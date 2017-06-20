ПОХОЖЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ УСТАНОВИЛО В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ» ЖЕСТОЧАЙШУЮ ЦЕНЗУРУ. Кто даст обнаглевшим чиновникам, плюющим на закон, по рукам?

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НОВОСТИ

  • 20/06/2017
    Полтора года за мошенничество, или Стоит ли ждать новых посадок

    Вся творческая интеллигенция последний год следила за событиями вокруг теперь уже бывшего руководителя Российского авторского общества Сергея Федотова.

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  • 19/06/2017
    ООО «Московская периодика» беззастенчиво надувает правительство столицы

    Помнится, ещё несколько месяцев назад заместитель руководителя московского департамента СМИ и рекламы Юлия Казакова всех уверяла, как будет прекрасно после замены старых киосков прессы на новые: что очень удобно будет киоскёрам, им будет просторней, теплей, уютней; что резко увеличится ассортимент распространяемой периодики; что даже в чём-то к лучшему изменится облик самого города. Но всё это оказалось сказками. Судим об этом хотя бы на примере ООО «Московская периодика».

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  • 18/06/2017
    Будет ли прок от писателей в новом составе Общественной палаты России

    Предстоящая неделя, как обещано, начнётся с первого собрания Общественной палаты Российской Федерации нового созыва. Из писателей в новый состав этой палаты попали двое – адыг Исхак Машбаш, которому уже давно перевалило за 80 лет, и русский поэт Андрей Дементьев, который готовится в будущем году отметить своё 90-летие.

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  • 17/06/2017
    Кадровые перемены в СМИ, посвящённых культуре

    Уже несколько недель в коридорах телеканала «Культура» царит паника. Там сейчас происходят масштабные сокращения и увольнения.

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  • 17/06/2017
    Маршак отправляется в путь

    Киноактёр Евгений Герасимов сообщил, что в Московской городской думе благосклонно отнеслись к идее установить в столице памятник замечательному детскому поэту и переводчику английской литературы Самуилу Маршаку.

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  • 16/06/2017
    Похоже, Александру Проханову на телевидении подбирают замену

    Страна уже давно привыкла к тому, что чуть ли не через день на разных федеральных телеканалах в политических программах от имени патриотической общественности слово по всем вопросам имеет известный писатель Александр Проханов.

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  • 15/06/2017
    Баталов покинул баталии века

    Уход Алексея Баталова – тихий, во сне, в больнице, стал для многих, если не для всех, в чём-то успокоением. Ибо что такое жизнь со сломанной шейкой бедра – известно…

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  • 12/06/2017
    Академиков лишают самостоятельности

    В Российской Академии наук разгорается новый скандал. Теперь вокруг выборов президента Академии. Группа депутатов-«единороссов», среди которых экс главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко и бывший секретарь парткома истфака МГУ Вячеслав Никонов, внесли проект закона, обязывающего Академию согласовывать с Правительством России кандидатуру будущего президента РАН (причём кандидатов должно быть не более трёх).

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  • 10/06/2017
    В федеральных библиотеках начали при поддержке Минкульта вымогать с читателей деньги за чтение книг на электронных ресурсах

    В Министерстве культуры России и в столичном департаменте, ведающем искусством, судя по всему, спят и видят, как бы избавить библиотеки от книг и журналов, всё оцифровать и заставить читателей проводить свободное время только в Интернете.

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  • 08/06/2017
    Вышла новая книга о судьбе русского поэта Юрия Кузнецова

    Автор книги – главный редактор "ЛР" Вячеслав Огрызко – впервые познакомился с Юрием Кузнецовым осенью 1987 года и много лет посвятил изучению жизни и творчества поэта. Он попытался проследить драматичный путь большого художника, выявив в архивных и частных собраниях немало документов о Кузнецове, а также собрав свидетельства крупнейших современников поэта.

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СТАТЬИ Свежий номер №22. 23 июня 2017

ПОХОЖЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ УСТАНОВИЛО В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ» ЖЕСТОЧАЙШУЮ ЦЕНЗУРУ. Кто даст обнаглевшим чиновникам, плюющим на закон, по рукам?

Этот материал о реновации, написанный в очень лояльной по отношению к Правительству Москвы манере, замечательный публицист Евгений Бень предложил сначала редакции «Литературной газеты». Коллегам из «ЛГ» данная статья очень понравилась. Она была немедленно завёрстана в номер, а автору даже была прислана на просмотр вёрстка полосы. И вдруг в последний момент Евгению Беню позвонил один из руководителей «ЛГ» Леонид Колпаков и сообщил, что данный материал вызвал резкое неудовольствие в одном из отделов Правительства Москвы и по требованию чиновников был из номера снят.


Но это же прямая цензура! А любая цензура, как известно, у нас запрещена законом. Это уже не первый случай, когда материалы «Литгазеты» подвергаются разными чиновниками и олигархами строжайшей цензуре. Не так давно главный редактор «ЛГ» Юрий Поляков рассказывал, как одно из влиятельных лиц остановило печатание номера прямо в типографии из-за резкой эпиграммы в адрес руководителя Сбербанка Германа Грефа. Этим влиятельным лицом оказался советник председателя Совета директоров АФК «Система» Вячеслав Копьёв. Видимо, Копьёву тоже никакие законы не писаны.

Добавим, что когда наша газета поместила материал о зловещей роли Копьёва в судьбе «ЛГ», тут же на защиту этого влиятельного лица бросился Колпаков. По его мнению, Копьёв не злодей, а чуть ли не главный спаситель «Литгазеты». Но на наш взгляд, спасители газеты не занимаются распродажами принадлежавших старейшей писательской газете страны зданий. В писательском мире до сих пор никто не понял, зачем не так давно по настоянию Копьёва было продано здание на Хохловском переулке и куда потом делись вырученные средства. Непонятно и другое: зачем великий «спаситель» Копьёв из года в год присылал в «Литгазету» неквалифицированных исполнительных директоров? Как оказалось, один из таких присланных директоров не знал даже, что любая организация, в том числе и редакция СМИ, должна периодически платить налоги. Из-за этого у газеты образовались миллионные долги, штрафы и пенни. И разве не Копьёв в первую очередь за это должен был нести ответственность? Однако для Колпакова именно такой человек почему-то является «спасителем».

Кстати, не так давно Колпаков написал нам, что удивлён отсутствием нашей газеты в новых киосках прессы, установленных возле станции метро «Коломенское». А чему тут удивляться? Разве Колпаков не знает, что Департамент СМИ и рекламы Москвы разослал во все торговые сети рекомендации о приоритетном распространении очень узкого круга изданий без взимания с них каких-либо дополнительных плат за присутствие в газетных ларьках. В этом списке Департамента особо отмечена как раз «Литгазета». Видимо, за то, что она слепо выполняет каждый чих любого сотрудника Правительства Москвы и страшно боится печатать какую-либо критику в адрес московских чиновников. А действительно независимые издания, которые позволяют себе писать всю правду о распоясавшихся московских начальниках, должны платить за вхождение в торговые сети (под видом оплаты маркетинговых исследований) чуть ли не миллионы. Вот бы Леониду Колпакову и провести на эту тему журналистское расследование! Но он, похоже, озабочен одним: спасением репутации давно скомпрометировавшего себя Копьёва.

Ну а пока из-за цензуры Правительства Москвы Евгений Бень вынужден свой замечательный материал печатать не в «Литературной газете», а в «Литературной России».

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