ОКАТОЛИЧИВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С НОВЫХ ХРАМОВ?

С огромным интересом прочитал статью в «ЛР» (№ 18 от 26 мая 2017) некоего В. Соколова (скорее всего, это псевдоним). Не каждый бы отважился затронуть святая святых Русской Православной церкви. Надо точно знать, на что покушаешься, чтобы появилась такая обескураживающая смелость. Видно, автор имеет все веские основания обозначить, а точнее, высветить проблему, которая давно лежала как бы на поверхности, и вместе с тем, выходит, её тщательно скрывали и сами Отцы церкви. Я бы не взялся высказывать свои суждения на непростое положение в РПЦ, если бы не одно но...

В Брянске Троицкий кафедральный собор возводился с 2006 по 2009 год. В последующие три года происходило поэтапное освящение собора до его полного возведения. Официально же храм был принят в лоно РПЦ 1 июля 2012 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, тогда свершилось великое освящение престола верхнего яруса кафедрального собора.

Но не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что в Брянске до 1968 года на Набережной стоял Новопокров- ский кафедральный собор. Его взорвали в очередную кампанию борьбы с религией. Если смотреть на купола брянских церквей и храмов, то на них мы видим православные кресты (с поперечиной, идущей наискось).

На Троицком кафедральном соборе кресты установлены исключительно католические, и об этом говорят все просвещённые брянцы. Однажды я поинтересовался у одного местного священника, почему на новом соборе установлены не православные кресты. И что он мне на это ответил. Святой отец показал свой большой нательный слу-жебный крест, который висел у него на церковном одеянии. И пояснил, что такие кресты сейчас в брянской епархии распространены. А ведь на взорванном соборе стояли именно православные кресты, какие стоят и на Воскресенской церкви, которая до возведения Троицкого храма исполняла миссию кафедрального собора. И на том месте в Брянске, где был Новопокровский собор, сейчас стоит часовня, купол которой увенчан исконно православными крестами с поперечиной.

Брянский кафедральный Троицкий собор

Вот мне и думается, что от священника в 2014 году (на открытии выставки брянских художников братьев Сушенков, которые представляли своё творчество на евангельские сюжеты) я услышал лукавый ответ. Меня тогда удивило – никто из так называемого просвещённого брянского правительства не задавался вопросом того, почему на новом храме стоят огромные кресты Католической церкви? И граждан нашего города это как-то не очень волновало. Об этих крестах я вспомнил, читая выше названный материал В. Соколова. И теперь мне не без основания думается, окатоличивание у нас начинается с новых храмов и церквей, с навязыванием католической символики. Поэтому вполне разделяю чаяние автора статьи.

В России, как известно, с первых лет так называемой демократии ведётся то скрытая, то явная борьба за обработку современного сознания славянских народов. Методов этой борьбы очень много: это и современное искусство, и литература, и история, и компьютерные игры, и даже товары ширпотреба. В своей статье Соколов довольно убедительно приводит примеры того, что происходит вверх РПЦ. Разумеется, в регионах не может не отражаться эта завуалированная борьба. Если уже доказано о существовании «пятой колонны» и её представители сидят сверху донизу, то это уже тотальная обработка и влияние на умы и сознание граждан России. Поэтому не мудрено и то, что давно под ударом и РПЦ. И неудивительно, что в этой борьбе за разложение не только православия, но и сознания русских участвует и родоверие, которое считается истинной верой всего славянского и русского мира. Так что если у Ватикана конечная цель разрушение христианского православия, то не лучше ли вернуться к веди-ческому православию, которое в далёкие века уничтожалось огнём и мечом тогдашними врагами Руси.

Победили ли они, это уже другой вопрос. Но то, что необходимо сегодня спасать РПЦ – это непреложная истина и упование В.Соколова к Президенту России вполне справедливо.

Владимир ВЛАДЫКИН

г. БРЯНСК