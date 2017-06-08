Евгений БОГАЧКОВ. ТВОИМИ СНАМИ ДЫШИТ МОЯ НОЧЬ (поэтический альбом)

СНЫ О КРАСОТЕ

Льётся с неба, льётся с неба,

катит с неба благодать!

Дм. Ревякин

А навстречу – только к а п л и

тянут в небо купола...

В больной душе немеют тени,

когда в меня глядишься ты.

Я так мечтаю стать прозрачным

для этой красоты!

…Река спокойно тянет воду

по заколдованному руслу,

и сновидения природы

ложатся волнами на гусли…

И снег берёзовой мечтой

ласкает капли-купола.

Твоё небесное сиянье

проходит сквозь меня...

КЛЮЧ

1.

Твои черты мне –

надпись узорная,

ключ.

Вспомнил руки твои,

обручами овитые,

бирюзовые нити, след по щеке...

Куда бежит эта кровь?

Зачем блестят эти слёзы?

Бреду по колено в ручье,

Смотрю сквозь теченье воды.

Вижу,

на дне каменистом

высечены

мудрые руны,

в иле выведены

древние веды...

2.

Руки твои

полукругом волшебным

зовут

птицей, трепетно

окунуть хрупкий шелест в тепло,

греться ласково глазами,

устами засыпать...

Стать солнцем!

Обнять тебя светлой волной!

Ухватить вихрем венчальным

и свистом

кинуться в жёлтые листья

купаться в золоте осени!

Снежными чарами таять

в вечное лето

Лететь!

Берегами спеленать чудо добра,

Дышать, жить,

идти по воздуху –

следы сверкать искрами

ввысь!..

Стать подвигом!

Знать дорогу!

Смело рубить путы

руки твои

полукругом волшебным

зовут...

ЗНАМЯ

1.

Между Верой и Правдой

Как вернее пройти –

Умом или Сердцем?

Под покровом небес

Снова, как повелось,

Станет кровь молоком...

Это крест.

Это ось.



Ты от дочери к матери

Гнёшь прямую дорогу.

Ты сошьёшь мою скатерть

К родному порогу...

2.

А укусы судьбы за тобой по мечтам...

Поскорее – обнять! Солнцем мрак отвести.

И беречь мой рассвет у тебя на щеках,

Пить душою улыбку и радость в глазах!

3.

Судьбоносные нити тканью память хранит...

Но расходятся стёжки –

Я теряю тропу.

Вихрь забвения кружит, и кружит...

А внутри – ничего...

Изнутри пустота

ткань судьбы веет прахом наружу...

Сквозь разрывы души

Ветер свищет тоской,

и гудит меж волокон: «Чужая!»

«Хватит!» – стержень вбиваю –

«Cтало слишком темно!»..

Время, время! Верни её.

Веретеном...

4.

Имя косами шепчешь в окна сна моего...

Затянулись разрывы. Снова вижу тебя:

Как сложили крылья голуби глаз,

В целом мире нет краше... Спи, спокойного сна.

Будет утро – для нас станет время мудрей.

Я вернусь к тебе следом за нитью клубка...

А тропа ведёт выше – за облака!

Но теперь мы пойдём вдвоём...

5.

Снова вспомнил тебя родной,

крепко духом связал узлы,

распахнулся в жизнь полотном:

«Красной нитью вплетись в меня –

Стань святою узорною вязью!

Я сомкнусь, соберусь, исцелюсь,

Чтоб надёжно хранить красоту!..

Вместе Верное Знамя расправим

В вечный бой со злом!»

Слышишь?



Между Верой и Правдой

Как пройти одному?..

ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ

Ещё один листик

заветной судьбы

вырван непрочитанным.

Ещё одна капля

живой воды –

в разбитое корыто.

Вижу стёртую память,

Сухие ручьи.

Вижу мёртвое пламя

Погасшей свечи.

И временем вышито,

Шёпотом лет:

Снова я вышел,

Опять меня нет…

И зла сонный рак

Ползёт сладким ядом!

Всё это так,

Но в этом нет Правды…

Я хожу по теням –

То в свету, то во тьме.

Нет следов.

Только чёрные дыры во мне…

* * *

Прости меня, мой грустный

светлый вестник,

Родной до боли человек!

Душа как будто не на месте,

Как будто будущего нет…

Подую бережно на рану,

Задую слёзную свечу...

Вина моя – судьбы за гранью:

Перед тобой о ней молчу.

РОДНИК

Я помню боль твоей безвременной тоски,

Когда, печалями мечтая,

Осенний вечер грустно провожала ты,

Сжималось сердце и взлетало стаей

незримых птиц, пропавших в шелест листьев.

Но пробивалась родником любовь…

Моя душа тогда хотела быть с тобой,

А я ещё не знал тебя, я думал, что погиб.

Судьба болит заросшею тропой,

Но в моём сердце бьётся твой родник,

И я живу…

Твоими ранами заведомо больной,

Я так же не был, как сейчас – немой.

Прости, что я не мог тебе помочь!

Твоими снами дышит моя ночь,

И я вступаю светлым в новый день

С молитвой о тебе...