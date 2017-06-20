Ольга ИЖЕНЯКОВА. СПЕЦИАЛИСТАМ УНИЧТОЖЕННОЙ ПРОФЕССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

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НОВОСТИ

  • 20/06/2017
    Полтора года за мошенничество, или Стоит ли ждать новых посадок

    Вся творческая интеллигенция последний год следила за событиями вокруг теперь уже бывшего руководителя Российского авторского общества Сергея Федотова.

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  • 19/06/2017
    ООО «Московская периодика» беззастенчиво надувает правительство столицы

    Помнится, ещё несколько месяцев назад заместитель руководителя московского департамента СМИ и рекламы Юлия Казакова всех уверяла, как будет прекрасно после замены старых киосков прессы на новые: что очень удобно будет киоскёрам, им будет просторней, теплей, уютней; что резко увеличится ассортимент распространяемой периодики; что даже в чём-то к лучшему изменится облик самого города. Но всё это оказалось сказками. Судим об этом хотя бы на примере ООО «Московская периодика».

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  • 18/06/2017
    Будет ли прок от писателей в новом составе Общественной палаты России

    Предстоящая неделя, как обещано, начнётся с первого собрания Общественной палаты Российской Федерации нового созыва. Из писателей в новый состав этой палаты попали двое – адыг Исхак Машбаш, которому уже давно перевалило за 80 лет, и русский поэт Андрей Дементьев, который готовится в будущем году отметить своё 90-летие.

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  • 17/06/2017
    Кадровые перемены в СМИ, посвящённых культуре

    Уже несколько недель в коридорах телеканала «Культура» царит паника. Там сейчас происходят масштабные сокращения и увольнения.

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  • 17/06/2017
    Маршак отправляется в путь

    Киноактёр Евгений Герасимов сообщил, что в Московской городской думе благосклонно отнеслись к идее установить в столице памятник замечательному детскому поэту и переводчику английской литературы Самуилу Маршаку.

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  • 16/06/2017
    Похоже, Александру Проханову на телевидении подбирают замену

    Страна уже давно привыкла к тому, что чуть ли не через день на разных федеральных телеканалах в политических программах от имени патриотической общественности слово по всем вопросам имеет известный писатель Александр Проханов.

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  • 15/06/2017
    Баталов покинул баталии века

    Уход Алексея Баталова – тихий, во сне, в больнице, стал для многих, если не для всех, в чём-то успокоением. Ибо что такое жизнь со сломанной шейкой бедра – известно…

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  • 12/06/2017
    Академиков лишают самостоятельности

    В Российской Академии наук разгорается новый скандал. Теперь вокруг выборов президента Академии. Группа депутатов-«единороссов», среди которых экс главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко и бывший секретарь парткома истфака МГУ Вячеслав Никонов, внесли проект закона, обязывающего Академию согласовывать с Правительством России кандидатуру будущего президента РАН (причём кандидатов должно быть не более трёх).

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  • 10/06/2017
    В федеральных библиотеках начали при поддержке Минкульта вымогать с читателей деньги за чтение книг на электронных ресурсах

    В Министерстве культуры России и в столичном департаменте, ведающем искусством, судя по всему, спят и видят, как бы избавить библиотеки от книг и журналов, всё оцифровать и заставить читателей проводить свободное время только в Интернете.

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  • 08/06/2017
    Вышла новая книга о судьбе русского поэта Юрия Кузнецова

    Автор книги – главный редактор "ЛР" Вячеслав Огрызко – впервые познакомился с Юрием Кузнецовым осенью 1987 года и много лет посвятил изучению жизни и творчества поэта. Он попытался проследить драматичный путь большого художника, выявив в архивных и частных собраниях немало документов о Кузнецове, а также собрав свидетельства крупнейших современников поэта.

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СТАТЬИ Свежий номер №22. 23 июня 2017

Ольга ИЖЕНЯКОВА. СПЕЦИАЛИСТАМ УНИЧТОЖЕННОЙ ПРОФЕССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Вот и наступил коммунизм в журналистике и литературе. Во всей полноте. За последний месяц я получила двенадцать писем от коллег с просьбой «пристроить куда-нибудь статью, рассказ, очерк»... с одним-единственным условием «лишь бы хоть сколько-нибудь заплатили». Не получилось. Не пристроила.


Православные СМИ, которые мне по сути ближе всего, напрочь отказываются от услуг светских журналистов, причина проста: в дни повальной нищеты вдруг у себя обнаружили литературный талант церковные служители. Не поленитесь, загляните на соответствующие порталы, там, где раньше в темах-рубриках стояли имена и фамилии вполне известных акул пера, сплошь иподиаконы, диаконы, иереи... А у них в данной сфере преимущество очевидное. Ну и что из того, что пишут не совсем читабельно? Когда стоит задача выжить, любое «нравится» уходит на второй план.

На рынке вакансий такая же ситуация: филологи-журналисты-литературные работники не нужны. Более того, кадровые службы даже испытывают некоторое презрение к ним. Недавно наблюдала такую картину: юная кадровичка, копируя диплом МГУ, резюмировала: «Греческий, латинский, церковнославянский... какой бред! Неужели одного русского недостаточно? Всё равно работать корректором за тридцать тысяч». И, кстати, это считается ещё хорошей вакансией, вполне удачным выбором. По данным столичных служб занятости, дольше всего ищут работу «служители слова», ищут её, как правило, годами. Гибких людей, способных быстро переквалифицироваться в гувернанток и нянек в этой среде не так уж много. Видимо, в университетах, помимо знаний люди приобретают и некоторое достоинство, которое им мешает в нынешних условиях «нормально жить».

Вывод вполне очевиден. СМИ перестали быть привлекательными. И всё, что с ними связано тоже. В них попросту не верят. Хребет сломан. Показательна ситуация: владелец заводов, газет и пароходов Алишер Усманов отвечает адвокату Алексею Навальному на общедоступном канале youtube. Обладатель трёх российских орденов, знака отличия, почётных грамот Путина и прочая, и прочая, понимает, что выступи он с речью в подконтрольных СМИ, его и не сразу-то заметят, если заметят вообще.

И напоследок одно из требований для вакансии журналиста: «Знание английского обязательно, французского желательно, а также нужно создавать информационный повод, описывать проводимые мероприятия, составлять вопросы для интервью, брать интервью, писать по интервью, ездить с руководством компании на мероприятия по Москве и области. Затем писать отчёт в виде статьи. А также приветствуется: креативность, творческий потенциал, владение Adobe Photoshop, Illustrator – на уровне уверенного пользователя, UI/UX, чувство стиля, знание композиции и типографики, умение грамотно расположить элементы и текст на странице, знание современных тенденций в web, опыт работы»... Оплата, кстати, 20 тысяч в месяц. Вот это экономика: четыре специальности на одну весьма скромную зарплату. Слов нет, т.е. они не нужны...

 

Izhenyakova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга ИЖЕНЯКОВА

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