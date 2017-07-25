У народа остаются вопросы: К ТЕЛЕВЕДУЩЕМУ И СЕНАТОРУ АЛЕКСЕЮ ПУШКОВУ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕЛЕКАНАЛУ "РОССИЯ 24"

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НОВОСТИ

  • Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"
    25/07/2017
    Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"

    Вышел № 3 "Мира Севера" за 2017 год. Читайте в номере:

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  • 18/07/2017
    Наладился заказ журнала "Мир Севера"

    В последнеев время по техническим причинам был невозможен заказ журнала "Мир Севера" на нашем сайте. Сейчас эта проблема устранена.

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  • 16/07/2017
    Сбербанк всё делает для того, чтобы испортить жизнь простого народа

    Помнится, когда Герман Греф решил сменить место работы и уйти из Правительства, перейдя в кресло руководителя Сбербанка России, он во всех интервью подчёркивал, что будет делать так, чтобы его банк стал ближе и понятнее простому народу.

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  • 15/07/2017
    Росархив плюёт на вступившее в силу решение Верховного Суда России, а Генеральная Прокуратура почему-то не торопится вносить представление о снятии руководителя ведомства г-на Артизова с должности за циничное неисполнение судебного постановления

    Два месяца назад наша газета вдруг обнаружила, что в нашей стране появилое целое федеральное ведомство, для которого не существуют законы и решения судебных инстанций. Таким правовым нигилистом оказалось Федеральное архивное агентство, возглавляемое несостоявшимся членом-корреспондентом Российской Академии наук Андреем Артизовым.

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  • 13/07/2017
    РУССКИЙ ГЕНИЙ

    Незабвенного Илью Сергеевича отпевали в Елоховском соборе. 26 лет назад, летом 1991 года, там, перед собором, Союз «Христианское Возрождение» собирал подписи за канонизацию Царя Николая Второго и Его венценосной Семьи, умученных от христоненавистников. Помнится, даже вице-президент Руцкой подписал наше Обращение. Но вскоре по доносу одного язычника министр внутренних дел СССР Пуго разогнал заставу ХВ и сам через пару-тройку недель отвечал перед Господом за содеянное. Все промыслительно.

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  • 06/07/2017
    ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ БЕСКУЛЬТУРЬЕ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО ЧИНОВНИКА

    Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов продолжает демонстрировать свою невоспитанность. В эти дни он, выступая в «Президент-отеле» перед огромной аудиторией, с гордостью признался в том, что ничего не понимает в классической испанской культуре и поэтому с трудом вытерпел концерт исполнителей фламенко.

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  • 05/07/2017
    Обещания Зюганова, Жириновского и Миронова на юбилее "Роман-газеты" или Удастся ли писателям заставить власть работать на интересы общества

    Одно из старейших литературных изданий страны – журнал «Роман-газета» - продолжает праздновать своё 90-летие. Так, сегодня, 5 июля в Госдуме торжественно открылась выставка, посвященная юбилею этого популярного журнала. Вела это мероприятие известная артистка Елена Драпеко. Юбиляра поздравили лидеры парламентских фракций партий «Справедливая Россия» Сергей Миронов, КПРФ Геннадий Зюганов и ЛДПР Владимир Жириновский.

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  • 04/07/2017
    УСИЛЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ В "ЛИТГАЗЕТЕ" или Мелкие обиды и месть ни к чему хорошему не приведут

    Похоже, в редакции «Литературной газеты» на наше издание не на шутку обиделись и нам стали по-мелкому мстить, попутно занявшись литературными фальсификациями.

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  • 04/07/2017
    Беспрецедентный вандализм "Дон-строя"

    За шумом реновации, а может и под шумок её в центре Москвы совершается на культурном фронте преступление. «Дон-строй», расцветшая при Лужкове компания, знаменитая своей брутальностью и плохим отношением к рабочим, не дожидаясь решения Мосгорнаследия – начала сносить ДК Серафимовича, один из памятников раннего конструктивизма, которых не только в Москве и России, которых во всём мире не так много осталось.

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  • 30/06/2017
    Спрашивайте в московских ларьках сети "Антарес"

    Уважаемые читатели "ЛР"! Вы часто звоните к нам в редакцию и спрашиваете, почему в том или ином ларьке нет или же очень мало бывает в продаже наших газет. В прошлом году мы были вынуждены извиняться и разводить руками: мол, не мы решаем, власти нас не любят, и так далее... 

