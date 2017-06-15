Как семейная чета, состоящая из исследователя творчества Набокова и видной политтехнологини, превратила московский музей Бориса Шергина в элитную кальянную

Наверное, нет нужды нашей аудитории объяснять, кем был Борис Викторович Шергин. Это один из самых значительных писателей Поморья. Много лет его судьбой и творчеством интересовался замечательный подвижник Юрий Шульман. Он буквально по крупицам собирал все материалы, касавшиеся великого художника, и написал о нём несколько документальных работ, без которых сегодня невозможно изучение биографии Шергина. Как радовался Юрий Шульман, когда узнал, что его сыну Михаилу удалось приобрести жильё в Москве в том же самом доме на Рождественском бульваре, где одно время жил Шергин!
Здесь надо уточнить, что сын Юрия Шульмана Михаил Шульман в своё время окончил Литературный институт, увлёкся Набоковым и посвятил любимому автору несколько серьёзных работ. Но чтобы порадовать отца, он не пожалел сил и средств выкупить те комнаты коммуналки, в которых некогда жил Шергин. Мечта Шульманов исполнилась в 2010 году. Не надеясь ни на Министерство культуры, ни на какие-либо другие государственные ведомства, они собственными силами создали на Рождественском бульваре, по сути, музей-квартиру великого помора России. Официально этот музей приобрёл статус Автономной некоммерческой организации, учредителями которой выступили три физических лица.
Однако с самого начала музей и его хозяев стали преследовать нехорошие скандалы. Так в 2012 году на Михаила Шульмана было организовано разбойное нападение. Правда, в близких к правоохранителям кругам бандитскую вылазку связывали не столько с музеем, сколько с борьбой за недвижимость на Рождественском бульваре. Кому-то очень не понравилось, что Михаил Шульман отодвинул от доходного бизнеса каких-то людей и сам взял на себя роль создателя Товарищества собственников жилья (ТСЖ), и при нём это ТСЖ стало переписывать на других владельцев подвалы, чердаки, лестницы и другое имущество, которое прежде считалось общедомовым. Увы, правоохранители так и не нашли бандюганов, устроивших зверское избиение Шульмана, и дело осталось нераскрытым.
Михаил ШУЛЬМАН на торжественном открытии музея-квартиры Б. Шергина в Москве 30 октября 2011 г.
Надо отметить, что Шульманы, несмотря ни на что, не оставили своих занятий по пропаганде наследия Шергина. Они развернули активную музейную и издательскую деятельность. Другое дело, что, поскольку музей оставался частной собственностью, попасть в него было не всегда просто. Надо было заранее созваниваться со многими заинтересованными лицами и согласовывать время. Но москвоведы и ценители Севера считали все эти трудности издержками процесса и верили, что со временем всё наладится и заработает как часы. Но часы всё чаще давали сбой. И в 2015 году суд ликвидировал АНО. Оставалась ещё надежда на то, что всё это случайность и что Шульманы ищут возможности для более правильного переоформления документов по функционированию музея.
Но, похоже, в какой-то момент в этой семье жажда наживы взяла верх над стремлением сохранить наследие великого помора. Пользуясь тем, что на Шульманов сегодня записано немалое количество метров в старинном доме на Рождественском бульваре, эти Шульманы решили, что они главные в ТСЖ, и что именно они теперь будут решать, как распоряжаться общедомовым имуществом. Не спрашивая других жильцов, они понаоткрывали в этом доме различные хостелы, кафе и прочие заведения, приносящие немалые прибыли. Не пожалели они и бывшей коммуналки, в которой жил Шергин. Действительно, эти комнаты теперь превратились в элитную кальянную, в которую могут попасть только очень обеспеченные люди и только имеющие нужные рекомендации. Так в одночасье рушатся репутации.
Окна бывшей квартиры Бориса Шергина на Рождественском бульваре
Так и хочется спросить: что, Михаил Шульман уже перестал заниматься Набоковым и решил посвятить себя сомнительному бизнесу? Очень интересно было бы узнать и реакцию на происходящее супруги Михаила Шульмана – Екатерины Шульман, которая занимается в Академии Госслужбы при Президенте РФ проблемами парламентаризма. Она считает себя большим политологом и серьёзным специалистом по российскому парламенту, политическим партиям и избирателям. Выступая на телеканале РБК, Екатерина Шульман часто взывает к справедливости... А вот тут как: есть справедливость, или происходит наглый и циничный обман избирателей?
Дорогая Екатерина! Мы готовы в любой момент обнародовать вашу точку зрения на то, правильно ли, что ваш семейный музей, посвящённый Борису Шергину, усилиями вашего же мужа превратился в элитную кальянную.
В. ОГРЫЗКО