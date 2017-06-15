НЕ БЕСИТЕСЬ С ЖИРУ, РЕНОВАТОРЫ!

Трудно остаться равнодушным к объявленной мэром Москвы Собяниным и не только им реновации. Это ж откуда такие бешеные деньги взять, чтобы построить новое жильё для полутора миллионов москвичей, над большинством из которых ещё и не каплет. Ведь за 72 года даже не всех участников войны успели обеспечить. Но получается, как в анекдоте: сказал люминь, значит, люминь! По-другому не бывать! Тут и других причин много. Не зря общественность стала волноваться. В том числе писатели – обнажённый нерв народа, что радует и что подтверждает статья Дмитрия ЧЁРНОГО в 17-м номере любимой мной газеты «Литературная Россия» – « Упущенные на Болотной возможности возвращает госпожа Реновация ». Круто пишет этот молодой и смелый автор. И я всегда с удовольствием читаю его вещи и радуюсь, что не перевелись литературные смельчаки и мастера слова, кто по-настоящему переживает за униженный чиновниками народ.

Взвесив экономические возможности и не веря чубайсовской фразе, что у них денег много, трудно понять и одобрить такое вроде бы благое дело, когда большая часть промышленных предприятий и колхозов лежит на боку. Когда расхристанны в драбадан дороги, когда правительством отменяются сотни электричек и через пень – колоду летают пассажирские самолёты. Когда закрываются школы, библиотеки, дома культуры, медицинские пункты в глубинке и сёлах, а в еле теплящихся поликлиниках надо неделю выстоять в очереди, чтобы попасть к врачу-неумёхе. Неужели верхи не знают этого или специально сживают со света ставших лишними для государства людей, для многих из которых ни работы, ни человеческих услуг? Да и не у каждого, кто трудоустроен, нормальная зарплата, которая нередко раз в 20–30 меньше, чем у депутатов Госдумы.

Подумали ли инициаторы повального сноса «хрущёвок», на что и как построить квартиры для полутора миллионов жильцов? Ведь это всё равно, что одним махом возвести такой город, как Екатеринбург. Что это – авантюра, прожектёрство или ограбление всех областей России? Разве Москва – ласковое теля, что может беспардонно сосать многие десятки маток, т. е. регионов-доноров, жить на дотации, бессовестно обирая их и собирая 80% финансов страны? Чем же это она, ненасытная, лучше других? И нужна ли нам такая столица-акула?

Пенза сегодня

Разъезжая по России, правители не видят или не хотят видеть всеобщего запустения и развала. А если что и делается, то там, где предвидится большая прибыль, например, в нефтегазовой отрасли. Такое ощущение, что они сами из себя норовят выпрыгнуть, чтобы показать рвение, как в каламбуре про блоху: много движений, да мало достижений.

Люди не против сноса пришедших в негодность домов. Но не всех же сразу. Вы посмотрите, какое жильё встречается на периферии – срам! Не сегодня-завтра завалятся лачуги и погребут под собой бедных старушонок и их внуков! Разве они люди второго сорта? Правители обещают, мол, и губернаторы на местах будут сносить «хрущёвки-трущобки». Только на какие шиши, когда многие из регионов бедные, как церковные мыши? А если средства и выделяются им, то нередко разворовываются чиновниками и теми же губернаторами. А прокуроры и полиция... – всего лишь внутренние органы, как их величают, которые тоже хотят есть всласть.

И вообще, почему глубинка ждёт федеральных подачек и своих же денег из центра, если сама себя может обеспечить и является донором «нищей Москвы», как наш город Невинномысск, считающийся промышленной столицей Ставрополья? Но и у него всё те же проблемы. И его население вот уже сколько десятилетий трагически уменьшается. Власти утверждают, что мигрирует. Но в это верится с трудом, ведь от добра добра не ищут, ибо к нам всегда мигрировали люди после землетрясений, развала СССР, событий в Грузии, на Северном Кавказе, Украине и в других горячих точках. И невольно подумаешь, что оно активно переселяется в известное место. А как тогда обстоят дела в районах, где предприятий кот наплакал или вообще нет, как нет и прибыли, средств?

