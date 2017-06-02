Николай КОНЯЕВ. О НОБЕЛЕВСКИХ НОМИНАНТАХ СЕВЕРА

Коллектив Уральского федерального университета направил заявку в Нобелевский комитет для выдвижения на премию по литературе кандидатуры Анны Неркаги. Ненецкую писательницу с Ямала выбрали за «мифологизм прозы и отстаивание культурной самобытности» малочисленного северного народа. Как заявил один из выдвиженцев, профессор этого университета, критик Леонид Быков: «Отстаивание своей культурной самобытности выглядит гораздо симпатичнее, нежели милитаристское настаивание на своей неповторимости».

Напомню: семь лет назад Конгресс финно-угорских писателей в Ханты-Мансийске направил заявку для выдвижения на нобелевку ещё одного писателя из малочисленных народов Севера – хантыйского прозаика Еремея Айпина. Вице-президента своей международной Ассоциации финно-угорские писатели выдвинули за роман «Божья Матерь в кровавых снегах» о так называемом Казымском восстании хантов против советской власти в 1934 году, которого, по мнению большинства историков, и не было вовсе; по крайней мере, единого мнения по поводу этого события у них так и не сложилось. Но было восстание или не было восстания – это для выдвиженцев не так уж и важно. Главное, Айпин – не из милитаристов, настаивающих на своей неповторимости…

Ни ханты Айпина, ни ненку Неркаги к нобелевке, разумеется, и близко не допустят – не тот масштаб. При всём моем уважении к ним.

А грустно оттого, что в самом факте выдвижения этих талантливых, но, скажем откровенно, совсем не выдающихся писателей России, есть что-то наплевательское к той большой русской литературе беловско-астафьевско-распутинского масштаба, которая, может быть, действительно давно получила бы нобелевку, отрекись она от утверждений о неповторимости русского национального характера и лада народной жизни.

Николай КОНЯЕВ

г. ТЮМЕНЬ