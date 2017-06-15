ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ-ВОИНА (Изумляемся вместе с Александром Трапезниковым)

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НОВОСТИ

  • 15/06/2017
    Баталов покинул баталии века

    Уход Алексея Баталова – тихий, во сне, в больнице, стал для многих, если не для всех, в чём-то успокоением. Ибо что такое жизнь со сломанной шейкой бедра – известно…

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  • 12/06/2017
    Академиков лишают самостоятельности

    В Российской Академии наук разгорается новый скандал. Теперь вокруг выборов президента Академии. Группа депутатов-«единороссов», среди которых экс главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко и бывший секретарь парткома истфака МГУ Вячеслав Никонов, внесли проект закона, обязывающего Академию согласовывать с Правительством России кандидатуру будущего президента РАН (причём кандидатов должно быть не более трёх).

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  • 10/06/2017
    В федеральных библиотеках начали при поддержке Минкульта вымогать с читателей деньги за чтение книг на электронных ресурсах

    В Министерстве культуры России и в столичном департаменте, ведающем искусством, судя по всему, спят и видят, как бы избавить библиотеки от книг и журналов, всё оцифровать и заставить читателей проводить свободное время только в Интернете.

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  • 08/06/2017
    Вышла новая книга о судьбе русского поэта Юрия Кузнецова

    Автор книги – главный редактор "ЛР" Вячеслав Огрызко – впервые познакомился с Юрием Кузнецовым осенью 1987 года и много лет посвятил изучению жизни и творчества поэта. Он попытался проследить драматичный путь большого художника, выявив в архивных и частных собраниях немало документов о Кузнецове, а также собрав свидетельства крупнейших современников поэта.

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  • 07/06/2017
    Решения Верховного Суда России для наших архивистов не закон

    Вот уже несколько лет историки, краеведы и просто читающая публика борются с руководством Федерального архивного агентства против грабительских тарифов на ксерокопирование и фотосъёмку документов.

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  • 07/06/2017
    Когда мы узнаем всю правду об убийстве Дмитрия Балашова?

    В эту субботу (10 июня) в Великом Новгороде открывается памятник большому русскому писателю Дмитрию Михайловичу Балашову.

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  • 06/06/2017
    Премия им. Фазиля Искандера, длинный список

    Объявлен длинный список номинантов Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной ПЕН-центром в прошлом году.

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  • 03/06/2017
    Анна Козлова получила "Нацбест"

    На днях Константин Эрнст вручил Анне Козловой Нацбест. Столь высокие лица вручают премию, пожалуй, впервые. Нам привычнее Шнур в этой роли…

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  • 02/06/2017
    Встретимся на Красной площади
    "Литературная Россия" участвует в книжном фестивале "Красная площадь", который пройдёт у стен Кремля с 3 по 6 июня. Ищите нас в павильоне № 13 со стороны ГУМа.
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  • 31/05/2017
    Высоцкий без цензуры

    После смерти Владимира Высоцкого у него объявилось видимо-невидимо "друзей". Но истинных среди них было раз-два и обчёлся. Один из них жил в Магадане. И именно к нему в 1968 году специально на один день приезжал знаменитый артист, о чём потом сочинил известную песню. Речь идёт о поэте Игоре Кохановском. Он написал самые честные воспоминания о своём друге, которые во всех издательствах пытали купировать. Впервые без какой-либо цензуры они напечатаны во втором номере журнала "Мир Севера" за этот год.

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СТАТЬИ Свежий номер №21. 16 июня 2017

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ-ВОИНА (Изумляемся вместе с Александром Трапезниковым)

В последнее время я всё больше и больше склоняюсь к мысли, что вся русская литература – и прошлая и нынешняя – это, по сути, литература воюющая, литература сражений и героических подвигов. Не только в знаменательных произведениях, но и самих авторов. Толстой, Лермонтов, Гумилев, Шолохов... Вот и наш современник Захар Прилепин, уехавший сейчас воевать за Донбасс, сказал недавно в одном интервью: – За моей спиной весь спецназ русской литературы...


