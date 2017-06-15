В Росархиве плевать хотели как на просьбы президента страны, так и на вступившие в силу решения Верховного Суда

Однако руководитель Росархива Андрей Артизов разослал по архивам письмо, в котором, игнорируя мнение суда, распорядился по-прежнему взимать с исследователей за фотографирование огромные деньги.

В ситуацию вмешалась прокуратура. После этого директор Российского госархива литературы и искусства Татьяна Горяева в начале этого года установила в своём учреждении новые правила, отменив все незаконные поборы. Однако исследователи радовались недолго. Уже в мае все поборы восстановились.

Мы обратились за разъяснениями к Горяевой. Она призналась, что восстановила поборы после мощного давления со стороны руководства Росархива. Мол, сейчас в каких-то коридорах проходят новые переговоры и очередные процедуры по согласованию интересов разных сторон.

Простите, но, похоже, кто-то чего-то не понимает. Есть чёткое решение Верховного Суда России, которое более года назад вступило в законную силу. Это решение следует всем неукоснительно выполнять. Никакой отсрочки по исполнению принятого решения суд не давал.

Но что произошло? Видите ли, руководитель Росархива Артизов остался недоволен решением суда. Ну и что из того? Он вправе пожаловать в Европейский суд, написать куда-нибудь в Гаагу, пожаловаться в Вашингтон или ещё куда-то. Но при этом он обязан, пока не принято иного законного решения, неукоснительно исполнять уже принятое и вступившее в силу постановление.

Кто дал право Артизову (который до этого плюнул на просьбу президента страны и, не имея серьёзных научных трудов, нагло лез в Российскую академию наук) грубо попирать право и не выполнять решение суда? Почему Генпрокурор страны Юрий Чайка до сих пор не потребовал уволить Артизова за неисполнение решения Верховного Суда?

И последнее. Очень жаль, что директор РГАЛИ Татьяна Горяева проявила в этой ситуации трусость и, поддавшись незаконным требованиям руководства Росархива, перестала выполнять давно вступившее в силу и пока ещё никем не отменённое решение Верховного Суда страны. Мнение какого-то безграмотного, но очень амбициозного чинуши оказалось для неё важнее закона.

Вячеслав ОГРЫЗКО