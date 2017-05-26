ХИТЫ «ЛИТЕРАТУРНОЙ РОССИИ». Какие публикации «ЛР» апреля-мая чаще всего просматривали на сайте нашей газеты

1. Антон АНИКИН «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ № 3 И БЕСКОНЕЧНОСТЬ, или Lupus в русской школе» (№ 16, 5 мая) – 6291



2. «Чёрная метка депутату и писателю, который отказывается действовать под диктовку московских властей» (новость на сайте

от 26 апреля) – 5974



3. «КТО ВЫНУЖДАЕТ СМЕНИТЬ РЕДАКЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ И ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ» (№ 15, 28 апреля) – 2610

4. Герман САДУЛАЕВ ««ЛИМОНКА» В ЛИМОНОВЦЕВ» (№ 13, 14 апреля) – 2541

5. Интервью с Юрием ПОЛЯКОВЫМ «До прихода в Кремль Путина моё назначение в «Литгазету» было бы невозможно» (№ 16, 5 мая) – 2080

6. Игорь ПАНИН «ЛУЧШЕ ГОРЬКАЯ ПРАВДА… Почему книга историка Сергеева не обрадовала патриотов?» (№ 13, 14 апреля) – 1761



7. «МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАК РАССАДНИК ПРЕСТУПНОСТИ. Сколько ещё звоночков должно прозвучать для Владимира Мединского, чтобы министр научился, наконец, подбирать кадры?» (№ 14, 21 апреля) – 1693

8. Сергей АРУТЮНОВ «Привет, ученик!» (ответ Сергея Арутюнова на вызов на поэтическую дуэль от ученика Василия Попова) (№ 13, 14 апреля) – 1590

9. Василий ПОПОВ. ЗДРАВСТВУЙ, МАСТЕР! (ответ на статью с вызовом на дуэль Сергея Арутюнова) (№ 12, 7 апреля) – 1393

10. Василий ПОПОВ. ОБЕСЧУВСТВОВАНИЕ ПОЭЗИИ (Второй ответ мастеру) (№ 15, 28 апреля, только интернет версия) – 1292

Лариса МИЛЛЕР «ТАК И НАДО ЖИТЬ ПОЭТУ» (памяти Евгения Евтушенко) (№ 12, 7 апреля) – 1226

ЗЛОВЕЩАЯ РОЛЬ ВЯЧЕСЛАВА КОПЬЁВА В СУДЬБЕ «ЛИТГАЗЕТЫ» (редакционный комментарий к интервью Юрия Полякова) (№ 16, 5 мая) – 1190

«Роман из газовой камеры» (интервью с Натальей ШУНИНОЙ) (№ 15, 28 апреля) – 1039

«С больной головы на здоровую» (новость на сайте об обвинении нашей газеты со стороны «ЛГ» в «нарушении норм журналистской этики») – 1080

Евгений ЧИГРИН «БЕЗ СТИХОВ ЛЮБИТИ РУСИ НЕ БЫТИ» (воспоминания о встречах с Евгением Евтушенко) (№ 12, 7 апреля) – 957

Дмитрий ЧЁРНЫЙ «В МОСКВЕ ОДНИ ПРОБЛЕМЫ: НИ КУПИТЬ ПРЕССУ, НИ СХОДИТЬ В ТУАЛЕТ» (№ 14, 21 апреля) – 919

Григорий ШУВАЛОВ «Неисправимый Евтушенко» (№ 12, 7 апреля) – 905

Вячеслав ОГРЫЗКО «НЕУЖИВЧИВ ПО ХАРАКТЕРУ. К истории пребывания Евгения Евтушенко в Литинституте» (Часть 1) (№ 13, 14 апреля) – 902

Юрий РЯБИНИН «Вышел восьмой номер альманаха «ГЛАГОЛЪ» (№ 14, 21 апреля; новость на сайте) – 897

Вячеслав ОГРЫЗКО «Когда откажемся от курса на дебилизацию и оболванивание общества» (№ 17, 19 мая) – 892

Дмитрий ЧЁРНЫЙ «РЕНОВАЦИЯ ПО СОБЯНИНСКИ УЖЕ СОЖГЛА ОДНУ КОМНАТУ СТАРОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ МОСКВЫ» (№ 15, 28 апреля) – 868

Юрий ИВАНОВ «ПУСТОЙ ЗВОН» (о стихах Валентины Ефимовской) (№ 12, 7 апреля) – 867

«До каких пор будут оболванивать российских школьников» (Редакционное предисловие к статье А. Аникина по поводу школьных олимпиад по литературе) (№ 16, 5 мая) – 860

