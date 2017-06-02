ВЕРНОСТЬ СЕБЕ И ДЕРЗОСТЬ. К 125-летию Константина Паустовского

К.Г. Паустовский как творческая личность и писатель сложился в 1920–30-е годы. Им были созданы повести «Блестящие облака» (1928), «Кара-Бугаз» (1932), «Колхида» (1934), «Чёрное море» (1936), «Мещерская сторона» (1939), некоторые другие; литературные портреты и очерки о людях творческого труда – писателях, художниках (А.Грин, И.Левитан и другие). Главные темы и мотивы творчества писателя – строительство «нового мира» и преобразование природы, история России, судьба народа.

1.

Постепенно складывались особенности творческой манеры Паустовского, его стиль, художественный метод – при этом реалистические традиции сочетались с романтизмом, лирическая интонация подкреплялась автобиографией, документальным повествованием. Его проза напоминает широкое, спокойное течение реки, разлившейся по необъятной равнине. Его язык нежен и глубок, он вбирает в себя сдержанность и выразительность простой разговорной речи с образностью и пластичностью, в нём слышатся интонации южного, напоённого морем и солнцем говора с порывами холодного северного ветра...

Тесная, органичная связь с русской классикой проходила через литературу «серебряного века». Не случайно Паустовский любил А. Блока, И. Бунина, М. Пришвина, Б. Пастернака, А. Грина, И.С. Соколова-Микитова... Однако эта связь не была простой и однозначной.

В ранние годы он послал свои стихи И. Бунину, но тот довольно неприветливо ответил ему, написав, что он «поёт с чужого голоса», и посоветовал перейти на прозу. Паустовский не обиделся, послушался совета мэтра и больше стихов не писал...

А в 1947 году Паустовский получил письмо от Бунина, в котором тот дал высокую оценку одному из рассказов Паустовского («Корчма на Брагинке»). На этот раз оценка была щедрая, но не менее категоричная: Бунин не поскупился, назвав это произведение «наилучшим рассказом русской литературы»; таков был Бунин, критиковал и хвалил порой без меры... Урок был преподан по гамбургскому счёту, и Паустовский оказался достойным учеником великого русского мастера.

2.

К. Паустовский высоко ценил поэта и главного редактора «Нового мира» А.Т. Твардовского. Но когда Твардовский вопреки договорённости отверг рукопись «Время больших ожиданий», не объяснив, что редакцию не устраивает сюжет о Бабеле, Паустовский не счёл необходимым скрывать свои принципиальные разногласия с редакцией. Он писал: «Что касается Бабеля, то я считал, считаю и буду счи­тать его очень талантливым писателем и обнажаю голову перед жестокой и бессмысленной его гибелью, как равно и перед гибелью многих других прекрасных наших пи­сателей и поэтов, независимо от их национальности. Если редакция «Нового мира» думает иначе, то это дело её совести» (Письма. Паустовский К.Г. – Редколлегии журнала «Новый мир». Твардовскому А.Т., Дементьеву А.Г. 7 декабря 1958).

К. Паустовский напечатал свою повесть в журнале «Октябрь», главным редактором которого тогда был Ф.И Панфёров, представитель противоположного «Новому миру» Твардовского литературного лагеря... Кстати, то была не первая аналогичная уступка: раньше Паустовский не отказался стать членом редколлегии «Литературной газеты», где главным редактором был В.А. Кочетов... Что касается Твардовского, то с ним К. Паустовский помирился позже, когда «Новый мир» стал печатать А. Солженицына и полностью перешёл в другой лагерь.

* * *

К.Г. Паустовский считал, что искусство «помогает человечеству быть лучше», говорил о его «преображающей силе». В своей известной работе «Золотая роза» (1954) он писал об органичности, непреднамеренности творческого акта как важнейшего условия художественности. «Во время работы надо забыть обо всём и писать как бы для себя или для самого дорогого человека на свете. Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в твоём сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал» (К.Паустовский. Собр. соч. В 6 тт.Т. 2 .С. 519).

«Открыть все шлюзы» – это значит дать волю своему вдохновению, свободе воображения, искренности, руководствоваться одной правдой жизни, какой бы трудной и опасной она порой ни была. Это значит прислушиваться к себе, дорожить своим «чувством призвания», не поддаваться «ни ложному пафосу, ни напыщенному сознанию писателем своей исключительной роли» (Там же. С. 507). Он был против напыщенности, против «изысканных и красивых слов», за «правду и простоту» (Там же. С. 519).

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Критика 1930–50-x годов нередко встречала его прозу холодно: отмечалась недостаточная актуальность, отсутствие динамичности, сюжета, созерцательность, излишняя сентиментальность и т.п. Но справедлив ли упрёк Паустовскому в излишней сентиментальности, склонности к красивостям? Один из авторов – Т. Хмельницкая утверждала: «Все его книги становятся как бы полем этой неустанной борьбы, борьбы между жизненным опытом и воображением, борьбы за красоту против красивости. Подлинная красота жизни, воплощённая в литературе, даётся писателем как результат пережитого. Красивость же – почти всегда результат отражённого, книжного, навеянного какими-то образцами». И продолжает: «Красивость подражательна. Красота самостоятельна, неповторима. Она возникает как итог проникновенного открытия мира самим художником».

Для романтика, каким был Паустовский, всегда есть опасность перейти черту между красотой и красивостью. И эта борьба была неизбежна. Но в лучших своих произведениях, там, где его романтизм подлинный, писатель избегает «условных красот», «подражательности», «книжных образцов». Его проза является результатом пережитого, он самостоятелен и неповторим, в борьбе же он чаще оказывается победителем.

3.

К. Паустовский, как и многие другие писатели, ждал другого, более свободного, гуманного, либерального времени – «с человеческим лицом». Но и не только ждал, а делал немало для его приближения, прихода. Поэтому он с таким энтузиазмом встретил «оттепель», хотя довольно скоро почувствовал, что его ожидания оправдались лишь отчасти.

Он не смог присутствовать на втором съезде советских писателей (1954), но участвовал в дискуссии, которая развернулась в тот период о литературе. Он говорил и писал о том, что в Союзе писателей преобладают бюрократические методы руководства, поэтому предлагал быть ближе к издательствам, литературным журналам, к живому общению с писателями. Он считал, что нормальному литературному процессу мешает цензура и поддерживал тех, кто стремился избавиться от её жёсткой «опеки». Вот почему он при первой возможности взялся за издание двух сборников «Литературная Москва» и позже – «Тарусские страницы» (1961). Для него это была возможность выразить своё отношение к происходящим в обществе и в литературе процессам, внести свой вклад в демократизацию.

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