Писатель Роман Сенчин стал помощником депутата от КПРФ

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НОВОСТИ

  • 17/08/2017
    Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?

    14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь. 

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  • Скончался поэт Андрей Тарханов
    14/08/2017
    Скончался поэт Андрей Тарханов

    14 августа 2017 г после продолжительной болезни, скончался классик российской литературы Андрей Семёнович Тарханов.

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  • ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!
    14/08/2017
    ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!

    В поддержку первого общего дальневосточного митинга «За право дышать!» вышли 12 августа на площадь Красных Партизан горожане Находки, проявив солидарность с жителями Славянки, Советской Гавани, порта Ванино.

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  • 14/08/2017
    ТРИ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ

    Каждый день происходит много событий, особенно в сакральном 2017-м. Паводки, наводнения, землетрясения, аномальная жара, автокатастрофы с обилием трупов, пожары, теракты ... Но ЗНАКОВЫХ для России 10 августа 2017 г. случилось три.

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  • «ЛР» примет участие в Московском фестивале прессы 2017
    13/08/2017
    «ЛР» примет участие в Московском фестивале прессы 2017

    26 августа в Парке Победы на Поклонной горе состоится 15 Московский фестиваль прессы. «Литературная Россия» примет участие в фестивале. Наш стенд будет располагаться в зоне «Книги». В рамках фестиваля состоится встреча с редколлегией газеты и презентация наших новых книг. Следите за программой фестиваля и за новостями на нашем сайте.

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  • 11/08/2017
    ЯРОСЛАВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОПАСНОСТИ: Чиновничий беспредел

    Вбит ещё один гвоздь в крышку гроба ярославской литературы. Вбит уверенно, цинично, нагло, со знанием дела.

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  • Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе
    10/08/2017
    Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе

    В Музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе после кончины В.И. Заборовского произошли кадровые изменения в руководстве.
    На должность заместителя директора по развитию пришла небезызвестная для читателей "ЛР" 26-летняя госпожа К.Д. Трубинова.

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  • 08/08/2017
    КОМАНДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА МОСКВЫ ГОРБЕНКО СЛАВИТСЯ ЛИШЬ ОДНИМИ ПРОВАЛАМИ. Кто же удерживает её во власти?

    Как так получилось, что под крылом правительственной газеты ("РГ") достаточно долгое время существовала какая-то сомнительная структура с названием ГК «Альянс»?! Исчерпывающе на этот вопрос могли бы ответить Шубин и Горбенко. Но они сейчас увлечены очередным переделом московского рынка.

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  • Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?
    07/08/2017
    Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?

    В последнее время наш главный «патриот» российского правительства – вице-премьер по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин проявил себя с нелучшей стороны сразу в нескольких моментах. Об одном из них наша газета писала на прошлой неделе.

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  • Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"
    25/07/2017
    Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"

    Вышел № 3 "Мира Севера" за 2017 год. Читайте в номере:

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СТАТЬИ Свежий номер №28. 4 августа 2017

Писатель Роман Сенчин стал помощником депутата от КПРФ

Стало известно, что популярный писатель, бывший сотрудник нашей газеты Роман Сенчин недавно получил должность на общественных началах помощника депутата Госдумы России от КПРФ Сергея Шаргунова.

SenchinМы знаем, что Роман долгое время сторонился публичной политики (участие в митингах оппозиции среди неравнодушного «народа» не в счёт) и даже слегка журил своих коллег по писательскому цеху, которые, увлекаясь общественной деятельностью, меньше стали внимания уделять литературному труду (например, Германа Садулаева или того же Шаргунова). Что сейчас заставило Сенчина, так сказать, погрузиться в процесс уже на официальном уровне? Давняя симпатия к левым идеям (несмотря на массу приятелей из либерального лагеря) или цеховая солидарность именно с Шаргуновым?
В любом случае, желаем Роману успехов на этом поприще. И если даже ему не всегда удастся добиться чаемой справедливости, то по крайней мере столь необходимый для писателя опыт он наверняка получит. Так что, зная сугубую верность Романа Сенчина своему строго реалистическому (даже натуралистическому) писательскому призванию, читатели вполне могут надеяться на его новую повесть, где этот мрачноватый летописец нашего времени беспощадно вскроет всю подноготную депутатской работы в России.

