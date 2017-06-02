ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ» ВЫСЕЛИЛИ В ГОД СТОЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, или Почему «Российская газета» боится сказать всю правду о заместителе мэра Москвы Александре Горбенко

Удивляет, что и сам «Октябрь» в лице его работниц и сотрудниц не бил до этого в колокола, а, например, Валерия Пустовая и сейчас без должной корпоративной озабоченности сослалась на декретный отпуск и неосведомлённость по данной проблеме. Секретарь же журнала (в процессе поиска нами главного редактора, с которой мы прекрасно очно знакомы, но не успели обменяться телефонами) Елена Горшкова повела себя и того бдительнее, написала буквально следующее: «Лично я не имею права раскрывать какие-либо контакты или иные сведения без разрешения главного редактора. Также у нас не принято вести переписку через соцсети, да и как простой завхоз я не могу Вам более ничем помочь, посему попрощаюсь».

Хороши клуши, а? Возлюбленные ими власти на улицу журнал вытряхнули, мы им хотя бы словом в этой ситуации помочь хотим, – так они ещё и сопротивляются. Вы завхоз каких теперь пространств, Елена? Ваш веник и швабра тоже бездомные, надо полагать – но «система» работает, иерархия держится… Анекдот, причём грустный.

Однако нам-то печально другое: что «РГ» и Павел Басинский (а именно этот уважаемый критик и литературовед ударил в набат по поводу ситуации с «Октябрём» на страницах «РГ») очнулись так поздно. И только по поводу выселения «Октября» – наши, например, аналогичные проблемы, длящиеся в активной фазе больше года, их не беспокоили. Так же не беспокоили их и другие кандидаты на выселение – «Новый мир», «Москва»... Более того – когда Наталью Сергунину приглашали в эту самую «РГ» на «Деловой завтрак» в декабре 2016-го, мы даже прислали туда острейший вопрос о ситуации с нашим выселением (ею, Сергуниной, курируемый, ведь по документам нас ещё в апреле 2016-го её ДГИ «попросил» выметаться, не продлив аренду). Однако в «РГ» этот наш вопрос был проигнорирован – без каких-либо даже комментариев, по какой причине он не был задан важной гостье. То ли не хотели портить утренний аппетит госпоже Сергуниной, то ли были в тот момент идейно солидарны с «арендодателем». А вот с нами, с прессой, солидарности не проявили. Мы не ощущали и товарищеского плеча «толстяков», честно говоря, но на них не обижаемся: сами журналы сейчас на птичьих правах. Поразило меня лично и то, как запросто, тепло общается та же Ирина Барметова (главред «Октября») с советником президента В.И. Толстым – как будто у журнала всё прекрасно в плане жилплощади. И вот – вылетели, даже с такими, казалось бы, тесными сношениями с властью. Впрочем, это не ирония, не злорадство – тут мы все рядышком.

Вопрос «прописки» основной, тут необходимо действовать сообща. Политически обособляться бесполезно, только вместе и широким фронтом изданий можно выступать в защиту культуры и литературы, если обращаться к Департаменту СМИ, в Правительство Москвы. Кстати, «РГ» могла бы помочь и нам, и за другие издания заступиться в момент общения с Сергуниной – потому что и у «РГ» есть немало админресурсов. Тот же Александр Горбенко, заместитель Собянина по вопросам региональной безопасности и информационной политики, – бывший гендиректор «РГ», почти десять лет проработал в этой должности, и вообще в правительстве Собянина немало выходцев из этой газеты. Так насколько эта новость стала неожиданностью для всей «РГ», имеющей прописку на той же улице Правды? Или просто корпоративная солидарность подвела и на этот раз, хотя, если сравнить наш слабый голос и «Октябрь», – мы явно подвинемся, такое выселение точно не должно было случиться внезапно, верно же?

Вот и задумаемся теперь, в какие руки попал журнал со славным революционным именем: ведь долгие годы ревизии, угар либерального беспамятства сыграли не в пользу издания, пятились-пятились и вывалились, наконец, да ещё и взяли обет молчания, судя по всему… Чей там заговор, кого с кем сговор – жертв и палачей? Или обиженных нет, а «справедливость капитализма», столько раз на страницах журнала воспетого, коснулась и самих «соловушек демократии»?!

Впрочем, нам интереснее, конечно, вот это заупокойно-равнодушное отношение самой «РГ». Не потому ли они молчали раньше и расщедрились только на «некролог», написанный красивым языком Басинского, что и не собирались помогать? Посмеют ли сейчас сказать о Горбенко, который явно должен быть в курсе такого «беспредела», всю правду? Или побоятся портить отношения с бывшим гендиректором – мало ли, и самих постигнет участь «Октября»?

Дмитрий ЧЁРНЫЙ