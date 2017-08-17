Писатель Роман Сенчин стал помощником депутата от КПРФ

Мы знаем, что Роман долгое время сторонился публичной политики (участие в митингах оппозиции среди неравнодушного «народа» не в счёт) и даже слегка журил своих коллег по писательскому цеху, которые, увлекаясь общественной деятельностью, меньше стали внимания уделять литературному труду (например, Германа Садулаева или того же Шаргунова). Что сейчас заставило Сенчина, так сказать, погрузиться в процесс уже на официальном уровне? Давняя симпатия к левым идеям (несмотря на массу приятелей из либерального лагеря) или цеховая солидарность именно с Шаргуновым? Мы знаем, что Роман долгое время сторонился публичной политики (участие в митингах оппозиции среди неравнодушного «народа» не в счёт) и даже слегка журил своих коллег по писательскому цеху, которые, увлекаясь общественной деятельностью, меньше стали внимания уделять литературному труду (например,или того же Шаргунова). Что сейчас заставило Сенчина, так сказать, погрузиться в процесс уже на официальном уровне? Давняя симпатия к левым идеям (несмотря на массу приятелей из либерального лагеря) или цеховая солидарность именно с Шаргуновым?

В любом случае, желаем Роману успехов на этом поприще. И если даже ему не всегда удастся добиться чаемой справедливости, то по крайней мере столь необходимый для писателя опыт он наверняка получит. Так что, зная сугубую верность Романа Сенчина своему строго реалистическому (даже натуралистическому) писательскому призванию, читатели вполне могут надеяться на его новую повесть, где этот мрачноватый летописец нашего времени беспощадно вскроет всю подноготную депутатской работы в России.