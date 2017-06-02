ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ» ВЫСЕЛИЛИ В ГОД СТОЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, или Почему «Российская газета» боится сказать всю правду о заместителе мэра Москвы Александре Горбенко

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НОВОСТИ

  • 02/06/2017
    Встретимся на Красной площади
    "Литературная Россия" участвует в книжном фестивале "Красная площадь", который пройдёт у стен Кремля с 3 по 6 июня. Ищите нас на стенде "ПРЕССА".
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  • 31/05/2017
    Высоцкий без цензуры

    После смерти Владимира Высоцкого у него объявилось видимо-невидимо "друзей". Но истинных среди них было раз-два и обчёлся. Один из них жил в Магадане. И именно к нему в 1968 году специально на один день приезжал знаменитый артист, о чём потом сочинил известную песню. Речь идёт о поэте Игоре Кохановском. Он написал самые честные воспоминания о своём друге, которые во всех издательствах пытали купировать. Впервые без какой-либо цензуры они напечатаны во втором номере журнала "Мир Севера" за этот год.

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  • 29/05/2017
    Новая книга Михаила Бойко

    В издательстве при еженедельнике "ЛР" вышел новый сборник литературно-критических размышлений и рецензий нашего постоянного автора, бывшего сотрудника газеты Михаила Бойко. В книжке под названием «ПОИСКИ СМЫСЛА 2: Критика и метод» много любопытных и ярких статей, в том числе материал "Сахарный прилипала", где автор откровенно и хлёстко высказывается о "литературно-финансовой пирамиде" чрезвычайно популярного ныне писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

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  • 27/05/2017
    ДОКАТИЛИСЬ!

    С берегов Невы пришла странная новость: городское Законодательное собрание присвоило звание «Почётного гражданина Санкт-Петербурга» Валентине Матвиенко. Но кто это такая, а главное – каковы её заслуги перед культурной столицей России?

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  • 26/05/2017
    Казусы Серебренникова, или К чему приводит невнятная художественная политика правительства Москвы

    Вот уже несколько дней все СМИ шумят о деле режиссёра Кирилла Серебренникова. Мы считаем преждевременным что-то говорить в защиту или в осуждение этого известного театрального деятеля. Но всё-таки есть несколько моментов, мимо которых нельзя пройти.

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  • 26/05/2017
    Ужасный расстрел в Минусинске (комментарий писателя Романа Сенчина)

    Сегодня стало известно, что утром главред газеты «Тон-М» найден мертвым в бане в городе Минусинск в Красноярском крае, следствие связывает преступление с профессиональной деятельностью журналиста. 

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  • 25/05/2017
    ПОЧЕМУ ПОЭТ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ РЕНОВАЦИИ? (Переписка стихотворца с депутатом Госдумы)

    Несмотря на то, что московская власть наконец озаботилась разъяснением своей политики в области реновации и стала более-менее внятно рассказывать москвичам, что она собирается делать, и даже инициировала ряд серьёзных поправок к внесённым ею в Госдуму проектам соответствующих законов, остался ряд острейших нерешённых вопросов. Некоторые из них озвучил в своих письмах в Госдуму поэт Вячеслав Киктенко. Этой ситуацией заинтересовалась известный борец за справедливость в жилищной сфере Галина Хованская. Но к чему же привела переписка поэта и депутата?

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  • 17/05/2017
    Почему московский департамент СМИ по сути поощряет вымогательство и мошенничество, а прокуратура бездействует

    Недавно московские власти снесли почти все газетные киоски, разыграв на платной основе конкурс на освободившиеся места. По сути произошёл серьёзнейший передел рынка, который привёл в том числе к ограничению свободы слова и распространения качественных печатных изданий.

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  • 15/05/2017
    РЕВОЛЮЦИЯ УЧИТЕЛЯ

    10 мая в Москве Союз «Христианское Возрождение» провел собрание православной общественности, выразившее скорбь и негодование по поводу злопыхательского и оскорбительного фильма «Матильда». 

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  • 13/05/2017
    Виктор Лихоносов - лауреат Патриаршей литературной премии

    Сердечно поздравляем Виктора Ивановича, нашего давнего и любимого автора, с присуждением ему Патриаршей литературной премии 2017 года!

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СТАТЬИ Свежий номер №19. 2 июня 2017

ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ» ВЫСЕЛИЛИ В ГОД СТОЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, или Почему «Российская газета» боится сказать всю правду о заместителе мэра Москвы Александре Горбенко

Неделя началась тревожно: из «Российской газеты» мы узнали, что журнал «Октябрь» стал бездомным. Сама форма сообщения напоминала некролог – тем более, в такой наиофициальнейшей газете…


1 oktyabrУдивляет, что и сам «Октябрь» в лице его работниц и сотрудниц не бил до этого в колокола, а, например, Валерия Пустовая и сейчас без должной корпоративной озабоченности сослалась на декретный отпуск и неосведомлённость по данной проблеме. Секретарь же журнала (в процессе поиска нами главного редактора, с которой мы прекрасно очно знакомы, но не успели обменяться телефонами) Елена Горшкова повела себя и того бдительнее, написала буквально следующее: «Лично я не имею права раскрывать какие-либо контакты или иные сведения без разрешения главного редактора. Также у нас не принято вести переписку через соцсети, да и как простой завхоз я не могу Вам более ничем помочь, посему попрощаюсь».

