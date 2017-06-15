Как семейная чета, состоящая из исследователя творчества Набокова и видной политтехнологини, превратила московский музей Бориса Шергина в элитную кальянную

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НОВОСТИ

  • 15/06/2017
    Баталов покинул баталии века

    Уход Алексея Баталова – тихий, во сне, в больнице, стал для многих, если не для всех, в чём-то успокоением. Ибо что такое жизнь со сломанной шейкой бедра – известно…

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  • 12/06/2017
    Академиков лишают самостоятельности

    В Российской Академии наук разгорается новый скандал. Теперь вокруг выборов президента Академии. Группа депутатов-«единороссов», среди которых экс главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко и бывший секретарь парткома истфака МГУ Вячеслав Никонов, внесли проект закона, обязывающего Академию согласовывать с Правительством России кандидатуру будущего президента РАН (причём кандидатов должно быть не более трёх).

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  • 10/06/2017
    В федеральных библиотеках начали при поддержке Минкульта вымогать с читателей деньги за чтение книг на электронных ресурсах

    В Министерстве культуры России и в столичном департаменте, ведающем искусством, судя по всему, спят и видят, как бы избавить библиотеки от книг и журналов, всё оцифровать и заставить читателей проводить свободное время только в Интернете.

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  • 08/06/2017
    Вышла новая книга о судьбе русского поэта Юрия Кузнецова

    Автор книги – главный редактор "ЛР" Вячеслав Огрызко – впервые познакомился с Юрием Кузнецовым осенью 1987 года и много лет посвятил изучению жизни и творчества поэта. Он попытался проследить драматичный путь большого художника, выявив в архивных и частных собраниях немало документов о Кузнецове, а также собрав свидетельства крупнейших современников поэта.

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  • 07/06/2017
    Решения Верховного Суда России для наших архивистов не закон

    Вот уже несколько лет историки, краеведы и просто читающая публика борются с руководством Федерального архивного агентства против грабительских тарифов на ксерокопирование и фотосъёмку документов.

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  • 07/06/2017
    Когда мы узнаем всю правду об убийстве Дмитрия Балашова?

    В эту субботу (10 июня) в Великом Новгороде открывается памятник большому русскому писателю Дмитрию Михайловичу Балашову.

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  • 06/06/2017
    Премия им. Фазиля Искандера, длинный список

    Объявлен длинный список номинантов Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной ПЕН-центром в прошлом году.

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  • 03/06/2017
    Анна Козлова получила "Нацбест"

    На днях Константин Эрнст вручил Анне Козловой Нацбест. Столь высокие лица вручают премию, пожалуй, впервые. Нам привычнее Шнур в этой роли…

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  • 02/06/2017
    Встретимся на Красной площади
    "Литературная Россия" участвует в книжном фестивале "Красная площадь", который пройдёт у стен Кремля с 3 по 6 июня. Ищите нас в павильоне № 13 со стороны ГУМа.
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  • 31/05/2017
    Высоцкий без цензуры

    После смерти Владимира Высоцкого у него объявилось видимо-невидимо "друзей". Но истинных среди них было раз-два и обчёлся. Один из них жил в Магадане. И именно к нему в 1968 году специально на один день приезжал знаменитый артист, о чём потом сочинил известную песню. Речь идёт о поэте Игоре Кохановском. Он написал самые честные воспоминания о своём друге, которые во всех издательствах пытали купировать. Впервые без какой-либо цензуры они напечатаны во втором номере журнала "Мир Севера" за этот год.

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СТАТЬИ Свежий номер №21. 16 июня 2017

Как семейная чета, состоящая из исследователя творчества Набокова и видной политтехнологини, превратила московский музей Бориса Шергина в элитную кальянную

На днях по телевидению промелькнуло сообщение, что в Москве закрылся музей Бориса Шергина, а на освободившихся площадях теперь функционирует элитная кальянная. Шокированные этим известием, мы решили разобраться, что на самом деле происходит.


Наверное, нет нужды нашей аудитории объяснять, кем был Борис Викторович Шергин. Это один из самых значительных писателей Поморья. Много лет его судьбой и творчеством интересовался замечательный подвижник Юрий Шульман. Он буквально по крупицам собирал все материалы, касавшиеся великого художника, и написал о нём несколько документальных работ, без которых сегодня невозможно изучение биографии Шергина. Как радовался Юрий Шульман, когда узнал, что его сыну Михаилу удалось приобрести жильё в Москве в том же самом доме на Рождественском бульваре, где одно время жил Шергин!

