У народа остаются вопросы: К ДЕПУТАТУ СЕРГЕЮ ЖЕЛЕЗНЯКУ

На днях Сергей Железняк, выступая на одном из федеральных телеканалов в очередном ток-шоу, яростно благодарил Запад за санкции. Мол, благодаря Западу мы теперь всё будем производить сами и резко поднимем отечественную экономику. Депутат так за три года и не понял, что санкции принесли нашей экономике не столько пользы, сколько вреда, лишив страну дешёвых кредитов и многих передовых технологий. Во многом именно из-за западных санкций в нашей экономике за последние годы происходили частые сбои. А Железняк, похоже, научился лишь бравировать одними лозунгами. Но в данном случае квасной патриотизм только вреден.При этом Железняк, публично благодаря Европу за санкции, ни слова не сказал о том, почему его старшая дочь, получившая образование не в России, а на Западе, предпочла остаться в Англии. Кто ей-то мешал работать в России? Или Железняк своему народу желает одно, а любимым дочкам совсем другое? Когда же наши политики типа Железняка избавятся от двойных стандартов?Кстати, ещё год назад в Кремле была идея назначить Железняка большим начальником в Управлении внутренней политики президентской администрации и главным куратором Госдумы и Совета Федерации. Но когда в верхах узнали, что старшая дочь Железняка предпочла остаться в Англии не захотела возвращаться в Россию, там от этих планов сразу же отказались.По-хорошему Железняка теперь следовало бы изгнать и из Госдумы, чтобы он своими дурацкими заявлениями не компрометировал Кремль. Дайте ему какой-нибудь отсталый заводишко где-нибудь на Урале, и пусть покажет, как в условиях западных санкций можно обеспечить предприятие дешёвыми кредитами (под два-три процента годовых) и передовыми технологиями. А то трепаться у нас все горазды. А где реальные дела?