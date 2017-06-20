Прямая линия: ГОТОВНОСТЬ (Комментирует Леонид РЕШЕТНИКОВ)

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НОВОСТИ

  • 20/06/2017
    Полтора года за мошенничество, или Стоит ли ждать новых посадок

    Вся творческая интеллигенция последний год следила за событиями вокруг теперь уже бывшего руководителя Российского авторского общества Сергея Федотова.

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  • 19/06/2017
    ООО «Московская периодика» беззастенчиво надувает правительство столицы

    Помнится, ещё несколько месяцев назад заместитель руководителя московского департамента СМИ и рекламы Юлия Казакова всех уверяла, как будет прекрасно после замены старых киосков прессы на новые: что очень удобно будет киоскёрам, им будет просторней, теплей, уютней; что резко увеличится ассортимент распространяемой периодики; что даже в чём-то к лучшему изменится облик самого города. Но всё это оказалось сказками. Судим об этом хотя бы на примере ООО «Московская периодика».

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  • 18/06/2017
    Будет ли прок от писателей в новом составе Общественной палаты России

    Предстоящая неделя, как обещано, начнётся с первого собрания Общественной палаты Российской Федерации нового созыва. Из писателей в новый состав этой палаты попали двое – адыг Исхак Машбаш, которому уже давно перевалило за 80 лет, и русский поэт Андрей Дементьев, который готовится в будущем году отметить своё 90-летие.

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  • 17/06/2017
    Кадровые перемены в СМИ, посвящённых культуре

    Уже несколько недель в коридорах телеканала «Культура» царит паника. Там сейчас происходят масштабные сокращения и увольнения.

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  • 17/06/2017
    Маршак отправляется в путь

    Киноактёр Евгений Герасимов сообщил, что в Московской городской думе благосклонно отнеслись к идее установить в столице памятник замечательному детскому поэту и переводчику английской литературы Самуилу Маршаку.

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  • 16/06/2017
    Похоже, Александру Проханову на телевидении подбирают замену

    Страна уже давно привыкла к тому, что чуть ли не через день на разных федеральных телеканалах в политических программах от имени патриотической общественности слово по всем вопросам имеет известный писатель Александр Проханов.

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  • 15/06/2017
    Баталов покинул баталии века

    Уход Алексея Баталова – тихий, во сне, в больнице, стал для многих, если не для всех, в чём-то успокоением. Ибо что такое жизнь со сломанной шейкой бедра – известно…

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  • 12/06/2017
    Академиков лишают самостоятельности

    В Российской Академии наук разгорается новый скандал. Теперь вокруг выборов президента Академии. Группа депутатов-«единороссов», среди которых экс главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко и бывший секретарь парткома истфака МГУ Вячеслав Никонов, внесли проект закона, обязывающего Академию согласовывать с Правительством России кандидатуру будущего президента РАН (причём кандидатов должно быть не более трёх).

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  • 10/06/2017
    В федеральных библиотеках начали при поддержке Минкульта вымогать с читателей деньги за чтение книг на электронных ресурсах

    В Министерстве культуры России и в столичном департаменте, ведающем искусством, судя по всему, спят и видят, как бы избавить библиотеки от книг и журналов, всё оцифровать и заставить читателей проводить свободное время только в Интернете.

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  • 08/06/2017
    Вышла новая книга о судьбе русского поэта Юрия Кузнецова

    Автор книги – главный редактор "ЛР" Вячеслав Огрызко – впервые познакомился с Юрием Кузнецовым осенью 1987 года и много лет посвятил изучению жизни и творчества поэта. Он попытался проследить драматичный путь большого художника, выявив в архивных и частных собраниях немало документов о Кузнецове, а также собрав свидетельства крупнейших современников поэта.

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СТАТЬИ Свежий номер №22. 23 июня 2017

Прямая линия: ГОТОВНОСТЬ (Комментирует Леонид РЕШЕТНИКОВ)

– Леонид Петрович, на днях прошла очередная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Четырехчасовое общение нашего национального лидера с народом в режиме on-line несомненно стало одним из ожидаемых и главных событий политического календаря. Это чисто российский формат. Он предоставляет политологам и аналитикам богатые возможности для разнообразных толкований, поисков смыслов, явных и скрытых посланий, сигналов, обращенных как к российским гражданам, так и к мировым политическим лидерам. Что нового, интересного и важного вы бы отметили в этой последней прямой линии Президента?


2 Reshetnikov– Действительно, формат стал уже традиционным и прочно вошел в нашу жизнь. Как у нас говорят, к хорошему быстро привыкаешь. А привыкнув, начинаешь воспринимать как должное. Между тем президентские прямые линии абсолютно уникальны. Такого нет больше нигде. Кто ещё, кроме Путина, может несколько часов, без шпаргалки, так искренне, обстоятельно и квалифицированно отвечать на вопросы, относящиеся к самым разным областям человеческой жизни и профессиональной деятельности. Просто вдумаемся, какой уровень компетенции, погруженности в тот или иной вопрос, уровень политического и культурного кругозора нужно иметь, чтобы вот так, один на один вести доверительный многочасовой разговор с целой страной. Я не могу себе представить, чтобы кто-либо из мировых лидеров последних десятилетий был способен на нечто подобное.

Согласно установившейся традиции, прямая линия условно делится на две части, международную и внутрироссийскую. Понятно, что по роду деятельности мне особенно интересна и близка международная часть. Естественно, что в обсуждении международных дел исключены какие-либо сюрпризы и экспромты. Поэтому нелепо было ожидать, что вот сейчас, на прямой линии президент скажет что-то сенсационное, новое, кардинально отличающееся от тщательно выстраиваемого, ответственного курса, последовательно проводимого Россией на международной арене все последние годы. Напротив, во внешнеполитическом смысле прямая линия еще раз, очень ясно и реферативно, чётко заявляет основные направления и цели нашей внешней политики.

2 Pryamaya liniya

Если попытаться одним словом описать внешнеполитическую часть прямой линии, я бы определил её как готовность. На мой взгляд, главным посланием президента мировому сообществу является вполне прозрачная мысль о том, что Россия готова к любым полноправным формам международного сотрудничества на основе учёта взаимных интересов. В любой момент, с любым государством и по любым вопросам, будь-то: политическое, экономическое, экологическое, военно-техническое сотрудничество или участие в антитеррористических коалициях или крупных международных проектах.

Но при этом президент ясно дал понять, никакого изменения внешнеполитического курса за счёт наших законных и естественных национальных интересов нет и быть не может.

Особенно ярко это прозвучало в той части прямой линии, где речь зашла об Украине. Владимир Путин со всей определенностью сказал: что бы ни случилось, Россия не бросит Донбасс и Луганск на произвол судьбы. Не позволит силового решения и геноцида русского населения. Хочется надеяться, что эта недвусмысленная определенность несколько остудит горячие головы киевской партии войны.

Для меня главным посланием международной части прямой линии стало заявленная президентом готовность России. Готовность взаимодействовать и готовность жёстко отстаивать наши интересы в случае их ущемления.

 

Материал подготовил Илья Рябцев

 

Леонид Петрович РЕШЕТНИКОВ – генерал-лейтенант в отставке, ветеран Службы внешней разведки России, экс-директор Российского института стратегических исследований

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