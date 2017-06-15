Об Октябре 1917 года и о нашем времени

Сто лет Великой Октябрьской революции... Сто лет со дня, когда «люди из захолустья» (А. Малышкин) решили не мириться с безрадостной судьбою и бросились в полымя беспощадной борьбы с капиталом. Бросились и победили. Победили ценою великих жертв, победили и построили новую Россию, Россию советскую, Россию социалистическую. Ныне Советскую власть судят поколения беспамятных советских людей за кровь и забвение в двадцатых и тридцатых годах. Судят потомки репрессированных в годы Советской власти (и это понятно), судят те, кому никакая Россия не нужна: ни красная, ни белая, ни православная, ни атеистическая, ни единая. И это тоже понятно: это люди чужие (имя им легион), это те, кому слово русский – поперёк горла. Их не надо слушать. Не надо давать им трибуну. Они и раньше, и в девяностые годы, и ныне хулят русскую историю, жаждут замолчать её и построить на её обломках космополитическую общность с «правами человека». Судят время Советской власти и те, кто полагает, что в истории одна правда, один закон и одно искупление. Это не так. История движется отдельными периодами. И у каждого из них – своя правда, свой закон и своё искупление.

Правда советских людей – в невозможности для человека оставаться в «захолустье» (в рабстве у другого человека). Правда советских людей в том, что в их жажде свободы брезжил свет чаяний всего человечества. Октябрьская революция выразила стремления миллионов и миллионов людей планеты.

Закон советских людей – закон вынужденной борьбы за свои права. По этому закону приходилось рабочим и крестьянам защищать свои естественные права (об этой реалии самозабвенно писал ещё Ж. Руссо). Миром, волею своею власти предержащие к управлению в государстве не допускали рабочих и крестьян. Добавим, что и внешнее для страны окружение (страны Антанты) приложили руку к возвращению людей труда в их «захолустье».

Искупление советских людей в том, что себя они – не людей другой крови, другого языка, другой веры и прочего – прежде всего, положили на алтарь Великой революции. Они более всех страдали. Они сражались на фронтах Гражданской, они строили Магнитку, они с боями отступали в 1941-м, они умирали в голодном Ленинграде, они брали Берлин, они дерзали выйти в космос ... Они жили и творили для будущего человечества. Они искупили свою беспощадность и своё безверие. Их Бог давно простил и принял в своё окружение. С Ним они – беспамятно-святые поколения советских людей – смотрят на нас из своего горнего бытия, смотрят и молятся за нас. Молятся за наше движение к абсолюту (если мы это делаем).

Нельзя судить – нашей мерой – тех, кто жил в другое время, в другом мире. Нельзя судить тех, кому страна обязана своей историей. Историей драматической, но великой и славной. Величие и слава истории Совет- ской России признана международным сообществом. Победа над фашизмом, выход в космос, изменение социальной политики в странах после Октября 1917 г. – всё это для мыслящего европейца, американца, китайца, индуса, араба, латиноамериканца, африканца и др. принимаемые и чтимые реалии.

Величие и слава нашей истории светится – и это главное – в дерзании русских людей (наших современников) не быть вытесненными со столбовой дороги человеческой цивилизации и сказать своё звонкое слово в планетарном многоголосии.

Наше время... Какое оно? Чего оно востребует от человека? Что в нём составляет задачу для русской духовности?

Наше время есть время инфантильной неопределённости в умах и поведении русских людей. Эта социально-политическая реалия чревата тяжёлыми последствиями для России. Преодоление её – задача задач для русского человека.

С 90-ми годами XX века Россия, слава Богу, определилась. Как только наш Президент и его окружение уйдут (из политики), так в учебниках по истории Отечества будет написано, что 90-е годы есть время захвата власти слоем людей, чуждых интересам народов России. Ельцин и его клика иудами будут мниться в русской истории. И это хорошо. И это – наука русским людям в их будущей истории.

А вот что происходит сейчас, во время президентства Владимира Путина? Ответ на этот вопрос не прост. Не прост, потому как президентство Владимира Владимировича многомерно и не однозначно.

Россия стремится уйти от хаоса 90-х, Россия ищет свою идентичность. России многое в этом отношении удаётся. Это бесспорно. И это благо для россиян. Это честь для нашего президента. Проблема в том, что Россия именно ищет свою идентичность. Ищет, хотя у неё тысячелетняя история.

В 1917-м и последующих годах Россия потому и оставалась великой (великая – та, у которой есть будущее), что не уходила от самой себя: пусть в крайней форме – она (Россия) дерзала к своим ценностям (тому, что разделялось сувереном государства – народом). Русские люди в советские времена творили свою, и не иную историю. В этом их принимала Россия, в этом их принимало всё мировое сообщество. Ныне Россия, увы, лишь ищет себя: ищет национальную идею (!), ищет свою экономику (ищет модель экономики), ищет свою культурно-образовательную политику, ищет свою науку (модель развития науки), ищет решения межнациональных отношений, ищет многое другое и, следует признать, никак не обретает чаемого.

