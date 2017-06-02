Я – ДОЧЬ, Я – ВЕТВЬ АБИНСКОГО НАРОДА

В одном из предыдущих номеров «Литературной России» Иван Гобзев сетовал , что, получив задание от редакции еженедельника написать материал о многообразии нашей национальной литературы, не знал, с чего начать своё повествование и «впал практически в кому на две недели». Но я рад, что Иван нашёл выход и познакомил читателей с творчеством известной писательницы аварского происхождения Алисы Ганиевой, при этом заявив, что «в действительности я никого не знаю из наших национальных литераторов». Воспользовавшись возможностью, хочу заполнить пробел и рассказать читателем «Литературной России» о творчестве самобытного шорского поэта Татьяны (Тайаны) Васильевны Тудегешевой.

Владимир КОСТРИЦКИЙ. Портрет Таяны ТУДЕГЕШЕВОЙ, 2005

Если бы я был профессиональным литературным критиком и меня попросили бы составить список наиболее значимых литераторов, пишущих на шорском языке, то первое место досталось бы Т.В. Тудегешевой.

На моей книжной полке лежат сборники некоторых других шорских поэтов, имеющих билеты членов Союза писателей России. Но их творчество до глубины души меня так не тронуло, как поэтические строки Тайаны Васильевны.

В своё время хотелось понять творчество и другого шорского поэта Геннадия Косточакова (ныне – «руководителя» так называемого микроскопического «Кемеровского областного отделения писателей юга Кузбасса», официально, без приписки, насчитывающего всего-то 5–7 человек), претендующего на первое место в современной шорской литературе. Но бесполезно. Его стихи не заинтересовали меня: нет той задушевности, что присуща поэзии Тудегешевой. Я присутствовал на одном из литературных мероприятий, где он декламировал свои стихи. Скукотища! А когда перешёл на чтение ещё и прозы, то хоть спать ложись прямо в гостиной новокузнецкого Дома творческих союзов!..

Точное впечатление о стихах Тайаны Васильевны высказал первый секретарь правления СП России Г.В. Иванов: «Мне близки стихи Тудегешевой открытостью, искренностью, пронзительной энергетикой, мелодичностью, национальным колоритом. В них есть и ласка, и нежность, но есть и горячий порыв и мужество, и есть «аскеза гор». Есть радость и горечь… Одним словом, нам явлена здесь талантом поэта живая жизнь. Без трафаретов и шаблонов».

Т. Тудегешеву по праву можно назвать старательным летописцем своего народа, классиком современной шорской литературы. И это не банальные слова.

Здесь, в Абинской степи, был мой предок сражён

Леденящей рукой чужестранца.

Бил о землю ногой старый конь боевой,

Но сражённому вновь не подняться…

Что же, ветер, поёшь песнь угасших времён?

Без того сердце грустью объято.

Спит Абинская степь, зарастая травой,

Свет багровый на западе бродит.

На курганных вершинах не спят ковыли

Даже в самую тихую полночь.

Только патриот своего края, помнящий о мужестве своего народа, защищавшего родную землю от многочисленных завоевателей, имеет право так тепло и нежно сказать об этом.

С её творчеством читатели знакомы по многочисленным публикациям не только в местной периодике, но и в центральных литературных изданиях: газетах «Литературная Россия» и «Российский писатель», журналах «Наш современник», «Огни Кузбасса», «Литературный Кузбасс», многих коллективных сборниках.

В своих произведениях Т. Тудегешева воспевает красоту гор и рек родной Шории, осмысливает историческое прошлое родины. И, как отмечают критики, в её творчестве постоянно присутствует тема фольклора талантливого шорского народа. Помимо того, что Тайана Васильевна хорошо изучила историю и традиции своей народности, она профессионально использует эти знания в своих произведениях, делится впечатлениями со слушателями на авторских вечерах.

И как тут не вспомнить её рассказ о горе Ай-Каан (Хан месяца), с которой связано много необъяснимых явлений, странных поведений в преддверии какого-либо несчастья. Она как будто хочет предупредить жителей о надвигающейся беде. Для этого над её вершиной появляется образное открывание зеркальной двери, чтобы спрятать и уберечь обитателей горы от несчастья:

Где прохладный Ай-Каан всё о чём-то грустит,

И в ночной тишине он с тайгой говорит.

