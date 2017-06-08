СПЛОШНЫЕ ПРОФАНЫ ИЛИ ПРОВОКАТОРЫ. Кто и зачем подливает масла в огонь конфликта вокруг Исаакиевского собора?

Вот это последнее – её любовные романы, которые некоторые специалисты определяют как крайне безвкусные и далёкие от высокой нравственности (например, Игорь Волгин недавно публично дал такое неутешительное экспертное заключение, листая и цитируя произведения Ирады Вовненко на одном из центральных телеканалов), и стало предметом скандала. И действительно: ведь весь сыр-бор вокруг Исаакиевского собора как раз-таки связан с тем, что это не просто музейный комплекс, но один из духовных символов Санкт-Петербурга. А выходит так, что, с одной стороны, решается вопрос о передаче его в ведение Русской Православной Церкви, а, с другой стороны, новым директором как раз в критический момент этой передачи назначают автора бульварных романов? Да, эротическая проза – только штрих к биографии Ирады Вовненко; дабы не передёргивать, стоит упомянуть и об её вполне серьёзном культурологическом и филологическом образовании, и о её благотворительных проектах, связанных с поддержанием историко-культурных ценностей Санкт-Петербурга («Царское село», «Янтарная комната») и помощью больным детям, и о том, что она не скрывает своей конфессиональной приверженности к православию… Но всё-таки даже этот «штрих» заставляет сомневаться в её кандидатуре, если речь вести не о чисто научно-музейной работе, но, повторимся, о духовном центре, соборе, каковым является Исаакиевский собор. А такое странное кадровое решение культурных властей города на Неве вызывает закономерный вопрос: зачем подливать совершенно ненужное масло в уже и без того огненный конфликт между церковной общественностью и антиклерикально настроенными патриотами Санкт-Петербурга? Что это – непрофессионализм (недостаточно внимательное изучение биографии кандидата на и.о. директора) или сознательная провокация? Или действительно Ирада Вовненко показалась комитету по культуре Санкт-Петербурга настолько незаменимой именно как профессионал на стыке музейной сферы и пиара – дескать, она как раз должна уладить все социальные конфликты вокруг Исаакия? Но если задействован последний аргумент – налицо репутационный просчёт: автору околобульварных эротических романов, при всех даже прочих её достоинствах, трудно будет стать авторитетом для православных активистов. Неслучайно, почти сразу в СМИ просочилась информация об её якобы скорой отставке, а представители Администрации города поспешили выразить недовольство тем, что, мол, на такое место лучше бы назначить мужчину, а не женщину (это в свою очередь очень не понравилось феминисткам, так что возник ещё и гендерный мотив в этом скандале).

Следует учесть ещё и то, что бывший директор Исаакиевского собора Николай Буров, до последнего боровшийся против передачи его в РПЦ, вовсе не был атеистом и принципиальным противником церкви, а даже наоборот: во-первых, он президент (с самого основания) международного фестиваля христианского кино «Невский благовест», а, во-вторых, за свою многолетнюю просветительскую и социальную деятельность Русская Православная Церковь наградила его целым рядом орденов и медалей (орденом св. кн. Владимира III степени, двумя серебряными медалями ап. Петра, почётным знаком св. Татьяны). Так что противостояние этого известного актёра, театрального и музейного деятеля не имело антиклерикального характера, а, скорее, опиралось на организационные и экономические аргументы. В частности, он подчёркивал: музей до последнего момента приносил прибыль и за счёт этой прибыли проводились все ремонтные и реставрационные работы, что вряд ли останется в силе после передачи собора церкви. Прав он был или нет, но даже его авторитета не хватило для отстаивания музея. На что же может надеяться его бывшая зам. по общественным связям (а значит – единомышленник?) Ирада Вовненко? Похоже, только на то, чтобы сдаться без боя, потому что всё и так решено. Но тут уже в свою очередь возмущена другая сторона – те, кто были против передачи Исаакия в ведение РПЦ. Как же так, дескать, сначала вы передачу Исаакия Церкви обосновываете духовностью и нравственностью, а потом делаете его директором авторшу бездарных эротических романов? Где же логика и последовательность?

Ещё одна вопиющая непоследовательность в действиях санкт-петербургских властей проявилась в проблеме проведения референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора Православной церкви. Напомним: инициаторы референдума, которые были против такой передачи, соблюли все требования закона – создали инициативную группу, собрали подписи, городской избирком не нашёл в них никаких нарушений… Но несмотря на всё это, Законодательное собрание города уже несколько раз под разными предлогами отказывается включать вопрос о референдуме в повестку дня. Почему? Чего они боятся? В последний раз этот отказ мотивировали, уже совершенно игнорируя всякие ссылки на законность, тем, что, мол, референдума требуют беснующиеся атеисты. Кроме того, дескать, референдум, если, не дай Бог, он будет назначен, вызовет трату массы дополнительных средств из бюджета и создаст кучу сопутствующих проблем… Но вот почти в тот же момент наш незабвенный «антигерой» вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в своём фэйсбуке заявляет, что власть, мол, не должна брать на себя ответственность за название будущего многострадального стадиона («Зенит-Арену», или «Крестовский», или ещё как-то), а нужно, дескать, обратиться к народу с этим вопросом, проведя общегородской референдум. Оппозиция тут же этим воспользовалась, и не на шутку возмутилась: значит, когда обсуждали, включать ли в повестку дня в ЗС СПб волнующий всех вопрос об Исаакии, вы решили сэкономить денежки и силы, а для того чтобы решить такой пустяковый вопрос, как название стадиона, власть в лице вице-губернатора Албина готова найти деньги и оргресурсы на всеобщий референдум?! Помнится тогда председатель Заксобрания отослал вопрошающего непосредственно к Албину: позвоните, мол, ему сами, и пусть он вам прокомментирует свои слова. Кстати, после этого вызвавший дискуссию пост из фейсбука незадачливого чиновника во мгновение ока исчез… Вот такой у петербуржцев продвинутый вице-губернатор Албин, который на всё отзывается в соцсетях и постоянно апеллирует к народу, но чуть что – потихоньку всё стирает и за слова свои ответ держать боится.

В общем, последовательность питерских властей при выявлении воли народа, отстаивании нравственности и принятии решений в кадровой политике вызывает сильное недоумение и, как говорится, оставляет желать лучшего. Порой кажется, что чиновничьи и депутатские кресла северной столицы заняли сплошь профаны либо хитрые провокаторы.

Евгений БОГАЧКОВ