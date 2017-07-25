У народа остаются вопросы: К ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ И ЦЕНТРОБАНКУ РОССИИ

Вновь разгорелись страсти вокруг одного из топ-банков страны «Югра». Как известно, Центробанк выявил там массу нарушений, ввёл свою временную администрацию и дал команду осуществить выплаты страховых сумм вкладчикам «Югры». Однако буквально через несколько дней Генпрокуратура России признала эти действия безосновательными и вынесла на них протест, потребовав от Центробанка пересмотреть свои решения и отменить выплаты вкладчикам. По закону протест Генеральной прокуратуры вроде бы должен немедленно исполняться или, в крайнем случае, тут же опротестовываться в суде. Но что мы увидели? Центробанк просто-напросто отказался подчиняться требованиям прокуроров, отправив им в ответ всего лишь «разъяснения» о том, что, дескать, всё главный банк России сделал правильно (!). А выплаты вкладчикам, как ни в чём не бывало, продолжились.

Сейчас уже, кажется, никто не понимает, что происходит: как такое возможно? почему нарушается закон?!

Есть две версии. Первая – во всём прав Центробанк, а в Генпрокуратуре просто поддались давлению или просьбам неких покровителей банка «Югра». Но если это так, то почему бы Центробанку не назвать все вещи своими именами и не проинформировать Президента страны о том, что кто-то из Прокуратуры оказывает на них незаконное давление?

Вторая версия – правы прокуроры, попытавшиеся пресечь действия каких-то функционеров из ЦБ, сводящих счёты с «Югрой». Но тогда, в свою очередь, непонятно, почему Генпрокуратура, внеся протест на незаконные и необоснованные действия Центробанка, не дожала это дело до справедливого завершения и побоялась привлечь руководство ЦБ уже к уголовной ответственности за неисполнение законов?

Похоже, мы наблюдаем здесь своеобразную схватку двух бульдогов или носорогов, которых олицетворяют Эльвира Набиуллина и Юрий Чайка. Каждый из «зверюг» пытается доказать, у кого больший политический вес и кто имеет бОльшую поддержку у Путина. Но тогда причём тут закон?! Так и говорите народу: мол, никакого правового государства у нас нет, всё у нас в стране решает не закон и право, а наличие связей в Кремле!