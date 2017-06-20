Ольга ИЖЕНЯКОВА. СПЕЦИАЛИСТАМ УНИЧТОЖЕННОЙ ПРОФЕССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Вот и наступил коммунизм в журналистике и литературе. Во всей полноте. За последний месяц я получила двенадцать писем от коллег с просьбой «пристроить куда-нибудь статью, рассказ, очерк»... с одним-единственным условием «лишь бы хоть сколько-нибудь заплатили». Не получилось. Не пристроила.

Православные СМИ, которые мне по сути ближе всего, напрочь отказываются от услуг светских журналистов, причина проста: в дни повальной нищеты вдруг у себя обнаружили литературный талант церковные служители. Не поленитесь, загляните на соответствующие порталы, там, где раньше в темах-рубриках стояли имена и фамилии вполне известных акул пера, сплошь иподиаконы, диаконы, иереи... А у них в данной сфере преимущество очевидное. Ну и что из того, что пишут не совсем читабельно? Когда стоит задача выжить, любое «нравится» уходит на второй план.

На рынке вакансий такая же ситуация: филологи-журналисты-литературные работники не нужны. Более того, кадровые службы даже испытывают некоторое презрение к ним. Недавно наблюдала такую картину: юная кадровичка, копируя диплом МГУ, резюмировала: «Греческий, латинский, церковнославянский... какой бред! Неужели одного русского недостаточно? Всё равно работать корректором за тридцать тысяч». И, кстати, это считается ещё хорошей вакансией, вполне удачным выбором. По данным столичных служб занятости, дольше всего ищут работу «служители слова», ищут её, как правило, годами. Гибких людей, способных быстро переквалифицироваться в гувернанток и нянек в этой среде не так уж много. Видимо, в университетах, помимо знаний люди приобретают и некоторое достоинство, которое им мешает в нынешних условиях «нормально жить».

Вывод вполне очевиден. СМИ перестали быть привлекательными. И всё, что с ними связано тоже. В них попросту не верят. Хребет сломан. Показательна ситуация: владелец заводов, газет и пароходов Алишер Усманов отвечает адвокату Алексею Навальному на общедоступном канале youtube. Обладатель трёх российских орденов, знака отличия, почётных грамот Путина и прочая, и прочая, понимает, что выступи он с речью в подконтрольных СМИ, его и не сразу-то заметят, если заметят вообще.

И напоследок одно из требований для вакансии журналиста: «Знание английского обязательно, французского желательно, а также нужно создавать информационный повод, описывать проводимые мероприятия, составлять вопросы для интервью, брать интервью, писать по интервью, ездить с руководством компании на мероприятия по Москве и области. Затем писать отчёт в виде статьи. А также приветствуется: креативность, творческий потенциал, владение Adobe Photoshop, Illustrator – на уровне уверенного пользователя, UI/UX, чувство стиля, знание композиции и типографики, умение грамотно расположить элементы и текст на странице, знание современных тенденций в web, опыт работы»... Оплата, кстати, 20 тысяч в месяц. Вот это экономика: четыре специальности на одну весьма скромную зарплату. Слов нет, т.е. они не нужны...

Ольга ИЖЕНЯКОВА