«ЛР» ДОСТУЧАЛАСЬ ДО СЕРДЕЦ ВЕРУЮЩИХ

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НОВОСТИ

  • 02/06/2017
    Встретимся на Красной площади
    "Литературная Россия" участвует в книжном фестивале "Красная площадь", который пройдёт у стен Кремля с 3 по 6 июня. Ищите нас на стенде "ПРЕССА".
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  • 31/05/2017
    Высоцкий без цензуры

    После смерти Владимира Высоцкого у него объявилось видимо-невидимо "друзей". Но истинных среди них было раз-два и обчёлся. Один из них жил в Магадане. И именно к нему в 1968 году специально на один день приезжал знаменитый артист, о чём потом сочинил известную песню. Речь идёт о поэте Игоре Кохановском. Он написал самые честные воспоминания о своём друге, которые во всех издательствах пытали купировать. Впервые без какой-либо цензуры они напечатаны во втором номере журнала "Мир Севера" за этот год.

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  • 29/05/2017
    Новая книга Михаила Бойко

    В издательстве при еженедельнике "ЛР" вышел новый сборник литературно-критических размышлений и рецензий нашего постоянного автора, бывшего сотрудника газеты Михаила Бойко. В книжке под названием «ПОИСКИ СМЫСЛА 2: Критика и метод» много любопытных и ярких статей, в том числе материал "Сахарный прилипала", где автор откровенно и хлёстко высказывается о "литературно-финансовой пирамиде" чрезвычайно популярного ныне писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

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  • 27/05/2017
    ДОКАТИЛИСЬ!

    С берегов Невы пришла странная новость: городское Законодательное собрание присвоило звание «Почётного гражданина Санкт-Петербурга» Валентине Матвиенко. Но кто это такая, а главное – каковы её заслуги перед культурной столицей России?

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  • 26/05/2017
    Казусы Серебренникова, или К чему приводит невнятная художественная политика правительства Москвы

    Вот уже несколько дней все СМИ шумят о деле режиссёра Кирилла Серебренникова. Мы считаем преждевременным что-то говорить в защиту или в осуждение этого известного театрального деятеля. Но всё-таки есть несколько моментов, мимо которых нельзя пройти.

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  • 26/05/2017
    Ужасный расстрел в Минусинске (комментарий писателя Романа Сенчина)

    Сегодня стало известно, что утром главред газеты «Тон-М» найден мертвым в бане в городе Минусинск в Красноярском крае, следствие связывает преступление с профессиональной деятельностью журналиста. 

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  • 25/05/2017
    ПОЧЕМУ ПОЭТ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ РЕНОВАЦИИ? (Переписка стихотворца с депутатом Госдумы)

    Несмотря на то, что московская власть наконец озаботилась разъяснением своей политики в области реновации и стала более-менее внятно рассказывать москвичам, что она собирается делать, и даже инициировала ряд серьёзных поправок к внесённым ею в Госдуму проектам соответствующих законов, остался ряд острейших нерешённых вопросов. Некоторые из них озвучил в своих письмах в Госдуму поэт Вячеслав Киктенко. Этой ситуацией заинтересовалась известный борец за справедливость в жилищной сфере Галина Хованская. Но к чему же привела переписка поэта и депутата?

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  • 17/05/2017
    Почему московский департамент СМИ по сути поощряет вымогательство и мошенничество, а прокуратура бездействует

    Недавно московские власти снесли почти все газетные киоски, разыграв на платной основе конкурс на освободившиеся места. По сути произошёл серьёзнейший передел рынка, который привёл в том числе к ограничению свободы слова и распространения качественных печатных изданий.

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  • 15/05/2017
    РЕВОЛЮЦИЯ УЧИТЕЛЯ

    10 мая в Москве Союз «Христианское Возрождение» провел собрание православной общественности, выразившее скорбь и негодование по поводу злопыхательского и оскорбительного фильма «Матильда». 

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  • 13/05/2017
    Виктор Лихоносов - лауреат Патриаршей литературной премии

    Сердечно поздравляем Виктора Ивановича, нашего давнего и любимого автора, с присуждением ему Патриаршей литературной премии 2017 года!

