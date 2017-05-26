О СТАРОМ ЖУРНАЛЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

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НОВОСТИ

  • 26/05/2017
    Казусы Серебренникова, или К чему приводит невнятная художественная политика правительства Москвы

    Вот уже несколько дней все СМИ шумят о деле режиссёра Кирилла Серебренникова. Мы считаем преждевременным что-то говорить в защиту или в осуждение этого известного театрального деятеля. Но всё-таки есть несколько моментов, мимо которых нельзя пройти.

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  • 26/05/2017
    Ужасный расстрел в Минусинске

    Сегодня стало известно, что утром главред газеты «Тон-М» найден мертвым в бане в городе Минусинск в Красноярском крае, следствие связывает преступление с профессиональной деятельностью журналиста. 

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  • 25/05/2017
    ПОЧЕМУ ПОЭТ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ РЕНОВАЦИИ? (Переписка стихотворца с депутатом Госдумы)

    Несмотря на то, что московская власть наконец озаботилась разъяснением своей политики в области реновации и стала более-менее внятно рассказывать москвичам, что она собирается делать, и даже инициировала ряд серьёзных поправок к внесённым ею в Госдуму проектам соответствующих законов, остался ряд острейших нерешённых вопросов. Некоторые из них озвучил в своих письмах в Госдуму поэт Вячеслав Киктенко. Этой ситуацией заинтересовалась известный борец за справедливость в жилищной сфере Галина Хованская. Но к чему же привела переписка поэта и депутата?

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  • 17/05/2017
    Почему московский департамент СМИ по сути поощряет вымогательство и мошенничество, а прокуратура бездействует

    Недавно московские власти снесли почти все газетные киоски, разыграв на платной основе конкурс на освободившиеся места. По сути произошёл серьёзнейший передел рынка, который привёл в том числе к ограничению свободы слова и распространения качественных печатных изданий.

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  • 15/05/2017
    РЕВОЛЮЦИЯ УЧИТЕЛЯ

    10 мая в Москве Союз «Христианское Возрождение» провел собрание православной общественности, выразившее скорбь и негодование по поводу злопыхательского и оскорбительного фильма «Матильда». 

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  • 13/05/2017
    Виктор Лихоносов - лауреат Патриаршей литературной премии

    Сердечно поздравляем Виктора Ивановича, нашего давнего и любимого автора, с присуждением ему Патриаршей литературной премии 2017 года!

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  • Damien Rice в России
    12/05/2017
    Damien Rice в России

    27 мая в Санкт-Петербург (Эрарта) и 30 мая в Москве (Vegas City Hall) выступит удивительный ирландский музыкант Дэмьен Райс.

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  • 10/05/2017
    "МИР СЕВЕРА" № 2, 2017

    Читайте в номере сенсационный материал о Владимире Высоцком его близкого друга - поэта Игоря Кохановского. А также:

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  • 08/05/2017
    С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

    Наши коллеги из «Литературной газеты» на своём сайте обвинили нас в «нарушении основополагающих норм журналистской этики», якобы допущенном во время подготовки интервью с главным редактором этого издания Юрием Михайловичем Поляковым. К сожалению, они не уточнили, в чём конкретно проявилось нарушение журналистской этики. В связи с этим редакция газеты «Литературная Россия» вынуждена дать свои короткие разъяснения.

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  • 03/05/2017
    НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ БОЛЬШОГО ХУДОЖНИКА

    Опережающая история о том, кто губит «Литературную газету»

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СТАТЬИ Свежий номер №18. 26 мая 2017

О СТАРОМ ЖУРНАЛЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Не так давно «Литературная Россия» выступила с большой публикацией о новых литературных интернет-изданиях. Чрезвычайно полезное начинание, поскольку интернет – это инкубатор, в котором часто рождаются цыплята будущей русской литературы. До бумаги они доберутся не скоро, поскольку дело это нынче недешёвое.


Правда, век многих интернет-изданий часто бывает не намного длиннее жизненного цикла красивой бабочки. Они умирают, а их виртуальные могилы ещё долго вращаются в электронном пространстве земной ноосферы.

Однако случаются в этой сфере и долгожители. Об одном из них я бы хотел напомнить читателю. 2 апреля уже далёкого 2002 года издательский дом «Парад» получил свидетельство Госкомпечати – Эл № 77-6211 о регистрации электронного литературного и философско-культурологического журнала «ТОПОС». Старт издания состоялся несколько раньше – в декабре 2001 года. Инициатором его создания стала Валерия Шишкина, его бессменный редактор и по сей день.

