЛА ОДНУ КОМНАТУ СТАРОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ МОСКВЫ» (№ 15, 28 апреля) – 868

Юрий ИВАНОВ «ПУСТОЙ ЗВОН» (о стихах Валентины Ефимовской) (№ 12, 7 апреля) – 867

«До каких пор будут оболванивать российских школьников» (Редакционное предисловие к статье А. Аникина по поводу школьных олимпиад по литературе) (№ 16, 5 мая) – 860

«ХИЩНИК  ПРОТИВ  ЧУЖИХ»  (Интервью  с  Игорем ПАНИНЫМ  по  поводу  выхода  его  книги  «Чужие»)  (№ 15, 28  апреля) – 740

Дмитрий ЧЁРНЫЙ «Заклеенные рты библиотекарш» (№ 16, 5 мая) – 720

«СУЩЕСТВУЮТ  ЛИ  ДЛЯ  МОСКОВСКОЙ  ВЛАСТИ ПРАВДА  И  СПРАВЕДЛИВОСТЬ?»  (новость  на  сайте от 6 апреля) – 701

Подборка стихотворений на конкурс «Чем дышит современная поэзия» (№ 14, 21 апреля) – 689

«Нетерпеливость  большого  художника»  (новость на сайте от 3 мая о том, что Юрий Поляков раньше времени разместил собственное интервью для «ЛР» на своём личном сайте) – 685

Вячеслав ОГРЫЗКО «НЕУЖИВЧИВ ПО ХАРАКТЕРУ. К    истории    пребывания    Евгения    Евтушенко    в Литинституте» (Часть 2) (№ 14, 21 апреля) – 682

Андрей РУДАЛЁВ «СНЕЖНЫЙ КОМОК ИСТОРИИ» (рецензия   на   роман   Елены   Чижовой   «Китаист»)  (№ 14, 21 апреля) – 681

Владимир РЫБИН «ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ?» (историко политические   размышления   в   связи   с юбилеем  революции  1917  года  и  митингами  2017) (№ 15, 28 апреля) – 680

Василий ЖЕВНОВ «ВОЙНА В МОЕЙСЕМЬЕ» (запись Ксении Быковой) (№ 16, 5 мая) – 656

Иван ГОБЗЕВ «Беда с национальными литераторами» (№ 16, 5 мая) – 656

Владимир  ЛИЧУТИН  «ОЧИЩЕНИЕ  ОТ  СМРАДА» (интервью) (№ 17, 19 мая) – 655

Ксения КУЗНЕЦОВА «Миф XX века. Мата Хари» (№ 12, 7 апреля) – 652

«ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ ВЫЕЗДНАЯ ПОКАЗУХА ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ, или  Как, прикрываясь красивыми словами, Мединский, Неверов и Говорухин толкают нашу культуру в пропасть» (новость на сайте от 26 апреля) – 651

Владимир СЕМИБРАТОВ «ГАГАРИЯ, КОЕЙ НЕ БЫЛО. ГАГАРЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ» (На конкурс «Расскажу о своём народе») (№ 16, 5 мая) – 629

Илья РЯБЦЕВ «Спас» – перезагрузка»  (№  16,  5 мая) – 613

Иван ГОБЗЕВ «ВОРОВСТВО. Откуда «заимствует» темы, идеи и образы для своих фильмов Андрей Кончаловский» (№ 12, 7 апреля) – 611

Борис САВЧЕНКО «ПРОЩАЙ, ПОЭТ!» (памяти Евгения Евтушенко) (№ 13, 14 апреля) – 585

Журналу «Москва» 60 лет (или всё таки 96?) (№ 14, 21 апреля) – 582

Андрей РУДАЛЁВ «ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАРНАВАЛ ДЕВЯНОСТЫХ И ЕГО МАСКИ» (рецензия на книгу Игоря Молотова «Сбитые лётчики. История русского термидора») (№ 15, 28 апреля) – 582

Дмитрий ЧЁРНЫЙ «Туповицкий тиснул рОман» (№ 16, 5 мая) – 581

Интервью Алексея КУРГАНОВА с Сергеем КОНОВАЛОВЫМ «Давайте ломать стереотипы» (№ 16, 5 мая) – 581

«ПРАВОСУДИЕ ПО-МЕЩАНСКИ» (новость на сайте от 6 апреля) – 567

Леонид ЗЮГАНОВ «НЕХВАТКА «СОЦИАЛЬНЫХ» ПОМЕЩЕНИЙ – МИФ КОРРУПЦИОНЕРОВ ИЗ УПРАВ» (интервью) (№ 12, 7 апреля) – 556

Наталья ШУНИНА «ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ» (фрагмент из повести) (№ 15, 28 апреля) – 548

Александр ШПАГИН «КИНО И НЕМЦЫ» (16, 5 мая) – 533

Иосиф СТЕРНИН «ПОЧЕМУ МЫ ТАК НЕ УВАЖАЕМ СЕБЯ И СОБСТВЕННУЮ РОССИЙСКУЮ НАУКУ?» (№ 13, 14 апреля) – 530

Неопубликованная повесть Фёдора СУХОВА (21 апреля, новость на сайте со ссылкой на саму повесть) – 529

 

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