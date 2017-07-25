У народа остаются вопросы: К МЭРУ МОСКВЫ СОБЯНИНУ

Почему никто из департамента СМИ и рекламы в течение двух недель не хочет выслушать журналистов о возможной коррупции в ведомстве и отрасли?! Даже в день приёма населения нашего корреспондента отказалась принять начальница одного из управлений этого департамента(видимо, боясь, что её саму могли обвинить как минимум в непрофессионализме). Руководитель департаментадля прессы недоступен. Хранит молчание, как Штирлиц, и начальница управления заместителя мэра, о которой говорят, будто у неё даже мышь незамеченной не проскочит (зато законы нарушаются на каждом шагу). Ну, а Горбенко – он как Бог: тема коррупции в ведомстве, похоже, его вообще не волнует. Тогда, уважаемый мэр, может, лучше признать, что никакой борьбы с коррупцией московская власть не ведёт, а наоборот, поощряет беззаконие?