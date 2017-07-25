ПО ЗАКОУЛКАМ ДУШИ И ПАМЯТИ

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НОВОСТИ

  • Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"
    25/07/2017
    Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"

    Вышел № 3 "Мира Севера" за 2017 год. Читайте в номере:

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  • 18/07/2017
    Наладился заказ журнала "Мир Севера"

    В последнеев время по техническим причинам был невозможен заказ журнала "Мир Севера" на нашем сайте. Сейчас эта проблема устранена.

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  • 16/07/2017
    Сбербанк всё делает для того, чтобы испортить жизнь простого народа

    Помнится, когда Герман Греф решил сменить место работы и уйти из Правительства, перейдя в кресло руководителя Сбербанка России, он во всех интервью подчёркивал, что будет делать так, чтобы его банк стал ближе и понятнее простому народу.

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  • 15/07/2017
    Росархив плюёт на вступившее в силу решение Верховного Суда России, а Генеральная Прокуратура почему-то не торопится вносить представление о снятии руководителя ведомства г-на Артизова с должности за циничное неисполнение судебного постановления

    Два месяца назад наша газета вдруг обнаружила, что в нашей стране появилое целое федеральное ведомство, для которого не существуют законы и решения судебных инстанций. Таким правовым нигилистом оказалось Федеральное архивное агентство, возглавляемое несостоявшимся членом-корреспондентом Российской Академии наук Андреем Артизовым.

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  • 13/07/2017
    РУССКИЙ ГЕНИЙ

    Незабвенного Илью Сергеевича отпевали в Елоховском соборе. 26 лет назад, летом 1991 года, там, перед собором, Союз «Христианское Возрождение» собирал подписи за канонизацию Царя Николая Второго и Его венценосной Семьи, умученных от христоненавистников. Помнится, даже вице-президент Руцкой подписал наше Обращение. Но вскоре по доносу одного язычника министр внутренних дел СССР Пуго разогнал заставу ХВ и сам через пару-тройку недель отвечал перед Господом за содеянное. Все промыслительно.

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  • 06/07/2017
    ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ БЕСКУЛЬТУРЬЕ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО ЧИНОВНИКА

    Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов продолжает демонстрировать свою невоспитанность. В эти дни он, выступая в «Президент-отеле» перед огромной аудиторией, с гордостью признался в том, что ничего не понимает в классической испанской культуре и поэтому с трудом вытерпел концерт исполнителей фламенко.

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  • 05/07/2017
    Обещания Зюганова, Жириновского и Миронова на юбилее "Роман-газеты" или Удастся ли писателям заставить власть работать на интересы общества

    Одно из старейших литературных изданий страны – журнал «Роман-газета» - продолжает праздновать своё 90-летие. Так, сегодня, 5 июля в Госдуме торжественно открылась выставка, посвященная юбилею этого популярного журнала. Вела это мероприятие известная артистка Елена Драпеко. Юбиляра поздравили лидеры парламентских фракций партий «Справедливая Россия» Сергей Миронов, КПРФ Геннадий Зюганов и ЛДПР Владимир Жириновский.

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  • 04/07/2017
    УСИЛЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ В "ЛИТГАЗЕТЕ" или Мелкие обиды и месть ни к чему хорошему не приведут

    Похоже, в редакции «Литературной газеты» на наше издание не на шутку обиделись и нам стали по-мелкому мстить, попутно занявшись литературными фальсификациями.

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  • 04/07/2017
    Беспрецедентный вандализм "Дон-строя"

    За шумом реновации, а может и под шумок её в центре Москвы совершается на культурном фронте преступление. «Дон-строй», расцветшая при Лужкове компания, знаменитая своей брутальностью и плохим отношением к рабочим, не дожидаясь решения Мосгорнаследия – начала сносить ДК Серафимовича, один из памятников раннего конструктивизма, которых не только в Москве и России, которых во всём мире не так много осталось.

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  • 30/06/2017
    Спрашивайте в московских ларьках сети "Антарес"

    Уважаемые читатели "ЛР"! Вы часто звоните к нам в редакцию и спрашиваете, почему в том или ином ларьке нет или же очень мало бывает в продаже наших газет. В прошлом году мы были вынуждены извиняться и разводить руками: мол, не мы решаем, власти нас не любят, и так далее... 

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СТАТЬИ Свежий номер №27. 28 июля 2017

ПО ЗАКОУЛКАМ ДУШИ И ПАМЯТИ

Недавно вышедшая в издательстве «Эксмо» книга Григория Марка «Двое и одна» останавливает на себе самое пристальное внимание не только тем, что она не похожа ни на один современный роман, и, хотя несёт в себе отпечаток и психологической прозы, и прозы детективной, не вписывается ни в один из названных жанров, – но и тем, что она уникальна как явление. Она природно уникальна, как, скажем, было бы уникально экзотическое растение, вдруг расцветшее в подмосковном лесу.


