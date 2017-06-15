М.А. ШОЛОХОВ: СЛОВО О ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ (Впервые в российской печати)

1977 год. София. Проходит Международная встреча писателей. Мне довелось быть её участником. С гордостью воспринимал обнародованное на открытии этой встречи послание нашего Шолохова. Странно, однако, что оно забыто и не упомянуто даже в академическом издании библиографии писателя. Об этом послании можно узнать лишь по книге болгарского издательства София-пресс (1978 г.). Между тем оно не потеряло своей злободневности и сейчас.

«Сердечно приветствую вас, моих собратьев по перу из многих стран мира, собравшихся на международную конференцию, чтобы заявить о своём стремлении неустанно бороться за мир, пропагандировать в своём творчестве его живительные идеи.

Состояние здоровья не позволяет мне быть сейчас среди вас, но сердцем и душой я с вами и вместе с вами решительно выступаю и осуждаю тех, кто ещё не отказался от тайных надежд вернуться к мрачным временам «холодной войны».

Пусть ваша конференция будет новым шагом вперёд в укреплении содружества писателей планеты на благо мира, взаимопонимания и безопасности народов.

Желаю вам плодотворной работы и больших успехов.

Михаил Шолохов»

Публикация Валентина ОСИПОВА