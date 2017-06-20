На днях телеканал «Life» без конца крутил сюжет под названием «Надёжный заслон», посвящённый боевым подвигам Захара Прилепина в непризнанной Донецкой Народной Республике. Правда, так и осталось неясным, чего хотели добиться авторы этого сюжета. Такое впечатление, что их абсолютно не интересовал показ реальной обстановки на Донбассе и очень непростая служба ополченцев.

Похоже, во главе угла был только пиар одного очень амбициозного и самовлюблённого человека. Все, кто мало-мальски соприкасался с армией, знают, что ключевая роль всегда принадлежала командиру части. Но в сюжете «Надёжный заслон» мы так и не увидели командира разведывательно-штурмового батальона, у которого Прилепин является заместителем по воспитательной работе. Ничего не было сказано и о подвигах конкретных ополченцев. В эфире постоянно мелькал лишь один Прилепин и никого рядом с ним не стояло: он один у нас и Геракл, и спаситель всего мира, и духовник, и художник...

Что ещё удивляет? Бывалые люди знают, как много нагрузок имеет любой замполит. Настоящий замполит днюет и ночует в части. Он и следит за моральным духом бойцов, и сам совершенствует боевые навыки, постоянно взаимодействует с другими заместителями командира. Ему, естественно мало двадцати четырёх часов в сутки, чтобы узнать нутро каждого солдата. Всё просто только у Прилепина. С одной стороны, он числится замполитом батальона, а с другой – он постоянно пропадает в Москве: то на съёмках своей музыкальной передачи «Соль» на канале «РентТВ», то на книжных ярмарках, то в издательствах. Да ещё умудряется чуть ли не каждый месяц выдавать по новой книге. Это не по силам даже титану мысли, а Прилепин – явно не титан.

А тут ещё взялся организовывать новое то ли политическое, то ли культурное движение «Русский художественный союз». Интересно, что этот союз ещё ничего конкретного не сделал, а министр культуры России Владимир Мединский, известный тем, что проморгал в своём ведомстве организованную преступную группу, уже пообещал щедро профинансировать новую тусовку. Спрашивается, за что? Неужели лишь за одно мельканье на телеканалах?

Какой напрашивается вывод? Судя по всему, Прилепин занимается в ДНР не воспитанием бойцов разведывательно-штурмового батальона, а всего лишь собственным пиаром. Он, вероятно, хочет стать у нас главным идеологом страны и для этого всячески набирает на всех фронтах новые очки. Только вот веры ему становится всё меньше и меньше. Народ от него уже устал.