В очерке «Армия поэтов» Мандельштам заметил, что поэзия не начинается там, где кончается всякое другое ремесло, «так как соединение поэтической деятельности с профессиональной – математической, философской, инженерной, военной – может дать лишь блестящие результаты. Сквозь поэта часто просвечивает государственный человек, философ, инженер. Поэт не есть человек без профессии, ни на что другое не годный, а человек, преодолевший свою профессию, подчинивший её поэзии.» Начнём с того, что творчество Григория Марка известно тем, что оно на протяжение более тридцати лет существовало внутри и только – поэзии. Оно и в этом качестве никого не напоминало и ни на что, кроме внутреннего своего голоса, не ориентировалось. Поэтому и судьба его не оказалась лёгкой: то удивлялись, то восхищались, то отклоняли по тем или иным причинам. Во-первых: чужой. Ленинградец, в семидесятые покинувший город, «любимый до слёз» для того, чтобы романтически вернуться на обетованную землю, затем через сколько-то лет оказавшийся волей простых житейских обстоятельств в Америке и ставший профессором Бостонского университета, человек, накрепко спаянный и душой, и памятью с покинутыми землями – ленинградской, землёй своего детства и молодости, и израильской, землёй родовых корней, – начавший с того, что писал больше всего о своём одиночестве, а потом, набрав поэтическую силу, начал вырываться в другие пределы: религиозные, остро-лирические, философские, фантасмагорические. Его то отклоняли, то горячо одобряли. Толстые российские журналы повели себя грамотно: имя Григория Марка регулярно стояло под подборками этих странных, иногда ошеломляющих стихов. Сравнивали с Константином Вагиновым, искали для него удобной ниши. А он продолжал писать. Выходили книги, появлялись отзывы и рецензии. Внезапно поэт замолчал.

3 Dvoe i odnaИ вот, несколько месяцев назад, вернулся: прозаиком. Тут мне вспоминается пушкинское определение прозы: «она требует мыслей и мыслей. Без них блестящие выражения ни к чему не служат.» То, что само направляло, подсказывало, высвобождало мысль в стихах, тот самый Пегас, которого словесный ураган переносил через любую пропасть, уступило место тяжёлой работе по созданию нарочито чужой жизни, в которой действуют люди, не смеющие быть копией тебя самого, люди, у которых есть своё, не похожее на пережитое тобой, одиночество, свои страсти и своя, вымышленная тобою, биография. Вопросы прозы всегда одни и те же. О чём? О ком? Кем и чем? Поэт, в стихах которого смысл всегда немного колебался, целостность образа часто дробилась – стихи позволяли любой произвол, им закон не писан, – столкнулся с неподатливым материалом прозы и начал отделывать этот материал с той же тщательностью, с которой прежде отделывал стихи. И в прозу нахлынуло многое, разное: детство, неуравновешенное, негармоничное, со вплетёнными в него отрывистыми впечатлениями, свойственными только детству, где сон не всегда отличим от яви, автобиографические переживания еврейского юноши, «замыслившего побег» из России и чуть было не угодившего за решётку, тяжёлая и одновременно судьбоносная любовная интрига. В каждый из этих почти самостоятельно существующих внутри романа сюжетов впаян некий фантом. Вернее сказать: фантом один и тот же, но в каждом из сюжетов он ведёт себя по-разному. Странному герою, – то наивному, то очень проницательному, то зажатому, то безрассудно-смелому, – сопутствует его следователь, который в романе обозначен как «ведущий», то есть чиновник из ленинградского Большого дома, который может отпустить на свободу, а может и упрятать в психушку. То, как вылеплен этот чиновник, то, как он ведёт себя, граничит почти с абсурдом. Читатель начинает терять нить: вроде бы, шло вполне реальное повествование, и вдруг оно стало расползаться прямо под руками, фигура ведущего разрастается до кошмара, не подаётся логическому пересказу, перепрыгивает из одного пласта романа в другой. Следователь становится и братом героя, и любовником его жены, и отцом того ребёнка, которого вскоре после отьезда родила оставленная героем в Ленинграде женщина. Ведущий многолик, его сущность многогранна. Он и воплощённое зло и alter ego автора, он – центр того магического круга, в котором заключена вся подспудная мифология романа.

Роман «Двое и одна» отнюдь не загадка для психоаналитика. Это остро-любовный, изощрённо-психологический роман с яркими характерами и запутанной до крепкого детектива интригой. Отличается он лишь тем, чем всегда отличается проза поэта. А именно внутренней тягой к таинственному свойству слова, которое само ведёт тебя по всем закоулкам души и памяти, само диктует тебе, где остановиться, а где зажмуриться. Поэтический путь не смываем никакими дождями, он прощупывается сквозь нарочито плотную сюжетную ткань романа, потому что без него всему тексту грозит что-то вроде опустошения. Хорошо, что Григорий Марк понимает это сам, лучше любого критика и лучше любого, самого внимательного, своего читателя.

 

Ирина МУРАВЬЁВА

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