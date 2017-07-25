У народа остаются вопросы: К ДЕПУТАТУ СЕРГЕЮ ЖЕЛЕЗНЯКУ

При этом Железняк, публично благодаря Европу за санкции, ни слова не сказал о том, почему его старшая дочь, получившая образование не в России, а на Западе, предпочла остаться в Англии. Кто ей-то мешал работать в России? Или Железняк своему народу желает одно, а любимым дочкам совсем другое? Когда же наши политики типа Железняка избавятся от двойных стандартов?
Кстати, ещё год назад в Кремле была идея назначить Железняка большим начальником в Управлении внутренней политики президентской администрации и главным куратором Госдумы и Совета Федерации. Но когда в верхах узнали, что старшая дочь Железняка предпочла остаться в Англии не захотела возвращаться в Россию, там от этих планов сразу же отказались.
По-хорошему Железняка теперь следовало бы изгнать и из Госдумы, чтобы он своими дурацкими заявлениями не компрометировал Кремль. Дайте ему какой-нибудь отсталый заводишко где-нибудь на Урале, и пусть покажет, как в условиях западных санкций можно обеспечить предприятие дешёвыми кредитами (под два-три процента годовых) и передовыми технологиями. А то трепаться у нас все горазды. А где реальные дела?
Комментарии