ШТРИХ К ПОРТРЕТУ ЭДУАРДА ЛИМОНОВА

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НОВОСТИ

  • 02/06/2017
    Встретимся на Красной площади
    "Литературная Россия" участвует в книжном фестивале "Красная площадь", который пройдёт у стен Кремля с 3 по 6 июня. Ищите нас на стенде "ПРЕССА".
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  • 31/05/2017
    Высоцкий без цензуры

    После смерти Владимира Высоцкого у него объявилось видимо-невидимо "друзей". Но истинных среди них было раз-два и обчёлся. Один из них жил в Магадане. И именно к нему в 1968 году специально на один день приезжал знаменитый артист, о чём потом сочинил известную песню. Речь идёт о поэте Игоре Кохановском. Он написал самые честные воспоминания о своём друге, которые во всех издательствах пытали купировать. Впервые без какой-либо цензуры они напечатаны во втором номере журнала "Мир Севера" за этот год.

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  • 29/05/2017
    Новая книга Михаила Бойко

    В издательстве при еженедельнике "ЛР" вышел новый сборник литературно-критических размышлений и рецензий нашего постоянного автора, бывшего сотрудника газеты Михаила Бойко. В книжке под названием «ПОИСКИ СМЫСЛА 2: Критика и метод» много любопытных и ярких статей, в том числе материал "Сахарный прилипала", где автор откровенно и хлёстко высказывается о "литературно-финансовой пирамиде" чрезвычайно популярного ныне писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

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  • 27/05/2017
    ДОКАТИЛИСЬ!

    С берегов Невы пришла странная новость: городское Законодательное собрание присвоило звание «Почётного гражданина Санкт-Петербурга» Валентине Матвиенко. Но кто это такая, а главное – каковы её заслуги перед культурной столицей России?

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  • 26/05/2017
    Казусы Серебренникова, или К чему приводит невнятная художественная политика правительства Москвы

    Вот уже несколько дней все СМИ шумят о деле режиссёра Кирилла Серебренникова. Мы считаем преждевременным что-то говорить в защиту или в осуждение этого известного театрального деятеля. Но всё-таки есть несколько моментов, мимо которых нельзя пройти.

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  • 26/05/2017
    Ужасный расстрел в Минусинске (комментарий писателя Романа Сенчина)

    Сегодня стало известно, что утром главред газеты «Тон-М» найден мертвым в бане в городе Минусинск в Красноярском крае, следствие связывает преступление с профессиональной деятельностью журналиста. 

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  • 25/05/2017
    ПОЧЕМУ ПОЭТ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ РЕНОВАЦИИ? (Переписка стихотворца с депутатом Госдумы)

    Несмотря на то, что московская власть наконец озаботилась разъяснением своей политики в области реновации и стала более-менее внятно рассказывать москвичам, что она собирается делать, и даже инициировала ряд серьёзных поправок к внесённым ею в Госдуму проектам соответствующих законов, остался ряд острейших нерешённых вопросов. Некоторые из них озвучил в своих письмах в Госдуму поэт Вячеслав Киктенко. Этой ситуацией заинтересовалась известный борец за справедливость в жилищной сфере Галина Хованская. Но к чему же привела переписка поэта и депутата?

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  • 17/05/2017
    Почему московский департамент СМИ по сути поощряет вымогательство и мошенничество, а прокуратура бездействует

    Недавно московские власти снесли почти все газетные киоски, разыграв на платной основе конкурс на освободившиеся места. По сути произошёл серьёзнейший передел рынка, который привёл в том числе к ограничению свободы слова и распространения качественных печатных изданий.

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  • 15/05/2017
    РЕВОЛЮЦИЯ УЧИТЕЛЯ

    10 мая в Москве Союз «Христианское Возрождение» провел собрание православной общественности, выразившее скорбь и негодование по поводу злопыхательского и оскорбительного фильма «Матильда». 

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  • 13/05/2017
    Виктор Лихоносов - лауреат Патриаршей литературной премии

    Сердечно поздравляем Виктора Ивановича, нашего давнего и любимого автора, с присуждением ему Патриаршей литературной премии 2017 года!

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СТАТЬИ Свежий номер №19. 2 июня 2017

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ ЭДУАРДА ЛИМОНОВА

Прочитав в последнем номере нашей газеты собственное интервью, Эдуард Лимонов написал в своём Живом Журнале отповедь под названием «ФАЛЬШИВОЕ ИНТЕРВЬЮ В «ЛИТРОССИИ»:

Limonov nedovolen

«ЛитРоссия» опубликовала фальшивое интервью со мной, «Матушка-Россия плодит бабушек...», так как-то звучит, которого я не давал.