Здесь надо уточнить, что сын Юрия Шульмана Михаил Шульман в своё время окончил Литературный институт, увлёкся Набоковым и посвятил любимому автору несколько серьёзных работ. Но чтобы порадовать отца, он не пожалел сил и средств выкупить те комнаты коммуналки, в которых некогда жил Шергин. Мечта Шульманов исполнилась в 2010 году. Не надеясь ни на Министерство культуры, ни на какие-либо другие государственные ведомства, они собственными силами создали на Рождественском бульваре, по сути, музей-квартиру великого помора России. Официально этот музей приобрёл статус Автономной некоммерческой организации, учредителями которой выступили три физических лица.

Однако с самого начала музей и его хозяев стали преследовать нехорошие скандалы. Так в 2012 году на Михаила Шульмана было организовано разбойное нападение. Правда, в близких к правоохранителям кругам бандитскую вылазку связывали не столько с музеем, сколько с борьбой за недвижимость на Рождественском бульваре. Кому-то очень не понравилось, что Михаил Шульман отодвинул от доходного бизнеса каких-то людей и сам взял на себя роль создателя Товарищества собственников жилья (ТСЖ), и при нём это ТСЖ стало переписывать на других владельцев подвалы, чердаки, лестницы и другое имущество, которое прежде считалось общедомовым. Увы, правоохранители так и не нашли бандюганов, устроивших зверское избиение Шульмана, и дело осталось нераскрытым.

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Михаил ШУЛЬМАН на торжественном открытии музея-квартиры Б. Шергина в Москве 30 октября 2011 г.

 

Надо отметить, что Шульманы, несмотря ни на что, не оставили своих занятий по пропаганде наследия Шергина. Они развернули активную музейную и издательскую деятельность. Другое дело, что, поскольку музей оставался частной собственностью, попасть в него было не всегда просто. Надо было заранее созваниваться со многими заинтересованными лицами и согласовывать время. Но москвоведы и ценители Севера считали все эти трудности издержками процесса и верили, что со временем всё наладится и заработает как часы. Но часы всё чаще давали сбой. И в 2015 году суд ликвидировал АНО. Оставалась ещё надежда на то, что всё это случайность и что Шульманы ищут возможности для более правильного переоформления документов по функционированию музея.

Но, похоже, в какой-то момент в этой семье жажда наживы взяла верх над стремлением сохранить наследие великого помора. Пользуясь тем, что на Шульманов сегодня записано немалое количество метров в старинном доме на Рождественском бульваре, эти Шульманы решили, что они главные в ТСЖ, и что именно они теперь будут решать, как распоряжаться общедомовым имуществом. Не спрашивая других жильцов, они понаоткрывали в этом доме различные хостелы, кафе и прочие заведения, приносящие немалые прибыли. Не пожалели они и бывшей коммуналки, в которой жил Шергин. Действительно, эти комнаты теперь превратились в элитную кальянную, в которую могут попасть только очень обеспеченные люди и только имеющие нужные рекомендации. Так в одночасье рушатся репутации.

 

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Окна бывшей квартиры Бориса Шергина на Рождественском бульваре

 

Так и хочется спросить: что, Михаил Шульман уже перестал заниматься Набоковым и решил посвятить себя сомнительному бизнесу? Очень интересно было бы узнать и реакцию на происходящее супруги Михаила Шульмана – Екатерины Шульман, которая занимается в Академии Госслужбы при Президенте РФ проблемами парламентаризма. Она считает себя большим политологом и серьёзным специалистом по российскому парламенту, политическим партиям и избирателям. Выступая на телеканале РБК, Екатерина Шульман часто взывает к справедливости... А вот тут как: есть справедливость, или происходит наглый и циничный обман избирателей?

 

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    Дорогая Екатерина! Мы готовы в любой момент обнародовать вашу точку зрения на то, правильно ли, что ваш семейный музей, посвящённый Борису Шергину, усилиями вашего же мужа превратился в элитную кальянную.

 

В. ОГРЫЗКО

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