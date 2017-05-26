О СТАРОМ ЖУРНАЛЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Не так давно «Литературная Россия» выступила с большой публикацией о новых литературных интернет-изданиях. Чрезвычайно полезное начинание, поскольку интернет – это инкубатор, в котором часто рождаются цыплята будущей русской литературы. До бумаги они доберутся не скоро, поскольку дело это нынче недешёвое.

Правда, век многих интернет-изданий часто бывает не намного длиннее жизненного цикла красивой бабочки. Они умирают, а их виртуальные могилы ещё долго вращаются в электронном пространстве земной ноосферы.

Однако случаются в этой сфере и долгожители. Об одном из них я бы хотел напомнить читателю. 2 апреля уже далёкого 2002 года издательский дом «Парад» получил свидетельство Госкомпечати – Эл № 77-6211 о регистрации электронного литературного и философско-культурологического журнала «ТОПОС». Старт издания состоялся несколько раньше – в декабре 2001 года. Инициатором его создания стала Валерия Шишкина, его бессменный редактор и по сей день.

За минувшие со времени учреждения годы журнал, который является ЕЖЕДНЕВНЫМ, привлёк к сотрудничеству около 1500 авторов и опубликовал около 15 тысяч(!) произведений.

Грубо ошибётся тот, кто подумает, что это очередной интернет-контейнер для сбора стихийного часто мусорного литературного потока и сугробов культурологической пурги, всегда являвшихся неотъемлемой частью культуры. Публикация в журнале возможна, как в любом строгом и уважающем себя издании, только в результате внимательного отбора в отделах редакции. При этом многие начинающие авторы получили признание читательской аудитории, пройдя через испытательные площадки «Топоса».

За минувшие годы авторами журнала стали многие авторитетные интеллек-

туалы – Ю.Арабов, В.Белков, С.Бирюков, А.Битов, Ю.Буйда, А.Варламов, С.Роганов, Д.Пригов, М.Эпштейн, Д.Осокин, А.Родионов, О.Павлов, В.Фриауф, Н.Садур, Т.Даими, В.Варава и многие-премногие другие.

Продвинутый читатель даже по этому далеко не полному перечислению заметит, что авторы «Топоса» имеют весьма различные научные, политические, религиозные взгляды. В этом сокрыта одна из важных философских основ журнала. В русском мировоззрении большое значение имеет идеал цельного познания, стремящийся собрать в единую духовную сущность рациональный опыт человека, его чувственный опыт, эстетическую перцепцию и нравственные убеждения. Этим составляющим чаще всего трудно сосуществовать гармонично, они находятся в постоянном противоречивом контакт-конфликте, который и обеспечивает динамику живой мысли. Создатели журнала полагали и полагают, что именно такой контакт-конфликт позволяет артикулировать многие скрытые процессы, протекающие в современной русской культуре.

Своим разнообразием «Топос» выгодно отличается от изданий, публикующих произведения только одной формы или формата. Возможность соединения разнородных по природе текстов (как её ни называй – синтез, синтезия интертекст или что-то ещё) – это несомненный новаторский аспект формата «Топоса», творчески развивающийся уже в течение полутора десятилетий.

Ещё одна важная составляющая формата журнала – намеренное сосуществование на одной площадке самых разных, порой полярно разнонаправленных воззрений и эстетик. Авторами, прошедшими через «топосовские» страницы можно заселить большой город, где обитают процветающая элита, оригинальный бомонд, своеобычные патриоты России и свободные от всего маргиналы социального дна.

Будучи в буквальном смысле «топосом», то есть в переводе с древнегреческого на русский, местом рассеянной по миру постсоветской русской словесности, журнал за время своего существования создал если не летопись, то нескучный дневник нашей масштабной литературной повседневности, а точнее, русской жизни, и уже только этим представляет для русской культуры (она ещё существует!) большую интеллектуальную ценность.

За полтора десятка лет журнал сформировал обширный круг читателей. Их ежемесячное количество колеблется в пределах 20–40 тысяч. Есть ядро постоянных т. н. «уникальных пользователей» – около тысячи человек.

85 процентов посетителей дают Россия (лидируют Москва, Питер, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород) и страны ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Казахстан). Из дальних стран наиболее значимо представлены США, Великобритания, Германия – около 8 процентов. И что особенно удивительно 75(!) читателей «Топоса – люди, относящиеся к «наиболее активному возрасту» – до 45 лет, в том числе около 60 процентов – до 35 лет. Это вселяет оптимистическую надежду на нескорую погибель отечественной культуры.

В заключение хочу отметить, что журнал принципиально далеко стоит от российской (читай, столичной) литтусовки, увлечённой занятной борьбой нанайских мальчиков за места в лонгшортлистах, взаимоедством и пиар-пустословием на телеканалах.

С привычной горечью отмечу, что за долгие годы существования журнал не получил никакой поддержки от родной стороны, существуя то на деньги случайных доброхотов, а то и вообще благодаря бескорыстным усилиям энтузиастов.

На месте Президента России я бы, не советуясь с аппаратом, присудил Валерии Шишкиной президентскую премию за многолетнее продвижение русской культуры и гуманистических идей Русского мира в современном человечестве.

P.S. Любители русской словесности и любомудрия, наберите на компьютере русскими буквами «ТОПОС ЖУРНАЛ», и вам откроется новый мир. Кстати «Новый мир» не раз писал о «Топосе» в прошлые годы.

Александр ДЕГТЯРЁВ,

Вице-президент

Академии российской словесности