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СТАТЬИ Свежий номер №27. 28 июля 2017

У народа остаются вопросы: К ТЕЛЕВЕДУЩЕМУ И СЕНАТОРУ АЛЕКСЕЮ ПУШКОВУ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕЛЕКАНАЛУ "РОССИЯ 24"

Кто же отмазывает кубанскую судьицу?


 

Уже две недели не стихает ропот народный по поводу свадьбы дочери краснодарской краевой судьи Елены Хахалевой. Тем более что хахаль, то есть жених-то – тоже с веточки власти, из Следственного комитета. «Малина с клубникой», как выразилась одна киногероиня… Впрочем, чтя нынешние законы (на страже которых стоят судьи-миллионерши – а она заработала в 2016 году 2,6 миллиона рублей по официальной версии её декларации), мы не лезем в «прайваси» и с глубоким уважением относимся к столь шикарным, мягко выражаясь, оформлениям супружеских отношений, но нас куда больше интересует, не является ли эта свадьба в духе первого «Крёстного отца» чем-то сродни бракосочетанию кланов… Но это, опять же, ропот, не более того.

Ведь даже если бы мама-миллионерша потратила все свои годовые «заработки» – ей не хватило бы заплатить даже за одно выступление звезды российской попсы: ибо звёзды такого уровня просят за выступление не менее ста тысяч евро около 6,7 миллиона рублей. Торжество проходило в зале Galich Hall, гостей мероприятия развлекали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.

1 PushkovНо как обнимались Меладзе и Хахалева! Как старые, добрые друзья – и с каким вдохновением пел седой «звездун», явно просчитывая в уме ближайшие покупки на этот гонорарчик!.. Это, правда, мы уже соображали, глядя на телеэкран со значком в верхнем уголке «Россия 24». Государственный телеканал следом за сенатором и телеведущим (чуть было не написал «телесенатором») Алексеем Пушковым – решил возмутиться? Поговорить об этике и эстетике, об уместности такой вопиющей роскоши в годину кризиса? Не тут-то было… Телеканал, судя по тому наклонению, к которому в итоге сюжет привёл, настаивал на невидимой подоплёке этого скандала. Мол, адвокат Жорин, гневно комментировавший роскошную свадьбу в соцсетях, сам подготовил скандал, и таким образом мстит за определённые решения судьи Хахалевой, муж которой крупный землевладелец и агро-производитель, в итоге которых (решений) плодородные краснодарские земли ушли из рук его (Жорина) клиентов…

Мы допускаем, что Жорин тоже в этой истории лицо заинтересованное, но нам тогда ещё интереснее – какой из государственных телеканалов подрабатывает «джинсой». Пушкова вроде бы (не Караулов же он, в конце концов) за покройкой «джинсы», то есть заказных и оплаченных сюжетов никто пока не заставал. Да и слишком близок он сейчас к первым лицам государства, сам являясь немалым этого государства «верхним игроком»… Но неужели «Россия 24» берёт подобные заказы, которые тоже попахивают миллионами?

1 Hahaleva

Однако даже если Жорин всё оплатил другому телеканалу – как реагировать на роскошь и гламур этот краснодарский на фоне того, что краевая Фемида вела себя крайне вяло в ходе кущёвских разбирательств и до последнего скрывала «скелеты в шкафу»? Это что – на свадьбе отмывались, перетекали, так сказать, в семейное счастье те самые «неучтённые» средства «нала» от благодарного криминала? Во-вторых, слишком уж вяло реагировала Фемида Хахалевых на частые земельные переделы, а вот когда наметился марш трактористов на Москву, тут власть (не важно в данном случае, какая её ветвь) сделала всё, чтобы марш остановить, в дело были брошены росгвардейцы, а если потребовалось – то и армия…

Так вот какое у этих «независимых» ветвей власти закулисье? И кому нам теперь верить – Пушкову, Жорину или Хахалевым?! Ведь там до сих пор «рука руку моет»! Совет судей Краснодарского края не увидел оснований для проверки появившейся в СМИ информации о дорогостоящей свадьбе дочери местной судьи Елены Хахалевой. Председатель совета Владимир Кисляк заявил изданию, что «официальных обращений по поводу трат семьи Хахалевых на свадьбу дочери в совет не поступало». Он подчеркнул, что «публикации в социальных сетях сами по себе не являются основанием для проведения проверки» Хахалевой… Хорошо работает «независимая судебная система» – от кого, от народа независимая?

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Комментарии  

# varibok 28.07.2017 13:03
жрут и пьют никого вокруг не замечая-мало того уничтожая приговорами - ну да известно ведь чем закончился пир во время чумы -чума на оба ваших дома
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