ШТРИХ К ПОРТРЕТУ ЭДУАРДА ЛИМОНОВА

«ЛитРоссия» опубликовала фальшивое интервью со мной, «Матушка-Россия плодит бабушек...», так как-то звучит, которого я не давал.

Там полно пошлостей и глупостей и дешёвого бородатого патриотизма, журналист взял несколько моих когда-то в разное время данных интервью и максимально ухудшил их, – склеив своей слюной и расписав их согласно своему убогому пониманию, – произвёл на свет «интервью».

Прошу редакторов изданий быть внимательнее, и не публиковать всякую пургу».

Мы очень удивились и попросили прокомментировать ситуацию Юрия Татаренко – журналиста из Новосибирска, подготовившего и приславшего нам этот материал. Вот что он ответил разгневанному писателю:

«Здравствуйте, Эдуард Вениаминович!

Я живу и работаю в новосибирском Академгородке, где не принято отвечать хамством на хамство. Не стану и я нарушать этой славной традиции. А по существу дела (освещению в прессе ваших публичных заявлений на литфестивале в Красноярске) хочется сказать следующее.

Мне 44 года. В активной журналистике нахожусь 17-й год. Член Союза журналистов России с 2008-го, неоднократный победитель городских конкурсов профессионального мастерства журналистов. Одна из моих специализаций – беседы с интересными людьми из мира искусства, спорта, политики. Опубликовал около 300 интервью. Герои материалов (А. Калягин, З. Прилепин, И. Авербух, В. Познер…) впоследствии размещают их на других ресурсах – сайты, блоги и т.п. Очевидно, что я не заинтересован ни выставлять своих собеседников теми, кем они не являются на самом деле, ни приписывать им чьих-либо мыслей и суждений.

Видимо, вы не вполне знакомы со спецификой журналистской работы. ЛЮБАЯ прямая речь подвергается ЛИТЕРАТУРНОЙ обработке. Также проводится предварительный мониторинг уже опубликованных текстов о человеке, про кого готовится материал.

Из чего же состоит материал, посвящённый вашим выступлениям в Красноярске? Вы провели двухчасовую творческую встречу в формате «вопрос – ответ», а перед этим около 30 минут общались с журналистами. В подготовленном мною тексте – 7 вопросов, которые я вам задал в течение вечера, фрагмент аудиозаписи встречи выслан в редакцию «ЛитРоссии». Когда публичный человек отвечает на вопросы журналистов, он предполагает увидеть опубликованный материал – разве не так? А последовательность вопросов и ответов вполне может быть оформлена в виде интервью. В нашу с вами беседу (пусть она и протекала в весьма необычном виде) я «приклеил» слово «матушка» к слову «Россия» в реплике о вечных бабушках и 4 ВАШИХ фразы из других интервью:

«В мире великое множество книг…», «Гоголь – огромный талант…», «Публицистика – не низший жанр…» и вопрос «Кого посадил Навальный?» Не понимаю, что здесь криминального…

Да, мой материал не был завизирован вами. Но это и не подразумевалось: не заметил, чтобы вы раздавали коллегам-журналистам визитки с вашим электронным адресом. Я познакомил читающую Россию с вашими взглядами на актуальные темы.

Вы дополнили мой материал своим комментарием – без каких-либо купюр и редактуры. Ещё один штрих к портрету Эдуарда Лимонова.

С благодарностью, Юрий Татаренко»