Где Таскыл чутко спит под сияньем звёзд,

Он хранитель могил и несбывшихся грёз.

Там гортанная речь сердце мне исцелит,

Песен медленных стон душу мне оживит.

Не все горы, среди которых главенствует красавица Пустаг, имеют одинаковые черты характера. У них, отмечает поэтесса, такие же взаимоотношения, как у людей: наряду с дружбой, любовью, пониманием соседствует соперничество.

Или, к примеру, взять другой момент. Шорский эпос намного богаче и разнообразней того, что мы слышали в легендах и рассказах. А знаем их, как убедился, очень мало. Вот смотрите. Для того чтобы герою народного шорского сказания побывать у небесного владыки верхнего мира Ульгеня, ему предстоит осилить 99 слоёв мифологического пространства. А если вы не суеверный, не научились общаться с духами, то в природе тяжело выжить. Попав в сложную ситуацию, скажем, в тайге, когда отсырели спички и нечем обогреться, стоит только обратиться за поддержкой к хозяину тайги, и всё уладится.

Тайана Тудегешева прекрасно знает историю своего народа. И это чувствуется во всех её стихотворениях. Общеизвестно, что у шорцев с давних времён активно развивалось кузнечное ремесло. В наш край приезжали купцы из Китая и обменивались товарами. Заказывали мечи и другое оружие монгольские воины. Поэтому неудивительно, что и в наши дни учёные-археологи везде находят шорские печи, в которых плавился металл.

Моя Родина там, где кузнечные люди веками

Мастерством будоражили буйный, дымящий Восток.

Жадный взор неотступно глядел на Абинские дали,

Засылая бессчётных туменов незваный поток.

Помимо редкостного умения заниматься плавкой стали и чугуна, шорцы храбро защищали свою землю от пришельцев и грабителей. Поэтесса уважает эти качества своих предков, посвящая им много своих произведений:

По Абинской степи, над курганами в ночь,

Дикий ветер поёт древний эпос:

В песне топот коней, полыханье костров

И поющей стрелы долгий отзвук.

Слышу – вижу: клубится горячая пыль

Под ногами стотысячных конниц.

И звенят стремена, и сверкают мечи

В безымянных сраженьях жестоких.

Т.В. Тудегешева родилась в Усть-Анзасе в интеллигентной, образованной семье, где воспитывалось шестеро детей. Отец Таяны – Василий Васильевич Каныштаров – работал корректором в районной газете, также писал стихи, которые потом вошли в коллективный сборник молодых шорских поэтов. Но после ликвидации в конце 30-ых годов Горно-Шорского района занялся педагогической деятельностью, обучал грамоте земляков таёжных окраин города Таштагола.

Мать поэтессы Мария Михайловна по профессии – метеоролог, постепенно, с увеличением семьи, всё больше и больше погружалась в ведение домашнего хозяйства. В своём дневнике записывала наблюдения, яркие события, интересные мысли. Опубликовать бы эти записи в наши дни! Уверен, они заинтересовали бы не только историков, но и рядовых читателей.

С раннего детства Тайана приучалась к труду, выполняла все посильные домашние дела. Но самым настоящим наслаждением для будущей поэтессы были долгие зимние вечера, когда, управившись по хозяйству, все члены семьи садились за длинный стол и при свете керосиновой лампы читали и обсуждали произведения любимых писателей.

Для своих детей родители выписывали много периодики, в том числе – специализированные детские издания.

Добрые родительские черты характера передались и Тайане. Она хорошая хозяйка, верная жена. Вместе с мужем Николаем, инженером-металлургом, воспитала трёх замечательных сыновей. На Всероссийском смотре-конкурсе «Металлургическая семья-99», проходившем в городах Видном и Москве, Тудегешевы стали лауреатами. А в следующем году при поддержке руководителей Западно-Сибирского металлургического комбината Р.С. Айзатулова и А.Г. Смолянинова увидел свет поэтический однотомник Т.В. Тудегешевой «Поющие стрелы времён».

