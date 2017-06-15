В Росархиве плевать хотели как на просьбы президента страны, так и на вступившие в силу решения Верховного Суда

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НОВОСТИ

  • 15/06/2017
    Баталов покинул баталии века

    Уход Алексея Баталова – тихий, во сне, в больнице, стал для многих, если не для всех, в чём-то успокоением. Ибо что такое жизнь со сломанной шейкой бедра – известно…

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  • 12/06/2017
    Академиков лишают самостоятельности

    В Российской Академии наук разгорается новый скандал. Теперь вокруг выборов президента Академии. Группа депутатов-«единороссов», среди которых экс главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко и бывший секретарь парткома истфака МГУ Вячеслав Никонов, внесли проект закона, обязывающего Академию согласовывать с Правительством России кандидатуру будущего президента РАН (причём кандидатов должно быть не более трёх).

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  • 10/06/2017
    В федеральных библиотеках начали при поддержке Минкульта вымогать с читателей деньги за чтение книг на электронных ресурсах

    В Министерстве культуры России и в столичном департаменте, ведающем искусством, судя по всему, спят и видят, как бы избавить библиотеки от книг и журналов, всё оцифровать и заставить читателей проводить свободное время только в Интернете.

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  • 08/06/2017
    Вышла новая книга о судьбе русского поэта Юрия Кузнецова

    Автор книги – главный редактор "ЛР" Вячеслав Огрызко – впервые познакомился с Юрием Кузнецовым осенью 1987 года и много лет посвятил изучению жизни и творчества поэта. Он попытался проследить драматичный путь большого художника, выявив в архивных и частных собраниях немало документов о Кузнецове, а также собрав свидетельства крупнейших современников поэта.

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  • 07/06/2017
    Решения Верховного Суда России для наших архивистов не закон

    Вот уже несколько лет историки, краеведы и просто читающая публика борются с руководством Федерального архивного агентства против грабительских тарифов на ксерокопирование и фотосъёмку документов.

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  • 07/06/2017
    Когда мы узнаем всю правду об убийстве Дмитрия Балашова?

    В эту субботу (10 июня) в Великом Новгороде открывается памятник большому русскому писателю Дмитрию Михайловичу Балашову.

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  • 06/06/2017
    Премия им. Фазиля Искандера, длинный список

    Объявлен длинный список номинантов Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной ПЕН-центром в прошлом году.

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  • 03/06/2017
    Анна Козлова получила "Нацбест"

    На днях Константин Эрнст вручил Анне Козловой Нацбест. Столь высокие лица вручают премию, пожалуй, впервые. Нам привычнее Шнур в этой роли…

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  • 02/06/2017
    Встретимся на Красной площади
    "Литературная Россия" участвует в книжном фестивале "Красная площадь", который пройдёт у стен Кремля с 3 по 6 июня. Ищите нас в павильоне № 13 со стороны ГУМа.
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  • 31/05/2017
    Высоцкий без цензуры

    После смерти Владимира Высоцкого у него объявилось видимо-невидимо "друзей". Но истинных среди них было раз-два и обчёлся. Один из них жил в Магадане. И именно к нему в 1968 году специально на один день приезжал знаменитый артист, о чём потом сочинил известную песню. Речь идёт о поэте Игоре Кохановском. Он написал самые честные воспоминания о своём друге, которые во всех издательствах пытали купировать. Впервые без какой-либо цензуры они напечатаны во втором номере журнала "Мир Севера" за этот год.

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СТАТЬИ Свежий номер №21. 16 июня 2017

В Росархиве плевать хотели как на просьбы президента страны, так и на вступившие в силу решения Верховного Суда

Больше года назад Верховный Суд России, рассмотрев апелляцию государственных органов власти, встал на сторону здравого смысла и постановил, что в век сплошной цифрализации архивы должны по примеру библиотек разрешить исследователям бесплатно своими техническими средствами фотографировать документы.


   Однако руководитель Росархива Андрей Артизов разослал по архивам письмо, в котором, игнорируя мнение суда, распорядился по-прежнему взимать с исследователей за фотографирование огромные деньги.
   В ситуацию вмешалась прокуратура. После этого директор Российского госархива литературы и искусства Татьяна Горяева в начале этого года установила в своём учреждении новые правила, отменив все незаконные поборы. Однако исследователи радовались недолго. Уже в мае все поборы восстановились.
   Мы обратились за разъяснениями к Горяевой. Она призналась, что восстановила поборы после мощного давления со стороны руководства Росархива. Мол, сейчас в каких-то коридорах проходят новые переговоры и очередные процедуры по согласованию интересов разных сторон.
   Простите, но, похоже, кто-то чего-то не понимает. Есть чёткое решение Верховного Суда России, которое более года назад вступило в законную силу. Это решение следует всем неукоснительно выполнять. Никакой отсрочки по исполнению принятого решения суд не давал.
   Но что произошло? Видите ли, руководитель Росархива Артизов остался недоволен решением суда. Ну и что из того? Он вправе пожаловать в Европейский суд, написать куда-нибудь в Гаагу, пожаловаться в Вашингтон или ещё куда-то. Но при этом он обязан, пока не принято иного законного решения, неукоснительно исполнять уже принятое и вступившее в силу постановление.
   Кто дал право Артизову (который до этого плюнул на просьбу президента страны и, не имея серьёзных научных трудов, нагло лез в Российскую академию наук) грубо попирать право и не выполнять решение суда? Почему Генпрокурор страны Юрий Чайка до сих пор не потребовал уволить Артизова за неисполнение решения Верховного Суда?
   И последнее. Очень жаль, что директор РГАЛИ Татьяна Горяева проявила в этой ситуации трусость и, поддавшись незаконным требованиям руководства Росархива, перестала выполнять давно вступившее в силу и пока ещё никем не отменённое решение Верховного Суда страны. Мнение какого-то безграмотного, но очень амбициозного чинуши оказалось для неё важнее закона.

 

Вячеслав ОГРЫЗКО

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