М.А. ШОЛОХОВ: СЛОВО О ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ (Впервые в российской печати)

«Сердечно приветствую вас, моих собратьев по перу из многих стран мира, собравшихся на международную конференцию, чтобы заявить о своём стремлении неустанно бороться за мир, пропагандировать в своём творчестве его живительные идеи.
Состояние здоровья не позволяет мне быть сейчас среди вас, но сердцем и душой я с вами и вместе с вами решительно выступаю и осуждаю тех, кто ещё не отказался от тайных надежд вернуться к мрачным временам «холодной войны».
Пусть ваша конференция будет новым шагом вперёд в укреплении содружества писателей планеты на благо мира, взаимопонимания и безопасности народов.
Желаю вам плодотворной работы и больших успехов.
Михаил Шолохов»
Публикация Валентина ОСИПОВА