В период работы заместителем директора новокузнецкого городского Дворца культуры по поддержке и развитию коренных народов нашего края Тайана Васильевна много внимания уделяла творчеству своих земляков. Её титаническими усилиями было создано детско-юношеское этнографическое объединение «Тазыхан», что в переводе с шорского языка означает имя матери небесного властителя добрых духов Ульгеня. Много сил приложила она и к открытию семейного музея шорской истории и культуры. Начинали с нуля. Приходилось всей семьёй ездить по отдалённым шорским поселениям и обменивать одежду, украшения на музейные экспонаты. Где-то вещественные памятники дарили, помня доброе имя отца поэтессы. И хотя от отпусков и большинства выходных пришлось отказаться, несколько лет жизни, посвящённых становлению музея, было потрачено не зря.

Т. Тудегешева - участник культурного мероприятия

В результате этой кропотливой работы в музее появились десятки ценных исторических экспонатов. Вот несколько из них: чугунные кувшины (ра), ступы (сак), туеса, сёдла, старинные приспособления для ночной ловли рыбы (шашкын), предметы духовной и материальной культуры. Сруб охотничьей избы стал возможен при поддержке тогдашнего руководителя Новоильинской районной администрации города Новокузнецка В.И. Аверина.

Вместе с культурным центром «Аба-Тура» этнографическое объединение «Тазыхан» принимало участие во многих культурных мероприятиях не только Кузнецкого края, но и других регионов. Несколько лет тому назад они показали высокое профессиональное мастерство на I Международном фольклорном фестивале тюркских народов «Полбек» в Хакасии. Особенно всех удивила вокальная группа. Да иначе и быть не могло! Ведь, как отмечает Тайана Васильевна, творчество шорских коллективов ориентируется на возрождение, сохранение исконных народных традиций, неповторимость искусства и эпоса. Сама поэтесса прекрасно владеет национальным музыкальным инструментом тебир-комусом.

Т. Тудегешева размышляет о нынешней жизни своих земляков. Её беспокоит, что подрастающее поколение шорцев стало меньше интересоваться национальной культурой, народными обычаями. Малыши не всегда умеют говорить на родном языке. Молодое население покидает родительские дома и переезжает в города. Это, в первую очередь, связано с улучшением материальной стороны жизни, ведь в промышленном секторе значительно выше зарплата. Такое явление порождает ассимиляцию народа.

– Помню, как родители запрещали шумно вести себя в лесу, чтобы не потревожить покой Хозяина Тайги. Скашивать траву разрешалось, но рвать траву –

запрещалось: нельзя рвать волосы Матери-Земли. Кедр у шорцев считался и считается священным деревом, отсюда к нему бережное отношение. Все обычаи и обряды земляков, которые передавались из поколения в поколение, напоминают о том, что нужно бережно относиться к природе, ведь шорцы – это тот народ, который жил в полном слиянии и гармонии с ней…

Вполне естественно беспокойство Тайаны Васильевны. Сейчас Кузбасс совсем не тот, что был несколько десятилетий назад. Видим, какими быстрыми темпами развивается промышленность, поднимается экономика региона. И посильную помощь в этом оказывают земляки Т. Тудегешевой. Но, несмотря на все опасения писательницы, шорская культура не исчезает, а, наоборот, развивается. Администрацией области и лично губернатором А. Тулеевым реализовывается разработанная целевая программа по поддержке малых этносов региона. С поставленными задачами успешно справляется департамент культуры и национальной политики. А руководителя нашего края Амана Гумировича справедливо называют народным губернатором…

Неизгладимое впечатление на писательницу произвела учёба на Высших литературных курсах при Литературном институте имени Горького. Ей повезло, что руководителем её творческого семинара был выдающийся русский поэт Юрий Кузнецов, который помог ей по-новому взглянуть на литературу. В воспоминаниях воспитанников Юрия Поликарповича проскальзывает высказывание о том, что мэтр отечественной литературы не то чтобы не признавал, а недооценивал женскую поэзию. На это, наверное, были разные причины. Возможно, он недопонимал женской психологии (хотя сам воспитал двух дочерей) и имел право на такое откровение.

