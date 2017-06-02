Николай КОНЯЕВ. О НОБЕЛЕВСКИХ НОМИНАНТАХ СЕВЕРА

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НОВОСТИ

  • 02/06/2017
    Встретимся на Красной площади
    "Литературная Россия" участвует в книжном фестивале "Красная площадь", который пройдёт у стен Кремля с 3 по 6 июня. Ищите нас на стенде "ПРЕССА".
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  • 31/05/2017
    Высоцкий без цензуры

    После смерти Владимира Высоцкого у него объявилось видимо-невидимо "друзей". Но истинных среди них было раз-два и обчёлся. Один из них жил в Магадане. И именно к нему в 1968 году специально на один день приезжал знаменитый артист, о чём потом сочинил известную песню. Речь идёт о поэте Игоре Кохановском. Он написал самые честные воспоминания о своём друге, которые во всех издательствах пытали купировать. Впервые без какой-либо цензуры они напечатаны во втором номере журнала "Мир Севера" за этот год.

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  • 29/05/2017
    Новая книга Михаила Бойко

    В издательстве при еженедельнике "ЛР" вышел новый сборник литературно-критических размышлений и рецензий нашего постоянного автора, бывшего сотрудника газеты Михаила Бойко. В книжке под названием «ПОИСКИ СМЫСЛА 2: Критика и метод» много любопытных и ярких статей, в том числе материал "Сахарный прилипала", где автор откровенно и хлёстко высказывается о "литературно-финансовой пирамиде" чрезвычайно популярного ныне писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

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  • 27/05/2017
    ДОКАТИЛИСЬ!

    С берегов Невы пришла странная новость: городское Законодательное собрание присвоило звание «Почётного гражданина Санкт-Петербурга» Валентине Матвиенко. Но кто это такая, а главное – каковы её заслуги перед культурной столицей России?

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  • 26/05/2017
    Казусы Серебренникова, или К чему приводит невнятная художественная политика правительства Москвы

    Вот уже несколько дней все СМИ шумят о деле режиссёра Кирилла Серебренникова. Мы считаем преждевременным что-то говорить в защиту или в осуждение этого известного театрального деятеля. Но всё-таки есть несколько моментов, мимо которых нельзя пройти.

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  • 26/05/2017
    Ужасный расстрел в Минусинске (комментарий писателя Романа Сенчина)

    Сегодня стало известно, что утром главред газеты «Тон-М» найден мертвым в бане в городе Минусинск в Красноярском крае, следствие связывает преступление с профессиональной деятельностью журналиста. 

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  • 25/05/2017
    ПОЧЕМУ ПОЭТ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ РЕНОВАЦИИ? (Переписка стихотворца с депутатом Госдумы)

    Несмотря на то, что московская власть наконец озаботилась разъяснением своей политики в области реновации и стала более-менее внятно рассказывать москвичам, что она собирается делать, и даже инициировала ряд серьёзных поправок к внесённым ею в Госдуму проектам соответствующих законов, остался ряд острейших нерешённых вопросов. Некоторые из них озвучил в своих письмах в Госдуму поэт Вячеслав Киктенко. Этой ситуацией заинтересовалась известный борец за справедливость в жилищной сфере Галина Хованская. Но к чему же привела переписка поэта и депутата?

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  • 17/05/2017
    Почему московский департамент СМИ по сути поощряет вымогательство и мошенничество, а прокуратура бездействует

    Недавно московские власти снесли почти все газетные киоски, разыграв на платной основе конкурс на освободившиеся места. По сути произошёл серьёзнейший передел рынка, который привёл в том числе к ограничению свободы слова и распространения качественных печатных изданий.

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  • 15/05/2017
    РЕВОЛЮЦИЯ УЧИТЕЛЯ

    10 мая в Москве Союз «Христианское Возрождение» провел собрание православной общественности, выразившее скорбь и негодование по поводу злопыхательского и оскорбительного фильма «Матильда». 

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  • 13/05/2017
    Виктор Лихоносов - лауреат Патриаршей литературной премии

    Сердечно поздравляем Виктора Ивановича, нашего давнего и любимого автора, с присуждением ему Патриаршей литературной премии 2017 года!

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СТАТЬИ Свежий номер №19. 2 июня 2017

Николай КОНЯЕВ. О НОБЕЛЕВСКИХ НОМИНАНТАХ СЕВЕРА

Отклик на материал Вячеслава Огрызко «ПРИКРЫВАЯСЬ ВЫСОКИМ ИМЕНЕМ НЕНЕЦКОЙ ПОДВИЖНИЦЫ АННЫ НЕРКАГИ. Кто даст по рукам спекулянтам книжной отрасли и кто действительно позаботится о развитии литератур народов Севера?»

Коллектив Уральского федерального университета направил заявку в Нобелевский комитет для выдвижения на премию по литературе кандидатуры Анны Неркаги. Ненецкую писательницу с Ямала выбрали за «мифологизм прозы и отстаивание культурной самобытности» малочисленного северного народа. Как заявил один из выдвиженцев, профессор этого университета, критик Леонид Быков: «Отстаивание своей культурной самобытности выглядит гораздо симпатичнее, нежели милитаристское настаивание на своей неповторимости».

Напомню: семь лет назад Конгресс финно-угорских писателей в Ханты-Мансийске направил заявку для выдвижения на нобелевку ещё одного писателя из малочисленных народов Севера – хантыйского прозаика Еремея Айпина. Вице-президента своей международной Ассоциации финно-угорские писатели выдвинули за роман «Божья Матерь в кровавых снегах» о так называемом Казымском восстании хантов против советской власти в 1934 году, которого, по мнению большинства историков, и не было вовсе; по крайней мере, единого мнения по поводу этого события у них так и не сложилось. Но было восстание или не было восстания – это для выдвиженцев не так уж и важно. Главное, Айпин – не из милитаристов, настаивающих на своей неповторимости…

Ни ханты Айпина, ни ненку Неркаги к нобелевке, разумеется, и близко не допустят – не тот масштаб. При всём моем уважении к ним.

А грустно оттого, что в самом факте выдвижения этих талантливых, но, скажем откровенно, совсем не выдающихся писателей России, есть что-то наплевательское к той большой русской литературе беловско-астафьевско-распутинского масштаба, которая, может быть, действительно давно получила бы нобелевку, отрекись она от утверждений о неповторимости русского национального характера и лада народной жизни.

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Николай КОНЯЕВ

 

г. ТЮМЕНЬ

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Комментарии

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Комментарии  

# varibok 02.06.2017 16:24
восстание хантов-это вроде как один день с оленями не общались забастова оленеводов так была или не была ВОССТАНИЯ
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