Стремясь сотворить из Москвы Эдем и претворить в жизнь очередную показуху, власть имущие не считаются с огромной частью России, доят её во все соски и обескровливают. И не только налогами, но за неимением другого и сбором средств с покорных жильцов на капремонт жилых домов, лихо придуманном нерасторопным и бестолковым правительством. Без зазрения совести берут за всё, за каждый шажок россиян, за каждый вздох и чих.

Реновация, как утверждает энциклопедия, это экономический процесс замещения убывающих в результате морального и физического износа фондов. Осуществляется путём замены отдельных выбывающих средств, в ходе которой заменяется часть изношенных. Часть, а не все сразу, на что потребуются десятилетия. Зачем же было излишне суетиться, поднимать такой шум, сбивать с панталыку людей, оптимистические надежды многих из которых явно не сбудутся? Но шумиха поднята, людей взбаламутили и отвлекли от насущных проблем, вселили призрачную надежду. Хотя ежу понятно, что задача невыполнима.

Киров сегодня

А про пожары и половодья в стране не забыли, про ураган в Москве, последствия которых нужно срочно устранять? Только на Ставрополье ущерб от затоплений составил 2,5 миллиарда рублей. И это только Кума разлилась. А если разбушуется матушка Кубань, как в 2002 году, когда безжалостно сметала всё на своём пути – жилища, скотофермы, мосты, людей, животных, в том числе и в Невинномысске, оборвав сообщение с Закубанской зоной и Карачаево-Черкесией, по вине которой и состоялся потоп, ибо неумело подняли шлюзы на Усть-Джегутинском водохранилище, а закрыть не смогли. А теперь ещё добавилось водохранилище на Большом Зеленчуке, который почти в центре нашего города впадает в Кубань. И если случится авария на этих двух плотинах и переполнение водой, то не только промышленную столицу Ставрополья безжалостно сметёт, но и все прибрежные территории до Азовского моря. И давно пора построить какие-то искусственные озёра – уловители неконтролируемых потоков. А потом эту воду использовать для орошения степного края и промышленных надобностей. И направить на это государственные средства, а не на авантюру со всеобщей реновацией.

Погодные катаклизмы этой весны, заморозки могут погубить будущий урожай и оставить народ без хлеба и овощей. И над этим следует подумать «кремлянам» в первую очередь, а не разбазаривать на прожекты деньги.

А ещё на недавнем форуме заговорили о цифровой экономике. Что это за зверь, и с чем его едят, когда нормальную-то экономику завалили и не могут поднять многие десятилетия? Не очередные ли ля-ля-ля?

И зачем надрывать пупок с тотальной реновацией, когда её можно решить посильно и постепенно? «Да и не такой Москва варварский по застройке город, чтоб его через колено реновацией ломать, – поясняет Д.Чёрный. – Те же «хрущёбы» никогда не строились в радиусе от Пресни аж до Сокольников на открытых, «лицевых» участках, их прятали во дворы, за «Сталинки» вполне грамотно... «Сталинки» являли лицо столицы. А вот какое лицо хотят нарисовать ей любители небоскрёбов? И умеют ли они решать квартирный вопрос на участках попроще?»

Вот оно в чём дело. Снесут «хрущёвки», чтобы построить там небоскрёбы и озолотиться на них. Знакомая песня. «Но пустующего жилья в ЦАО – выше крыши, – сообщает автор статьи, – цены на него держат искусственно, хотя давно ясно, что нет покупателей. И туда бы как раз заселять и по реновации, и обманутых очередниц... Но тут, видимо, количество перешло в качество. И народ перешёл к массовым выступлениям...» А мы на периферии об этом и не знали. Хороша гласность и демократия!

И ещё наружу вылезает один хитрый вопрос: очередные президентские выборы в 2018 году. Хотя сам президент на днях утверждал, что об этом говорить рано. Хитренький ход, хотя и банальный... Надо же чем-то подмаслить избирателю. Мол, всё делаем его Величеству Народу, для его благополучия и процветания неустанно заботимся. Вы уж извините, что в очередной раз оберём и подоим глубинную Россию, ведь она привычна к этому. И спокойно голосуйте за нас, помазанников божьих.

Не хватит ли беситься с жиру, неуважаемые реноваторы, когда бездомных полно по России?

Владимир КОЖЕВНИКОВ,

член Союза писателей России

Г. НЕВИННОМЫССК,

Ставропольский край