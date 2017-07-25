У народа остаются вопросы: К ДЕПУТАТУ СЕРГЕЮ ЖЕЛЕЗНЯКУ

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НОВОСТИ

  • Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"
    25/07/2017
    Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"

    Вышел № 3 "Мира Севера" за 2017 год. Читайте в номере:

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  • 18/07/2017
    Наладился заказ журнала "Мир Севера"

    В последнеев время по техническим причинам был невозможен заказ журнала "Мир Севера" на нашем сайте. Сейчас эта проблема устранена.

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  • 16/07/2017
    Сбербанк всё делает для того, чтобы испортить жизнь простого народа

    Помнится, когда Герман Греф решил сменить место работы и уйти из Правительства, перейдя в кресло руководителя Сбербанка России, он во всех интервью подчёркивал, что будет делать так, чтобы его банк стал ближе и понятнее простому народу.

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  • 15/07/2017
    Росархив плюёт на вступившее в силу решение Верховного Суда России, а Генеральная Прокуратура почему-то не торопится вносить представление о снятии руководителя ведомства г-на Артизова с должности за циничное неисполнение судебного постановления

    Два месяца назад наша газета вдруг обнаружила, что в нашей стране появилое целое федеральное ведомство, для которого не существуют законы и решения судебных инстанций. Таким правовым нигилистом оказалось Федеральное архивное агентство, возглавляемое несостоявшимся членом-корреспондентом Российской Академии наук Андреем Артизовым.

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  • 13/07/2017
    РУССКИЙ ГЕНИЙ

    Незабвенного Илью Сергеевича отпевали в Елоховском соборе. 26 лет назад, летом 1991 года, там, перед собором, Союз «Христианское Возрождение» собирал подписи за канонизацию Царя Николая Второго и Его венценосной Семьи, умученных от христоненавистников. Помнится, даже вице-президент Руцкой подписал наше Обращение. Но вскоре по доносу одного язычника министр внутренних дел СССР Пуго разогнал заставу ХВ и сам через пару-тройку недель отвечал перед Господом за содеянное. Все промыслительно.

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  • 06/07/2017
    ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ БЕСКУЛЬТУРЬЕ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО ЧИНОВНИКА

    Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов продолжает демонстрировать свою невоспитанность. В эти дни он, выступая в «Президент-отеле» перед огромной аудиторией, с гордостью признался в том, что ничего не понимает в классической испанской культуре и поэтому с трудом вытерпел концерт исполнителей фламенко.

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  • 05/07/2017
    Обещания Зюганова, Жириновского и Миронова на юбилее "Роман-газеты" или Удастся ли писателям заставить власть работать на интересы общества

    Одно из старейших литературных изданий страны – журнал «Роман-газета» - продолжает праздновать своё 90-летие. Так, сегодня, 5 июля в Госдуме торжественно открылась выставка, посвященная юбилею этого популярного журнала. Вела это мероприятие известная артистка Елена Драпеко. Юбиляра поздравили лидеры парламентских фракций партий «Справедливая Россия» Сергей Миронов, КПРФ Геннадий Зюганов и ЛДПР Владимир Жириновский.

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  • 04/07/2017
    УСИЛЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ В "ЛИТГАЗЕТЕ" или Мелкие обиды и месть ни к чему хорошему не приведут

    Похоже, в редакции «Литературной газеты» на наше издание не на шутку обиделись и нам стали по-мелкому мстить, попутно занявшись литературными фальсификациями.

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  • 04/07/2017
    Беспрецедентный вандализм "Дон-строя"

    За шумом реновации, а может и под шумок её в центре Москвы совершается на культурном фронте преступление. «Дон-строй», расцветшая при Лужкове компания, знаменитая своей брутальностью и плохим отношением к рабочим, не дожидаясь решения Мосгорнаследия – начала сносить ДК Серафимовича, один из памятников раннего конструктивизма, которых не только в Москве и России, которых во всём мире не так много осталось.

