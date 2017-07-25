НЕДОРАЗУМЕНИЯ ИЛИ ПОДЛОГИ?

В одном из последних номеров «Огонька» появилась любопытная публикация о Евтушенко. Называется так: «Мои стихи – не виноваты»: Леонид Максименков ознакомился с рассекреченными письмами Евгения Евтушенко Никите Хрущёву».

В журнале подчёркнуто: «Огонёк» впервые публикует его [Евтушенко] письма Никите Хрущёву, позволяющие пролить свет на отношения поэта к власти». И далее указан автор материала: Леонид Максименков, историк.

Ниже в статье содержится такой пассаж:

«В истории с публикацией одного из самых известных стихотворений оттепели белым пятном оставалось само письмо Евтушенко Хрущёву. Оно никому не известно. Даже сам поэт его в мемуарах не печатал и в интервью не упоминал. В многочисленных сборниках архивных документов и в диссертациях по истории советской литературы следов его также не найти.

Лишь совсем недавно – полстолетия спустя – не одно, а целых три письма Евтушенко Хрущёву и справочные материалы к ним за подписью помощника Хрущёва – Владимира Лебедева были рассекречены вместе со многими другими «тематическими папками» из архива политбюро. Сегодня они публикуются в «Огоньке» впервые».

Но позвольте: ещё 17 июля 2014 года я опубликовал в приложении к «Независимой газете» – в «НГ Ex Libris» свой материал «Рассекреченный Евтушенко». Правда, моё название в газете оказалось подзаголовком, а заглавие придумала редакция: «Под идейным накалом». И в нём я подробно рассказал о письмах Евтушенко Хрущёву. Другое дело: редакция из-за большого объёма сделала сокращения и привела все письма поэта вождю с купюрами (это было оговорено в редакционном примечании).

Указал я тогда и местонахождение оригиналов всех писем: Российский госархив новейшей истории, фонд 3, оп. 34, д. 253. Это дело представляет целую папку с материалами о Евтушенко.

А вот теперь в «Огоньке» утверждается, что они всё напечатали первыми.

Я до сих пор знал автора огоньковской публикации Леонида Максименкова как очень серьёзного и весьма достойного исследователя, всегда борющегося за справедливость. А что теперь случилось? Может, в «Огоньке» что-то напутали, поставив уважаемого историка в неловкую ситуацию?

В. ОГРЫЗКО

P.S. Пока я писал эту заметку, мне подарили новое издание книги Сергея Шаргунова о Валентине Катаеве. Но в этом издании я вновь, как и в первом издании, обнаружил много кусков, фактов и архивных документов, помещённых в моей книге о Катаеве, но без кавычек и ссылок, просто местами пересказанными Шаргуновым своим словами. И как прикажете всё это понимать?