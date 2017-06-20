Прямая линия: ГОТОВНОСТЬ (Комментирует Леонид РЕШЕТНИКОВ)

– Леонид Петрович, на днях прошла очередная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Четырехчасовое общение нашего национального лидера с народом в режиме on-line несомненно стало одним из ожидаемых и главных событий политического календаря. Это чисто российский формат. Он предоставляет политологам и аналитикам богатые возможности для разнообразных толкований, поисков смыслов, явных и скрытых посланий, сигналов, обращенных как к российским гражданам, так и к мировым политическим лидерам. Что нового, интересного и важного вы бы отметили в этой последней прямой линии Президента?

– Действительно, формат стал уже традиционным и прочно вошел в нашу жизнь. Как у нас говорят, к хорошему быстро привыкаешь. А привыкнув, начинаешь воспринимать как должное. Между тем президентские прямые линии абсолютно уникальны. Такого нет больше нигде. Кто ещё, кроме Путина, может несколько часов, без шпаргалки, так искренне, обстоятельно и квалифицированно отвечать на вопросы, относящиеся к самым разным областям человеческой жизни и профессиональной деятельности. Просто вдумаемся, какой уровень компетенции, погруженности в тот или иной вопрос, уровень политического и культурного кругозора нужно иметь, чтобы вот так, один на один вести доверительный многочасовой разговор с целой страной. Я не могу себе представить, чтобы кто-либо из мировых лидеров последних десятилетий был способен на нечто подобное.

Согласно установившейся традиции, прямая линия условно делится на две части, международную и внутрироссийскую. Понятно, что по роду деятельности мне особенно интересна и близка международная часть. Естественно, что в обсуждении международных дел исключены какие-либо сюрпризы и экспромты. Поэтому нелепо было ожидать, что вот сейчас, на прямой линии президент скажет что-то сенсационное, новое, кардинально отличающееся от тщательно выстраиваемого, ответственного курса, последовательно проводимого Россией на международной арене все последние годы. Напротив, во внешнеполитическом смысле прямая линия еще раз, очень ясно и реферативно, чётко заявляет основные направления и цели нашей внешней политики.

Если попытаться одним словом описать внешнеполитическую часть прямой линии, я бы определил её как готовность. На мой взгляд, главным посланием президента мировому сообществу является вполне прозрачная мысль о том, что Россия готова к любым полноправным формам международного сотрудничества на основе учёта взаимных интересов. В любой момент, с любым государством и по любым вопросам, будь-то: политическое, экономическое, экологическое, военно-техническое сотрудничество или участие в антитеррористических коалициях или крупных международных проектах.

Но при этом президент ясно дал понять, никакого изменения внешнеполитического курса за счёт наших законных и естественных национальных интересов нет и быть не может.

Особенно ярко это прозвучало в той части прямой линии, где речь зашла об Украине. Владимир Путин со всей определенностью сказал: что бы ни случилось, Россия не бросит Донбасс и Луганск на произвол судьбы. Не позволит силового решения и геноцида русского населения. Хочется надеяться, что эта недвусмысленная определенность несколько остудит горячие головы киевской партии войны.

Для меня главным посланием международной части прямой линии стало заявленная президентом готовность России. Готовность взаимодействовать и готовность жёстко отстаивать наши интересы в случае их ущемления.

Материал подготовил Илья Рябцев

Леонид Петрович РЕШЕТНИКОВ – генерал-лейтенант в отставке, ветеран Службы внешней разведки России, экс-директор Российского института стратегических исследований