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  • 30/06/2017
    Спрашивайте в московских ларьках сети "Антарес"

    Уважаемые читатели "ЛР"! Вы часто звоните к нам в редакцию и спрашиваете, почему в том или ином ларьке нет или же очень мало бывает в продаже наших газет. В прошлом году мы были вынуждены извиняться и разводить руками: мол, не мы решаем, власти нас не любят, и так далее... 

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СТАТЬИ Свежий номер №27. 28 июля 2017

У народа остаются вопросы: К ДЕПУТАТУ СЕРГЕЮ ЖЕЛЕЗНЯКУ

Не надоело ли нашему златоусту жить по двойным стандартам: своих дочерей пристраивать на Западе, а самому клеймить эту загнивающую Европу


 
   На днях Сергей Железняк, выступая на одном из федеральных телеканалов в очередном ток-шоу, яростно благодарил Запад за санкции. Мол, благодаря Западу мы теперь всё будем производить сами и резко поднимем отечественную экономику. Депутат так за три года и не понял, что санкции принесли нашей экономике не столько пользы, сколько вреда, лишив страну дешёвых кредитов и многих передовых технологий. Во многом именно из-за западных санкций в нашей экономике за последние годы происходили частые сбои. А Железняк, похоже, научился лишь бравировать одними лозунгами. Но в данном случае квасной патриотизм только вреден.
1 Zheleznyak   При этом Железняк, публично благодаря Европу за санкции, ни слова не сказал о том, почему его старшая дочь, получившая образование не в России, а на Западе, предпочла остаться в Англии. Кто ей-то мешал работать в России? Или Железняк своему народу желает одно, а любимым дочкам совсем другое? Когда же наши политики типа Железняка избавятся от двойных стандартов?
   Кстати, ещё год назад в Кремле была идея назначить Железняка большим начальником в Управлении внутренней политики президентской администрации и главным куратором Госдумы и Совета Федерации. Но когда в верхах узнали, что старшая дочь Железняка предпочла остаться в Англии не захотела возвращаться в Россию, там от этих планов сразу же отказались.
    По-хорошему Железняка теперь следовало бы изгнать и из Госдумы, чтобы он своими дурацкими заявлениями не компрометировал Кремль. Дайте ему какой-нибудь отсталый заводишко где-нибудь на Урале, и пусть покажет, как в условиях западных санкций можно обеспечить предприятие дешёвыми кредитами (под два-три процента годовых) и передовыми технологиями. А то трепаться у нас все горазды. А где реальные дела?
 

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Комментарии

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Комментарии  

# varibok 28.07.2017 12:49
был такой матрос железняк но это так из истории а нынешний депутат железняк мало того что не матрос так ещё и англии реверансы делает открыто англии! этой держиморде морской надо бы депутата железняка списать из флота подчистую с жёлтым билетом пусть покается на углах а насчёт двух-трёх процентов по кредитам - так не надо было на народе наживаться получая под два процента и давая народу под пятьдесят и более!вот посидите без кредитов дешёвых западных голубчики долго ли усидите?
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# Вадим Тимофеевич Кулинченко 28.07.2017 11:50
Когда я вижу на экране ТВ эту рожу, мне хочется, не буду цитировать классика, плюнуть ему в неё. И как таких поддонков земля носит и кто их рожаеть. Это не двойные стандарты, а подлянка.... Нет дальше слов выразить свою ненависть против таких как Железняк, Яровая и друхих им подобных единороссов
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# Алексей Курганов 28.07.2017 11:02
Отсталый заводишко на Урале ему дать? Да ни в коем случае! Потому что сейчас на том заводишке люди пусть хреновенько, но всё-таки работают ( а значит зарабатывают). А если придёт туда начальником этот "пламенный патриот", то этот заводик гарантированно сдохнет, причём в самое ближайшее время! Потому что, как говорится "лапти плесть - не мудями тресть". Руководить заводом это значит РАБОТАТЬ, дело делать, а не трендеть про своё верноподданство и "уверения в почтении"! А из Думы - согласен - этого бывшего замполита давно пора гнать. В этом, по-моему, уже давно никто не сомневается.
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