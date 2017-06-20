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НОВОСТИ

  • 20/06/2017
    Полтора года за мошенничество, или Стоит ли ждать новых посадок

    Вся творческая интеллигенция последний год следила за событиями вокруг теперь уже бывшего руководителя Российского авторского общества Сергея Федотова.

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  • 19/06/2017
    ООО «Московская периодика» беззастенчиво надувает правительство столицы

    Помнится, ещё несколько месяцев назад заместитель руководителя московского департамента СМИ и рекламы Юлия Казакова всех уверяла, как будет прекрасно после замены старых киосков прессы на новые: что очень удобно будет киоскёрам, им будет просторней, теплей, уютней; что резко увеличится ассортимент распространяемой периодики; что даже в чём-то к лучшему изменится облик самого города. Но всё это оказалось сказками. Судим об этом хотя бы на примере ООО «Московская периодика».

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  • 18/06/2017
    Будет ли прок от писателей в новом составе Общественной палаты России

    Предстоящая неделя, как обещано, начнётся с первого собрания Общественной палаты Российской Федерации нового созыва. Из писателей в новый состав этой палаты попали двое – адыг Исхак Машбаш, которому уже давно перевалило за 80 лет, и русский поэт Андрей Дементьев, который готовится в будущем году отметить своё 90-летие.

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  • 17/06/2017
    Кадровые перемены в СМИ, посвящённых культуре

    Уже несколько недель в коридорах телеканала «Культура» царит паника. Там сейчас происходят масштабные сокращения и увольнения.

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  • 17/06/2017
    Маршак отправляется в путь

    Киноактёр Евгений Герасимов сообщил, что в Московской городской думе благосклонно отнеслись к идее установить в столице памятник замечательному детскому поэту и переводчику английской литературы Самуилу Маршаку.

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  • 16/06/2017
    Похоже, Александру Проханову на телевидении подбирают замену

    Страна уже давно привыкла к тому, что чуть ли не через день на разных федеральных телеканалах в политических программах от имени патриотической общественности слово по всем вопросам имеет известный писатель Александр Проханов.

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  • 15/06/2017
    Баталов покинул баталии века

    Уход Алексея Баталова – тихий, во сне, в больнице, стал для многих, если не для всех, в чём-то успокоением. Ибо что такое жизнь со сломанной шейкой бедра – известно…

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  • 12/06/2017
    Академиков лишают самостоятельности

    В Российской Академии наук разгорается новый скандал. Теперь вокруг выборов президента Академии. Группа депутатов-«единороссов», среди которых экс главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко и бывший секретарь парткома истфака МГУ Вячеслав Никонов, внесли проект закона, обязывающего Академию согласовывать с Правительством России кандидатуру будущего президента РАН (причём кандидатов должно быть не более трёх).

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  • 10/06/2017
    В федеральных библиотеках начали при поддержке Минкульта вымогать с читателей деньги за чтение книг на электронных ресурсах

    В Министерстве культуры России и в столичном департаменте, ведающем искусством, судя по всему, спят и видят, как бы избавить библиотеки от книг и журналов, всё оцифровать и заставить читателей проводить свободное время только в Интернете.

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  • 08/06/2017
    Вышла новая книга о судьбе русского поэта Юрия Кузнецова

    Автор книги – главный редактор "ЛР" Вячеслав Огрызко – впервые познакомился с Юрием Кузнецовым осенью 1987 года и много лет посвятил изучению жизни и творчества поэта. Он попытался проследить драматичный путь большого художника, выявив в архивных и частных собраниях немало документов о Кузнецове, а также собрав свидетельства крупнейших современников поэта.

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СТАТЬИ Свежий номер №22. 23 июня 2017

НАДОЕЛ

На днях телеканал «Life» без конца крутил сюжет под названием «Надёжный заслон», посвящённый боевым подвигам Захара Прилепина в непризнанной Донецкой Народной Республике. Правда, так и осталось неясным, чего хотели добиться авторы этого сюжета. Такое впечатление, что их абсолютно не интересовал показ реальной обстановки на Донбассе и очень непростая служба ополченцев.


Похоже, во главе угла был только пиар одного очень амбициозного и самовлюблённого человека. Все, кто мало-мальски соприкасался с армией, знают, что ключевая роль всегда принадлежала командиру части. Но в сюжете «Надёжный заслон» мы так и не увидели командира разведывательно-штурмового батальона, у которого Прилепин является заместителем по воспитательной работе. Ничего не было сказано и о подвигах конкретных ополченцев. В эфире постоянно мелькал лишь один Прилепин и никого рядом с ним не стояло: он один у нас и Геракл, и спаситель всего мира, и духовник, и художник...

1 Prilepin

Что ещё удивляет? Бывалые люди знают, как много нагрузок имеет любой замполит. Настоящий замполит днюет и ночует в части. Он и следит за моральным духом бойцов, и сам совершенствует боевые навыки, постоянно взаимодействует с другими заместителями командира. Ему, естественно мало двадцати четырёх часов в сутки, чтобы узнать нутро каждого солдата. Всё просто только у Прилепина. С одной стороны, он числится замполитом батальона, а с другой – он постоянно пропадает в Москве: то на съёмках своей музыкальной передачи «Соль» на канале «РентТВ», то на книжных ярмарках, то в издательствах. Да ещё умудряется чуть ли не каждый месяц выдавать по новой книге. Это не по силам даже титану мысли, а Прилепин – явно не титан.

А тут ещё взялся организовывать новое то ли политическое, то ли культурное движение «Русский художественный союз». Интересно, что этот союз ещё ничего конкретного не сделал, а министр культуры России Владимир Мединский, известный тем, что проморгал в своём ведомстве организованную преступную группу, уже пообещал щедро профинансировать новую тусовку. Спрашивается, за что? Неужели лишь за одно мельканье на телеканалах?

Какой напрашивается вывод? Судя по всему, Прилепин занимается в ДНР не воспитанием бойцов разведывательно-штурмового батальона, а всего лишь собственным пиаром. Он, вероятно, хочет стать у нас главным идеологом страны и для этого всячески набирает на всех фронтах новые очки. Только вот веры ему становится всё меньше и меньше. Народ от него уже устал.

 

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