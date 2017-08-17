ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА «Литературной России»

Ещё 10 июня на интернет-сайте нашей газеты в разделе «Новость» была помещена критическая заметка « В федеральных библиотеках начали при поддержке Минкульта вымогать с читателей деньги за чтение книг на электронных ресурсах ».

Газета возмущалась, в частности, тем, что в Российской библиотеке искусств с читателей долгое время незаконно вымогали деньги за пользование интернетом, начиная с 31-й минуты. В Министерстве культуры России на эту заметку отреагировали с большим опозданием. Хорошо хоть, что министерство наконец решило саму проблему.

В ответе Минкульта сказано:

«По результатам проведённой проверки информируем, что со второго квартала 2017 года доступ к сетевым информационным ресурсам для посетителей с расположенных в библиотеке компьютеров осуществляется бесплатно.

Врио директора Департамента науки и образования С.С. Голубенко».

При этом чиновники Минкульта в своём ответе даже не указали, о какой библиотеке идёт речь и как наказаны менеджеры, которые незаконно (под видом оказания платных услуг) вымогали с читателей деньги. Может, потому не указали, что немалая доля вины за это была на директоре департамента Минкульта России Ольги Аракеловой? Или, уважаемый министр Владимир Ростиславович Мединский, мы ошибаемся?