Евгений БОГАЧКОВ. ТВОИМИ СНАМИ ДЫШИТ МОЯ НОЧЬ (поэтический альбом)

СНЫ О КРАСОТЕ
Льётся с неба, льётся с неба,
катит с неба благодать!
Дм. Ревякин
А навстречу – только к а п л и
тянут в небо купола...
В больной душе немеют тени,
когда в меня глядишься ты.
Я так мечтаю стать прозрачным
для этой красоты!
…Река спокойно тянет воду
по заколдованному руслу,
и сновидения природы
ложатся волнами на гусли…
И снег берёзовой мечтой
ласкает капли-купола.
Твоё небесное сиянье
проходит сквозь меня...
КЛЮЧ
1.
Твои черты мне –
надпись узорная,
ключ.
Вспомнил руки твои,
обручами овитые,
бирюзовые нити, след по щеке...
Куда бежит эта кровь?
Зачем блестят эти слёзы?
Бреду по колено в ручье,
Смотрю сквозь теченье воды.
Вижу,
на дне каменистом
высечены
мудрые руны,
в иле выведены
древние веды...
2.
Руки твои
полукругом волшебным
зовут
птицей, трепетно
окунуть хрупкий шелест в тепло,
греться ласково глазами,
устами засыпать...
Стать солнцем!
Обнять тебя светлой волной!
Ухватить вихрем венчальным
и свистом
кинуться в жёлтые листья
купаться в золоте осени!
Снежными чарами таять
в вечное лето
Лететь!
Берегами спеленать чудо добра,
Дышать, жить,
идти по воздуху –
следы сверкать искрами
ввысь!..
Стать подвигом!
Знать дорогу!
Смело рубить путы
руки твои
полукругом волшебным
зовут...
ЗНАМЯ
1.
Между Верой и Правдой
Как вернее пройти –
Умом или Сердцем?
Под покровом небес
Снова, как повелось,
Станет кровь молоком...
Это крест.
Это ось.
Ты от дочери к матери
Гнёшь прямую дорогу.
Ты сошьёшь мою скатерть
К родному порогу...
2.
А укусы судьбы за тобой по мечтам...
Поскорее – обнять! Солнцем мрак отвести.
И беречь мой рассвет у тебя на щеках,
Пить душою улыбку и радость в глазах!
3.
Судьбоносные нити тканью память хранит...
Но расходятся стёжки –
Я теряю тропу.
Вихрь забвения кружит, и кружит...
А внутри – ничего...
Изнутри пустота
ткань судьбы веет прахом наружу...
Сквозь разрывы души
Ветер свищет тоской,
и гудит меж волокон: «Чужая!»
«Хватит!» – стержень вбиваю –
«Cтало слишком темно!»..
Время, время! Верни её.
Веретеном...
4.
Имя косами шепчешь в окна сна моего...
Затянулись разрывы. Снова вижу тебя:
Как сложили крылья голуби глаз,
В целом мире нет краше... Спи, спокойного сна.
Будет утро – для нас станет время мудрей.
Я вернусь к тебе следом за нитью клубка...
А тропа ведёт выше – за облака!
Но теперь мы пойдём вдвоём...
5.
Снова вспомнил тебя родной,
крепко духом связал узлы,
распахнулся в жизнь полотном:
«Красной нитью вплетись в меня –
Стань святою узорною вязью!
Я сомкнусь, соберусь, исцелюсь,
Чтоб надёжно хранить красоту!..
Вместе Верное Знамя расправим
В вечный бой со злом!»
Слышишь?
Между Верой и Правдой
Как пройти одному?..
ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ
Ещё один листик
заветной судьбы
вырван непрочитанным.
Ещё одна капля
живой воды –
в разбитое корыто.
Вижу стёртую память,
Сухие ручьи.
Вижу мёртвое пламя
Погасшей свечи.
И временем вышито,
Шёпотом лет:
Снова я вышел,
Опять меня нет…
И зла сонный рак
Ползёт сладким ядом!
Всё это так,
Но в этом нет Правды…
Я хожу по теням –
То в свету, то во тьме.
Нет следов.
Только чёрные дыры во мне…
* * *
Прости меня, мой грустный
светлый вестник,
Родной до боли человек!
Душа как будто не на месте,
Как будто будущего нет…
Подую бережно на рану,
Задую слёзную свечу...
Вина моя – судьбы за гранью:
Перед тобой о ней молчу.
РОДНИК
Я помню боль твоей безвременной тоски,
Когда, печалями мечтая,
Осенний вечер грустно провожала ты,
Сжималось сердце и взлетало стаей
незримых птиц, пропавших в шелест листьев.
Но пробивалась родником любовь…
Моя душа тогда хотела быть с тобой,
А я ещё не знал тебя, я думал, что погиб.
Судьба болит заросшею тропой,
Но в моём сердце бьётся твой родник,
И я живу…
Твоими ранами заведомо больной,
Я так же не был, как сейчас – немой.
Прости, что я не мог тебе помочь!
Твоими снами дышит моя ночь,
И я вступаю светлым в новый день
С молитвой о тебе...