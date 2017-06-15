ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ-ВОИНА (Изумляемся вместе с Александром Трапезниковым)

Это правда. Настоящий русский писатель всегда был, есть и остается воином. Воином Духа, Света, Христа. И часто – мучеником веры. Как Пушкин, Грибоедов, Рубцов. Хочется сказать несколько добрых слов в память о прозаике, прошедшем Великую Отечественную войну сквозь сражения в Белгороде, Харькове, Полтаве, Кременчуге, получившего тяжелое ранение и полгода госпиталей, а потом ставшего актером, спецкором газет и, наконец, писателем. Имя не столь известно, но это нисколько не умаляет его творчество. Это Геннадий Петрович Кочетков. Через шесть лет мог бы отметить столетний юбилей, если бы не смерть. Он написал не так уж много книг, а последняя из них – «И вечный бой...» (издательство «Слово») – вышла совсем недавно. К сожалению, так и не успел увидеть её воочию. Что характерно, название, по-моему, очень точное. Но об этом – чуть попозже.

В первой части «Вечного боя» представлено несколько рассказов, уже публиковавшихся ранее. Это «Этюды раненой памяти». Да, память его была изломана тяжелейшей войной, трудным детством в Сибири, болезнями, но память эта всё равно светла и жизнеутверждающе возвышена. Нет горечи или обиды на судьбу. Есть вера в свое предназначение, в свою звезду. «Я ошеломлен, изломан, я истерзан и выжат как тряпка. У меня уже ни нервов, ни рук, ни ног, ни слуха. Одни только глаза – больше от меня ничего не осталось. Одни только глаза... Я лежу на спине и гляжу в ночное небо. На свою звезду. В небе столько звезд, но я свою отыскал сразу, узнал с первого взгляда. Сейчас зажмурюсь, потом снова открою глаза и опять её увижу. Не спутаю».

Вторая часть – это своеобразный «театральный роман». Только роман не романтический или любовный, хотя и это тоже здесь есть, а воюющий, так и называется – «Театральные баталии». Ну, не совсем война, а сражения, вновь «вечный бой», только уже на театральных подмостках и вокруг них. Доктор искусствоведения И. Вишневская отозвалась он нем так: «Писать об актерах – значит, и самому в чем-то быть артистом, уметь чувствовать само существо профессии, всесильной и беззащитной. Всесильной, так как каждый вечер она может увести вас в иные миры и в иные душевные состояния, беззащитной, потому что вместе с концом спектакля развеивается легкая актерская слава, замолкают слова, уходят самые великие потрясения». Особенно хочется отметить мастерски закрученный сюжет этого произведения, четко прописанные главные и второстепенные линии, ясные и остроумные диалоги героев, панорамную картину провинциальной и столичной жизни. Всю театральную жизнь изнутри, весь социальный срез людей, причастных к этому величественному «храму искусства».

В итоговой книге Геннадия Кочеткова ярко выразились основные темы его творчества – военные испытания, театральные перипетии, ситуации психологического выбора перед поступком, жажда жизни, её философское осмысление. И всё это на реальной основе, с характерными приметами времени, в лучших традициях классической русской литературы. Эти темы присутствовали и в прошлых его произведениях – романе «Дорога через сердце», повестях «Антракта не будет», «Уходить и возвращаться», «Обрети себя», в ранних рассказах. А верность избранному в литературе пути говорит о многом. Идти до конца и не сдаваться.



Постскриптум.

Только прочитав его скромную автобиографию в конце книги (полстранички), я неожиданно для себя узнал, что начинал свою журналистскую деятельность Геннадий Кочетков в нашей газете, которая в те времена называлась «Литература и жизнь». Наверное, эти два слова и определяют его творческую судьбу. Литература была главным делом жизни писателя-воина. И вечный бой...

Александр ТРАПЕЗНИКОВ