Особенно запомнились Т.В. Тудегешевой слова Ю.П. Кузнецова о том, что она «ходит по золотому шорскому фольклору». «Сумей поднять это богатство», – советовал опытный мастер поэтического слова. Юрий Кузнецов знал, о чём говорит: его поэзия также идёт от фольклора. К этой традиции он всё больше и больше возвращался в своём творчестве, об этом напоминал студентам на своих семинарских занятиях. Стихи не всякого поэта он переводил на русский язык, да это и понятно: настоящую поэзию трудно «пересадить» в грунт другого национального языка. Помимо знания культуры народа необходимо прочувствовать глубокие корни языковых оттенков текста, воедино влиться в одну струю культуры. И мы рады, что в творчестве Тайаны Тудегешевой классик отечественной русской поэзии нашёл такие стихотворения, которые соответствуют этим высоким категориям таланта, и перевёл их на русский язык.

Ю.П. Кузнецов преждевременно ушёл из жизни в расцвете творческих сил. Не все замыслы успел осуществить. Тайана бережно хранит память об этой выдающейся личности. О Юрии Поликарповиче собирается написать воспоминания. И это будет заслуженное вознаграждение за уроки мудрости Мастера, уроки строгости, доброты и признательности.

О творчестве Т. Тудегешевой высказывались многие талантливые российские критики. Так, например, Михаил Числов восхитился поэзией Т.В. Тудегешевой: «Она поразила редким, почти уже сейчас невозможным сочетанием эпоса и лирики. И если в эпосе её устами говорит древняя история, то в лирике осмыслен и пущен в работу психологический портрет нашего современника». А другой известный российский поэт и публицист, секретарь правления Союза писателей России Николай Переяслов чувствовал, как со страниц её книг «щемяще-сладко повеяло запахами осенней тайги, дымом ночного костра, послышались удары шаманского бубна, колючий шорох февральской метели». Потому что поэтам такого масштаба как Т. Тудегешева, «дано обладать тем неповторимым колоритом, которого, к сожалению, уже почти не осталось в русской поэзии». «В стихи Тайаны Тудегешевой входишь, как в какое-то волшебное царство», – признавался он.

Строки Т. Тудегешевой мелодичны, легко ложатся на музыку. Кузбасские композиторы на её лирические произведения написали ряд песен, которые завоевали популярность у земляков. Это – «Благословляю», «Возвращение шамана», «Гимн Шории», «Кунягаш», «Куу-куш, алтын куш», «Эжегей», «Разговор с сыном» и др. На литературных вечерах, где она читает свои творения, всегда много слушателей. Как правило, они просят поэтессу сыграть на тебир-комусе. И она им не отказывает. Как только Тайана прикасается к инструменту, неожиданно в зале оживает шум деревьев, виднеются вдали седые горы, слышится неповторимое пение таёжных птиц.

Так воспевать красоту родного края может только настоящая дочь шорского народа:

Когда во мне угаснет дух горенья,

Когда не будет сил на гордое движенье,

Моей судьбе-судьбинушке наперекор,

То я найду душе приют, отдохновенье

Среди твоих лесов и вечных синих гор.

Примечательно, что Тайана пишет как на русском, так и на шорском языке. Поэтому мне было интересно узнать, как она оценивает нынешнее состояние национальных литератур, состояние переводческой школы.

– Считаю, что за последние десятилетия полностью утрачена школа переводчиков наших национальных литератур, и не только бывшего Советского Союза, но и российских автономных республик и национальных округов. Если где-то и можно встретить качественные переводы, то это редкость. Эти издания выходят очень маленькими тиражами.

– Вспоминаю, как в советские времена, когда журнал «Дружба народов» при Сергее Баруздине регулярно публиковал произведения со всех союзных и автономных республик страны. Ежегодно в серии этого журнала выходила 15-томная библиотека лучших произведений писателей СССР.

– Да. Это были лучшие времена для наших писателей. Сейчас нет такой заботы государства о литераторах, как было раньше. Эти функции переложены на региональные власти, у которых порой не хватает финансовых возможностей в полном объёме оказывать поддержку. В этом отношении нам, кузбассовцам, повезло, что губернатором на протяжении 20 лет является настоящий государственник А.Г. Тулеев.

– Ты, наверное, знаешь, что концерн «Литературной России» выпустил целую библиотеку книг по национальным литературам северных народов?

