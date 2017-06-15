ИСААКИЯ МАЛО (Отклик на материал А.Трапезникова «Вызов русской литературе»)

В стране, где из школьной программы исключена астрономия (и начинаешь сомневаться: у нас ли был Гагарин?), и всеми правдами-неправдами впихиваются основы религии (а не, скажем, атеизма), появление книги «Загадка 2037 года » уже не может «взорвать мозг». Общественное сознание России уже скатилось до предреволюционного состояния (а это полтора века!), которое носит конкретное имя: мракобесие.

Оболванивание нации начиналось, казалось бы, с невинной телевизионной картинки: бывшие члены политбюро и сотрудники «конторы» косяками повалили в церкви. В борьбе за электорат демократы наши готовы было отстоять не только всенощную, но и слегка попоститься.

Не остались в стороне и «работники» культуры. Послушаешь иных, и, кажется, что вся Россия до переворота только и делала, что молилась с утра до ночи, не уходя из церквей и соборов. Нет, Россия жила, развивалась, а церковные вериги лишь мешали её развитию, и, в какой-то степени, провоцировали народные бунты. Дальше – больше. Со времён Бориса Николаевича РПЦ освобождена от налога на прибыль от полученных «прямых» доходов (религиозные обряды, про- дажи предметов религиозной направленности); от земельного налога, если на земельном участке стоит здание, осуществляющее религиозную деятельность; от налога на имущество, которое используется для религиозной деятельности. (При этом светские учреждения культуры: театры, дворцы культуры и др. не освобождены от указанных платежей.) Произошло неконтролируемое обогащение верхушки РПЦ и их фактическое финансовое положение самому Богу неизвестно. Теперь и Исаакия им мало. Души человеческие им подавай!

Слава Богу, Россия огромна и инерционна, и вот так, с налёту, её не переиначить. Надеюсь, что здоровые силы одержат победу над мракобесием.

Что касается религии... Большинство нацистов были людьми искренне верующими и надпись на пряжке «С нами Бог» не мешала им творить зверства... Давайте же судить о людях не по их вере, а по их поступкам. И в этом литература – первейший помощник.

Максим ОРЛОВ,

член Союза писателей России

г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД