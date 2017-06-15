МЫ – НЕ ЛОХИ (Отклик на материал А.Трапезникова «Вызов русской литературе»)

статьи
  • статьи
  • новости

НОВОСТИ

  • 15/06/2017
    Баталов покинул баталии века

    Уход Алексея Баталова – тихий, во сне, в больнице, стал для многих, если не для всех, в чём-то успокоением. Ибо что такое жизнь со сломанной шейкой бедра – известно…

    Подробнее
  • 12/06/2017
    Академиков лишают самостоятельности

    В Российской Академии наук разгорается новый скандал. Теперь вокруг выборов президента Академии. Группа депутатов-«единороссов», среди которых экс главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко и бывший секретарь парткома истфака МГУ Вячеслав Никонов, внесли проект закона, обязывающего Академию согласовывать с Правительством России кандидатуру будущего президента РАН (причём кандидатов должно быть не более трёх).

    Подробнее
  • 10/06/2017
    В федеральных библиотеках начали при поддержке Минкульта вымогать с читателей деньги за чтение книг на электронных ресурсах

    В Министерстве культуры России и в столичном департаменте, ведающем искусством, судя по всему, спят и видят, как бы избавить библиотеки от книг и журналов, всё оцифровать и заставить читателей проводить свободное время только в Интернете.

    Подробнее
  • 08/06/2017
    Вышла новая книга о судьбе русского поэта Юрия Кузнецова

    Автор книги – главный редактор "ЛР" Вячеслав Огрызко – впервые познакомился с Юрием Кузнецовым осенью 1987 года и много лет посвятил изучению жизни и творчества поэта. Он попытался проследить драматичный путь большого художника, выявив в архивных и частных собраниях немало документов о Кузнецове, а также собрав свидетельства крупнейших современников поэта.

    Подробнее
  • 07/06/2017
    Решения Верховного Суда России для наших архивистов не закон

    Вот уже несколько лет историки, краеведы и просто читающая публика борются с руководством Федерального архивного агентства против грабительских тарифов на ксерокопирование и фотосъёмку документов.

    Подробнее
  • 07/06/2017
    Когда мы узнаем всю правду об убийстве Дмитрия Балашова?

    В эту субботу (10 июня) в Великом Новгороде открывается памятник большому русскому писателю Дмитрию Михайловичу Балашову.

    Подробнее
  • 06/06/2017
    Премия им. Фазиля Искандера, длинный список

    Объявлен длинный список номинантов Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной ПЕН-центром в прошлом году.

    Подробнее
  • 03/06/2017
    Анна Козлова получила "Нацбест"

    На днях Константин Эрнст вручил Анне Козловой Нацбест. Столь высокие лица вручают премию, пожалуй, впервые. Нам привычнее Шнур в этой роли…

    Подробнее
  • 02/06/2017
    Встретимся на Красной площади
    "Литературная Россия" участвует в книжном фестивале "Красная площадь", который пройдёт у стен Кремля с 3 по 6 июня. Ищите нас в павильоне № 13 со стороны ГУМа.
    Подробнее
  • 31/05/2017
    Высоцкий без цензуры

    После смерти Владимира Высоцкого у него объявилось видимо-невидимо "друзей". Но истинных среди них было раз-два и обчёлся. Один из них жил в Магадане. И именно к нему в 1968 году специально на один день приезжал знаменитый артист, о чём потом сочинил известную песню. Речь идёт о поэте Игоре Кохановском. Он написал самые честные воспоминания о своём друге, которые во всех издательствах пытали купировать. Впервые без какой-либо цензуры они напечатаны во втором номере журнала "Мир Севера" за этот год.

    Подробнее
СТАТЬИ Свежий номер №21. 16 июня 2017

МЫ – НЕ ЛОХИ (Отклик на материал А.Трапезникова «Вызов русской литературе»)

Уважаемая редакция! Разрешите и мне сказать несколько слов по поводу статьи А. Трапезникова, в которой автор затрагивает книгу священника Г. Селина «Загадки 2037 года», приводя отрывки из этой книги.


Негативное отношение к русской классике Георгия Селина меня настораживает, тем более, что он закончил Литературный институт. Что это за такие преподаватели были у него, если он ничего хорошего в нём не получил, а, я так понимаю, Г. Селин пришёл в ужас от одной мысли, что наша классика так сильно действует на умы людей, что она несёт в себе духовную культуру народа. Но к Г. Селину вдруг пришло «просветление свыше» и он утверждает: «Неужели не очевидно, что вся наша великая «русская» литература не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Интересно, как ему удалось закончить Литинститут с такими выводами? Или он их таил в себе и говорил нечто другое во время учёбы? И почему иеромонаху Роману и историку В. Острецову кажется, что художественная литература заменила в своё время Святую Церковь и Христос низвергается со своего места? Получается прямо какое-то гонение, особенно на А. Пушкина. Чем же он провинился? Тем, что он есть у народа и своим сиянием ослепляет вам глаза? Так отведите их в сторону и забудьте нашу классику, и не пытайтесь вбивать русским людям в голову, что она, классика, бесовская.

Да, сейчас часть людей отвернулись от литературы, да и зачем она им, если они строят богатые особняки, летают на Канары, оградились от народа колючей проволокой, сосут его кровь и презирают всё, что дорого и свято. Но и они, мож- но смело сказать, к Богу не пришли, у них свои ценности.

В начале 20 века Пушкина пытались сбросить с корабля современности, а он до сих пор радует нас. Вы пытаетесь перевернуть национальное сознание, затмить Солнце русской поэзии, подрубить всю нашу классику под корень. Не получится! Мы не лохи, и гениальность народа не загнать в тесные рамки своих умозаключений, – они отлетят как нездоровые ростки от крепкого ствола дерева. Лжепророки и раньше бывали на Руси... Но сгинули, исчезли они бесследно во мгле веков. А народ жив и будет жить и с ним будет жить, и радовать нас рус- ская литература!

 

Анатолий ОБЪЕДКОВ

Предыдущая статья Следующая статья

Комментарии

Для комментирования данной статьи Вы можете авторизироваться при помощи социальных кнопок, а также указать свои данные или просто оставить анонимный комментарий

     

 

 

Поиск