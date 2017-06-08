Евгений БОГАЧКОВ. ТВОИМИ СНАМИ ДЫШИТ МОЯ НОЧЬ (поэтический альбом)

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НОВОСТИ

  • 08/06/2017
    Вышла новая книга о судьбе русского поэта Юрия Кузнецова

    Автор книги – главный редактор "ЛР" Вячеслав Огрызко – впервые познакомился с Юрием Кузнецовым осенью 1987 года и много лет посвятил изучению жизни и творчества поэта. Он попытался проследить драматичный путь большого художника, выявив в архивных и частных собраниях немало документов о Кузнецове, а также собрав свидетельства крупнейших современников поэта.

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  • 07/06/2017
    Решения Верховного Суда России для наших архивистов не закон

    Вот уже несколько лет историки, краеведы и просто читающая публика борются с руководством Федерального архивного агентства против грабительских тарифов на ксерокопирование и фотосъёмку документов.

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  • 07/06/2017
    Когда мы узнаем всю правду об убийстве Дмитрия Балашова?

    В эту субботу (10 июня) в Великом Новгороде открывается памятник большому русскому писателю Дмитрию Михайловичу Балашову.

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  • 06/06/2017
    Премия им. Фазиля Искандера, длинный список

    Объявлен длинный список номинантов Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной ПЕН-центром в прошлом году.

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  • 03/06/2017
    Анна Козлова получила "Нацбест"

    На днях Константин Эрнст вручил Анне Козловой Нацбест. Столь высокие лица вручают премию, пожалуй, впервые. Нам привычнее Шнур в этой роли…

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  • 02/06/2017
    Встретимся на Красной площади
    "Литературная Россия" участвует в книжном фестивале "Красная площадь", который пройдёт у стен Кремля с 3 по 6 июня. Ищите нас в павильоне № 13 со стороны ГУМа.
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  • 31/05/2017
    Высоцкий без цензуры

    После смерти Владимира Высоцкого у него объявилось видимо-невидимо "друзей". Но истинных среди них было раз-два и обчёлся. Один из них жил в Магадане. И именно к нему в 1968 году специально на один день приезжал знаменитый артист, о чём потом сочинил известную песню. Речь идёт о поэте Игоре Кохановском. Он написал самые честные воспоминания о своём друге, которые во всех издательствах пытали купировать. Впервые без какой-либо цензуры они напечатаны во втором номере журнала "Мир Севера" за этот год.

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  • 29/05/2017
    Новая книга Михаила Бойко

    В издательстве при еженедельнике "ЛР" вышел новый сборник литературно-критических размышлений и рецензий нашего постоянного автора, бывшего сотрудника газеты Михаила Бойко. В книжке под названием «ПОИСКИ СМЫСЛА 2: Критика и метод» много любопытных и ярких статей, в том числе материал "Сахарный прилипала", где автор откровенно и хлёстко высказывается о "литературно-финансовой пирамиде" чрезвычайно популярного ныне писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

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  • 27/05/2017
    ДОКАТИЛИСЬ!

    С берегов Невы пришла странная новость: городское Законодательное собрание присвоило звание «Почётного гражданина Санкт-Петербурга» Валентине Матвиенко. Но кто это такая, а главное – каковы её заслуги перед культурной столицей России?

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  • 26/05/2017
    Казусы Серебренникова, или К чему приводит невнятная художественная политика правительства Москвы

    Вот уже несколько дней все СМИ шумят о деле режиссёра Кирилла Серебренникова. Мы считаем преждевременным что-то говорить в защиту или в осуждение этого известного театрального деятеля. Но всё-таки есть несколько моментов, мимо которых нельзя пройти.

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СТАТЬИ Свежий номер №20. 9 июня 2017

Евгений БОГАЧКОВ. ТВОИМИ СНАМИ ДЫШИТ МОЯ НОЧЬ (поэтический альбом)


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СНЫ О КРАСОТЕ

 

Льётся с неба, льётся с неба,

катит с неба благодать!

                                                                           Дм. Ревякин

 

А навстречу – только к а п л и

 тянут в небо купола...

 

В больной душе немеют тени,

когда в меня глядишься ты.

Я так мечтаю стать прозрачным

         для этой красоты!

 

…Река спокойно тянет воду

по заколдованному руслу,

и сновидения природы

ложатся волнами на гусли…

 

И снег берёзовой мечтой

ласкает капли-купола.

Твоё небесное сиянье

         проходит сквозь меня...

 

 

КЛЮЧ

 

1.

Твои черты мне –

надпись узорная,

ключ.

Вспомнил руки твои,
обручами овитые,

бирюзовые нити, след по щеке...
Куда бежит эта кровь?
Зачем блестят эти слёзы?

Бреду по колено в ручье,
Смотрю сквозь теченье воды.
Вижу,

на дне каменистом

высечены

мудрые руны,
в иле выведены

древние веды...

 

2.

Руки твои

полукругом волшебным

зовут

птицей, трепетно
окунуть хрупкий шелест в тепло,
греться ласково глазами,
устами засыпать...
Стать солнцем!
Обнять тебя светлой волной!
Ухватить вихрем венчальным
и свистом

кинуться в жёлтые листья
купаться в золоте осени!
Снежными чарами таять

в вечное лето
Лететь!
Берегами спеленать чудо добра,
Дышать, жить,

идти по воздуху –
следы сверкать искрами

ввысь!..
Стать подвигом!

Знать дорогу!
Смело рубить путы

руки твои

полукругом волшебным

зовут...

 

 

ЗНАМЯ

 

1.

Между Верой и Правдой
Как вернее пройти –
Умом или Сердцем?

Под покровом небес
Снова, как повелось,
Станет кровь молоком...
Это крест.

Это ось.

Ты от дочери к матери
Гнёшь прямую дорогу.
Ты сошьёшь мою скатерть
К родному порогу...

 

2.

А укусы судьбы за тобой по мечтам...
Поскорее – обнять! Солнцем мрак отвести.
И беречь мой рассвет у тебя на щеках,
Пить душою улыбку и радость в глазах!

 

3.

Судьбоносные нити тканью память хранит...
Но расходятся стёжки –
Я теряю тропу.
Вихрь забвения кружит, и кружит...

А внутри – ничего...

Изнутри пустота

ткань судьбы веет прахом наружу...

Сквозь разрывы души
Ветер свищет тоской,

и гудит меж волокон: «Чужая!»

«Хватит!» – стержень вбиваю –
«Cтало слишком темно!»..
Время, время! Верни её.
Веретеном...

 

4.

Имя косами шепчешь в окна сна моего...
Затянулись разрывы. Снова вижу тебя:
Как сложили крылья голуби глаз,
В целом мире нет краше... Спи, спокойного сна.
Будет утро – для нас станет время мудрей.
Я вернусь к тебе следом за нитью клубка...
А тропа ведёт выше – за облака!
Но теперь мы пойдём вдвоём...

 

5.

Снова вспомнил тебя родной,
крепко духом связал узлы,
распахнулся в жизнь полотном:
«Красной нитью вплетись в меня –

Стань святою узорною вязью!
Я сомкнусь, соберусь, исцелюсь,
Чтоб надёжно хранить красоту!..
Вместе Верное Знамя расправим

В вечный бой со злом!»

Слышишь?


Между Верой и Правдой

Как пройти одному?..

 

 

ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ

 

Ещё один листик

заветной судьбы

вырван непрочитанным.

Ещё одна капля

живой воды –

в разбитое корыто.

 

Вижу стёртую память,

Сухие ручьи.

Вижу мёртвое пламя

Погасшей свечи.

 

И временем вышито,

Шёпотом лет:

Снова я вышел,

Опять меня нет…

 

И зла сонный рак

Ползёт сладким ядом!

Всё это так,

Но в этом нет Правды…

 

Я хожу по теням –

То в свету, то во тьме.

Нет следов.

Только чёрные дыры во мне…

 

 

* * *

Прости меня, мой грустный

     светлый вестник,

Родной до боли человек!

Душа как будто не на месте,

Как будто будущего нет…

 

Подую бережно на рану,

Задую слёзную свечу...

Вина моя – судьбы за гранью:

Перед тобой о ней молчу.

 

 

РОДНИК

 

Я помню боль твоей безвременной тоски,

Когда, печалями мечтая,

Осенний вечер грустно провожала ты,

Сжималось сердце и взлетало стаей

незримых птиц, пропавших в шелест листьев.

Но пробивалась родником любовь…

 

Моя душа тогда хотела быть с тобой,

А я ещё не знал тебя, я думал, что погиб.

Судьба болит заросшею тропой,

Но в моём сердце бьётся твой родник,

И я живу…

 

Твоими ранами заведомо больной,

Я так же не был, как сейчас – немой.

Прости, что я не мог тебе помочь!

Твоими снами дышит моя ночь,

И я вступаю светлым в новый день

С молитвой о тебе...

 

 

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