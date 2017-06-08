ДО КАКИХ ПОР МОСКОВСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ СМИ БУДЕТ САБОТИРОВАТЬ КУРС НАШЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА И СПОСОБСТВОВАТЬ КОРРУПЦИИ?

Как мы уже сообщали, руководство компаний «Сейлс» и «Московская периодика», арендующих у Москвы чуть ли не пятую часть всех газетных киосков, поставило главным условием вхождения нашего издания в их торговые сети непомерную под видом маркетинговых исследований ежемесячную плату – больше миллиона рублей (которую, правда, потом снизило до нескольких тысяч рублей).

А как же эти компании распространяют другие издания, к примеру, «Литературную газету» или «Культуру»? Неужели названные издания ежемесячно перечисляют столь странным коммерсантам миллионы? Теоретически можно предположить, что «Культура» ещё пару лет назад могла бы эти миллионы как-то изыскать. Вспомним, кто в своё время представлял коллективу редакции нового главного редактора Елену Ямпольскую? Правильно, тогдашний председатель российского авторского общества Сергей Федотов. Тот самый, у которого потом обнаружилась шикарная недвижимость в центре Лондона и в Шотландии. Наверное, за счёт отчислений от авторских гонораров крупнейших музыкантов и певцов этот Федотов мог пару-троечку миллионов подарить и газете «Культура», чтобы та в свою очередь удовлетворила аппетиты «Сейлса». Но откуда могли взяться сумасшедшие средства у «Литгазеты», если она пару лет назад вынуждена была расстаться с одним из подарков правительства Москвы времён Лужкова – приватизированным ею особячком на Хохловском переулке и попроситься на бесплатный постой в один из департаментов Министерства культуры России (видимо, пообещав взамен отмазывать в печати министра Мединского, один из заместителей которого оказался, если верить сообщениям ФСБ, членом организованного преступного сообщества и похитителем многомиллионных бюджетных средств)? Неужели бывший комсомольский функционер Копьёв расщедрился? С трудом верится.

Кстати, мы не постеснялись и прямо спросили у руководства «Сейлса»: какие суммы за вхождение в их сети заплатили коллеги? Ответ был такой же прямой: это не ваше дело! Бизнесмены сослались на коммерческую тайну. Только тайна эта оказалась шита белыми нитками.

Как выяснилось, правильно, что мы не поверили ни в щедрость находящегося сейчас под арестом Федотова, ни в альтруизм Копьёва, который только тем и запомнился читающей России, что запретил «Литгазете» печатать номер с едкой эпиграммой на руководителя Сбербанка Грефа, из-за чего редакции пришлось останавливать типографские машины.

Наше расследование показало, что компания «Сейлс» никакие деньги за распространение «Литгазеты» и «Культуры» никогда не брала. Но не потому, что эта компания пусть выборочно, но всё-таки уважает наше искусство. Лирическими сантиментами менеджмент «Сейлса», похоже, не наделён. Просто он знает, кого можно безнаказанно нагибать и принуждать к сумасшедшим выплатам, а с кем лучше лебезить. В данном конкретном случае – бизнесмены побоялись связываться с Правительством Москвы.

Как обнаружилось, ещё в начале 2017 года руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы Иван Шубин утвердил некий список периодической печатной продукции, рекомендуемой для включения в ассортимент при реализации. На языке чиновников и бизнесменов такие рекомендуемые списки означают одно: неукоснительную обязательность к исполнению.

В списке Шубина оказались десять газет, в том числе «Вечерняя Москва», «Культура», «Независимая газета» и «Литгазета». Но как формировался этот список? На официальном сайте департамента СМИ и рекламы сказано: «Данный перечень формируется департаментом самостоятельно из числа городских изданий социальной направленности, освещающих реализацию важнейших социально-экономических программ города, содержащих своевременную и объективную информацию о деятельности Мэрии и Правительства Москвы. В Список входят ежедневные информационные издания, издания культурной, научно-популярной, молодежной направленности на постоянной основе активно взаимодействующие с Департаментом СМИ и рекламы Москвы по различным проектам.»

