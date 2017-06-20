Евгений БЕНЬ. РЕНОВАЦИЯ: НЕ РЫВОК, А РАЗВИТИЕ

По прабабушке со стороны отца мне доводится быть москвичом с начала 1920-х, а мамины родители переселились в Москву в 1915 году, где в коммуналке на 1-й Мещанской родилась моя мама, а затем они перебрались в Тихвинский переулок, откуда я с родителями в связи с капремонтом в 80-м переехал на Башиловку. 20 лет назад судьба занесла меня в ЮВАО в кирпичную 5-этажку на улице Михайлова. Эту улицу я сразу полюбил за то, что она напоминает центр Москвы моего детства – не только обликом, но отчасти и самой энергетикой...

Всё, что было когда-то построено, бывает рано или поздно обречено уйти в небытие. К сожалению, это касается даже бессмертных творений зодчества. Не то, что построек хрущёвской эпохи. И тем не менее...

В недавно преданный широкой публичности «Перечень домов для голосования» по поводу сноса – дом 10, в котором живу, как десятки и десятки аналогичных строений по длинной улице Михайлова, не попал (исключение составили два ветхих здания с деревянными перекрытиями).

Но тут появилась дама, называющая себя общественным советником главы управы, которая инициировала в отдельных домах по нашей улице голосование, посулив скорый переезд в несуществующие даже в проекте близлежащие новые комфортабельные дома.

Понятно, что голосование по поводу сноса попавших сейчас в первую очередь реновации зданий, действительно необходимо. И, как выясняется, снос 90% из них москвичи поддержали. Теперь предстоит решать труднейшую системную задачу по обеспечению жителей этих тысяч в подавляющем большинстве панельных 5-этажек новым равноценным жильём в тех же районах.

Но не тут-то было! Чтоб продемонстрировать поддержку правительства Москвы радетели на местах дополнительно инициировали голосование по сносу всяческих отдельно взятых строений, не имеющих отношение к первой очереди реновации.

Это ведёт к безудержной игре с общественным мнением, которая раскаляет атмосферу в городе и раскалывает общество, а тем самым дестабилизирует и нездорово политизирует ситуацию. К тому же получается, что тем самым радетели оказывают действующему мэру медвежью услугу.

Вернёмся на улицу Михайлова, не попавшую в первую волну реновации. Если здесь реально исходить из результатов хаотичного голосования, то отдельные добротные кирпичные 5-этажки будут снесены, а подавляющее большинство подобных им останется. То есть органичный и естественный уголок Москвы 1960-х превратится в абсурдную архитектурную мешанину. Какая уж тут «реставрация без разрушения целостности структуры»? И это – один из красноречивых примеров из ряда подобных по всей Москве.

Называя явления своими именами, наряду с реновацией идёт противодействие реновации, организованное как ни парадоксально без злого умысла активными «реноваторами» на местах.

Больше года назад я побывал в Вене. В историческом центре этого города, да и за его пределами, множество зданий, в квартирах которых встречаются семьи, что из поколения в поколение живут здесь по 200, а то и по 300 лет! Раз в несколько десятилетий владельцы недвижимости в таких домах скидываются и производят капитальную реставрацию и модернизацию собственного дома. Такова реновация по-венски!

Понятно, что у нас иные реалии, и перенять венский опыт в Москве невозможно, да и не нужно. Но возможно и необходимо последовательно и систематично, а не рывками и сиюминутными компаниями, вести реновацию в нашей столице. Бережно относиться к историческому облику ядра бескрайнего Русского мира. При этом естественное обновление и развитие очень нужны Москве.



Евгений БЕНЬ