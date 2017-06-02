Леонид РЕШЕТНИКОВ. ВОЙНА МИРОВ (компетентный взгляд)

Л.П. РЕШЕТНИКОВ

– Никакой пропаганды Россия в Черногории, конечно, не вела. В принципе – это картонное государство. Все их протесты и все их заявления, в общем-то – неприкрытое выполнение задания их хозяев – атаковать Россию. Вы совершенно правы, придумана новая политтехнологическая, пропагандистская концепция, согласно которой Россия грубо вмешивается в дела безобидных и миролюбивых свободных государств по всему миру, вплоть до таких смешных квазигосударств, как Черногория, которая полностью отдалась под начало Брюсселя и самостоятельно ничего из себя не представляет. Не столько государство, сколько функция. Жалкие люди, носящие громкие звания и титулы: министров, президентов, прокуроров, в действительности являющиеся официантами, исполнителями чужих заказов. Конечно, мы можем просто отмахиваться от этих назойливых мух. Но если рассматривать этот вопрос с точки зрения глобальной политики, то это свидетельствует о том, что наш, будем говорить прямо, противник и конкурент – Запад, США – мобилизует все возможные ресурсы, чтобы не позволить России и дальше идти по пути отстаивания и укрепления независимости и суверенитета. Используется всё возможное, даже такие вот укусы мелких насекомых, этаких мух и комаров, чтобы жалить и жалить Россию, стараясь не дать нам ни секунды передышки, покоя. Есть у военных такой термин – «беспокоящий огонь», вот и ведётся такой постоянный беспокоящий, пропагандистский, дипломатический огонь.

Что касается очевидной демонизации России, то надо сказать, что она демонизируется уже несколько сотен лет, начиная с Ивана Грозного, а может быть раньше. Все наши цари постоянно демонизировались. А если не демонизировались, то фактически, так или иначе, дискредитировались. Тот, кто обладает историческим видением и знает историю хотя бы в пределах школьного курса, помнит все эти вопли о русской отсталости, дикости, агрессивности. В советское время эти клише трансформировались в советскую угрозу, а в последние годы вернулись к привычному, я бы сказал, первородному, русофобскому варианту. Это говорит о том, что мы являемся не просто политическим противником для той или иной страны или группы стран, или нас опасаются из-за военной или экономической мощи. Нет, мы являемся противоположностью Запада – страной и культурой с другим цивилизационным кодом и с другой парадигмой. Мы являемся носителями принципиально иной идеи жизни на земле. И это вызывает у них полнейшее неприятие, бешенство и органическое желание разрушить, уничтожить Россию.

Помню, как во время лекций в Париже в военной академии, один бывший французский министр сказал мне, что необходимо отказаться от идеи, от попыток сделать из России европейцев. Дескать, это невыполнимая задача; с Россией надо поступать по-другому. – Как? – Расколоть ещё на пятнадцать государств. Такой вот прагматичный подход, программа, которую они непроизвольно выбалтывают. Их ведущие теоретики – скончавшийся недавно Збигнев Бжезинский, ранее Сэмюэл Хантингтон, другие, – все они признавали своим главным врагом историческую Россию. И прежде всего православную Россию как объединение, живой организм, несущий начала иной цивизационной модели. Это и есть самое главное, из этого мы должны исходить и об этом помнить.

– Запад в своём подавляющем большинстве живёт в парадигме постхристианской цивилизации. Чтобы увидеть это, достаточно просто вчитаться в тексты популярных в Европе и Америке гуманистических манифестов, совершенно определённо постулирующих сознательный отказ от своей христианской истории современного Запада, меньше чем за сто лет прошедшего путь от религиозного гуманизма, через светский гуманизм к сегодняшнему воинственному атеизму. Казалось бы, это частная, чисто философская, проблема. Но не тут-то было! Это порождает серьёзную проблему взаимного понимания. События последних лет свидетельствуют, что пространство диалога общества, всё ещё приверженного традиционным ценностям, (Россия) и современного светского общества (Запад) с каждым годом становится всё меньше. Прежние правила игры, приличия, поведения, даже консервативного дипломатического этикета, больше не существуют, не работают. Складывается тревожное ощущение бесплодности и бессмысленности любых переговоров. Кажется, это принципиально новая и очень опасная ситуация, способная привести к фатальному развитию событий.

– К сожалению, я согласен с такой оценкой. Сегодняшняя реальность такова, что, например, любые контакты с теми же США наталкивают на довольно примитивную мысль: «А это вообще договороспособная страна»? Действительно, даже в советское время, в разгар так называемой холодной войны, мы выходили на серьёзный разговор, серьёзный диалог, принимали полезные двусторонние решения, заключали важные договоры. Сегодня с ними нельзя договориться. Вы правильно заметили: когда мы говорили с нашими западными оппонентами в царское, а затем в советское время, у нас ещё было что-то общее в языке, в менталитете, ещё оставались точки соприкосновения. Сейчас между нами непроницаемая стена. Мы словно существа, представляющие разные планеты. Они нас просто не понимают. А те немногие, которые способны понять, под влиянием конъюнктуры делают вид, что не понимают, дабы не выпадать из господствующего тренда. И, как ни странно, это действительно прямо связано с отходом от христианского и, шире, от религиозного мировоззрения. Пропал механизм, коррелирующий разнонаправленные стремления людей и государств. Так это работает: люди отказываются от Бога и тем самым автоматически теряют возможность диалога и компромиссов. На первый план выходит принцип силы. Отсюда эти их санкции при любой представляющейся возможности. Это язык войны. Потому-то так сложно нашим руководителям, нашему президенту отстаивать на международной арене позицию России, пытаться донести до наших оппонентов логику наших действий, предполагающих естественное право России на отстаивание своих государственных интересов. Мы пока ещё не в состоянии выходить и вести жёсткий диалог с остальным миром, учитывая наше экономическое, политическое, даже военное положение. Однако время играет на нас, мы набираем силу. Но пока что мы заинтересованы в поиске разумных компромиссов там, и в той степени, где это не противоречит нашим основополагающим национальным интересам.