– Конечно, знаю. Сама вам привозила такие книги из Москвы от В.В. Огрызко, когда училась на Высших литературных курсах при Литинституте. И в поезде за трое суток поездки домой с ними досконально знакомилась. Это хорошо, что «ЛР» взяла на себя функции такого масштаба. Вышедшие здесь книги соответствуют тем образцам и стандартам, которые диктует нам время. Была бы только надлежащая поддержка.

– Думаю, что шорская литература тоже достойна такого внимания на всероссийском уровне…

– Конечно. Ведь в шорской культуре есть литераторы, ушедшие из жизни, но оставившие добрую память о себе, есть и ныне здравствующие.

– Помню, как 5–7 лет назад ты пыталась оживить ассоциацию шорских писателей.

– Была попытка… Дело в том, что сначала не поняли и посчитали, что планируется регистрация новой писательской организации в регионе. А их у нас тогда было в избытке. Кроме Кемеровской областной писательской организации в Новокузнецке Б. Рахмановым была зарегистрирована ещё и Южная организация. Набирал обороты, а теперь развалился региональный союз российских писателей. Заактивничал самодеятельный союз кузбасских писателей. Произошла такая путаница, что читателям тяжело было разобраться, где, кто, что и как. Решили повременить. А сейчас, думаю, сейчас, может быть, уже и потеряно время. Посмотрим на результаты предстоящего съезда Союза писателей России. Хочется, чтобы на нём был поставлен вопрос и о национальных литературах страны.

В последние годы судьба преподнесла писательнице нелёгкие испытания. Её жизнь находилась между двумя несовместимыми полюсами. И только настоящее мужество, стойкость, вера в победу дали возможность осилить тяжёлый недуг. Тайана Васильевна всё это преодолела и вернулась к активной творческой деятельности.

Не так давно в одном из областных издательств вышел в свет солидный однотомник лирики Тайаны Тудегешевой «Элимай», куда вошёл и цикл стихотворений для детей.

Надо отметить, что в шорской культуре мы раньше не встречали стихов, написанных специально для детей. И эта многовековая несправедливость устранена оригинальными произведениями Тайаны Васильевны. Стихотворения для детей отражают неповторимую природную красоту каждого животного, птицы; показан их характер, необычное поведение среди своих сородичей. Взять, например, Волка. В народных сказках он – отрицательный персонаж, злой, кругом его бьют, обижают, а Тудегешева, наоборот, раскрывает его положительные качества охотника, находчивость и смекалку.

Мать-лосиха – родоначальница многих коренных народов, в том числе – шорцев. Она сама символ природы. И это мы видим в стихотворении:

Мать-Лосиха есть природа,

Мать всего людского рода.

Забываем год от года,

Что такое Мать-Природа.

Не будите, люди, лихо,

Где-то ходит Мать-Лосиха.

Написание этого стихотворения совпало с поручением Губернатора Кемеровской области таштагольскому скульптору Д. Намдакову изваять образ Горной Шории. Выполненная работа представляла собой Лосиху, на которой сидит девушка – красавица.

Прекрасно показана и «Ус-рысь»:

Звать по-шорски зверя «ус»,

Очень я его боюсь…

С ней знакомиться пора:

Ус, как молния, быстра.

Уши кисточкой, торчком,

Каждый шорох ей знаком…

Тайана Тудегешева и литератор Наталья Палаткина

Несколько лет тому назад я присутствовал на её юбилейном авторском вечере. Видел многочисленных гостей из близлежащих городов и сельских поселений. От имени главы города Новокузнецка юбиляршу поздравили представители управления культуры и вручили ей почётную грамоту и денежную премию. Заместитель главы г. Мыски Роберт Апонькин, представители администрации г. Таштагол, директор новокузнецкого художественного музея Лариса Ларина, коллеги по перу из СП Кузбасса, художники и творческая интеллигенция присоединились к поздравлениям, осыпав Тайану комплиментами, цветами, подарками, искренними и добрыми пожеланиями. И тогда я понял, что земляки услышали голос шорской поэтессы – голос своего народа.

Николай НИЧИК

г. НОВОКУЗНЕЦК