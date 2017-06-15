ОКАТОЛИЧИВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С НОВЫХ ХРАМОВ?

В Брянске Троицкий кафедральный собор возводился с 2006 по 2009 год. В последующие три года происходило поэтапное освящение собора до его полного возведения. Официально же храм был принят в лоно РПЦ 1 июля 2012 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, тогда свершилось великое освящение престола верхнего яруса кафедрального собора.
Но не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что в Брянске до 1968 года на Набережной стоял Новопокров- ский кафедральный собор. Его взорвали в очередную кампанию борьбы с религией. Если смотреть на купола брянских церквей и храмов, то на них мы видим православные кресты (с поперечиной, идущей наискось).
На Троицком кафедральном соборе кресты установлены исключительно католические, и об этом говорят все просвещённые брянцы. Однажды я поинтересовался у одного местного священника, почему на новом соборе установлены не православные кресты. И что он мне на это ответил. Святой отец показал свой большой нательный слу-жебный крест, который висел у него на церковном одеянии. И пояснил, что такие кресты сейчас в брянской епархии распространены. А ведь на взорванном соборе стояли именно православные кресты, какие стоят и на Воскресенской церкви, которая до возведения Троицкого храма исполняла миссию кафедрального собора. И на том месте в Брянске, где был Новопокровский собор, сейчас стоит часовня, купол которой увенчан исконно православными крестами с поперечиной.
Брянский кафедральный Троицкий собор
Вот мне и думается, что от священника в 2014 году (на открытии выставки брянских художников братьев Сушенков, которые представляли своё творчество на евангельские сюжеты) я услышал лукавый ответ. Меня тогда удивило – никто из так называемого просвещённого брянского правительства не задавался вопросом того, почему на новом храме стоят огромные кресты Католической церкви? И граждан нашего города это как-то не очень волновало. Об этих крестах я вспомнил, читая выше названный материал В. Соколова. И теперь мне не без основания думается, окатоличивание у нас начинается с новых храмов и церквей, с навязыванием католической символики. Поэтому вполне разделяю чаяние автора статьи.
В России, как известно, с первых лет так называемой демократии ведётся то скрытая, то явная борьба за обработку современного сознания славянских народов. Методов этой борьбы очень много: это и современное искусство, и литература, и история, и компьютерные игры, и даже товары ширпотреба. В своей статье Соколов довольно убедительно приводит примеры того, что происходит вверх РПЦ. Разумеется, в регионах не может не отражаться эта завуалированная борьба. Если уже доказано о существовании «пятой колонны» и её представители сидят сверху донизу, то это уже тотальная обработка и влияние на умы и сознание граждан России. Поэтому не мудрено и то, что давно под ударом и РПЦ. И неудивительно, что в этой борьбе за разложение не только православия, но и сознания русских участвует и родоверие, которое считается истинной верой всего славянского и русского мира. Так что если у Ватикана конечная цель разрушение христианского православия, то не лучше ли вернуться к веди-ческому православию, которое в далёкие века уничтожалось огнём и мечом тогдашними врагами Руси.
Победили ли они, это уже другой вопрос. Но то, что необходимо сегодня спасать РПЦ – это непреложная истина и упование В.Соколова к Президенту России вполне справедливо.
Владимир ВЛАДЫКИН
г. БРЯНСК