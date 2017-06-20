ПЕНСИОНЕРОВ ОПТИМИЗИРУЮТ РОБОТЫ-УБИЙЦЫ (Комментирует Валентин КАТАСОНОВ)

– Валентин Юрьевич, на прямой линии президента и задолго до этого в ряде официальных СМИ обсуждалась тема повышения пенсионного возраста. Но президент ясности в вопрос не внёс, возложил надежды на своих министров, уже знакомых нам по «оптимизации» иных сфер социального обеспечения. Мужской пенсионный возраст хотят поднять как раз до средней продолжительности жизни мужчин в РФ, то есть до 65 лет. Повышение пенсионного возраста и вообще, как тенденция, демонтаж социального государства это только российское безумие либерал-реформаторов или же общемировой тренд?

– Знаете, лет через пятнадцать этот вопрос вообще отпадёт, пенсионеров не будет. Нет смысла сейчас обсуждать вырубку отдельных деревьев, не замечая того, что леса исчезнут с лица Земли. Тренд ужасный и, конечно же, общемировой. В Давосе, например, основатель Всемирного Экономического Форума Клаус Шваб год назад презентовал свою книгу о 4-й промышленной революции – так там он делает чёткий прогноз, что роботизация вскоре вытеснит ручной труд вообще, и надо уже сейчас озаботиться modus vivendi, поскольку высвобождение рабочей силы станет проблемой для всех промышленных стран. Чем будет заниматься человек в такой ситуации, если из всей недели у него окажется только один день рабочим?

– Но ведь именно об этом мечтал ещё Маркс, а Лаврентий Павлович Берия, например, чётко связывал сокращение рабочего дня и недели с наступлением коммунизма (его выражение) на страны соседние, капиталистические, причём это мирное наступление он считал наиболее эффективным – просто захотят соседи «как в СССР», больше часов на саморазвитие, и установят советскую власть...

– Не забывайте, какая на дворе формация – и главное, что весь этот антисоциальный тренд, о котором мы говорим, стал возможен при явном поражении соцлагеря на мировой арене. Как экономист, могу вам сказать по показателям, прямо связанным с пенсионным возрастом и производительностью труда: ВВП не только у нас, но и во всём мире примерно с 1980-го года не растёт. Меняются методики подсчёта ВВП – и фактически перед нами оказывается не реальный показатель, а пена...

– Неудивительно, если в российский ВВП, например, включено «производство услуг»...

– Да-да, природу «пены» вы уловили. Вот поэтому мне бы не хотелось обсуждать столь мелкие вопросы, как пенсионный возраст – ведь грядут серьёзные, глобальные социальные перемены и технологические потрясения, у нас и в мире. И такие «щепки» мы перестанем видеть в общем потоке. Пенсий не будет вообще и на Западе, и на Востоке – а уж нашим, вечно кивающим на «цивилизованные страны» специалистам в больших кавычках, это наилучший козырь в их риторической «работе». Я могу вам назвать два явных тренда, в связи с которыми такой мой прогноз выстраивается. Первый я уже упомянул, ВВП. Он не растёт нигде, его, словно пивную пену, взбивают: примерно две трети «пены» в любом ВВП и только одна треть реального прироста валового национального продукта. Второй тренд – растёт социальная поляризация, при такой тенденции большинство, населяющее Землю, становится вообще ненужным элите, в руках и кошельках которой сосредотачиваются не только доходы, но и национальные богатства. Вам, как изданию литературному, могу сказать, что всё это – сворачивание социального государства, как вы это называли, – как формационная тенденция зарождалось ещё в 19-м веке. И было тогда же внятно описано писателями-фантастами – Жюлем Верном, Гербертом Уэллсом, а потом уже в веке ХХ-м, в антиутопиях у Оруэлла, Хаксли и Замятина. «Оптимизация» человечества чётко предсказывалась именно в связи с роботизацией. Эту «утечку», кстати, вскоре пресекли.

– Но ведь мы-то помним слова песни из «Приключений Электроника» – «вкалывают роботы, счастлив человек», автор слов песни, конечно, не Берия, однако мысль-то всё та же, техника должна облегчать жизнь человечеству. Или же тем, кто сейчас лишается рабочих мест, впору вспомнить и актуализировать опыт луддитов?

– Для того, о чём пелось в «Электронике», человечество не должно быть так социально поляризовано, как сейчас. Равенство должно лежать в основе такого распределения высвобождаемого роботами времени, сейчас же тот робот-освободитель, который мечтался марксистам, скорее, такой, каким изображают его в Голливуде – он оказался трансформером-убийцей, причём он убивает людей (не сию секунду, но постепенно) массово. И вообще такой мягкий геноцид (увеличение пенсионного возраста лишь частный случай) – это единственный путь решения проблем для тех, кто сосредоточил в своих руках богатства земли, проблем и с пенсионерами, и с безработными. Без оружия массового уничтожения их просто медленно изничтожают «свободами», дарованными обществом потребления: низкокачественными продуктами и лекарствами. Всё, на мой взгляд, идёт по плану, но это уже явно тема другого разговора.

Беседовал Дмитрий ЧЁРНЫЙ

Валентин Юрьевич КАТАСОНОВ – один из известных отечественных макроэкономистов, доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО