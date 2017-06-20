Евгений БЕНЬ. РЕНОВАЦИЯ: НЕ РЫВОК, А РАЗВИТИЕ

статьи
  • статьи
  • новости

НОВОСТИ

  • 20/06/2017
    Полтора года за мошенничество, или Стоит ли ждать новых посадок

    Вся творческая интеллигенция последний год следила за событиями вокруг теперь уже бывшего руководителя Российского авторского общества Сергея Федотова.

    Подробнее
  • 19/06/2017
    ООО «Московская периодика» беззастенчиво надувает правительство столицы

    Помнится, ещё несколько месяцев назад заместитель руководителя московского департамента СМИ и рекламы Юлия Казакова всех уверяла, как будет прекрасно после замены старых киосков прессы на новые: что очень удобно будет киоскёрам, им будет просторней, теплей, уютней; что резко увеличится ассортимент распространяемой периодики; что даже в чём-то к лучшему изменится облик самого города. Но всё это оказалось сказками. Судим об этом хотя бы на примере ООО «Московская периодика».

    Подробнее
  • 18/06/2017
    Будет ли прок от писателей в новом составе Общественной палаты России

    Предстоящая неделя, как обещано, начнётся с первого собрания Общественной палаты Российской Федерации нового созыва. Из писателей в новый состав этой палаты попали двое – адыг Исхак Машбаш, которому уже давно перевалило за 80 лет, и русский поэт Андрей Дементьев, который готовится в будущем году отметить своё 90-летие.

    Подробнее
  • 17/06/2017
    Кадровые перемены в СМИ, посвящённых культуре

    Уже несколько недель в коридорах телеканала «Культура» царит паника. Там сейчас происходят масштабные сокращения и увольнения.

    Подробнее
  • 17/06/2017
    Маршак отправляется в путь

    Киноактёр Евгений Герасимов сообщил, что в Московской городской думе благосклонно отнеслись к идее установить в столице памятник замечательному детскому поэту и переводчику английской литературы Самуилу Маршаку.

    Подробнее
  • 16/06/2017
    Похоже, Александру Проханову на телевидении подбирают замену

    Страна уже давно привыкла к тому, что чуть ли не через день на разных федеральных телеканалах в политических программах от имени патриотической общественности слово по всем вопросам имеет известный писатель Александр Проханов.

    Подробнее
  • 15/06/2017
    Баталов покинул баталии века

    Уход Алексея Баталова – тихий, во сне, в больнице, стал для многих, если не для всех, в чём-то успокоением. Ибо что такое жизнь со сломанной шейкой бедра – известно…

    Подробнее
  • 12/06/2017
    Академиков лишают самостоятельности

    В Российской Академии наук разгорается новый скандал. Теперь вокруг выборов президента Академии. Группа депутатов-«единороссов», среди которых экс главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко и бывший секретарь парткома истфака МГУ Вячеслав Никонов, внесли проект закона, обязывающего Академию согласовывать с Правительством России кандидатуру будущего президента РАН (причём кандидатов должно быть не более трёх).

    Подробнее
  • 10/06/2017
    В федеральных библиотеках начали при поддержке Минкульта вымогать с читателей деньги за чтение книг на электронных ресурсах

    В Министерстве культуры России и в столичном департаменте, ведающем искусством, судя по всему, спят и видят, как бы избавить библиотеки от книг и журналов, всё оцифровать и заставить читателей проводить свободное время только в Интернете.

    Подробнее
  • 08/06/2017
    Вышла новая книга о судьбе русского поэта Юрия Кузнецова

    Автор книги – главный редактор "ЛР" Вячеслав Огрызко – впервые познакомился с Юрием Кузнецовым осенью 1987 года и много лет посвятил изучению жизни и творчества поэта. Он попытался проследить драматичный путь большого художника, выявив в архивных и частных собраниях немало документов о Кузнецове, а также собрав свидетельства крупнейших современников поэта.

    Подробнее
СТАТЬИ Свежий номер №22. 23 июня 2017

Евгений БЕНЬ. РЕНОВАЦИЯ: НЕ РЫВОК, А РАЗВИТИЕ

В принципе я, скорее, сторонник реновации. Согласно, например, определению из Википедии, «реновация (лат. renovatio – обновление, возобновление, ремонт) – процесс улучшения, реконструкция, реставрация без разрушения целостности структуры». Возражать против улучшения исторического облика Москвы, да ещё без нанесения ущерба целостности её структуры, на мой взгляд, граничило бы с утратой рассудка.


По прабабушке со стороны отца мне доводится быть москвичом с начала 1920-х, а мамины родители переселились в Москву в 1915 году, где в коммуналке на 1-й Мещанской родилась моя мама, а затем они перебрались в Тихвинский переулок, откуда я с родителями в связи с капремонтом в 80-м переехал на Башиловку. 20 лет назад судьба занесла меня в ЮВАО в кирпичную 5-этажку на улице Михайлова. Эту улицу я сразу полюбил за то, что она напоминает центр Москвы моего детства – не только обликом, но отчасти и самой энергетикой...
Всё, что было когда-то построено, бывает рано или поздно обречено уйти в небытие. К сожалению, это касается даже бессмертных творений зодчества. Не то, что построек хрущёвской эпохи. И тем не менее...
В недавно преданный широкой публичности «Перечень домов для голосования» по поводу сноса – дом 10, в котором живу, как десятки и десятки аналогичных строений по длинной улице Михайлова, не попал (исключение составили два ветхих здания с деревянными перекрытиями).
Но тут появилась дама, называющая себя общественным советником главы управы, которая инициировала в отдельных домах по нашей улице голосование, посулив скорый переезд в несуществующие даже в проекте близлежащие новые комфортабельные дома.
Понятно, что голосование по поводу сноса попавших сейчас в первую очередь реновации зданий, действительно необходимо. И, как выясняется, снос 90% из них москвичи поддержали. Теперь предстоит решать труднейшую системную задачу по обеспечению жителей этих тысяч в подавляющем большинстве панельных 5-этажек новым равноценным жильём в тех же районах.
Но не тут-то было! Чтоб продемонстрировать поддержку правительства Москвы радетели на местах дополнительно инициировали голосование по сносу всяческих отдельно взятых строений, не имеющих отношение к первой очереди реновации.
Это ведёт к безудержной игре с общественным мнением, которая раскаляет атмосферу в городе и раскалывает общество, а тем самым дестабилизирует и нездорово политизирует ситуацию. К тому же получается, что тем самым радетели оказывают действующему мэру медвежью услугу.
Вернёмся на улицу Михайлова, не попавшую в первую волну реновации. Если здесь реально исходить из результатов хаотичного голосования, то отдельные добротные кирпичные 5-этажки будут снесены, а подавляющее большинство подобных им останется. То есть органичный и естественный уголок Москвы 1960-х превратится в абсурдную архитектурную мешанину. Какая уж тут «реставрация без разрушения целостности структуры»? И это – один из красноречивых примеров из ряда подобных по всей Москве.
Называя явления своими именами, наряду с реновацией идёт противодействие реновации, организованное как ни парадоксально без злого умысла активными «реноваторами» на местах.
Больше года назад я побывал в Вене. В историческом центре этого города, да и за его пределами, множество зданий, в квартирах которых встречаются семьи, что из поколения в поколение живут здесь по 200, а то и по 300 лет! Раз в несколько десятилетий владельцы недвижимости в таких домах скидываются и производят капитальную реставрацию и модернизацию собственного дома. Такова реновация по-венски!
Понятно, что у нас иные реалии, и перенять венский опыт в Москве невозможно, да и не нужно. Но возможно и необходимо последовательно и систематично, а не рывками и сиюминутными компаниями, вести реновацию в нашей столице. Бережно относиться к историческому облику ядра бескрайнего Русского мира. При этом естественное обновление и развитие очень нужны Москве.


Евгений БЕНЬ

Похожие материалы (по тегу)

Предыдущая статья Следующая статья

Комментарии

Для комментирования данной статьи Вы можете авторизироваться при помощи социальных кнопок, а также указать свои данные или просто оставить анонимный комментарий

     

 

 

Поиск