Это правда. Настоящий русский писатель всегда был, есть и остается воином. Воином Духа, Света, Христа. И часто – мучеником веры. Как Пушкин, Грибоедов, Рубцов. Хочется сказать несколько добрых слов в память о прозаике, прошедшем Великую Отечественную войну сквозь сражения в Белгороде, Харькове, Полтаве, Кременчуге, получившего тяжелое ранение и полгода госпиталей, а потом ставшего актером, спецкором газет и, наконец, писателем. Имя не столь известно, но это нисколько не умаляет его творчество. Это Геннадий Петрович Кочетков. Через шесть лет мог бы отметить столетний юбилей, если бы не смерть. Он написал не так уж много книг, а последняя из них – «И вечный бой...» (издательство «Слово») – вышла совсем недавно. К сожалению, так и не успел увидеть её воочию. Что характерно, название, по-моему, очень точное. Но об этом – чуть попозже.
KochetkovВ первой части «Вечного боя» представлено несколько рассказов, уже публиковавшихся ранее. Это «Этюды раненой памяти». Да, память его была изломана тяжелейшей войной, трудным детством в Сибири, болезнями, но память эта всё равно светла и жизнеутверждающе возвышена. Нет горечи или обиды на судьбу. Есть вера в свое предназначение, в свою звезду. «Я ошеломлен, изломан, я истерзан и выжат как тряпка. У меня уже ни нервов, ни рук, ни ног, ни слуха. Одни только глаза – больше от меня ничего не осталось. Одни только глаза... Я лежу на спине и гляжу в ночное небо. На свою звезду. В небе столько звезд, но я свою отыскал сразу, узнал с первого взгляда. Сейчас зажмурюсь, потом снова открою глаза и опять её увижу. Не спутаю».
Вторая часть – это своеобразный «театральный роман». Только роман не романтический или любовный, хотя и это тоже здесь есть, а воюющий, так и называется – «Театральные баталии». Ну, не совсем война, а сражения, вновь «вечный бой», только уже на театральных подмостках и вокруг них. Доктор искусствоведения И. Вишневская отозвалась он нем так: «Писать об актерах – значит, и самому в чем-то быть артистом, уметь чувствовать само существо профессии, всесильной и беззащитной. Всесильной, так как каждый вечер она может увести вас в иные миры и в иные душевные состояния, беззащитной, потому что вместе с концом спектакля развеивается легкая актерская слава, замолкают слова, уходят самые великие потрясения». Особенно хочется отметить мастерски закрученный сюжет этого произведения, четко прописанные главные и второстепенные линии, ясные и остроумные диалоги героев, панорамную картину провинциальной и столичной жизни. Всю театральную жизнь изнутри, весь социальный срез людей, причастных к этому величественному «храму искусства».
В итоговой книге Геннадия Кочеткова ярко выразились основные темы его творчества – военные испытания, театральные перипетии, ситуации психологического выбора перед поступком, жажда жизни, её философское осмысление. И всё это на реальной основе, с характерными приметами времени, в лучших традициях классической русской литературы. Эти темы присутствовали и в прошлых его произведениях – романе «Дорога через сердце», повестях «Антракта не будет», «Уходить и возвращаться», «Обрети себя», в ранних рассказах. А верность избранному в литературе пути говорит о многом. Идти до конца и не сдаваться.


Постскриптум.

Только прочитав его скромную автобиографию в конце книги (полстранички), я неожиданно для себя узнал, что начинал свою журналистскую деятельность Геннадий Кочетков в нашей газете, которая в те времена называлась «Литература и жизнь». Наверное, эти два слова и определяют его творческую судьбу. Литература была главным делом жизни писателя-воина. И вечный бой...

 

Александр ТРАПЕЗНИКОВ

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