НЕ БЕСИТЕСЬ С ЖИРУ, РЕНОВАТОРЫ!

статьи
  • статьи
  • новости

НОВОСТИ

  • 15/06/2017
    Баталов покинул баталии века

    Уход Алексея Баталова – тихий, во сне, в больнице, стал для многих, если не для всех, в чём-то успокоением. Ибо что такое жизнь со сломанной шейкой бедра – известно…

    Подробнее
  • 12/06/2017
    Академиков лишают самостоятельности

    В Российской Академии наук разгорается новый скандал. Теперь вокруг выборов президента Академии. Группа депутатов-«единороссов», среди которых экс главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко и бывший секретарь парткома истфака МГУ Вячеслав Никонов, внесли проект закона, обязывающего Академию согласовывать с Правительством России кандидатуру будущего президента РАН (причём кандидатов должно быть не более трёх).

    Подробнее
  • 10/06/2017
    В федеральных библиотеках начали при поддержке Минкульта вымогать с читателей деньги за чтение книг на электронных ресурсах

    В Министерстве культуры России и в столичном департаменте, ведающем искусством, судя по всему, спят и видят, как бы избавить библиотеки от книг и журналов, всё оцифровать и заставить читателей проводить свободное время только в Интернете.

    Подробнее
  • 08/06/2017
    Вышла новая книга о судьбе русского поэта Юрия Кузнецова

    Автор книги – главный редактор "ЛР" Вячеслав Огрызко – впервые познакомился с Юрием Кузнецовым осенью 1987 года и много лет посвятил изучению жизни и творчества поэта. Он попытался проследить драматичный путь большого художника, выявив в архивных и частных собраниях немало документов о Кузнецове, а также собрав свидетельства крупнейших современников поэта.

    Подробнее
  • 07/06/2017
    Решения Верховного Суда России для наших архивистов не закон

    Вот уже несколько лет историки, краеведы и просто читающая публика борются с руководством Федерального архивного агентства против грабительских тарифов на ксерокопирование и фотосъёмку документов.

    Подробнее
  • 07/06/2017
    Когда мы узнаем всю правду об убийстве Дмитрия Балашова?

    В эту субботу (10 июня) в Великом Новгороде открывается памятник большому русскому писателю Дмитрию Михайловичу Балашову.

    Подробнее
  • 06/06/2017
    Премия им. Фазиля Искандера, длинный список

    Объявлен длинный список номинантов Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной ПЕН-центром в прошлом году.

    Подробнее
  • 03/06/2017
    Анна Козлова получила "Нацбест"

    На днях Константин Эрнст вручил Анне Козловой Нацбест. Столь высокие лица вручают премию, пожалуй, впервые. Нам привычнее Шнур в этой роли…

    Подробнее
  • 02/06/2017
    Встретимся на Красной площади
    "Литературная Россия" участвует в книжном фестивале "Красная площадь", который пройдёт у стен Кремля с 3 по 6 июня. Ищите нас в павильоне № 13 со стороны ГУМа.
    Подробнее
  • 31/05/2017
    Высоцкий без цензуры

    После смерти Владимира Высоцкого у него объявилось видимо-невидимо "друзей". Но истинных среди них было раз-два и обчёлся. Один из них жил в Магадане. И именно к нему в 1968 году специально на один день приезжал знаменитый артист, о чём потом сочинил известную песню. Речь идёт о поэте Игоре Кохановском. Он написал самые честные воспоминания о своём друге, которые во всех издательствах пытали купировать. Впервые без какой-либо цензуры они напечатаны во втором номере журнала "Мир Севера" за этот год.

    Подробнее
СТАТЬИ Свежий номер №21. 16 июня 2017

НЕ БЕСИТЕСЬ С ЖИРУ, РЕНОВАТОРЫ!

Трудно остаться равнодушным к объявленной мэром Москвы Собяниным и не только им реновации. Это ж откуда такие бешеные деньги взять, чтобы построить новое жильё для полутора миллионов москвичей, над большинством из которых ещё и не каплет. Ведь за 72 года даже не всех участников войны успели обеспечить. Но получается, как в анекдоте: сказал люминь, значит, люминь! По-другому не бывать! Тут и других причин много. Не зря общественность стала волноваться. В том числе писатели – обнажённый нерв народа, что радует и что подтверждает статья Дмитрия ЧЁРНОГО в 17-м номере любимой мной газеты «Литературная Россия» – «Упущенные на Болотной возможности возвращает госпожа Реновация». Круто пишет этот молодой и смелый автор. И я всегда с удовольствием читаю его вещи и радуюсь, что не перевелись литературные смельчаки и мастера слова, кто по-настоящему переживает за униженный чиновниками народ.


      Взвесив экономические возможности и не веря чубайсовской фразе, что у них денег много, трудно понять и одобрить такое вроде бы благое дело, когда большая часть промышленных предприятий и колхозов лежит на боку. Когда расхристанны в драбадан дороги, когда правительством отменяются сотни электричек и через пень – колоду летают пассажирские самолёты. Когда закрываются школы, библиотеки, дома культуры, медицинские пункты в глубинке и сёлах, а в еле теплящихся поликлиниках надо неделю выстоять в очереди, чтобы попасть к врачу-неумёхе. Неужели верхи не знают этого или специально сживают со света ставших лишними для государства людей, для многих из которых ни работы, ни человеческих услуг? Да и не у каждого, кто трудоустроен, нормальная зарплата, которая нередко раз в 20–30 меньше, чем у депутатов Госдумы.

      Подумали ли инициаторы повального сноса «хрущёвок», на что и как построить квартиры для полутора миллионов жильцов? Ведь это всё равно, что одним махом возвести такой город, как Екатеринбург. Что это – авантюра, прожектёрство или ограбление всех областей России? Разве Москва – ласковое теля, что может беспардонно сосать многие десятки маток, т. е. регионов-доноров, жить на дотации, бессовестно обирая их и собирая 80% финансов страны? Чем же это она, ненасытная, лучше других? И нужна ли нам такая столица-акула?

3 Penza segodnya

Пенза сегодня

      Разъезжая по России, правители не видят или не хотят видеть всеобщего запустения и развала. А если что и делается, то там, где предвидится большая прибыль, например, в нефтегазовой отрасли. Такое ощущение, что они сами из себя норовят выпрыгнуть, чтобы показать рвение, как в каламбуре про блоху: много движений, да мало достижений.

      Люди не против сноса пришедших в негодность домов. Но не всех же сразу. Вы посмотрите, какое жильё встречается на периферии – срам! Не сегодня-завтра завалятся лачуги и погребут под собой бедных старушонок и их внуков! Разве они люди второго сорта? Правители обещают, мол, и губернаторы на местах будут сносить «хрущёвки-трущобки». Только на какие шиши, когда многие из регионов бедные, как церковные мыши? А если средства и выделяются им, то нередко разворовываются чиновниками и теми же губернаторами. А прокуроры и полиция... – всего лишь внутренние органы, как их величают, которые тоже хотят есть всласть.

      И вообще, почему глубинка ждёт федеральных подачек и своих же денег из центра, если сама себя может обеспечить и является донором «нищей Москвы», как наш город Невинномысск, считающийся промышленной столицей Ставрополья? Но и у него всё те же проблемы. И его население вот уже сколько десятилетий трагически уменьшается. Власти утверждают, что мигрирует. Но в это верится с трудом, ведь от добра добра не ищут, ибо к нам всегда мигрировали люди после землетрясений, развала СССР, событий в Грузии, на Северном Кавказе, Украине и в других горячих точках. И невольно подумаешь, что оно активно переселяется в известное место. А как тогда обстоят дела в районах, где предприятий кот наплакал или вообще нет, как нет и прибыли, средств?

     Стремясь сотворить из Москвы Эдем и претворить в жизнь очередную показуху, власть имущие не считаются с огромной частью России, доят её во все соски и обескровливают. И не только налогами, но за неимением другого и сбором средств с покорных жильцов на капремонт жилых домов, лихо придуманном нерасторопным и бестолковым правительством. Без зазрения совести берут за всё, за каждый шажок россиян, за каждый вздох и чих.

