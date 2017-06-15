ИСААКИЯ МАЛО (Отклик на материал А.Трапезникова «Вызов русской литературе»)

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НОВОСТИ

  • 15/06/2017
    Баталов покинул баталии века

    Уход Алексея Баталова – тихий, во сне, в больнице, стал для многих, если не для всех, в чём-то успокоением. Ибо что такое жизнь со сломанной шейкой бедра – известно…

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  • 12/06/2017
    Академиков лишают самостоятельности

    В Российской Академии наук разгорается новый скандал. Теперь вокруг выборов президента Академии. Группа депутатов-«единороссов», среди которых экс главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко и бывший секретарь парткома истфака МГУ Вячеслав Никонов, внесли проект закона, обязывающего Академию согласовывать с Правительством России кандидатуру будущего президента РАН (причём кандидатов должно быть не более трёх).

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  • 10/06/2017
    В федеральных библиотеках начали при поддержке Минкульта вымогать с читателей деньги за чтение книг на электронных ресурсах

    В Министерстве культуры России и в столичном департаменте, ведающем искусством, судя по всему, спят и видят, как бы избавить библиотеки от книг и журналов, всё оцифровать и заставить читателей проводить свободное время только в Интернете.

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  • 08/06/2017
    Вышла новая книга о судьбе русского поэта Юрия Кузнецова

    Автор книги – главный редактор "ЛР" Вячеслав Огрызко – впервые познакомился с Юрием Кузнецовым осенью 1987 года и много лет посвятил изучению жизни и творчества поэта. Он попытался проследить драматичный путь большого художника, выявив в архивных и частных собраниях немало документов о Кузнецове, а также собрав свидетельства крупнейших современников поэта.

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  • 07/06/2017
    Решения Верховного Суда России для наших архивистов не закон

    Вот уже несколько лет историки, краеведы и просто читающая публика борются с руководством Федерального архивного агентства против грабительских тарифов на ксерокопирование и фотосъёмку документов.

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  • 07/06/2017
    Когда мы узнаем всю правду об убийстве Дмитрия Балашова?

    В эту субботу (10 июня) в Великом Новгороде открывается памятник большому русскому писателю Дмитрию Михайловичу Балашову.

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  • 06/06/2017
    Премия им. Фазиля Искандера, длинный список

    Объявлен длинный список номинантов Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной ПЕН-центром в прошлом году.

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  • 03/06/2017
    Анна Козлова получила "Нацбест"

    На днях Константин Эрнст вручил Анне Козловой Нацбест. Столь высокие лица вручают премию, пожалуй, впервые. Нам привычнее Шнур в этой роли…

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  • 02/06/2017
    Встретимся на Красной площади
    "Литературная Россия" участвует в книжном фестивале "Красная площадь", который пройдёт у стен Кремля с 3 по 6 июня. Ищите нас в павильоне № 13 со стороны ГУМа.
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  • 31/05/2017
    Высоцкий без цензуры

    После смерти Владимира Высоцкого у него объявилось видимо-невидимо "друзей". Но истинных среди них было раз-два и обчёлся. Один из них жил в Магадане. И именно к нему в 1968 году специально на один день приезжал знаменитый артист, о чём потом сочинил известную песню. Речь идёт о поэте Игоре Кохановском. Он написал самые честные воспоминания о своём друге, которые во всех издательствах пытали купировать. Впервые без какой-либо цензуры они напечатаны во втором номере журнала "Мир Севера" за этот год.

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СТАТЬИ Свежий номер №21. 16 июня 2017

ИСААКИЯ МАЛО (Отклик на материал А.Трапезникова «Вызов русской литературе»)

В стране, где из школьной программы исключена астрономия (и начинаешь сомневаться: у нас ли был Гагарин?), и всеми правдами-неправдами впихиваются основы религии (а не, скажем, атеизма), появление книги «Загадка 2037 года» уже не может «взорвать мозг». Общественное сознание России уже скатилось до предреволюционного состояния (а это полтора века!), которое носит конкретное имя: мракобесие.


Оболванивание нации начиналось, казалось бы, с невинной телевизионной картинки: бывшие члены политбюро и сотрудники «конторы» косяками повалили в церкви. В борьбе за электорат демократы наши готовы было отстоять не только всенощную, но и слегка попоститься.

Не остались в стороне и «работники» культуры. Послушаешь иных, и, кажется, что вся Россия до переворота только и делала, что молилась с утра до ночи, не уходя из церквей и соборов. Нет, Россия жила, развивалась, а церковные вериги лишь мешали её развитию, и, в какой-то степени, провоцировали народные бунты. Дальше – больше. Со времён Бориса Николаевича РПЦ освобождена от налога на прибыль от полученных «прямых» доходов (религиозные обряды, про- дажи предметов религиозной направленности); от земельного налога, если на земельном участке стоит здание, осуществляющее религиозную деятельность; от налога на имущество, которое используется для религиозной деятельности. (При этом светские учреждения культуры: театры, дворцы культуры и др. не освобождены от указанных платежей.) Произошло неконтролируемое обогащение верхушки РПЦ и их фактическое финансовое положение самому Богу неизвестно. Теперь и Исаакия им мало. Души человеческие им подавай!

Слава Богу, Россия огромна и инерционна, и вот так, с налёту, её не переиначить. Надеюсь, что здоровые силы одержат победу над мракобесием.

Что касается религии... Большинство нацистов были людьми искренне верующими и надпись на пряжке «С нами Бог» не мешала им творить зверства... Давайте же судить о людях не по их вере, а по их поступкам. И в этом литература – первейший помощник.

 

Максим ОРЛОВ,

член Союза писателей России

г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

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