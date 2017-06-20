ПОХОЖЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ УСТАНОВИЛО В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ» ЖЕСТОЧАЙШУЮ ЦЕНЗУРУ. Кто даст обнаглевшим чиновникам, плюющим на закон, по рукам?

Этот материал о реновации, написанный в очень лояльной по отношению к Правительству Москвы манере, замечательный публицист Евгений Бень предложил сначала редакции «Литературной газеты». Коллегам из «ЛГ» данная статья очень понравилась. Она была немедленно завёрстана в номер, а автору даже была прислана на просмотр вёрстка полосы. И вдруг в последний момент Евгению Беню позвонил один из руководителей «ЛГ» Леонид Колпаков и сообщил, что данный материал вызвал резкое неудовольствие в одном из отделов Правительства Москвы и по требованию чиновников был из номера снят.

Но это же прямая цензура! А любая цензура, как известно, у нас запрещена законом. Это уже не первый случай, когда материалы «Литгазеты» подвергаются разными чиновниками и олигархами строжайшей цензуре. Не так давно главный редактор «ЛГ» Юрий Поляков рассказывал, как одно из влиятельных лиц остановило печатание номера прямо в типографии из-за резкой эпиграммы в адрес руководителя Сбербанка Германа Грефа. Этим влиятельным лицом оказался советник председателя Совета директоров АФК «Система» Вячеслав Копьёв. Видимо, Копьёву тоже никакие законы не писаны.

Добавим, что когда наша газета поместила материал о зловещей роли Копьёва в судьбе «ЛГ», тут же на защиту этого влиятельного лица бросился Колпаков. По его мнению, Копьёв не злодей, а чуть ли не главный спаситель «Литгазеты». Но на наш взгляд, спасители газеты не занимаются распродажами принадлежавших старейшей писательской газете страны зданий. В писательском мире до сих пор никто не понял, зачем не так давно по настоянию Копьёва было продано здание на Хохловском переулке и куда потом делись вырученные средства. Непонятно и другое: зачем великий «спаситель» Копьёв из года в год присылал в «Литгазету» неквалифицированных исполнительных директоров? Как оказалось, один из таких присланных директоров не знал даже, что любая организация, в том числе и редакция СМИ, должна периодически платить налоги. Из-за этого у газеты образовались миллионные долги, штрафы и пенни. И разве не Копьёв в первую очередь за это должен был нести ответственность? Однако для Колпакова именно такой человек почему-то является «спасителем».

Кстати, не так давно Колпаков написал нам, что удивлён отсутствием нашей газеты в новых киосках прессы, установленных возле станции метро «Коломенское». А чему тут удивляться? Разве Колпаков не знает, что Департамент СМИ и рекламы Москвы разослал во все торговые сети рекомендации о приоритетном распространении очень узкого круга изданий без взимания с них каких-либо дополнительных плат за присутствие в газетных ларьках. В этом списке Департамента особо отмечена как раз «Литгазета». Видимо, за то, что она слепо выполняет каждый чих любого сотрудника Правительства Москвы и страшно боится печатать какую-либо критику в адрес московских чиновников. А действительно независимые издания, которые позволяют себе писать всю правду о распоясавшихся московских начальниках, должны платить за вхождение в торговые сети (под видом оплаты маркетинговых исследований) чуть ли не миллионы. Вот бы Леониду Колпакову и провести на эту тему журналистское расследование! Но он, похоже, озабочен одним: спасением репутации давно скомпрометировавшего себя Копьёва.

Ну а пока из-за цензуры Правительства Москвы Евгений Бень вынужден свой замечательный материал печатать не в «Литературной газете», а в «Литературной России».