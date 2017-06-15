Александр Ф. СКЛЯР: КОГДА Я СЛЫШУ РАХМАНИНОВА – ВИЖУ РОССИЮ

Александр Ф. Скляр – известный автор-исполнитель, лидер легендарной рок-группы «Ва-Банкъ», но ещё и выпускник МГИМО, бывший дипломат, наконец, заслуженный артист Российской Федерации и просто очень интересный, интеллигентный человек. Недавно он согласился стать участником так называемого «Русского художественного союза», одной из основных целей которого заявлено формирование национальной идентичности средствами искусства. В этом творческом содружестве «художников-традиционалистов», как они себя называют, наш герой представляет секцию музыки. О самом союзе пока говорить рано: надо дождаться, будет ли он связан с реальными делами и свершениями, или всё останется лишь на уровне деклараций. Но вот у Александр Феликсовича мы с удовольствием поинтересовались, как он представляет себе русскую национальную идентичность в жизни и в музыкальном искусстве.

– Какие качества, психологические черты личности вы считаете характерными признаками русского человека?

– Непростой вопрос. Будучи сам русским человеком, я никогда для себя не пытался сформулировать, какие качества присущи именно для русского человека, в отличие от австралийского или американского. Может быть, какое-то повышенное чувство справедливости? Мне кажется, это есть в русском характере. Русский человек очень болезненно относится ко всем проявлениям несправедливости в мире, в обществе, в людях. Это можно назвать специфической русской чертой.

Кроме того, так как у нас всегда была большая территория, мы привыкли мыслить соответственно: сама величина территории, на которой мы существуем, даёт какое-то другое измерение мысли, прямо с самого рождения. А поскольку нас всегда кто-то пытался захватить или, по крайней мере, отщипнуть от этой территории, то, наверное, качество русского человека – это стремление к защите своей земли, а отсюда уже рукой подать до характерного для нас патриотизма. «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». То есть, вот это вот «вершка не отдадим» у нас было на протяжении всей нашей истории.

Потом, я думаю, специфическое качество русского человека ещё в том, что он осознает, какая у него необычная, сложная и многообразная культура. Так как культура построена на языке, то у русского человека особое отношение к своему языку. Он считает, что его язык самый глубокий, самый разнообразный. Я вот точно так считаю. Мне кажется, что любой другой язык гораздо более бедный. Лично я чувствую это, сравнивая наш язык, например, с английским. Но даже на каком-то подсознательном уровне русский человек понимает, насколько могуч его родной язык. Вот такие три качества я бы определил.

– Кто в отечественной музыке (классической, эстрадной, народной, рок-музыке), на ваш взгляд, выражает русскую национальную идентичность, является конкретно для вас образцом русского музыкального искусства?

– На эту тему я много думал. Не буду говорить про русскую современную музыку, но в нашей академической музыке можно назвать плеяду классических композиторов, которые выражают русскую идентичность. Для меня мощнейшим выразителем национального начала и самым важным именно в моём личном ощущении композитором является Рахманинов. Когда я слышу Рахманинова, я вижу Россию. Всегда. Близко к нему, по моим ощущениям, стоит Чайковский. Когда я слышу «Времена года», я их вижу перед собой. Так выразить музыкой, без слов, русскую душу, это, конечно, мало кому дано.

А если мы говорим о более простых жанрах, то выразителем русской идеи и русского мироощущения стал Владимир Семёнович Высоцкий. По широте охвата тем Высоцкий ни с кем не сравним. Он и поэт, и певец, и бард, и артист. Но поскольку он так вот пропевал это всё в своих песнях, то я думаю, что он максимально широко и глубоко охватил вообще русскую душу.

А.Ф. СКЛЯР на книжном фестивале "Красная площадь"

рекомендует роман Н. Казандзакиса "Грека Зорба".

Фото: "Российская газета"

– На недавнем фестивале «Красная площадь» вы рассказывали о самых главных для вас в жизни книгах. А можете назвать самые главные для вас музыкальные произведения, песни или пластинки (уже на всемирном уровне)?

– «Реквием» Моцарта. Это самое главное произведение. Я могу его слушать всегда, в любой ситуации. Я всегда к нему возвращаюсь мыслями, и это у меня с раннего детства. Это то произведение, которое прошло со мной вообще на протяжении всей моей жизни. Я не помню, когда я в первый раз его услышал, но, наверное, это было на пластинке, которая у нас дома, у родителей была. Папа очень любил слушать классическую музыку. Но я точно помню, что это впечатление раннего детства. И коль скоро оно не стёрлось и до сих пор со мной, то я его поставил для себя на первое место. «Времена года» Чайковского также со мной на протяжении многих лет. Я их знаю практически наизусть. Прелюдии Рахманинова. Мне они очень нравятся.

И всё-таки, мы должны сюда отнести и хоть одно рок-н-ролльное произведение, потому что всё равно я – рок-музыкант. Наверное, одно из самых сильный впечатлений за всю жизнь на меня произвёл альбом Pink Floyd «The Dark Side of the Moon». Я его выделю среди всех. В моей личной истории этот альбом сыграл очень важную роль.

– Хочется коснуться и темы современной литературы. Можете ли назвать книги, вышедшие за последние два-три года, которые произвели на вас сильное впечатление?

– На первом месте я назову «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» Захара Прилепина. Мощнейщая книга, я совсем недавно её прочитал. Очень много для себя чего узнал, многое передумал по-другому, какие-то ниточки сошлись у меня в голове. О многом очень захотел дальше продолжать узнавать. Поэтов хочется снова почитать, несмотря на то, что Захар обильно их цитирует. Например, я захотел глубоко погрузиться в творчество Дениса Давыдова. Очень высоко ценю эту книгу. Второе (как давно выпущена, не знаю, но всё равно, это недавняя книга) – «Лавр» Евгения Водолазкина. Ну и третье, наверное, – Пётр Алешковский «Крепость». Этот роман тоже очень сильно мне понравился. В нынешний мой топ он точно входит.

Беседовала Ксения КУПРЮХИНА

Автор материала К. Купрюхина с А.Ф. Скляром