Другими словами, в список Шубина отбирались не те издания, которые ярко и правдиво, а временами и очень критично освещают жизнь страны и Москвы, а только те, кто постоянно лебезит перед столичными чиновниками. Выходит, чтобы попасть в список Шубина, надо записаться в личные холуи Шубина или его первого заместителя Юлии Казаковой. Так, что ли? А как же закон?

Получается, что компании «Сейлс» и «Московская периодика», пользуясь покровительством команды заместителя мэра Москвы Александра Горбенко, сознательно создают разным СМИ далеко не равные возможности для их распространения в киосках. А главное – «Сейлс» и «Московская периодика» грубо попирают священное право россиян на получение информации, на свободу печати и на свободу разных мнений.

Мы уже не говорим о том, что столичный департамент СМИ и рекламы, финансировавший до этого дутые, существовавшие лишь для галочки программы по развитию чтения в парках (в реальности бюджетные деньги шли на финансирование политической деятельности непримиримой оппозиции, во всяком случае именно на этой трактовке настаивал Следственный комитет), а теперь взявшийся поощрять странные действия «Сейлса», демонстративно бросает вызов нашему национальному лидеру Владимиру Путину. Смотрите: президент страны везде и всюду повторяет мысль о необходимости всячески поддерживать литературу. Свои красивые лозунги Путин тут же подкрепляет практическими делами. Он приказал бесплатно дать писателям и издателям, придерживающимся самых разных политических взглядов и принадлежащим к самым разным художественным течениям, в рамках книжной ярмарки драгоценные метры в самом центре Москвы на Красной площади. А Шубин в отличие от главы государства делит газеты на чистые и нечистые, свои и чужие, обеспечивая одним зелёную улицу на газетные прилавки, а другим – ставя дорогостоящие препоны и фактически перекрывая доступ к читателям. Так, может, пришла пора уволить за профнепригодность хотя бы Шубина и его первого заместителя Казакову, чтобы другим негоже было поощрять коррупцию и вымогательство последних средств у бедных художников?

P.S. Когда этот материал уже подписывался в печать, в редакцию поступил ответ на наш очередной запрос из компании «Сейлс». Нам сообщили, что теперь отказываются брать на распространение нашу газету уже не потому, что мы не собираемся кому-либо платить миллионные бонусы, а якобы потому, что в этом нет экономической целесообразности. Не странное ли это объяснение? А для чего тогда недавно в Москве осуществлялся передел всех газетных ларьков? Неужели только для того, чтобы окончательно убрать из киосков с названием пресса всю качественную периодику, а по витринам расставить только «фанту» и дорогостоящие игрушки? Не удивимся, если скоро вместо прессы в газетных ларьках появятся сигареты да дешёвая бормотуха. А что? Оборот с табака куда больше, чем, к примеру, с «Роман-газеты»!

P.S.S. Ещё одно наблюдение. В своё время руководители столичного департамента СМИ объясняли тотальную смену в Москве старых киосков на новые тем, что новые гораздо больше (чуть ли не в три раза) по площади и поэтому появится дополнительно сразу шесть, а то и восемь витрин для выкладки газет, что появятся возможности также для размещения социальной рекламы и т.д. Но вот мы обошли все киоски на территории Управы района «Царицыно». И что увидели? На огромной витрине одного киоска до сих пор красуется плакат с приглашением посетить 23 апреля какой-то танцевальный марафон. Витрину другого киоска по-прежнему занимает красочная афиша Детского театра имени Сац на апрель (хотя уже наступил июнь). Ба! А куча других киосков в Царицыно, не успев открыться, уже благополучно закрылись: в частности, закрылись два киоска на уличных остановках вблизи давно не работающего кинотеатра «Эльбрус», а недавно перестали действовать и два киоска, которые арендовала «Московская периодика» у северного выхода станции метро «Кантемировская». Интересно, как регулярно игнорирующая действующее законодательство г-жа Казакова объяснит сии факты? Неужели её устраивает массовое закрытие недавно установленных новых газетных киосков, а также обилие устаревшей рекламы в пока ещё действующих ларьках? Или она ничего не в состоянии объяснить и уже пишет мэру Москвы заявление об увольнении как несправившаяся с возложенными на неё обязанностями?

Вячеслав ОГРЫЗКО