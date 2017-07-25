У народа остаются вопросы: К ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ И ЦЕНТРОБАНКУ РОССИИ

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НОВОСТИ

  • Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"
    25/07/2017
    Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"

    Вышел № 3 "Мира Севера" за 2017 год. Читайте в номере:

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  • 18/07/2017
    Наладился заказ журнала "Мир Севера"

    В последнеев время по техническим причинам был невозможен заказ журнала "Мир Севера" на нашем сайте. Сейчас эта проблема устранена.

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  • 16/07/2017
    Сбербанк всё делает для того, чтобы испортить жизнь простого народа

    Помнится, когда Герман Греф решил сменить место работы и уйти из Правительства, перейдя в кресло руководителя Сбербанка России, он во всех интервью подчёркивал, что будет делать так, чтобы его банк стал ближе и понятнее простому народу.

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  • 15/07/2017
    Росархив плюёт на вступившее в силу решение Верховного Суда России, а Генеральная Прокуратура почему-то не торопится вносить представление о снятии руководителя ведомства г-на Артизова с должности за циничное неисполнение судебного постановления

    Два месяца назад наша газета вдруг обнаружила, что в нашей стране появилое целое федеральное ведомство, для которого не существуют законы и решения судебных инстанций. Таким правовым нигилистом оказалось Федеральное архивное агентство, возглавляемое несостоявшимся членом-корреспондентом Российской Академии наук Андреем Артизовым.

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  • 13/07/2017
    РУССКИЙ ГЕНИЙ

    Незабвенного Илью Сергеевича отпевали в Елоховском соборе. 26 лет назад, летом 1991 года, там, перед собором, Союз «Христианское Возрождение» собирал подписи за канонизацию Царя Николая Второго и Его венценосной Семьи, умученных от христоненавистников. Помнится, даже вице-президент Руцкой подписал наше Обращение. Но вскоре по доносу одного язычника министр внутренних дел СССР Пуго разогнал заставу ХВ и сам через пару-тройку недель отвечал перед Господом за содеянное. Все промыслительно.

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  • 06/07/2017
    ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ БЕСКУЛЬТУРЬЕ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО ЧИНОВНИКА

    Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов продолжает демонстрировать свою невоспитанность. В эти дни он, выступая в «Президент-отеле» перед огромной аудиторией, с гордостью признался в том, что ничего не понимает в классической испанской культуре и поэтому с трудом вытерпел концерт исполнителей фламенко.

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  • 05/07/2017
    Обещания Зюганова, Жириновского и Миронова на юбилее "Роман-газеты" или Удастся ли писателям заставить власть работать на интересы общества

    Одно из старейших литературных изданий страны – журнал «Роман-газета» - продолжает праздновать своё 90-летие. Так, сегодня, 5 июля в Госдуме торжественно открылась выставка, посвященная юбилею этого популярного журнала. Вела это мероприятие известная артистка Елена Драпеко. Юбиляра поздравили лидеры парламентских фракций партий «Справедливая Россия» Сергей Миронов, КПРФ Геннадий Зюганов и ЛДПР Владимир Жириновский.

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  • 04/07/2017
    УСИЛЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ В "ЛИТГАЗЕТЕ" или Мелкие обиды и месть ни к чему хорошему не приведут

    Похоже, в редакции «Литературной газеты» на наше издание не на шутку обиделись и нам стали по-мелкому мстить, попутно занявшись литературными фальсификациями.

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  • 04/07/2017
    Беспрецедентный вандализм "Дон-строя"

    За шумом реновации, а может и под шумок её в центре Москвы совершается на культурном фронте преступление. «Дон-строй», расцветшая при Лужкове компания, знаменитая своей брутальностью и плохим отношением к рабочим, не дожидаясь решения Мосгорнаследия – начала сносить ДК Серафимовича, один из памятников раннего конструктивизма, которых не только в Москве и России, которых во всём мире не так много осталось.

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  • 30/06/2017
    Спрашивайте в московских ларьках сети "Антарес"

    Уважаемые читатели "ЛР"! Вы часто звоните к нам в редакцию и спрашиваете, почему в том или ином ларьке нет или же очень мало бывает в продаже наших газет. В прошлом году мы были вынуждены извиняться и разводить руками: мол, не мы решаем, власти нас не любят, и так далее... 

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СТАТЬИ Свежий номер №27. 28 июля 2017

У народа остаются вопросы: К ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ И ЦЕНТРОБАНКУ РОССИИ

Кому верить: закону или тем,
кто ближе к Путину?


 
Вновь разгорелись страсти вокруг одного из топ-банков страны «Югра». Как известно, Центробанк выявил там массу нарушений, ввёл свою временную администрацию и дал команду осуществить выплаты страховых сумм вкладчикам «Югры». Однако буквально через несколько дней Генпрокуратура России признала эти действия безосновательными и вынесла на них протест, потребовав от Центробанка пересмотреть свои решения и отменить выплаты вкладчикам. По закону протест Генеральной прокуратуры вроде бы должен немедленно исполняться или, в крайнем случае, тут же опротестовываться в суде. Но что мы увидели? Центробанк просто-напросто отказался подчиняться требованиям прокуроров, отправив им в ответ всего лишь «разъяснения» о том, что, дескать, всё главный банк России сделал правильно (!). А выплаты вкладчикам, как ни в чём не бывало, продолжились.

Сейчас уже, кажется, никто не понимает, что происходит: как такое возможно? почему нарушается закон?!

Есть две версии. Первая – во всём прав Центробанк, а в Генпрокуратуре просто поддались давлению или просьбам неких покровителей банка «Югра». Но если это так, то почему бы Центробанку не назвать все вещи своими именами и не проинформировать Президента страны о том, что кто-то из Прокуратуры оказывает на них незаконное давление?

Вторая версия – правы прокуроры, попытавшиеся пресечь действия каких-то функционеров из ЦБ, сводящих счёты с «Югрой». Но тогда, в свою очередь, непонятно, почему Генпрокуратура, внеся протест на незаконные и необоснованные действия Центробанка, не дожала это дело до справедливого завершения и побоялась привлечь руководство ЦБ уже к уголовной ответственности за неисполнение законов?

1 generalnyy prokuror yuriy chayka1

Похоже, мы наблюдаем здесь своеобразную схватку двух бульдогов или носорогов, которых олицетворяют Эльвира Набиуллина и Юрий Чайка. Каждый из «зверюг» пытается доказать, у кого больший политический вес и кто имеет бОльшую поддержку у Путина. Но тогда причём тут закон?! Так и говорите народу: мол, никакого правового государства у нас нет, всё у нас в стране решает не закон и право, а наличие связей в Кремле!

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Комментарии

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Комментарии  

# varibok 28.07.2017 12:54
а вот это и есть последствие санкций запада нет валюты дешёвой-банкам крышка и вкладчикам тоже особенно кто валютный вкладчик а рублёвых вкладчиков отоварят свежим рубликом из-под станочка денежного-теперь только такое производство будет расти-свежих рубликов из-под денежного станочка а всё остальное производство помрёт!так что готовимся к панихиде
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