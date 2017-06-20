РАСХИЩЕНИЕ ПЕРВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА РОССИИ

статьи
  • статьи
  • новости

НОВОСТИ

  • 20/06/2017
    Полтора года за мошенничество, или Стоит ли ждать новых посадок

    Вся творческая интеллигенция последний год следила за событиями вокруг теперь уже бывшего руководителя Российского авторского общества Сергея Федотова.

    Подробнее
  • 19/06/2017
    ООО «Московская периодика» беззастенчиво надувает правительство столицы

    Помнится, ещё несколько месяцев назад заместитель руководителя московского департамента СМИ и рекламы Юлия Казакова всех уверяла, как будет прекрасно после замены старых киосков прессы на новые: что очень удобно будет киоскёрам, им будет просторней, теплей, уютней; что резко увеличится ассортимент распространяемой периодики; что даже в чём-то к лучшему изменится облик самого города. Но всё это оказалось сказками. Судим об этом хотя бы на примере ООО «Московская периодика».

    Подробнее
  • 18/06/2017
    Будет ли прок от писателей в новом составе Общественной палаты России

    Предстоящая неделя, как обещано, начнётся с первого собрания Общественной палаты Российской Федерации нового созыва. Из писателей в новый состав этой палаты попали двое – адыг Исхак Машбаш, которому уже давно перевалило за 80 лет, и русский поэт Андрей Дементьев, который готовится в будущем году отметить своё 90-летие.

    Подробнее
  • 17/06/2017
    Кадровые перемены в СМИ, посвящённых культуре

    Уже несколько недель в коридорах телеканала «Культура» царит паника. Там сейчас происходят масштабные сокращения и увольнения.

    Подробнее
  • 17/06/2017
    Маршак отправляется в путь

    Киноактёр Евгений Герасимов сообщил, что в Московской городской думе благосклонно отнеслись к идее установить в столице памятник замечательному детскому поэту и переводчику английской литературы Самуилу Маршаку.

    Подробнее
  • 16/06/2017
    Похоже, Александру Проханову на телевидении подбирают замену

    Страна уже давно привыкла к тому, что чуть ли не через день на разных федеральных телеканалах в политических программах от имени патриотической общественности слово по всем вопросам имеет известный писатель Александр Проханов.

    Подробнее
  • 15/06/2017
    Баталов покинул баталии века

    Уход Алексея Баталова – тихий, во сне, в больнице, стал для многих, если не для всех, в чём-то успокоением. Ибо что такое жизнь со сломанной шейкой бедра – известно…

    Подробнее
  • 12/06/2017
    Академиков лишают самостоятельности

    В Российской Академии наук разгорается новый скандал. Теперь вокруг выборов президента Академии. Группа депутатов-«единороссов», среди которых экс главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко и бывший секретарь парткома истфака МГУ Вячеслав Никонов, внесли проект закона, обязывающего Академию согласовывать с Правительством России кандидатуру будущего президента РАН (причём кандидатов должно быть не более трёх).

    Подробнее
  • 10/06/2017
    В федеральных библиотеках начали при поддержке Минкульта вымогать с читателей деньги за чтение книг на электронных ресурсах

    В Министерстве культуры России и в столичном департаменте, ведающем искусством, судя по всему, спят и видят, как бы избавить библиотеки от книг и журналов, всё оцифровать и заставить читателей проводить свободное время только в Интернете.

    Подробнее
  • 08/06/2017
    Вышла новая книга о судьбе русского поэта Юрия Кузнецова

    Автор книги – главный редактор "ЛР" Вячеслав Огрызко – впервые познакомился с Юрием Кузнецовым осенью 1987 года и много лет посвятил изучению жизни и творчества поэта. Он попытался проследить драматичный путь большого художника, выявив в архивных и частных собраниях немало документов о Кузнецове, а также собрав свидетельства крупнейших современников поэта.

    Подробнее
СТАТЬИ Свежий номер №22. 23 июня 2017

РАСХИЩЕНИЕ ПЕРВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА РОССИИ

Под флагом семьи известного радетеля за военно-промышленный комплекс Дмитрия Рогозина (того самого, при котором произошло масштабное воровство во время строительства нового космодрома «Восток») проводится рейдерский захват Сочинского национального парка, масштабного и уникального природного комплекса, в состав которого входят 40 рек и ручьёв, 15 лесничеств, около полусотни рекреационных объектов, привлекающих ежегодно миллионы туристов. Парк оказался нелегитимно обезглавлен. Год 2017 был объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий, что никак не остановило правительство перед желанием «порубить». А лучше вырубить. И сразу – старейший национальный парк.