«ХИЩНИК ПРОТИВ ЧУЖИХ» (Интервью с Игорем ПАНИНЫМ по поводу выхода его книги «Чужие») (№ 15, 28 апреля) – 740

Дмитрий ЧЁРНЫЙ «Заклеенные рты библиотекарш» (№ 16, 5 мая) – 720

«СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ВЛАСТИ ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ?» (новость на сайте от 6 апреля) – 701

Подборка стихотворений на конкурс «Чем дышит современная поэзия» (№ 14, 21 апреля) – 689

«Нетерпеливость большого художника» (новость на сайте от 3 мая о том, что Юрий Поляков раньше времени разместил собственное интервью для «ЛР» на своём личном сайте) – 685

Вячеслав ОГРЫЗКО «НЕУЖИВЧИВ ПО ХАРАКТЕРУ. К истории пребывания Евгения Евтушенко в Литинституте» (Часть 2) (№ 14, 21 апреля) – 682

Андрей РУДАЛЁВ «СНЕЖНЫЙ КОМОК ИСТОРИИ» (рецензия на роман Елены Чижовой «Китаист») (№ 14, 21 апреля) – 681

Владимир РЫБИН «ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ?» (историко политические размышления в связи с юбилеем революции 1917 года и митингами 2017) (№ 15, 28 апреля) – 680

Василий ЖЕВНОВ «ВОЙНА В МОЕЙСЕМЬЕ» (запись Ксении Быковой) (№ 16, 5 мая) – 656

Иван ГОБЗЕВ «Беда с национальными литераторами» (№ 16, 5 мая) – 656

Владимир ЛИЧУТИН «ОЧИЩЕНИЕ ОТ СМРАДА» (интервью) (№ 17, 19 мая) – 655

Ксения КУЗНЕЦОВА «Миф XX века. Мата Хари» (№ 12, 7 апреля) – 652

«ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ ВЫЕЗДНАЯ ПОКАЗУХА ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ, или Как, прикрываясь красивыми словами, Мединский, Неверов и Говорухин толкают нашу культуру в пропасть» (новость на сайте от 26 апреля) – 651

Владимир СЕМИБРАТОВ «ГАГАРИЯ, КОЕЙ НЕ БЫЛО. ГАГАРЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ» (На конкурс «Расскажу о своём народе») (№ 16, 5 мая) – 629

Илья РЯБЦЕВ «Спас» – перезагрузка» (№ 16, 5 мая) – 613

Иван ГОБЗЕВ «ВОРОВСТВО. Откуда «заимствует» темы, идеи и образы для своих фильмов Андрей Кончаловский» (№ 12, 7 апреля) – 611

Борис САВЧЕНКО «ПРОЩАЙ, ПОЭТ!» (памяти Евгения Евтушенко) (№ 13, 14 апреля) – 585

Журналу «Москва» 60 лет (или всё таки 96?) (№ 14, 21 апреля) – 582

Андрей РУДАЛЁВ «ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАРНАВАЛ ДЕВЯНОСТЫХ И ЕГО МАСКИ» (рецензия на книгу Игоря Молотова «Сбитые лётчики. История русского термидора») (№ 15, 28 апреля) – 582

Дмитрий ЧЁРНЫЙ «Туповицкий тиснул рОман» (№ 16, 5 мая) – 581

Интервью Алексея КУРГАНОВА с Сергеем КОНОВАЛОВЫМ «Давайте ломать стереотипы» (№ 16, 5 мая) – 581

«ПРАВОСУДИЕ ПО-МЕЩАНСКИ» (новость на сайте от 6 апреля) – 567

Леонид ЗЮГАНОВ «НЕХВАТКА «СОЦИАЛЬНЫХ» ПОМЕЩЕНИЙ – МИФ КОРРУПЦИОНЕРОВ ИЗ УПРАВ» (интервью) (№ 12, 7 апреля) – 556

Наталья ШУНИНА «ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ» (фрагмент из повести) (№ 15, 28 апреля) – 548

Александр ШПАГИН «КИНО И НЕМЦЫ» (16, 5 мая) – 533

Иосиф СТЕРНИН «ПОЧЕМУ МЫ ТАК НЕ УВАЖАЕМ СЕБЯ И СОБСТВЕННУЮ РОССИЙСКУЮ НАУКУ?» (№ 13, 14 апреля) – 530

Неопубликованная повесть Фёдора СУХОВА (21 апреля, новость на сайте со ссылкой на саму повесть) – 529