      Реновация, как утверждает энциклопедия, это экономический процесс замещения убывающих в результате морального и физического износа фондов. Осуществляется путём замены отдельных выбывающих средств, в ходе которой заменяется часть изношенных. Часть, а не все сразу, на что потребуются десятилетия. Зачем же было излишне суетиться, поднимать такой шум, сбивать с панталыку людей, оптимистические надежды многих из которых явно не сбудутся? Но шумиха поднята, людей взбаламутили и отвлекли от насущных проблем, вселили призрачную надежду. Хотя ежу понятно, что задача невыполнима.

 

3 segodnya

Киров сегодня

      А про пожары и половодья в стране не забыли, про ураган в Москве, последствия которых нужно срочно устранять? Только на Ставрополье ущерб от затоплений составил 2,5 миллиарда рублей. И это только Кума разлилась. А если разбушуется матушка Кубань, как в 2002 году, когда безжалостно сметала всё на своём пути – жилища, скотофермы, мосты, людей, животных, в том числе и в Невинномысске, оборвав сообщение с Закубанской зоной и Карачаево-Черкесией, по вине которой и состоялся потоп, ибо неумело подняли шлюзы на Усть-Джегутинском водохранилище, а закрыть не смогли. А теперь ещё добавилось водохранилище на Большом Зеленчуке, который почти в центре нашего города впадает в Кубань. И если случится авария на этих двух плотинах и переполнение водой, то не только промышленную столицу Ставрополья безжалостно сметёт, но и все прибрежные территории до Азовского моря. И давно пора построить какие-то искусственные озёра – уловители неконтролируемых потоков. А потом эту воду использовать для орошения степного края и промышленных надобностей. И направить на это государственные средства, а не на авантюру со всеобщей реновацией.

      Погодные катаклизмы этой весны, заморозки могут погубить будущий урожай и оставить народ без хлеба и овощей. И над этим следует подумать «кремлянам» в первую очередь, а не разбазаривать на прожекты деньги.

      А ещё на недавнем форуме заговорили о цифровой экономике. Что это за зверь, и с чем его едят, когда нормальную-то экономику завалили и не могут поднять многие десятилетия? Не очередные ли ля-ля-ля?

      И зачем надрывать пупок с тотальной реновацией, когда её можно решить посильно и постепенно? «Да и не такой Москва варварский по застройке город, чтоб его через колено реновацией ломать, – поясняет Д.Чёрный. – Те же «хрущёбы» никогда не строились в радиусе от Пресни аж до Сокольников на открытых, «лицевых» участках, их прятали во дворы, за «Сталинки» вполне грамотно... «Сталинки» являли лицо столицы. А вот какое лицо хотят нарисовать ей любители небоскрёбов? И умеют ли они решать квартирный вопрос на участках попроще?»

      Вот оно в чём дело. Снесут «хрущёвки», чтобы построить там небоскрёбы и озолотиться на них. Знакомая песня. «Но пустующего жилья в ЦАО – выше крыши, – сообщает автор статьи, – цены на него держат искусственно, хотя давно ясно, что нет покупателей. И туда бы как раз заселять и по реновации, и обманутых очередниц... Но тут, видимо, количество перешло в качество. И народ перешёл к массовым выступлениям...» А мы на периферии об этом и не знали. Хороша гласность и демократия!

     И ещё наружу вылезает один хитрый вопрос: очередные президентские выборы в 2018 году. Хотя сам президент на днях утверждал, что об этом говорить рано. Хитренький ход, хотя и банальный... Надо же чем-то подмаслить избирателю. Мол, всё делаем его Величеству Народу, для его благополучия и процветания неустанно заботимся. Вы уж извините, что в очередной раз оберём и подоим глубинную Россию, ведь она привычна к этому. И спокойно голосуйте за нас, помазанников божьих.

       Не хватит ли беситься с жиру, неуважаемые реноваторы, когда бездомных полно по России?

 

Владимир КОЖЕВНИКОВ,

член Союза писателей России

 

Г. НЕВИННОМЫССК,

Ставропольский край

Предыдущая статья Следующая статья

Комментарии

Для комментирования данной статьи Вы можете авторизироваться при помощи социальных кнопок, а также указать свои данные или просто оставить анонимный комментарий

     

 

 

Поиск