Произошло это по канонической схеме, которая, как мы надеялись, осталась в девяностых или нулевых: в одночасье, без объяснения причин, при эффективности текущего руководителя. Так кому же понадобился Национальный парк? И самое главное: с какой целью и что его ждёт дальше?

Согласно приказу Донского, министра природных ресурсов и экологии (№ 381-лс от 08.06.2017 г), Пеньковского Николая уволили на основании п. 2 ст. 278 Трудового кодекса, то есть в связи с принятием министром решения о прекращении трудового договора. Иными словами, захотел – прекратил. Более того, заслуженный руководитель находился в тот момент на больничном.

Подобные решения должны быть обоснованными и носить объективный характер. Сотрудники национального парка, а их около восьмисот человек, после известия приняли решение бить в набат – написали коллективную жалобу на имя председателя правительства Дмитрия Медведева с просьбой признать незаконным подобное увольнение. Получится ли у них противостоять рейдерскому захвату, организованному Рогозиным?

Парадоксально, что именно за эффективность в развитии лесного хозяйства Николай Пеньковский не раз был награждён государством. Его талант руководителя в области природоохранной, научно-исследовательской, административно-хозяйственной и другим видам деятельности видели и замечали. За годы деятельности Николай Пеньковский был награждён и поощрён 41 раз! В том числе в 2010 году Указом Президента России – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II Степени».

Надо сказать, что это тихое увольнение возмутило не только сотрудников парка. Сочинцам известно, что при Пеньковском Сочинский национальный парк сделал колоссальный рывок. Умелое руководство вывело парк на федеральный и международный уровни: международные проекты были начаты Пеньковским и успешно продолжают свою работу.

Среди них – сложнейший проект восстановления на Кавказе популяции переднеазиатского леопарда. Именно в национальном парке был создан уникальный Центр реинтродукции леопарда на Кавказе, где ведутся научные исследования и работа по размножению редчайшего вида животных. Этот проект укрепил позиции России на мировом природоохранном поприще и был отмечен Владимиром Путиным, который неоднократно лично участвовал в мероприятиях Центра.

В период подготовки к Олимпиаде 2014 года, как известно, громко и хорошо было слышно экологов. Общество было взволновано масштабным строительством. В те годы Пеньковский действовал во благо сохранения редких и исчезающих видов растений и животных, попадающих в зону олимпийского строительства. Благодаря его исключительной компетенции, ущерб экосистеме региона был, насколько это возможно, минимизирован.

С недавнего времени в управлении Сочинского национального парка находятся два дендрологических парка «Дендрарий» и «Южные культуры» – визитные карточки Сочи. Всё это заповедное, колоссальное хозяйство успешно работает и управляется. Так чем же не угодил Пеньковский господину министру? Или нет, иначе. Какие планы у власти насчёт Сочинского национального парка? Раздробить по кускам, остановить научно-исследовательские проекты и пустить на захирение?

4 Dacha Nadezhda do rekonstr

4 Dacha Nadezhda do rekonstr2

Парк «Дендрарий». Дача «Надежда» до реконструкции

 

4 Dacha Nadezhda posle rekonstr

Дача «Надежда» после реконструкции

 

4 Park Yuzhn Kultury do

Парк "Южные культуры" до реконструкции...

4 Park Yuzhn Kultury posle1

...и после реконструкции

 

Тихим увольнением Пеньковского возмущены не только сотрудники парка, но и общественность города. Давно в городе все руководители федеральных структур – пришлые, из Москвы, Краснодара и других регионов. Пеньковский – единственный сочинец, легендарный директор всеми любимого парка. Городской Совет Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, на учёте которого стоит не менее 60 тысяч человек, структуры которого разбросаны по территории всего национального парка, дали резко негативную оценку некомпетентному приказу Донского. Ветераны, всегда воевавшие за социальную справедливость – «была бы только Родина богата и счастлива» – возмущены непонятным решением Донского убрать эффективного руководителя и поставить на его смену незнайку. Они обратились к заместителю председателя правительства Александру Хлопонину с просьбой разобраться в ситуации. Ветераны защищают не только интересы национального парка, но и тех ветеранов, которые проживают в отдалённых аулах, входящих в состав заповедной зоны.

Это уже не первая попытка правительства разрушить и обезглавить самый популярный в России парк. В 2002 году была предпринята попытка изъять у парка 33 тысячи гектаров земли. Благодаря активному противодействию Пеньковского и общественности города решение правительства, которое возглавлял на тот момент Касьянов, признали незаконным, и гектары удалось вернуть в состав парка, сохранив за ними статус особо охраняемых земель.