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Комментарии

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Комментарии  

# Изергиль Старухин 15.08.2017 02:35
Правильно пословица молвит: лес рубят - помощник депутата с портфелем сидит.
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# Садовский 14.08.2017 21:44
Изергилю от 12/08 02:13 Вы своих промахов и ошибок не признаёте - и, к сожалению, очень давно.
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# Изергиль Старухин 15.08.2017 02:33
Это что за мой летописец? Теперь еще за ним цифры и факты проверяй. Переврать здоров.
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# Изергиль Старухин 14.08.2017 03:38
А вообще - популярный писатель ни в депутаты, ни в помощники депутата не пойдет. Он себе пишет и печатает, пишет и печатает. И еще рыло из телевизора выставляет. Думает, что так будет всегда. Те писатели, что пошли в депутаты и помощники депутата, поняли, что всегда быстро кончается. И что оно не для всех.
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# Изергиль Старухин 12.08.2017 02:14
Поэтом можешь ты не быть,
Но депутатом - во всю прыть.
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# Алексей Курганов 11.08.2017 19:00
А что это за вопрос - что заставило? Да денег хочет подзаработать - вот и вся причина!
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# Гюрза 12.08.2017 09:01
Деньги не помешают, потому что сейчас писатели вынуждены издаваться за свой счет.
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# Садовский 11.08.2017 14:53
СенЧин - не Лесков и не Салтыков, а мормальный афтар нулевых годов. Если в профиль - то даже на пысателя похож. А вы, Изергиль, не путайте Путина с пальцем: какой такой в ДУме народ? Окститесь!
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# Изергиль Старухин 12.08.2017 02:13
Он не в Думу пошел, а в помощники Шаргунова. Так что я ничего ни с чем не путаю. И, к сожалению, очень давно.
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# Изергиль Старухин 10.08.2017 03:43
Он, как Толстой, пошел в народ,
Чтоб не было наоборот.
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# Александр 07.08.2017 18:34
Роман Сенчин просто прошёлся один или два раза с людьми на митинге оппозиции. Не более. Написал что-то об этом. Получил премию за то, что просто прогулялся. Ведь он вообще очень далёк от оппозиции и экологии. Вот как раз таких огромное количество политиков, которые даже не ведают, что такое политика.
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# Изергиль Старухин 08.08.2017 01:00
Он даже не знает - за что ему премии дают. И ведь прав. За что?
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# Изергиль Старухин 07.08.2017 02:25
Чтоб записать, что птицы спели,
Писатель в лес пришел с портфелем.
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# Гюрза 06.08.2017 09:53
Помощник депутата общественную и политическую деятельность не ведет. От него мало что зависит. Интереснее собственные доводы писателя, а не фантазии комментаторов.
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# varibok 05.08.2017 23:24
это нечто новенькое в истории литературы такой двойной присос писателей к одному креслу в думе какой-то прямо двойник достоевского
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# Изергиль Старухин 05.08.2017 00:08
Пусть должность на общественных началах,
Зато внутри заметно полегчало.
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# Николай Коняев 04.08.2017 20:56
Уж не Владимир ли Еременко втащил Сенчина в это болото? Кстати, сегодня на "Дожде" посмотрел диалог на политическую тему о 90-х политолога Льва Шлосберга и... кого бы, вы думали? - Лёши Иванова. Жалкое зрелище. Коллеги, вы замечательны писатели, не лезли не в своё болото. На самом деле, больно слышать глупости из ваших талантливых уст! :)
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# Изергиль Старухин 04.08.2017 20:34
Вот так они друг к другу и лепятся. А взять - целая гроздь сочинителей. И много нитратов.
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# Тот, кто 04.08.2017 19:33
"...читатели вполне могут надеяться на его новую повесть, где этот мрачноватый летописец нашего времени беспощадно вскроет всю подноготную депутатской работы в России".
Да, да, всенепременно. А эпиграф для повести возьмёт из Глинки: "Надежды юношей питают". : )
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# Изергиль Старухин 06.08.2017 01:45
Запомните, друзья и прочие уроды,
В надеждах тоже есть жиры и углеводы.
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# Борис Владимирович 11.08.2017 17:02
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.

М. В. Ломоносов
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# Изергиль Старухин 12.08.2017 02:16
Настоящая фамилия Ломоносова - Соломонов.
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# Борис Владимирович 13.08.2017 15:56
Нет, Волосом он.
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# Изергиль Старухин 21.08.2017 02:27
Нет, Соломонов. А Волосом он - кличка.
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