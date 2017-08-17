НЕУЖЕЛИ МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ НАКОНЕЦ-ТО ПРИСЛУШАЛАСЬ К ПИСАТЕЛЯМ?

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НОВОСТИ

  • 17/08/2017
    Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?

    14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь. 

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  • Скончался поэт Андрей Тарханов
    14/08/2017
    Скончался поэт Андрей Тарханов

    14 августа 2017 г после продолжительной болезни, скончался классик российской литературы Андрей Семёнович Тарханов.

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  • ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!
    14/08/2017
    ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!

    В поддержку первого общего дальневосточного митинга «За право дышать!» вышли 12 августа на площадь Красных Партизан горожане Находки, проявив солидарность с жителями Славянки, Советской Гавани, порта Ванино.

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  • 14/08/2017
    ТРИ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ

    Каждый день происходит много событий, особенно в сакральном 2017-м. Паводки, наводнения, землетрясения, аномальная жара, автокатастрофы с обилием трупов, пожары, теракты ... Но ЗНАКОВЫХ для России 10 августа 2017 г. случилось три.

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  • «ЛР» примет участие в Московском фестивале прессы 2017
    13/08/2017
    «ЛР» примет участие в Московском фестивале прессы 2017

    26 августа в Парке Победы на Поклонной горе состоится 15 Московский фестиваль прессы. «Литературная Россия» примет участие в фестивале. Наш стенд будет располагаться в зоне «Книги». В рамках фестиваля состоится встреча с редколлегией газеты и презентация наших новых книг. Следите за программой фестиваля и за новостями на нашем сайте.

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  • 11/08/2017
    ЯРОСЛАВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОПАСНОСТИ: Чиновничий беспредел

    Вбит ещё один гвоздь в крышку гроба ярославской литературы. Вбит уверенно, цинично, нагло, со знанием дела.

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  • Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе
    10/08/2017
    Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе

    В Музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе после кончины В.И. Заборовского произошли кадровые изменения в руководстве.
    На должность заместителя директора по развитию пришла небезызвестная для читателей "ЛР" 26-летняя госпожа К.Д. Трубинова.

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  • 08/08/2017
    КОМАНДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА МОСКВЫ ГОРБЕНКО СЛАВИТСЯ ЛИШЬ ОДНИМИ ПРОВАЛАМИ. Кто же удерживает её во власти?

    Как так получилось, что под крылом правительственной газеты ("РГ") достаточно долгое время существовала какая-то сомнительная структура с названием ГК «Альянс»?! Исчерпывающе на этот вопрос могли бы ответить Шубин и Горбенко. Но они сейчас увлечены очередным переделом московского рынка.

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  • Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?
    07/08/2017
    Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?

    В последнее время наш главный «патриот» российского правительства – вице-премьер по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин проявил себя с нелучшей стороны сразу в нескольких моментах. Об одном из них наша газета писала на прошлой неделе.

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  • Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"
    25/07/2017
    Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"

    Вышел № 3 "Мира Севера" за 2017 год. Читайте в номере:

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СТАТЬИ Свежий номер №28. 4 августа 2017

НЕУЖЕЛИ МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ НАКОНЕЦ-ТО ПРИСЛУШАЛАСЬ К ПИСАТЕЛЯМ?

Наш источник в Кремле сообщил, что недавно состоялась встреча советника президента России по культуре Владимира Толстого с Сергеем Собяниным, на которой мэр столицы пообещал наследнику великой фамилии, что для всех литературных изданий, работающих в Москве, будет отменена арендная плата за помещения.


Если это действительно так, то московская власть, наконец, поняла важность литературы для нашей страны, перестала быть равнодушной к отечественным писателям и начинает делать долгожданные шаги в правильном и нужном для русской культуры направлении. Хочется верить, что это правда.

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Комментарии

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Комментарии  

# Гюрза 12.08.2017 09:02
Насколько явно отмена арендной платы скажется на повышении тиражей литературных изданий?
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# Алексей Курганов 11.08.2017 09:53
Что нас, литераторов, губит, так это ДОВЕРЧИВОСТЬ. Качество в общем-то не самое отвратительное, но в наши сегодняшние времена однозначно ненадёжное.
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# Guest 06.08.2017 10:11
Не обольщайтесь. Это всего лишь лицемерный предвыборный ход политтехнологов из путинской команды сектанта-"атомщика" Кириенко. Как "прислушались", так и заглохнут.
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# Изергиль Старухин 05.08.2017 00:12
Наследнику фамилии великой
Возможно ль стать беспаспортным каликой?
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# Алексей Курганов 11.08.2017 09:55
Что-то не вызывают лично у меня особого доверия эти "толстые" наследники. Нету в них дедушкиного начала.
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# Изергиль Старухин 12.08.2017 02:17
Я бы сказал, что есть хотя бы бабушкино кончало, но и это будет натяжкой.
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