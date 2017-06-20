РАСХИЩЕНИЕ ПЕРВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА РОССИИ

Произошло это по канонической схеме, которая, как мы надеялись, осталась в девяностых или нулевых: в одночасье, без объяснения причин, при эффективности текущего руководителя. Так кому же понадобился Национальный парк? И самое главное: с какой целью и что его ждёт дальше?

Согласно приказу Донского, министра природных ресурсов и экологии (№ 381-лс от 08.06.2017 г), Пеньковского Николая уволили на основании п. 2 ст. 278 Трудового кодекса, то есть в связи с принятием министром решения о прекращении трудового договора. Иными словами, захотел – прекратил. Более того, заслуженный руководитель находился в тот момент на больничном.

Подобные решения должны быть обоснованными и носить объективный характер. Сотрудники национального парка, а их около восьмисот человек, после известия приняли решение бить в набат – написали коллективную жалобу на имя председателя правительства Дмитрия Медведева с просьбой признать незаконным подобное увольнение. Получится ли у них противостоять рейдерскому захвату, организованному Рогозиным?

Парадоксально, что именно за эффективность в развитии лесного хозяйства Николай Пеньковский не раз был награждён государством. Его талант руководителя в области природоохранной, научно-исследовательской, административно-хозяйственной и другим видам деятельности видели и замечали. За годы деятельности Николай Пеньковский был награждён и поощрён 41 раз! В том числе в 2010 году Указом Президента России – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II Степени».

Надо сказать, что это тихое увольнение возмутило не только сотрудников парка. Сочинцам известно, что при Пеньковском Сочинский национальный парк сделал колоссальный рывок. Умелое руководство вывело парк на федеральный и международный уровни: международные проекты были начаты Пеньковским и успешно продолжают свою работу.

Среди них – сложнейший проект восстановления на Кавказе популяции переднеазиатского леопарда. Именно в национальном парке был создан уникальный Центр реинтродукции леопарда на Кавказе, где ведутся научные исследования и работа по размножению редчайшего вида животных. Этот проект укрепил позиции России на мировом природоохранном поприще и был отмечен Владимиром Путиным, который неоднократно лично участвовал в мероприятиях Центра.

В период подготовки к Олимпиаде 2014 года, как известно, громко и хорошо было слышно экологов. Общество было взволновано масштабным строительством. В те годы Пеньковский действовал во благо сохранения редких и исчезающих видов растений и животных, попадающих в зону олимпийского строительства. Благодаря его исключительной компетенции, ущерб экосистеме региона был, насколько это возможно, минимизирован.

С недавнего времени в управлении Сочинского национального парка находятся два дендрологических парка «Дендрарий» и «Южные культуры» – визитные карточки Сочи. Всё это заповедное, колоссальное хозяйство успешно работает и управляется. Так чем же не угодил Пеньковский господину министру? Или нет, иначе. Какие планы у власти насчёт Сочинского национального парка? Раздробить по кускам, остановить научно-исследовательские проекты и пустить на захирение?

Парк «Дендрарий». Дача «Надежда» до реконструкции

Дача «Надежда» после реконструкции

Парк "Южные культуры" до реконструкции...

...и после реконструкции

Тихим увольнением Пеньковского возмущены не только сотрудники парка, но и общественность города. Давно в городе все руководители федеральных структур – пришлые, из Москвы, Краснодара и других регионов. Пеньковский – единственный сочинец, легендарный директор всеми любимого парка. Городской Совет Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, на учёте которого стоит не менее 60 тысяч человек, структуры которого разбросаны по территории всего национального парка, дали резко негативную оценку некомпетентному приказу Донского. Ветераны, всегда воевавшие за социальную справедливость – «была бы только Родина богата и счастлива» – возмущены непонятным решением Донского убрать эффективного руководителя и поставить на его смену незнайку. Они обратились к заместителю председателя правительства Александру Хлопонину с просьбой разобраться в ситуации. Ветераны защищают не только интересы национального парка, но и тех ветеранов, которые проживают в отдалённых аулах, входящих в состав заповедной зоны.

Это уже не первая попытка правительства разрушить и обезглавить самый популярный в России парк. В 2002 году была предпринята попытка изъять у парка 33 тысячи гектаров земли. Благодаря активному противодействию Пеньковского и общественности города решение правительства, которое возглавлял на тот момент Касьянов, признали незаконным, и гектары удалось вернуть в состав парка, сохранив за ними статус особо охраняемых земель.

На данный момент директорское кресло примеряет на себя Филиппова Дарья Александровна, племянница Рогозина, которая не обладает ни опытом работы в данной сфере, ни профессиональными навыками, не идёт ни в какой сравнение с Пеньковским. Филиппова имеет опыт работы в отрасли – один месяц. Пеньковский – всю профессиональную жизнь. Пятнадцать лет в должности директора парка, до чего он работал главным лесничим этого же парка.

В России не так много заслуженных экологов. Уволить заслуженного эколога, «почётного работника леса», председателя Ассоциации заповедников и национальных парков Северного Кавказа Пеньковского Николая в год экологии – ярко проиллюстрировать, как на самом деле Минприроды относится к проблемам экологии, к личностям, которые подтверждают заявленные планы делами.

Надо сказать, что Сочинский национальный парк – старейший в России и один из самых сложных в управлении, чрезвычайно богатый спецификой. Привести человека, чуждого заповедному делу, не имеющего ни специальности, ни опыта (Пеньковский дипломированный лесовод) – значит, погубить его вместе с редчайшими животными, растениями и всем тем, что является достоянием ни отдельно взятого министра Донского, а нашей планеты.

Всё это усугубляется формой происходящих кадровых перестановок. Это форма рейдерского захвата. Десять человек, не имеющих отношения к заповедному делу, без образования, во главе с Филипповой и с лёгкой подачи министра Донского заняли здание и парализовали деятельность парка, практически восьмисот сотрудников остались неудел. Без печати, без права подписи в банке – в парке заторможены все финансовые операции. На данный момент отозваны все доверенности работников парка представлять интересы парка в тех или иных структурах.

Живёт эта команда на особо охраняемой территории. В то время как в Сочи в связи с проведением Кубка Конфедерации действует закон, предписывающий осуществлять регистрацию на третий день. Граждане без регистрации из интересов безопасности должны выехать из города. Однако никто даже не интересуется, кто заехал, зачем. Спрашивается, почему молчат силовые структуры в момент обеспечения безопасности Кубка Конфедерации? Ни ОВД, ни прокуратура, ни ФСБ не поинтересовались, что делает группа из десяти человек (ни у одного из группы, в том числе, госпожи Филипповой нет регистрации) на территории режимного предприятия. Напоминает это опять-таки рейдерство.

В новейшей истории России уже известен случай, когда в угоду клановым интересам отдавались целые министерства (Сердюков – Васильева), что приводило к гибели отрасли. История нас ничему не учит. И мы опять наступаем на те же «родственные» грабли при кадровых решениях, за которыми, вероятно, стоят коррупционные интересы. Смогут ли спасти национальный парк после подобного вопиющего кадрового решения? Рейдерская группа, как самшитовая огнёвка (вредитель), сжирает национальный парк.

Главы администраций сельских поселений, где проживают адыгейцы, Сочинские ветераны, общественная краевая организация «Адыгэ Хасэ», вставшие на защиту парка и её заслуженного руководителя, считают, что перед Филипповой ставится задача разрушить парк, распродать его по частям рогозинским людям. Тем более, есть пример: в соседнем Туапсинском районе уже отданы 10 тысяч гектаров земли некому предпринимателю для сплошной санитарной рубки. Рядом Ветераны полны решимости бороться до последнего. Они планируют сформировать группу и идти с этим вопросом к главе страны. На кону – природное достояние России и туристическая привлекательность края.

Напоследок предоставим слово сотрудникам парка. Фрагмент из их коллективной жалобы, которую, мы надеемся, услышат:

«Мы – работники Сочинского национального парка, не понимаем, как можно вот так просто уволить нашего директора по решению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации о прекращении трудового договора. Для нас – коллектива ФГБУ «Сочинский национальный парк» это означает неизбежный кризис в работе, прекращение многих научно-исследовательских, практических и эколого-просветительских программ, уход многих ценнейших специалистов и как следствие – огромный ущерб делу сохранения природы Кавказа.

Мы считаем, что принятие такого решения свидетельствует о незаинтересованности Министерства в работе настоящих профессионалов природоохранного дела. Мы считаем, что это демонстрация негативного отношения к людям, посвятившим всю свою трудовую жизнь служению природоохранному и лесному делу в интересах России».

Наталья ШУНИНА