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СТАТЬИ Свежий номер №19. 2 июня 2017

«ЛР» ДОСТУЧАЛАСЬ ДО СЕРДЕЦ ВЕРУЮЩИХ

Признаться, мы не ожидали такого мощного, можно сказать, обвального отклика на статью В. Соколова «Окатоличенные разрушители православия» («ЛР», №18). Очевидно, мы попали в болевую точку, и, наконец, прорвалась давно нагнетаемая плотина. Особенно приятно, что огромное большинство откликнувшихся горячо поддержали публикацию, сказав много добрых и сердечных слов в адрес автора и коллектива редакции. Это как раз то, ради чего работает любой честный и ответственный журналист. Продолжая заявленную нами актуальную тему, мы хотим опубликовать в этом номере наиболее характерные отклики на статью В. Соколова, а также вдогонку предложить читателям короткую реплику Ильи Рябцева по поводу приезда в Москву мощей Святителя Николая Чудотворца и возникших вокруг этого спекуляций и недоразумений.


Okatolichennye

 * * *

Здравствуйте! Хочу выразить вам благодарность за статью «Окатоличенные разрушители Православия». Статья очень интересная. Большое вам спасибо.

Сейчас, к сожалению, надвигается вот такая опасность, опасность экуменизма. Окатоличивание Руси. Жаль, что многие священники не предупреждают мирян. А тех священников, которые за чистоту Православия, таких изгоняют из сана. Например изгнали игумена Загребнёва, священник Соковых подал рапорт (он обличил патриарха в ереси), священник Тарасов. Но таких священников очень мало, к сожалению. 20 век был атеистическим, а в 21 век приходит экуменизм.

Александр ЛОГИНОВ

 

* * *

Благодарю Вас, уваж.Редакция, что обнародовали объективную и альтернативную навязываемой инсайдерами ядра рпц оценку целям пропаганды сношений католиков с православными... Поклон Вам!

Staciatikiai

 

* * *

Уважаемый Вячеслав Вячеславович!

Выражаю Вам, как главному редактору, В. Соколову, как автору статьи «Окатоличенные разрушители Православия» и всем причастным к её выходу свою искреннюю благодарность за Вашу исповедническую решимость! Да укрепит и сохранит вас Господь наш Иисус Христос в вашем стоянии за Истину! Как же нам сейчас нужны такие голоса правды, подобные вашему и другим ревнителям чистоты нашей Православной Веры! Низкий вам поклон и спаси вас Господь!

Шаповалов Анатолий Борисович,

прихожанин Свято-Никольского Собора г. Кисловодска Ставропольского края

 

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Спаси Господи Вас, главного редактора Вячеслава, и всю Вашу команду, которая потрудилась над выпуском статьи «ОКАТОЛИЧЕННЫЕ РАЗРУШИТЕЛИ ПРАВОСЛАВИЯ». Эта статья вызвала большой резонанс в среде православного народа. Эта статья – путь исповедничества Истины Православия перед еретиками, захватившими Русскую Церковь.

В наше время так безбоязненно сказать, как сказано со страниц Вашей газеты – это подвиг. Значит не все СМИ куплены и находятся под контролем. Есть исповедники и в наши дни. Всё происходит по воле Божией, также и в случае с Вашей статьёй.

Одна наша прихожанка неслучайно заметила в газетном киоске на витрине эту газету, её сразу привлекла внимание данная статья. Она взяла в киоске все экземпляры «Литературная Россия» выпуск №18 2017 г. Затем мы вместе с ней объездили весь центр города в поисках этой газеты. И удалось раздобыть ещё три штуки. Уже эту статью размножили в сети Интернет по разным ресурсам (ВК и другие православные сайты) со ссылкой на Вашу газету. Народ в интернете с одобрением встретил статью. Для православных стало неожиданностью, что светская газета опубликовала на своих страницах такую смелую статью.

Многая лета Вам за труды и храни Вас Господь и Матерь Божия.

Анна, Галина

 

(Большинство откликов размещены в качестве комментариев под самим материалом на нашем сайте или в нашей группе ВКонтакте)

 

ДЕЛА И СЛОВЕСА ЛУКАВСТВИЯ

 

Неделю назад Москва с благоговением встречала мощи особо почитаемого на Святой Руси Святого Николая Чудотворца. Знаменательное событие наполнило радостью сердца миллионов православных, тем более что это произошло впервые в истории нашей Церкви. Во время торжественной встречи мощей святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Кирилл выразил надежду, что богословские проблемы, мешающие объединению католиков и православных христиан, будут преодолены «деянием Святого Духа», а также молитвами св. Николая.

