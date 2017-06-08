ИНТИМНЫЙ КВАРТИРНИК В МОСКОВСКОМ ВЕГАСЕ

Дэмьена любят за проникновенный голос, предельную искренность, замечательную поэзию – которую, конечно, может оценить только знаток английского языка. Однако фолковые аранжировки на его студийных альбомах – самыми известными из которых являются получившие многочисленные награды «О» и «9» – достаточно утончённы и красивы, чтобы сопроводить слушателя в поэтический мир автора и позволить ему погрузиться во всю гамму переживаний и состояний, даже и не зная слов – удивительная сила интернационального языка музыки.
Честно говоря, у меня не было никаких ожиданий от предстоящего концерта. Поэтому, когда на почти тёмную сцену (лишь мягкий приглушённый луч света падал на героя вечера) вышел одинокий человек с гитарой – это показалось удивительным, необычным, но не казалось недостаточным. Удивительным было то, что в огромном пространстве, заполненном почти тысячью зрителей, стало так трепетно тихо, как будто ты сидишь в маленькой комнате один на один с исполнителем, и он делится с тобой прямо сейчас самым сокровенным, с глазу на глаз (вернее – закрыв глаза, потому что говорило сердце). И каждый слушает, затаив дыхание, ловя каждый миг, боясь спугнуть поток сокровенного. Казалось, автор не знал – или не хотел знать, сколько глаз в этот момент устремлено на него. Самое главное – не шоу, не артистические жесты и не красота аранжировок (которых на этом живом концерте вовсе не было) – а тихий перебор струн, оттенки голоса, выражающего широкий спектр эмоций – от нежности и доверительного шёпота до горечи и сомнения. Зал был заворожён, зал слушал на одном дыхании... И пел – тихонечко, внутри – вместе с ним. Как выяснилось, многие из присутствующих знали слова наизусть.
Между композициями автор делился историями написания песен и наблюдениями о том, что же его сподвигает их сочинять... об отношениях самого певца, творца с тем, что он выражает. Предельная откровенность – вот то, что отличает Дэмьена Райса от очень многих других авторов. Для него важно, проживает ли он в самом деле то, о чём поёт, является ли рассказываемая им история его сутью, его внутренней правдой. И может быть, именно поэтому замечательные студийные аранжировки оказались не такими уж необходимыми на концерте. На первом плане – душевный разговор, который, как мы знаем, в жизни случается всегда очень спонтанно и интимно... В те редкие, поистине драгоценные моменты, когда у тебя есть возможность открыть душу другому человеку. Смелость и красота Дэмьена в том, что он говорит об этом со сцены, не боясь быть непонятым, но стучась в сердца тех, кто пришёл к нему.
Так что вполне закономерным, хотя и очень необычным для московского концерта приезжей звезды, стал момент в самом конце, когда Дэмьен просто пригласил всех присутствующих на сцену – сесть рядом и спеть завершающую песню вместе. Это было так уютно и непосредственно – в духе домашних посиделок, в традиции квартирников – петь вместе, петь о том, что у каждого на душе, ощущая единство без оглядки на различия в языках, культурах, взглядах на мир... Просто петь вместе на тёмной сцене московского зала – сливаясь с сидящими рядом людьми посредством удивительной магии музыки и поэзии – и знать, что этот момент сохранится в памяти навсегда. Не ради ли таких моментов мы и живём?
Мария ЦВЕТКОВА
Мы слышали студийные записи Дэмьена Райса и ожидали, что ему будут подыгрывать и подпевать замечательные музыканты. Как-никак это гастроли зарубежной звезды в столице России. Поэтому, когда он вышел в начале концерта с одной гитарой и почти в полной темноте (а перед этим голос диктора сообщил, чтобы все притихли, расслабились и успокоились), подумалось, что это хорошее, атмосферное вступление к концерту – спеть так одну песню, дав почувствовать тихий и непосредственный контакт с автором-исполнителем, а затем уже пригласить остальных музыкантов. Но не тут-то было! Он так весь концерт и пропел, словно Булат Окуджава где-нибудь в провинциальном советском ДК (между тем, во тьме фосфорически мерцала синяя подсветка лестниц гламурного Вегас Сити Холла). Более того, в какой-то момент ирландский проказник вообще отошёл от микрофона и изучил акустику зала, пропев целую песню без какой-либо подзвучки.
Я пробовал посмотреть на эту ситуацию и так и эдак, и как бы со стороны, и вовлекаясь в исполняемые песни. С одной стороны, было в этом что-то комичное и вызывающее: ожидаемым и постоянно создаваемым зарубежными гастролёрами мегатоннам шоу и звука оказался противопоставлен человек со скромной акустической гитарой и по-домашнему простыми словами, обращёнными к каждому в зале. Думаю: вот наглая ирландская морда! Вот Дима Рисов! Да он охренел, что ли? Вышел напевать простые песенки, не будучи ни Поваротти, ни даже Высоцким, под одну гитару, словно он Эл Ди Меола или наш Иван Смирнов! И это всё в пафосном зале за довольно дорогие билеты!
Но потом останавливаешь себя: а ЧТО вообще чего стОит в этой жизни? Есть ли цена у искренности, у песни, у живого человека, обращающегося к тебе здесь и сейчас? Он смог создать концентрацию не на внешних эффектах, а на чём-то не менее (а вообще-то – более) ценном – живой талантливый человек с бессмертной душой прямо перед тобой как он есть. Тело слушателя привычно хочет чего-то впечатляющего (хлеба и зрелищ), а с другой стороны – артист желает проявить себя с наилучшей стороны перед большим скоплением народа – на миру и смерть красна (правда, не похоже, чтобы Дэмьен сильно «запаривался» на этот счёт). Интересная ситуация. Сколько жизни, подробностей, мудрости, открытий может дать эта полутишина, этот обратный фон в притихший зал от человека поющего (homo cantans).
Господи, да ведь в любой момент, когда мы остановимся, отстранившись от шума, маскарада и суеты, и присмотримся к тонким узорам ткани, из которой соткан мир, к инфразвукам и радиоволнам жизни, мы столько всего учуем и узнаем! А ведь ВСЁ это ВСЕГДА есть вокруг и внутри нас, нужно только изменить фокус внимания. Спасибо этому ирландскому парню за то, что ещё раз навёл на такие мысли и ощущения.
А он в итоге оказался вовсе не наглым. Ему просто понравилось петь для русской публики. Так что после концерта он передохнул слегка, хлебнул виски и пошёл на улицу – петь дальше для всех прохожих, и делал это, говорят, ещё целый час. И плевать ему оказалось на райдер, гонорар и всё такое прочее...
Евгений БОГАЧКОВ