Хороши клуши, а? Возлюбленные ими власти на улицу журнал вытряхнули, мы им хотя бы словом в этой ситуации помочь хотим, – так они ещё и сопротивляются. Вы завхоз каких теперь пространств, Елена? Ваш веник и швабра тоже бездомные, надо полагать – но «система» работает, иерархия держится… Анекдот, причём грустный.

Однако нам-то печально другое: что «РГ» и Павел Басинский (а именно этот уважаемый критик и литературовед ударил в набат по поводу ситуации с «Октябрём» на страницах «РГ») очнулись так поздно. И только по поводу выселения «Октября» – наши, например, аналогичные проблемы, длящиеся в активной фазе больше года, их не беспокоили. Так же не беспокоили их и другие кандидаты на выселение – «Новый мир», «Москва»... Более того – когда Наталью Сергунину приглашали в эту самую «РГ» на «Деловой завтрак» в декабре 2016-го, мы даже прислали туда острейший вопрос о ситуации с нашим выселением (ею, Сергуниной, курируемый, ведь по документам нас ещё в апреле 2016-го её ДГИ «попросил» выметаться, не продлив аренду). Однако в «РГ» этот наш вопрос был проигнорирован – без каких-либо даже комментариев, по какой причине он не был задан важной гостье. То ли не хотели портить утренний аппетит госпоже Сергуниной, то ли были в тот момент идейно солидарны с «арендодателем». А вот с нами, с прессой, солидарности не проявили. Мы не ощущали и товарищеского плеча «толстяков», честно говоря, но на них не обижаемся: сами журналы сейчас на птичьих правах. Поразило меня лично и то, как запросто, тепло общается та же Ирина Барметова (главред «Октября») с советником президента В.И. Толстым – как будто у журнала всё прекрасно в плане жилплощади. И вот – вылетели, даже с такими, казалось бы, тесными сношениями с властью. Впрочем, это не ирония, не злорадство – тут мы все рядышком.

Вопрос «прописки» основной, тут необходимо действовать сообща. Политически обособляться бесполезно, только вместе и широким фронтом изданий можно выступать в защиту культуры и литературы, если обращаться к Департаменту СМИ, в Правительство Москвы. Кстати, «РГ» могла бы помочь и нам, и за другие издания заступиться в момент общения с Сергуниной – потому что и у «РГ» есть немало админресурсов. Тот же Александр Горбенко, заместитель Собянина по вопросам региональной безопасности и информационной политики, – бывший гендиректор «РГ», почти десять лет проработал в этой должности, и вообще в правительстве Собянина немало выходцев из этой газеты. Так насколько эта новость стала неожиданностью для всей «РГ», имеющей прописку на той же улице Правды? Или просто корпоративная солидарность подвела и на этот раз, хотя, если сравнить наш слабый голос и «Октябрь», – мы явно подвинемся, такое выселение точно не должно было случиться внезапно, верно же?

Вот и задумаемся теперь, в какие руки попал журнал со славным революционным именем: ведь долгие годы ревизии, угар либерального беспамятства сыграли не в пользу издания, пятились-пятились и вывалились, наконец, да ещё и взяли обет молчания, судя по всему… Чей там заговор, кого с кем сговор – жертв и палачей? Или обиженных нет, а «справедливость капитализма», столько раз на страницах журнала воспетого, коснулась и самих «соловушек демократии»?!

Впрочем, нам интереснее, конечно, вот это заупокойно-равнодушное отношение самой «РГ». Не потому ли они молчали раньше и расщедрились только на «некролог», написанный красивым языком Басинского, что и не собирались помогать? Посмеют ли сейчас сказать о Горбенко, который явно должен быть в курсе такого «беспредела», всю правду? Или побоятся портить отношения с бывшим гендиректором – мало ли, и самих постигнет участь «Октября»?

 

Дмитрий ЧЁРНЫЙ

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Комментарии

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Комментарии  

# Алексей Курганов 02.06.2017 19:57
Увы, но в обществе, где единственная и неповторимая идеология - ДЕНЬГИ (НАЖИВА),всё это совершенно закономерно.
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# Михайла 02.06.2017 17:31
Красивый язык Павла Валерьяновича - это сильный образ, без налёта, без трещин, розовый, как у дитяти.
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# varibok 02.06.2017 16:46
первым делом конспираци-так что это по-ленински
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# Изергиль Старухин 02.06.2017 15:57
Пока Басинский шел к набату,
Сгорело все и много краты.
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