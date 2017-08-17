НЕУЖЕЛИ МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ НАКОНЕЦ-ТО ПРИСЛУШАЛАСЬ К ПИСАТЕЛЯМ?

Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?

14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь.