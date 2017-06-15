ОКАТОЛИЧИВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С НОВЫХ ХРАМОВ?

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НОВОСТИ

  • 15/06/2017
    Баталов покинул баталии века

    Уход Алексея Баталова – тихий, во сне, в больнице, стал для многих, если не для всех, в чём-то успокоением. Ибо что такое жизнь со сломанной шейкой бедра – известно…

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  • 12/06/2017
    Академиков лишают самостоятельности

    В Российской Академии наук разгорается новый скандал. Теперь вокруг выборов президента Академии. Группа депутатов-«единороссов», среди которых экс главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко и бывший секретарь парткома истфака МГУ Вячеслав Никонов, внесли проект закона, обязывающего Академию согласовывать с Правительством России кандидатуру будущего президента РАН (причём кандидатов должно быть не более трёх).

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  • 10/06/2017
    В федеральных библиотеках начали при поддержке Минкульта вымогать с читателей деньги за чтение книг на электронных ресурсах

    В Министерстве культуры России и в столичном департаменте, ведающем искусством, судя по всему, спят и видят, как бы избавить библиотеки от книг и журналов, всё оцифровать и заставить читателей проводить свободное время только в Интернете.

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  • 08/06/2017
    Вышла новая книга о судьбе русского поэта Юрия Кузнецова

    Автор книги – главный редактор "ЛР" Вячеслав Огрызко – впервые познакомился с Юрием Кузнецовым осенью 1987 года и много лет посвятил изучению жизни и творчества поэта. Он попытался проследить драматичный путь большого художника, выявив в архивных и частных собраниях немало документов о Кузнецове, а также собрав свидетельства крупнейших современников поэта.

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  • 07/06/2017
    Решения Верховного Суда России для наших архивистов не закон

    Вот уже несколько лет историки, краеведы и просто читающая публика борются с руководством Федерального архивного агентства против грабительских тарифов на ксерокопирование и фотосъёмку документов.

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  • 07/06/2017
    Когда мы узнаем всю правду об убийстве Дмитрия Балашова?

    В эту субботу (10 июня) в Великом Новгороде открывается памятник большому русскому писателю Дмитрию Михайловичу Балашову.

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  • 06/06/2017
    Премия им. Фазиля Искандера, длинный список

    Объявлен длинный список номинантов Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной ПЕН-центром в прошлом году.

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  • 03/06/2017
    Анна Козлова получила "Нацбест"

    На днях Константин Эрнст вручил Анне Козловой Нацбест. Столь высокие лица вручают премию, пожалуй, впервые. Нам привычнее Шнур в этой роли…

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  • 02/06/2017
    Встретимся на Красной площади
    "Литературная Россия" участвует в книжном фестивале "Красная площадь", который пройдёт у стен Кремля с 3 по 6 июня. Ищите нас в павильоне № 13 со стороны ГУМа.
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  • 31/05/2017
    Высоцкий без цензуры

    После смерти Владимира Высоцкого у него объявилось видимо-невидимо "друзей". Но истинных среди них было раз-два и обчёлся. Один из них жил в Магадане. И именно к нему в 1968 году специально на один день приезжал знаменитый артист, о чём потом сочинил известную песню. Речь идёт о поэте Игоре Кохановском. Он написал самые честные воспоминания о своём друге, которые во всех издательствах пытали купировать. Впервые без какой-либо цензуры они напечатаны во втором номере журнала "Мир Севера" за этот год.

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СТАТЬИ Свежий номер №21. 16 июня 2017

ОКАТОЛИЧИВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С НОВЫХ ХРАМОВ?

С огромным интересом прочитал статью в «ЛР» (№ 18 от 26 мая 2017) некоего В. Соколова (скорее всего, это псевдоним). Не каждый бы отважился затронуть святая святых Русской Православной церкви. Надо точно знать, на что покушаешься, чтобы появилась такая обескураживающая смелость. Видно, автор имеет все веские основания обозначить, а точнее, высветить проблему, которая давно лежала как бы на поверхности, и вместе с тем, выходит, её тщательно скрывали и сами Отцы церкви. Я бы не взялся высказывать свои суждения на непростое положение в РПЦ, если бы не одно но...


В Брянске Троицкий кафедральный собор возводился с 2006 по 2009 год. В последующие три года происходило поэтапное освящение собора до его полного возведения. Официально же храм был принят в лоно РПЦ 1 июля 2012 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, тогда свершилось великое освящение престола верхнего яруса кафедрального собора.

Но не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что в Брянске до 1968 года на Набережной стоял Новопокров- ский кафедральный собор. Его взорвали в очередную кампанию борьбы с религией. Если смотреть на купола брянских церквей и храмов, то на них мы видим православные кресты (с поперечиной, идущей наискось).

На Троицком кафедральном соборе кресты установлены исключительно католические, и об этом говорят все просвещённые брянцы. Однажды я поинтересовался у одного местного священника, почему на новом соборе установлены не православные кресты. И что он мне на это ответил. Святой отец показал свой большой нательный слу-жебный крест, который висел у него на церковном одеянии. И пояснил, что такие кресты сейчас в брянской епархии распространены. А ведь на взорванном соборе стояли именно православные кресты, какие стоят и на Воскресенской церкви, которая до возведения Троицкого храма исполняла миссию кафедрального собора. И на том месте в Брянске, где был Новопокровский собор, сейчас стоит часовня, купол которой увенчан исконно православными крестами с поперечиной.

 

2 Bryanskiy sobor

Брянский кафедральный Троицкий собор

 

Вот мне и думается, что от священника в 2014 году (на открытии выставки брянских художников братьев Сушенков, которые представляли своё творчество на евангельские сюжеты) я услышал лукавый ответ. Меня тогда удивило – никто из так называемого просвещённого брянского правительства не задавался вопросом того, почему на новом храме стоят огромные кресты Католической церкви? И граждан нашего города это как-то не очень волновало. Об этих крестах я вспомнил, читая выше названный материал В. Соколова. И теперь мне не без основания думается, окатоличивание у нас начинается с новых храмов и церквей, с навязыванием католической символики. Поэтому вполне разделяю чаяние автора статьи.

В России, как известно, с первых лет так называемой демократии ведётся то скрытая, то явная борьба за обработку современного сознания славянских народов. Методов этой борьбы очень много: это и современное искусство, и литература, и история, и компьютерные игры, и даже товары ширпотреба. В своей статье Соколов довольно убедительно приводит примеры того, что происходит вверх РПЦ. Разумеется, в регионах не может не отражаться эта завуалированная борьба. Если уже доказано о существовании «пятой колонны» и её представители сидят сверху донизу, то это уже тотальная обработка и влияние на умы и сознание граждан России. Поэтому не мудрено и то, что давно под ударом и РПЦ. И неудивительно, что в этой борьбе за разложение не только православия, но и сознания русских участвует и родоверие, которое считается истинной верой всего славянского и русского мира. Так что если у Ватикана конечная цель разрушение христианского православия, то не лучше ли вернуться к веди-ческому православию, которое в далёкие века уничтожалось огнём и мечом тогдашними врагами Руси.

Победили ли они, это уже другой вопрос. Но то, что необходимо сегодня спасать РПЦ – это непреложная истина и упование В.Соколова к Президенту России вполне справедливо.

 

Владимир ВЛАДЫКИН

 

г. БРЯНСК

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