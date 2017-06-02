«ЛР» ДОСТУЧАЛАСЬ ДО СЕРДЕЦ ВЕРУЮЩИХ

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Благодарю Вас, уваж.Редакция, что обнародовали объективную и альтернативную навязываемой инсайдерами ядра рпц оценку целям пропаганды сношений католиков с православными... Поклон Вам!

Staciatikiai

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Уважаемый Вячеслав Вячеславович!

Выражаю Вам, как главному редактору, В. Соколову, как автору статьи «Окатоличенные разрушители Православия» и всем причастным к её выходу свою искреннюю благодарность за Вашу исповедническую решимость! Да укрепит и сохранит вас Господь наш Иисус Христос в вашем стоянии за Истину! Как же нам сейчас нужны такие голоса правды, подобные вашему и другим ревнителям чистоты нашей Православной Веры! Низкий вам поклон и спаси вас Господь!

Шаповалов Анатолий Борисович,

прихожанин Свято-Никольского Собора г. Кисловодска Ставропольского края

* * * Спаси Господи Вас, главного редактора Вячеслава, и всю Вашу команду, которая потрудилась над выпуском статьи «ОКАТОЛИЧЕННЫЕ РАЗРУШИТЕЛИ ПРАВОСЛАВИЯ». Эта статья вызвала большой резонанс в среде православного народа. Эта статья – путь исповедничества Истины Православия перед еретиками, захватившими Русскую Церковь. В наше время так безбоязненно сказать, как сказано со страниц Вашей газеты – это подвиг. Значит не все СМИ куплены и находятся под контролем. Есть исповедники и в наши дни. Всё происходит по воле Божией, также и в случае с Вашей статьёй. Одна наша прихожанка неслучайно заметила в газетном киоске на витрине эту газету, её сразу привлекла внимание данная статья. Она взяла в киоске все экземпляры «Литературная Россия» выпуск №18 2017 г. Затем мы вместе с ней объездили весь центр города в поисках этой газеты. И удалось раздобыть ещё три штуки. Уже эту статью размножили в сети Интернет по разным ресурсам (ВК и другие православные сайты) со ссылкой на Вашу газету. Народ в интернете с одобрением встретил статью. Для православных стало неожиданностью, что светская газета опубликовала на своих страницах такую смелую статью. Многая лета Вам за труды и храни Вас Господь и Матерь Божия. Анна, Галина (Большинство откликов размещены в качестве комментариев под самим материалом на нашем сайте или в нашей группе ВКонтакте)

ДЕЛА И СЛОВЕСА ЛУКАВСТВИЯ

Неделю назад Москва с благоговением встречала мощи особо почитаемого на Святой Руси Святого Николая Чудотворца. Знаменательное событие наполнило радостью сердца миллионов православных, тем более что это произошло впервые в истории нашей Церкви. Во время торжественной встречи мощей святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Кирилл выразил надежду, что богословские проблемы, мешающие объединению католиков и православных христиан, будут преодолены «деянием Святого Духа», а также молитвами св. Николая.

При этом Предстоятель Русской Православной Церкви сказал следующее: «Сегодня мы ещё разделены, поелику богословские проблемы, пришедшие к нам из древности, не дают возможности нам воссоединиться. /…/ Если Господу угодно будет соединить всех христиан, то произойдёт это не по их усилиям, не благодаря каким-то церковно-дипломатическим шагам, не по каким-то богословским соглашениям, а только если Дух Святый снова соединит всех, кто исповедует Имя Христово. И верим, что святитель Николай, слышащий молитвы христиан Востока и Запада, предстоит пред Господом, в том числе прося у Него соединить Церкви воедино».

Честно говоря, эти, прямо скажем, соблазнительные слова Святейшего Патриарха смутили большое число воцерковлённых людей, слышавших речь непосредственно или прочитавших её в печатных и электронных СМИ. Слишком ещё свежи слова Митрополита Илариона, не так давно заявившего, что «Мы отказались от классификации католиков в качестве еретиков». Православные верующие до сих пор недоумевают, кто такие эти самые «Мы» и почему заявление высокопоставленного иерарха так явно противоречат учению Русской Православной Церкви, каким оно было тысячу лет и каким мы его пока ещё знаем.

Но вернёмся к словам Патриарха. В этой короткой заметке нет места, чтобы глубоко погрузиться в «богословские проблемы», тем более что у неравнодушных и верных чад нашей Церкви эти, так называемые, «проблемы» давно уже буквально навязли на зубах. Но на нескольких совершенно очевидных и бросающихся в глаза моментах следует остановиться.

Во-первых, и это главное, так называемые «богословские проблемы», в сущности, являются непреодолимыми догматическими противоречиями, единственная возможность преодоления которых лежит через всецелое покаяние заблуждающегося. Теперь же встаёт естественный вопрос, как это возможно, если католики отныне для нашего священноначалия не еретики?

Во-вторых, некоторые из «богословских проблем», в сущности, не такие уж и древние и пришли к нам из относительно недавнего исторического прошлого. Например, католические догматы о Непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии и непогрешимости римского первоиерарха.

Мне даже неловко говорить об этих несообразностях в официальной речи нашего высокообразованного и высокоодарённого Святейшего Патриарха, несомненно гораздо лучше нас, рядовых прихожан, знакомого с нюансами многосотлетних вероучительных споров.

Теперь несколько мыслей о долгожданном приезде в Россию мощей Святителя Николая Чудотворца. Просто удивительно, насколько можно исказить простое и радостное событие, нагрузив его лукавыми комментариями и сомнительными пояснениями. Первое, что не могло не броситься в глаза, это откровенный, беззастенчивый PR двух главных героев новостных телевизионных репортажей: Патриарха Кирилла и особенно вездесущего, там и сям мелькающего Митрополита Илариона. Эти две фигуры в известном смысле встали вровень с самим событием, что несомненно нарушает как чувство меры, так и элементарные приличия.

Патриархия, как ей кажется, нашла надёжный способ купировать тектонические последствия более, чем сомнительной гаванской встречи Патриарха Кирилла и Папы Франциска. А последствия были серьёзные. Большинство церковного народа застыло в глухом недоумении, некоторые стали даже выражать явное раздражение и категорическое несогласие. И вот теперь в сознание верующих внедряется незамысловатая идея, что гаванская встреча есть несомненное благо, ведь в результате этой встречи (читай: неусыпных забот Патриархии о своей пастве) Россию посетили мощи любимого святого.

Ещё больше раздражает второй PR тезис, специально написанный теоретиками МП (по-видимому, в качестве пресс-релиза) и растиражированный непонимающими церковных и религиозных проблем журналистами. Основная идея этого рождённого в недрах патриархии месседжа (если отбросить разночтения и варианты) можно свести к следующему: «Ввиду всё нарастающих политических, гуманитарных, экологических проблем, ввиду преследования христиан в современном мире (правда, в этом грустном факте нет, увы, ничего нового, разве что, в МП как-то упустили из виду, что христиан преследовали и преследуют, убивали и убивают, вот уже две тысячи лет. – И.Р.) необходимо как можно более скорое объединение христиан всего мира».

…Бедный Святитель Николай, которого пытаются грубо использовать в этой шитой белыми нитками лукавой политической игре.

Илья РЯБЦЕВ