При этом Предстоятель Русской Православной Церкви сказал следующее: «Сегодня мы ещё разделены, поелику богословские проблемы, пришедшие к нам из древности, не дают возможности нам воссоединиться. /…/ Если Господу угодно будет соединить всех христиан, то произойдёт это не по их усилиям, не благодаря каким-то церковно-дипломатическим шагам, не по каким-то богословским соглашениям, а только если Дух Святый снова соединит всех, кто исповедует Имя Христово. И верим, что святитель Николай, слышащий молитвы христиан Востока и Запада, предстоит пред Господом, в том числе прося у Него соединить Церкви воедино».

Честно говоря, эти, прямо скажем, соблазнительные слова Святейшего Патриарха смутили большое число воцерковлённых людей, слышавших речь непосредственно или прочитавших её в печатных и электронных СМИ. Слишком ещё свежи слова Митрополита Илариона, не так давно заявившего, что «Мы отказались от классификации католиков в качестве еретиков». Православные верующие до сих пор недоумевают, кто такие эти самые «Мы» и почему заявление высокопоставленного иерарха так явно противоречат учению Русской Православной Церкви, каким оно было тысячу лет и каким мы его пока ещё знаем.

Но вернёмся к словам Патриарха. В этой короткой заметке нет места, чтобы глубоко погрузиться в «богословские проблемы», тем более что у неравнодушных и верных чад нашей Церкви эти, так называемые, «проблемы» давно уже буквально навязли на зубах. Но на нескольких совершенно очевидных и бросающихся в глаза моментах следует остановиться.

Во-первых, и это главное, так называемые «богословские проблемы», в сущности, являются непреодолимыми догматическими противоречиями, единственная возможность преодоления которых лежит через всецелое покаяние заблуждающегося. Теперь же встаёт естественный вопрос, как это возможно, если католики отныне для нашего священноначалия не еретики?

Во-вторых, некоторые из «богословских проблем», в сущности, не такие уж и древние и пришли к нам из относительно недавнего исторического прошлого. Например, католические догматы о Непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии и непогрешимости римского первоиерарха.

Мне даже неловко говорить об этих несообразностях в официальной речи нашего высокообразованного и высокоодарённого Святейшего Патриарха, несомненно гораздо лучше нас, рядовых прихожан, знакомого с нюансами многосотлетних вероучительных споров.

Теперь несколько мыслей о долгожданном приезде в Россию мощей Святителя Николая Чудотворца. Просто удивительно, насколько можно исказить простое и радостное событие, нагрузив его лукавыми комментариями и сомнительными пояснениями. Первое, что не могло не броситься в глаза, это откровенный, беззастенчивый PR двух главных героев новостных телевизионных репортажей: Патриарха Кирилла и особенно вездесущего, там и сям мелькающего Митрополита Илариона. Эти две фигуры в известном смысле встали вровень с самим событием, что несомненно нарушает как чувство меры, так и элементарные приличия.

Патриархия, как ей кажется, нашла надёжный способ купировать тектонические последствия более, чем сомнительной гаванской встречи Патриарха Кирилла и Папы Франциска. А последствия были серьёзные. Большинство церковного народа застыло в глухом недоумении, некоторые стали даже выражать явное раздражение и категорическое несогласие. И вот теперь в сознание верующих внедряется незамысловатая идея, что гаванская встреча есть несомненное благо, ведь в результате этой встречи (читай: неусыпных забот Патриархии о своей пастве) Россию посетили мощи любимого святого.

Ещё больше раздражает второй PR тезис, специально написанный теоретиками МП (по-видимому, в качестве пресс-релиза) и растиражированный непонимающими церковных и религиозных проблем журналистами. Основная идея этого рождённого в недрах патриархии месседжа (если отбросить разночтения и варианты) можно свести к следующему: «Ввиду всё нарастающих политических, гуманитарных, экологических проблем, ввиду преследования христиан в современном мире (правда, в этом грустном факте нет, увы, ничего нового, разве что, в МП как-то упустили из виду, что христиан преследовали и преследуют, убивали и убивают, вот уже две тысячи лет. – И.Р.) необходимо как можно более скорое объединение христиан всего мира».

…Бедный Святитель Николай, которого пытаются грубо использовать в этой шитой белыми нитками лукавой политической игре.

 

Илья РЯБЦЕВ

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Комментарии

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Комментарии  

# varibok 02.06.2017 16:35
вот например как примириться с догматом католиков что евреи не распинали Христа,что не евреи?Евангелие врёт?и подобное в том же духе!нет уж ,вы оставайтесь в своём,а мы в своём!а кто желает,может перейти к папе,но нечего тянуть за собой Церковь,хочешь прыгать с купола-прыгай один
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