За минувшие со времени учреждения годы журнал, который является ЕЖЕДНЕВНЫМ, привлёк к сотрудничеству около 1500 авторов и опубликовал около 15 тысяч(!) произведений.

Грубо ошибётся тот, кто подумает, что это очередной интернет-контейнер для сбора стихийного часто мусорного литературного потока и сугробов культурологической пурги, всегда являвшихся неотъемлемой частью культуры. Публикация в журнале возможна, как в любом строгом и уважающем себя издании, только в результате внимательного отбора в отделах редакции. При этом многие начинающие авторы получили признание читательской аудитории, пройдя через испытательные площадки «Топоса».

За минувшие годы авторами журнала стали многие авторитетные интеллек-
туалы – Ю.Арабов, В.Белков, С.Бирюков, А.Битов, Ю.Буйда, А.Варламов, С.Роганов, Д.Пригов, М.Эпштейн, Д.Осокин, А.Родионов, О.Павлов, В.Фриауф, Н.Садур, Т.Даими, В.Варава и многие-премногие другие.

Продвинутый читатель даже по этому далеко не полному перечислению заметит, что авторы «Топоса» имеют весьма различные научные, политические, религиозные взгляды. В этом сокрыта одна из важных философских основ журнала. В русском мировоззрении большое значение имеет идеал цельного познания, стремящийся собрать в единую духовную сущность рациональный опыт человека, его чувственный опыт, эстетическую перцепцию и нравственные убеждения. Этим составляющим чаще всего трудно сосуществовать гармонично, они находятся в постоянном противоречивом контакт-конфликте, который и обеспечивает динамику живой мысли. Создатели журнала полагали и полагают, что именно такой контакт-конфликт позволяет артикулировать многие скрытые процессы, протекающие в современной русской культуре.

Своим разнообразием «Топос» выгодно отличается от изданий, публикующих произведения только одной формы или формата. Возможность соединения разнородных по природе текстов (как её ни называй – синтез, синтезия интертекст или что-то ещё) – это несомненный новаторский аспект формата «Топоса», творчески развивающийся уже в течение полутора десятилетий.

Ещё одна важная составляющая формата журнала – намеренное сосуществование на одной площадке самых разных, порой полярно разнонаправленных воззрений и эстетик. Авторами, прошедшими через «топосовские» страницы можно заселить большой город, где обитают процветающая элита, оригинальный бомонд, своеобычные патриоты России и свободные от всего маргиналы социального дна.

Будучи в буквальном смысле «топосом», то есть в переводе с древнегреческого на русский, местом рассеянной по миру постсоветской русской словесности, журнал за время своего существования создал если не летопись, то нескучный дневник нашей масштабной литературной повседневности, а точнее, русской жизни, и уже только этим представляет для русской культуры (она ещё существует!) большую интеллектуальную ценность.

За полтора десятка лет журнал сформировал обширный круг читателей. Их ежемесячное количество колеблется в пределах 2040 тысяч. Есть ядро постоянных т. н. «уникальных пользователей» – около тысячи человек.

85 процентов посетителей дают Россия (лидируют Москва, Питер, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород) и страны ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Казахстан). Из дальних стран наиболее значимо представлены США, Великобритания, Германия – около 8 процентов. И что особенно удивительно 75(!) читателей «Топоса – люди, относящиеся к «наиболее активному возрасту» – до 45 лет, в том числе около 60 процентов – до 35 лет. Это вселяет оптимистическую надежду на нескорую погибель отечественной культуры.

В заключение хочу отметить, что журнал принципиально далеко стоит от российской (читай, столичной) литтусовки, увлечённой занятной борьбой нанайских мальчиков за места в лонгшортлистах, взаимоедством и пиар-пустословием на телеканалах.

С привычной горечью отмечу, что за долгие годы существования журнал не получил никакой поддержки от родной стороны, существуя то на деньги случайных доброхотов, а то и вообще благодаря бескорыстным усилиям энтузиастов.

На месте Президента России я бы, не советуясь с аппаратом, присудил Валерии Шишкиной президентскую премию за многолетнее продвижение русской культуры и гуманистических идей Русского мира в современном человечестве.

 

P.S. Любители русской словесности и любомудрия, наберите на компьютере русскими буквами «ТОПОС ЖУРНАЛ», и вам откроется новый мир. Кстати «Новый мир» не раз писал о «Топосе» в прошлые годы.

 

Александр ДЕГТЯРЁВ,

Вице-президент

Академии российской словесности

 

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