Там полно пошлостей и глупостей и дешёвого бородатого патриотизма, журналист взял несколько моих когда-то в разное время данных интервью и максимально ухудшил их, – склеив своей слюной и расписав их согласно своему убогому пониманию, – произвёл на свет «интервью».

Прошу редакторов изданий быть внимательнее, и не публиковать всякую пургу».

 

Мы очень удивились и попросили прокомментировать ситуацию Юрия Татаренко – журналиста из Новосибирска, подготовившего и приславшего нам этот материал. Вот что он ответил разгневанному писателю:

 

«Здравствуйте, Эдуард Вениаминович!

Я живу и работаю в новосибирском Академгородке, где не принято отвечать хамством на хамство. Не стану и я нарушать этой славной традиции. А по существу дела (освещению в прессе ваших публичных заявлений на литфестивале в Красноярске) хочется сказать следующее.

Мне 44 года. В активной журналистике нахожусь 17-й год. Член Союза журналистов России с 2008-го, неоднократный победитель городских конкурсов профессионального мастерства журналистов. Одна из моих специализаций – беседы с интересными людьми из мира искусства, спорта, политики. Опубликовал около 300 интервью. Герои материалов (А. Калягин, З. Прилепин, И. Авербух, В. Познер…) впоследствии размещают их на других ресурсах – сайты, блоги и т.п. Очевидно, что я не заинтересован ни выставлять своих собеседников теми, кем они не являются на самом деле, ни приписывать им чьих-либо мыслей и суждений.

Видимо, вы не вполне знакомы со спецификой журналистской работы. ЛЮБАЯ прямая речь подвергается ЛИТЕРАТУРНОЙ обработке. Также проводится предварительный мониторинг уже опубликованных текстов о человеке, про кого готовится материал.

Из чего же состоит материал, посвящённый вашим выступлениям в Красноярске? Вы провели двухчасовую творческую встречу в формате «вопрос – ответ», а перед этим около 30 минут общались с журналистами. В подготовленном мною тексте – 7 вопросов, которые я вам задал в течение вечера, фрагмент аудиозаписи встречи выслан в редакцию «ЛитРоссии». Когда публичный человек отвечает на вопросы журналистов, он предполагает увидеть опубликованный материал – разве не так? А последовательность вопросов и ответов вполне может быть оформлена в виде интервью. В нашу с вами беседу (пусть она и протекала в весьма необычном виде) я «приклеил» слово «матушка» к слову «Россия» в реплике о вечных бабушках и 4 ВАШИХ фразы из других интервью:
«В мире великое множество книг…», «Гоголь – огромный талант…», «Публицистика – не низший жанр…» и вопрос «Кого посадил Навальный?» Не понимаю, что здесь криминального…

Да, мой материал не был завизирован вами. Но это и не подразумевалось: не заметил, чтобы вы раздавали коллегам-журналистам визитки с вашим электронным адресом. Я познакомил читающую Россию с вашими взглядами на актуальные темы.
Вы дополнили мой материал своим комментарием – без каких-либо купюр и редактуры. Ещё один штрих к портрету Эдуарда Лимонова.

С благодарностью, Юрий Татаренко»

 

Кто здесь прав – оскорблённый, но благодарный журналист или его строптивый герой? Пусть рассудят наши читатели.

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Комментарии

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Комментарии  

# Владимир 02.06.2017 20:04
Это не оправдание. Лимонов вправе предъявлять претензии. Согласование текста беседы, интервью, чего угодно - надо согласовывать с интервьюером. Это закон.
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# Михайла 02.06.2017 19:40
Татаренко - дикий татарин :)
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# Вадим Тимофеевич Кул 02.06.2017 19:30
Старухин,или кто ты там, почему-то Вы скрываетесь под псевдонимом? Вы не правы. В последнее время все публичные люди почему-то очень раздражены, и зачастую отказываются от своих же слов. От чего бы это?
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# varibok 02.06.2017 16:27
еда уже остыла
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# Изергиль Старухин 02.06.2017 16:04
Чего, снова надо повторять, что интервью - оговоренная заранее беседа, а не вопросы из зала, заданные хором, а потом поделенные журналистами между собой? Ю. Татаренко - человек, нарушивший этические и профессиональные нормы. Смешно, что он приложил к материальчику своему фотографию, где изображен. Это чтобы не было сомнений, что он там был.
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# Михайла 02.06.2017 19:41
Цитирую Изергиль Старухин:
Чего, снова надо повторять, что интервью - оговоренная заранее беседа, а не вопросы из зала, заданные хором, а потом поделенные журналистами между собой? Ю. Татаренко - человек, нарушивший этические и профессиональные нормы. Смешно, что он приложил к материальчику своему фотографию, где изображен. Это чтобы не было сомнений, что он там был.


Незваный Татаренко.
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