ИНТИМНЫЙ КВАРТИРНИК В МОСКОВСКОМ ВЕГАСЕ

Дэмьена любят за проникновенный голос, предельную искренность, замечательную поэзию – которую, конечно, может оценить только знаток английского языка. Однако фолковые аранжировки на его студийных альбомах – самыми известными из которых являются получившие многочисленные награды «О» и «9» – достаточно утончённы и красивы, чтобы сопроводить слушателя в поэтический мир автора и позволить ему погрузиться во всю гамму переживаний и состояний, даже и не зная слов – удивительная сила интернационального языка музыки.

Честно говоря, у меня не было никаких ожиданий от предстоящего концерта. Поэтому, когда на почти тёмную сцену (лишь мягкий приглушённый луч света падал на героя вечера) вышел одинокий человек с гитарой – это показалось удивительным, необычным, но не казалось недостаточным. Удивительным было то, что в огромном пространстве, заполненном почти тысячью зрителей, стало так трепетно тихо, как будто ты сидишь в маленькой комнате один на один с исполнителем, и он делится с тобой прямо сейчас самым сокровенным, с глазу на глаз (вернее – закрыв глаза, потому что говорило сердце). И каждый слушает, затаив дыхание, ловя каждый миг, боясь спугнуть поток сокровенного. Казалось, автор не знал – или не хотел знать, сколько глаз в этот момент устремлено на него. Самое главное – не шоу, не артистические жесты и не красота аранжировок (которых на этом живом концерте вовсе не было) – а тихий перебор струн, оттенки голоса, выражающего широкий спектр эмоций – от нежности и доверительного шёпота до горечи и сомнения. Зал был заворожён, зал слушал на одном дыхании... И пел – тихонечко, внутри – вместе с ним. Как выяснилось, многие из присутствующих знали слова наизусть.

Между композициями автор делился историями написания песен и наблюдениями о том, что же его сподвигает их сочинять... об отношениях самого певца, творца с тем, что он выражает. Предельная откровенность – вот то, что отличает Дэмьена Райса от очень многих других авторов. Для него важно, проживает ли он в самом деле то, о чём поёт, является ли рассказываемая им история его сутью, его внутренней правдой. И может быть, именно поэтому замечательные студийные аранжировки оказались не такими уж необходимыми на концерте. На первом плане – душевный разговор, который, как мы знаем, в жизни случается всегда очень спонтанно и интимно... В те редкие, поистине драгоценные моменты, когда у тебя есть возможность открыть душу другому человеку. Смелость и красота Дэмьена в том, что он говорит об этом со сцены, не боясь быть непонятым, но стучась в сердца тех, кто пришёл к нему.

Так что вполне закономерным, хотя и очень необычным для московского концерта приезжей звезды, стал момент в самом конце, когда Дэмьен просто пригласил всех присутствующих на сцену – сесть рядом и спеть завершающую песню вместе. Это было так уютно и непосредственно – в духе домашних посиделок, в традиции квартирников – петь вместе, петь о том, что у каждого на душе, ощущая единство без оглядки на различия в языках, культурах, взглядах на мир... Просто петь вместе на тёмной сцене московского зала – сливаясь с сидящими рядом людьми посредством удивительной магии музыки и поэзии – и знать, что этот момент сохранится в памяти навсегда. Не ради ли таких моментов мы и живём?

Мария ЦВЕТКОВА