– Мир меняется на наших глазах. Более сотни лет назад Лорд Маколей впервые печатно назвал прессу четвёртой властью. Пресса, особенно на Западе, всегда была серьёзной силой, с которой были вынуждены считаться сильные мира сего: коронованные особы, политики и политические партии, большой бизнес и мир искусства. Но всё-таки это была отчасти гипербола, преувеличение, этакая хлёсткая журналистская фигура речи. Сегодня ситуация принципиально изменилась. Достаточно посмотреть на то, какому жёсткому давлению, можно даже сказать террору, подвергается президент Трамп, чтобы понять: ещё никогда в истории человечества журналистика не обладала таким тотальным влиянием на общество. Такой возможностью проецировать свою собственную виртуальную реальность и диктовать способы разрешения ею же (прессой) созданных проблем.

– За четвёртой властью стоит пятая власть. Та закулиса, которая содержит, руководит, направляет действия четвёртой власти. Действительно, создан мощнейший инструмент, передовой отряд, эдакий спецназ. Наша четвёртая власть пока ещё не так плотно связана с нашей собственной закулисой. Скорее всего, идейное и, думаю, не только идейное влияние на часть нашей четвёртой власти идёт из-за границы. Однако и у нас этот процесс развивается в том же направлении. И за этим надо внимательно следить, чтобы мы не повторили судьбу Америки, где пресса стала самоценной, фактически никому, кроме хозяев, неподотчётной формой власти. Вспомните, сколько раз за последние месяцы звучали грубейшие оскорбления, унизительные выражения в адрес президента США, членов его команды и членов семьи. И никто не понёс ответственности, даже в суд никто не обратился. Ещё лет тридцать назад такую безнаказанную, хамскую вакханалию просто нельзя было представить. А сегодня президент крупнейшей и могущественнейшей державы, «лидер свободного мира» вынужден под угрозой импичмента терпеть агрессивное поведение распоясавшихся журналистов. Для нас это важный урок. Надо внимательно наблюдать и понимать, чей заказ выполняет наша «четвёртая власть», чьим интересам служит.

– Многие аналитики, политологи, историки, писатели и журналисты утверждают, что события, последовавшие за возвращением Крыма, восстанием на юго-востоке Украины, принятием всё более ужесточающихся антироссийских санкций, являются несомненным свидетельством уже начавшейся Третьей Мировой войны, ведущейся пока в непривычно гибридной форме, что, однако, нисколько не уменьшает её жестокости и беспощадности. Как Вы относитесь к этой радикальной точке зрения?

– Такой взгляд на переживаемый нами исторический момент близок к реальности. Эта Третья мировая война в своей сути направлена исключительно против России. Гибридные вооружённые конфликты, возникающие то там, то сям, тоже прямо или опосредованно связаны с Россией. Но здесь как раз не должно быть никакого пессимизма. То, что происходит, говорит о том, что Россия на верном пути и развивается по восходящей. И наши противники, или, как теперь говорят, партнёры видят это лучше, чем мы сами. С нашей кочки нам иногда кажется, что всё не так, всё пропало, мы слабы, мы то, мы сё… Но они видят по-другому, потому и нервничают. Они видят, что Россия развивается в направлении, которое им крайне нежелательно. И я думаю, что это как раз направление развития исторической России. Их критика, их нападки, прежде всего, нацелены на нашего президента. А если мы внимательно посмотрим и проанализируем то, что делает президент, мы увидим: его действия направлены на фиксацию тем и сюжетов, связанных с исторической Россией. В отличие от той части нашей общественности, которая активнейшим образом раскручивает идеи и достижения советского строя, великого вождя и мудрого руководителя Сталина. История ничему не научила этих людей. Они не против, чтобы Россия вновь окунулась в страшный, кровавый и тоталитарный кошмар. Понимают ли они, что если мы вернёмся на прежний путь, то Россия развалится ещё быстрее, чем за семьдесят советских лет, только падение её на сей раз будет куда страшнее и необратимее. Есть и другие, немногочисленные, которые ностальгически воздыхают по ельцинским временам, но их немного и карта их бита. Им просто нечем привлечь народ. А вот карта, разыгрывающая легенду об успехах социализма, идею сильной руки, естественную и не до конца осознаваемую тягу нашего человека к хозяину Земли Русской (такой искажённый монархизм) и т.д., по-настоящему опасна и могла бы достичь успеха при определённых условиях. Эта кампания идеализации советского периода началась около трёх лет назад. И произошло это не без участия наших доброжелателей из-за рубежа, готовых использовать что угодно, любую идеологию, любой повод, чтобы вбить ещё один клин, способный при случае стать удобным инструментом дезинтеграции общества, дальнейшего расчленения и уничтожения России. Так что, да – гибридная война идёт. Но если мы будем внимательны, если будем верны исторической России, мы обязательно, неизбежно одержим в ней победу.

Беседу вёл Илья РЯБЦЕВ

Леонид Решетников – генерал-лейтенант в отставке, глава благотворительного фонда «Наследие. Русский Лемнос». В «нулевые» годы он руководил информационно-аналитическим управлением Службы внешней разведки России, а впоследствии – Российским институтом стратегических исследований. Начиная с этого номера, Леонид Петрович любезно согласился участвовать в постоянной рубрике нашей газеты, где он будет отвечать на вопросы «ЛР» по актуальнейшим вопросам мировой политики и истории.