В поисках национальной идеи ломают пики поли- тологи и деятели культуры. В экономике правительство страны и эксперты предвещают с уверенностью лишь увеличение пенсионного возраста и стабильность востребованности на мировом рынке наших энергоресурсов. В сфере культуры и образования в стране царят разброс мнений и общая убогость мысли и (художественного) действия. В научной области страна отброшена на столетие назад. В сфере межнациональных отношений официальные круги и элиты общества предпочитают отмалчиваться, а не ставить перед собою безотлагательные для решения проблемы...

Неопределённость царит в умах правительства и экспертного сообщества.

В чём она – национальная идея? В благополучии граждан? Но это общечеловеческая идея. Она у всех. Она в основе всего и вся. А вот своё выражение она находит в особом пути каждого из народов, каждой цивилизации. У англичан – один (путь), у немцев – другой, у китайцев – третий и т.д. А у русских (у россиян)? Теряется в ответе на этот вопрос и депутат, и министр, и академик, и эксперт (официальный). Все ждут, когда выскажется президент. А сами отмалчива- ются или несут всякий бред.

В чём она – экономическая политика в современ- ной России? В решении и этой проблемы позорная неопределённость. Как совместить вопиющую асимметрию в отношении собственности в стране со стремлением развить свою экономику? Как привлечь к экономической активности миллионы граждан? Как заставить крупных собственников платить принятую во всём мире меру налогов? Внятного ответа на эти и другие вопросы не даёт ни одно из официальных лиц в государстве.

Какой быть школе России? Каким быть высшему учебному заведению страны? Какой быть культурной политике в государстве? Заявлений в связи с этими проблемами в последние годы было тьма и тьма. А вот школа, вуз и культура по-прежнему вызывают недоумение у родителей, у граждан, не потерявших желание читать и читать классику, слушать высокую музыку и наслаждаться богатством русского языка.

Как вовлечь молодых людей в научную деятельность? И тут метание и убогость в решениях правительственных кругов. Последние события вокруг Российской академии наук ярче яркого свидетельствуют об отсутствии внятной политики правительства и в этом государственном вопросе.

Межнациональная политика... В чём её современ- ная особость? В том, что она должна быть соотнесена с такой реалией, как русская культура и русская идентичность? Об этом можно говорить только г. Жириновскому. Налицо опять неопределённость. Налицо опять замалчивание вопроса и соответственно грядущие проблемы для самих же народов России...

В 20–30-годы XX века правительство страны не бежало от трудных вопросов – решало их в меру своей ответственности и компетенции (решало деспотически, но решало). В наше время правящие элиты этого не делают. Что будет со страною, когда власть сменится? Сменится в условиях поиска национальной идеи, слабой экономики, нарастающих проблем в межнациональной политике, стареющего населения, роста враждебности к стране во внешнем мире и пр. пр.

Следует признать, что вина за неопределённость в умах правящих слоёв лежит и на нас – гражданах России. Нами опять, как и в предшествующие 1991 году десятилетия, попускается кому-то говорить за нас, принимать за нас решения, касающиеся нашей истории и нашего благополучия. Нами к очередным выборам президента страны не созданы действительно народные партии. Те, что ныне представлены в парламенте, суть соглашательские, проправительственные политические объединения. Ни одна из них не есть собственно общественная организация. Все они, увы, инструмент построенного в начале XXI века кастово-корпоративного политического аппарата. Русский человек не представлен в парламенте и правительстве Российской Федерации. Не представлен, потому как и он не определился. Не определился в отношении того, какая ему нужна экономика, какая школа, какое высшее образование, какая наука, какая культура, какие взаи- моотношения с самим собою как многонациональным сообществом и, соответственно, какая власть.

Историко-культурная и социально-политическая неопределённость в умах русских людей нашего времени (а именно об этой реалии говорим) чревата последствиями. История безжалостна. 90-е годы прошлого столетия – наглядное свидетельство тому. Аморфность в вопросах внутренней жизни страны – причина происшедшего с нашей Родиной во време- на последних генсеков, Горбачёва и Ельцина.

Что делать? Во-первых, делать то, чего всегда исто- рически сторонился русский человек. Сторонился он участия в политическом управлении страной. Перекладывал он эту ответственность на других: исторгал из себя чиновничье сословие. Русским людям: предпринимателям, врачам, военным, учителям, учёным, рабо- чим, аграриям и другим – следует отчётливо выражать своё мнение в сфере общероссийской политики, внешней и внутренней. Не внятно оно ныне для российского (партийного) чиновничества, потому последнее вольготно вершит историю страны. Во-вторых, осознать (русским людям), что бездействие, неопределённость в политике (внутренней, прежде всего) – смерть для этноса. Смысл и полнота бытия для народа – движение к чему-либо высокому, тому, что таковым представляется и что зовёт поступиться своим благополучием и занять подобающее место в истории. Осознать это и через своих представителей в органах власти (их делегирование – определённость) указать ей на необходимые преобразования в экономике, образовании и прочем. И в-третьих (и это самое главное), обратиться в общественной жизни к общинным формам бытия. Без них в России с её пространствами, климатом и типом человека нет ни разумной экономики, ни надлежащих взаимоотношений между людьми разной веры, языка, крови и прочего, ни образования, отвечающего нуждам миллионов граждан страны, ни науки, ни художественного творчества, ни другого нужного для нашей родины и всего мира.

Братья ГАГАЕВЫ

ПЕНЗА – САРАНСК