НЕУЖЕЛИ МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ НАКОНЕЦ-ТО ПРИСЛУШАЛАСЬ К ПИСАТЕЛЯМ?

Если это действительно так, то московская власть, наконец, поняла важность литературы для нашей страны, перестала быть равнодушной к отечественным писателям и начинает делать долгожданные шаги в правильном и нужном для русской культуры направлении. Хочется верить, что это правда.
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17/08/2017Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?
14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь.
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14/08/2017Скончался поэт Андрей Тарханов
14 августа 2017 г после продолжительной болезни, скончался классик российской литературы Андрей Семёнович Тарханов.
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14/08/2017ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!
В поддержку первого общего дальневосточного митинга «За право дышать!» вышли 12 августа на площадь Красных Партизан горожане Находки, проявив солидарность с жителями Славянки, Советской Гавани, порта Ванино.
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14/08/2017ТРИ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ
Каждый день происходит много событий, особенно в сакральном 2017-м. Паводки, наводнения, землетрясения, аномальная жара, автокатастрофы с обилием трупов, пожары, теракты ... Но ЗНАКОВЫХ для России 10 августа 2017 г. случилось три.
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13/08/2017«ЛР» примет участие в Московском фестивале прессы 2017
26 августа в Парке Победы на Поклонной горе состоится 15 Московский фестиваль прессы. «Литературная Россия» примет участие в фестивале. Наш стенд будет располагаться в зоне «Книги». В рамках фестиваля состоится встреча с редколлегией газеты и презентация наших новых книг. Следите за программой фестиваля и за новостями на нашем сайте.
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11/08/2017ЯРОСЛАВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОПАСНОСТИ: Чиновничий беспредел
Вбит ещё один гвоздь в крышку гроба ярославской литературы. Вбит уверенно, цинично, нагло, со знанием дела.
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10/08/2017Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе
В Музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе после кончины В.И. Заборовского произошли кадровые изменения в руководстве.
На должность заместителя директора по развитию пришла небезызвестная для читателей "ЛР" 26-летняя госпожа К.Д. Трубинова.
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08/08/2017КОМАНДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА МОСКВЫ ГОРБЕНКО СЛАВИТСЯ ЛИШЬ ОДНИМИ ПРОВАЛАМИ. Кто же удерживает её во власти?
Как так получилось, что под крылом правительственной газеты ("РГ") достаточно долгое время существовала какая-то сомнительная структура с названием ГК «Альянс»?! Исчерпывающе на этот вопрос могли бы ответить Шубин и Горбенко. Но они сейчас увлечены очередным переделом московского рынка.
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07/08/2017Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?
В последнее время наш главный «патриот» российского правительства – вице-премьер по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин проявил себя с нелучшей стороны сразу в нескольких моментах. Об одном из них наша газета писала на прошлой неделе.
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НЕУЖЕЛИ МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ НАКОНЕЦ-ТО ПРИСЛУШАЛАСЬ К ПИСАТЕЛЯМ?
Наш источник в Кремле сообщил, что недавно состоялась встреча советника президента России по культуре Владимира Толстого с Сергеем Собяниным, на которой мэр столицы пообещал наследнику великой фамилии, что для всех литературных изданий, работающих в Москве, будет отменена арендная плата за помещения.
Возможно ль стать беспаспортным каликой?