У народа остаются вопросы: К ТЕЛЕВЕДУЩЕМУ И СЕНАТОРУ АЛЕКСЕЮ ПУШКОВУ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕЛЕКАНАЛУ "РОССИЯ 24"

Уже две недели не стихает ропот народный по поводу свадьбы дочери краснодарской краевой судьи Елены Хахалевой. Тем более что хахаль, то есть жених-то – тоже с веточки власти, из Следственного комитета. «Малина с клубникой», как выразилась одна киногероиня… Впрочем, чтя нынешние законы (на страже которых стоят судьи-миллионерши – а она заработала в 2016 году 2,6 миллиона рублей по официальной версии её декларации), мы не лезем в «прайваси» и с глубоким уважением относимся к столь шикарным, мягко выражаясь, оформлениям супружеских отношений, но нас куда больше интересует, не является ли эта свадьба в духе первого «Крёстного отца» чем-то сродни бракосочетанию кланов… Но это, опять же, ропот, не более того.

Ведь даже если бы мама-миллионерша потратила все свои годовые «заработки» – ей не хватило бы заплатить даже за одно выступление звезды российской попсы: ибо звёзды такого уровня просят за выступление не менее ста тысяч евро около 6,7 миллиона рублей. Торжество проходило в зале Galich Hall, гостей мероприятия развлекали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.

Но как обнимались Меладзе и Хахалева! Как старые, добрые друзья – и с каким вдохновением пел седой «звездун», явно просчитывая в уме ближайшие покупки на этот гонорарчик!.. Это, правда, мы уже соображали, глядя на телеэкран со значком в верхнем уголке «Россия 24». Государственный телеканал следом за сенатором и телеведущим (чуть было не написал «телесенатором») Алексеем Пушковым – решил возмутиться? Поговорить об этике и эстетике, об уместности такой вопиющей роскоши в годину кризиса? Не тут-то было… Телеканал, судя по тому наклонению, к которому в итоге сюжет привёл, настаивал на невидимой подоплёке этого скандала. Мол, адвокат Жорин, гневно комментировавший роскошную свадьбу в соцсетях, сам подготовил скандал, и таким образом мстит за определённые решения судьи Хахалевой, муж которой крупный землевладелец и агро-производитель, в итоге которых (решений) плодородные краснодарские земли ушли из рук его (Жорина) клиентов…

Мы допускаем, что Жорин тоже в этой истории лицо заинтересованное, но нам тогда ещё интереснее – какой из государственных телеканалов подрабатывает «джинсой». Пушкова вроде бы (не Караулов же он, в конце концов) за покройкой «джинсы», то есть заказных и оплаченных сюжетов никто пока не заставал. Да и слишком близок он сейчас к первым лицам государства, сам являясь немалым этого государства «верхним игроком»… Но неужели «Россия 24» берёт подобные заказы, которые тоже попахивают миллионами?

Однако даже если Жорин всё оплатил другому телеканалу – как реагировать на роскошь и гламур этот краснодарский на фоне того, что краевая Фемида вела себя крайне вяло в ходе кущёвских разбирательств и до последнего скрывала «скелеты в шкафу»? Это что – на свадьбе отмывались, перетекали, так сказать, в семейное счастье те самые «неучтённые» средства «нала» от благодарного криминала? Во-вторых, слишком уж вяло реагировала Фемида Хахалевых на частые земельные переделы, а вот когда наметился марш трактористов на Москву, тут власть (не важно в данном случае, какая её ветвь) сделала всё, чтобы марш остановить, в дело были брошены росгвардейцы, а если потребовалось – то и армия…

Так вот какое у этих «независимых» ветвей власти закулисье? И кому нам теперь верить – Пушкову, Жорину или Хахалевым?! Ведь там до сих пор «рука руку моет»! Совет судей Краснодарского края не увидел оснований для проверки появившейся в СМИ информации о дорогостоящей свадьбе дочери местной судьи Елены Хахалевой. Председатель совета Владимир Кисляк заявил изданию, что «официальных обращений по поводу трат семьи Хахалевых на свадьбу дочери в совет не поступало». Он подчеркнул, что «публикации в социальных сетях сами по себе не являются основанием для проведения проверки» Хахалевой… Хорошо работает «независимая судебная система» – от кого, от народа независимая?