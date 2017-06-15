МЫ – НЕ ЛОХИ (Отклик на материал А.Трапезникова «Вызов русской литературе»)

Негативное отношение к русской классике Георгия Селина меня настораживает, тем более, что он закончил Литературный институт. Что это за такие преподаватели были у него, если он ничего хорошего в нём не получил, а, я так понимаю, Г. Селин пришёл в ужас от одной мысли, что наша классика так сильно действует на умы людей, что она несёт в себе духовную культуру народа. Но к Г. Селину вдруг пришло «просветление свыше» и он утверждает: «Неужели не очевидно, что вся наша великая «русская» литература не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Интересно, как ему удалось закончить Литинститут с такими выводами? Или он их таил в себе и говорил нечто другое во время учёбы? И почему иеромонаху Роману и историку В. Острецову кажется, что художественная литература заменила в своё время Святую Церковь и Христос низвергается со своего места? Получается прямо какое-то гонение, особенно на А. Пушкина. Чем же он провинился? Тем, что он есть у народа и своим сиянием ослепляет вам глаза? Так отведите их в сторону и забудьте нашу классику, и не пытайтесь вбивать русским людям в голову, что она, классика, бесовская.

Да, сейчас часть людей отвернулись от литературы, да и зачем она им, если они строят богатые особняки, летают на Канары, оградились от народа колючей проволокой, сосут его кровь и презирают всё, что дорого и свято. Но и они, мож- но смело сказать, к Богу не пришли, у них свои ценности.

В начале 20 века Пушкина пытались сбросить с корабля современности, а он до сих пор радует нас. Вы пытаетесь перевернуть национальное сознание, затмить Солнце русской поэзии, подрубить всю нашу классику под корень. Не получится! Мы не лохи, и гениальность народа не загнать в тесные рамки своих умозаключений, – они отлетят как нездоровые ростки от крепкого ствола дерева. Лжепророки и раньше бывали на Руси... Но сгинули, исчезли они бесследно во мгле веков. А народ жив и будет жить и с ним будет жить, и радовать нас рус- ская литература!

Анатолий ОБЪЕДКОВ