На данный момент директорское кресло примеряет на себя Филиппова Дарья Александровна, племянница Рогозина, которая не обладает ни опытом работы в данной сфере, ни профессиональными навыками, не идёт ни в какой сравнение с Пеньковским. Филиппова имеет опыт работы в отрасли – один месяц. Пеньковский – всю профессиональную жизнь. Пятнадцать лет в должности директора парка, до чего он работал главным лесничим этого же парка.

В России не так много заслуженных экологов. Уволить заслуженного эколога, «почётного работника леса», председателя Ассоциации заповедников и национальных парков Северного Кавказа Пеньковского Николая в год экологии – ярко проиллюстрировать, как на самом деле Минприроды относится к проблемам экологии, к личностям, которые подтверждают заявленные планы делами.

Надо сказать, что Сочинский национальный парк – старейший в России и один из самых сложных в управлении, чрезвычайно богатый спецификой. Привести человека, чуждого заповедному делу, не имеющего ни специальности, ни опыта (Пеньковский дипломированный лесовод) – значит, погубить его вместе с редчайшими животными, растениями и всем тем, что является достоянием ни отдельно взятого министра Донского, а нашей планеты.

Всё это усугубляется формой происходящих кадровых перестановок. Это форма рейдерского захвата. Десять человек, не имеющих отношения к заповедному делу, без образования, во главе с Филипповой и с лёгкой подачи министра Донского заняли здание и парализовали деятельность парка, практически восьмисот сотрудников остались неудел. Без печати, без права подписи в банке – в парке заторможены все финансовые операции. На данный момент отозваны все доверенности работников парка представлять интересы парка в тех или иных структурах.

Живёт эта команда на особо охраняемой территории. В то время как в Сочи в связи с проведением Кубка Конфедерации действует закон, предписывающий осуществлять регистрацию на третий день. Граждане без регистрации из интересов безопасности должны выехать из города. Однако никто даже не интересуется, кто заехал, зачем. Спрашивается, почему молчат силовые структуры в момент обеспечения безопасности Кубка Конфедерации? Ни ОВД, ни прокуратура, ни ФСБ не поинтересовались, что делает группа из десяти человек (ни у одного из группы, в том числе, госпожи Филипповой нет регистрации) на территории режимного предприятия. Напоминает это опять-таки рейдерство.

В новейшей истории России уже известен случай, когда в угоду клановым интересам отдавались целые министерства (Сердюков – Васильева), что приводило к гибели отрасли. История нас ничему не учит. И мы опять наступаем на те же «родственные» грабли при кадровых решениях, за которыми, вероятно, стоят коррупционные интересы. Смогут ли спасти национальный парк после подобного вопиющего кадрового решения? Рейдерская группа, как самшитовая огнёвка (вредитель), сжирает национальный парк.

Главы администраций сельских поселений, где проживают адыгейцы, Сочинские ветераны, общественная краевая организация «Адыгэ Хасэ», вставшие на защиту парка и её заслуженного руководителя, считают, что перед Филипповой ставится задача разрушить парк, распродать его по частям рогозинским людям. Тем более, есть пример: в соседнем Туапсинском районе уже отданы 10 тысяч гектаров земли некому предпринимателю для сплошной санитарной рубки. Рядом Ветераны полны решимости бороться до последнего. Они планируют сформировать группу и идти с этим вопросом к главе страны. На кону – природное достояние России и туристическая привлекательность края.

Напоследок предоставим слово сотрудникам парка. Фрагмент из их коллективной жалобы, которую, мы надеемся, услышат:

«Мы – работники Сочинского национального парка, не понимаем, как можно вот так просто уволить нашего директора по решению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации о прекращении трудового договора. Для нас – коллектива ФГБУ «Сочинский национальный парк» это означает неизбежный кризис в работе, прекращение многих научно-исследовательских, практических и эколого-просветительских программ, уход многих ценнейших специалистов и как следствие – огромный ущерб делу сохранения природы Кавказа.

Мы считаем, что принятие такого решения свидетельствует о незаинтересованности Министерства в работе настоящих профессионалов природоохранного дела. Мы считаем, что это демонстрация негативного отношения к людям, посвятившим всю свою трудовую жизнь служению природоохранному и лесному делу в интересах России».

 

Наталья ШУНИНА

 

Предыдущая статья Следующая статья

Комментарии

Для комментирования данной статьи Вы можете авторизироваться при помощи социальных кнопок, а также указать свои данные или просто оставить анонимный комментарий

     

 

 

Поиск