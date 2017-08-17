ПОДНЯТЫЙ НАШЕЙ ГАЗЕТОЙ ВОПРОС ПОКА НЕ РЕШЁН. Но после нас стала бить во все колокола и газета «Коммерсантъ»

Интересно, даст ли премьер-министр России Медведев по рукам своему заместителю Рогозину и министру Донскому?

За короткое время «ЛР» дважды в статьях Натальи Шуниной поднимала вопрос о том, что происходит в Сочинском национальном парке. Напомним: министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской без объяснения причин уволил директора парка Николая Пеньковского и назначил на его место племянницу Дмитрия Рогозина – Дарью Филиппову, у которой даже опыта работы в заповеднике не имелось (не считать же за опыт её месячное пребывание в должности заместителя одного из министров Крыма). Такое впечатление, что министр России Донской страшно боится Рогозина и ради благополучия родни Рогозина готов пуститься во все тяжкие.

Добавим, 1 августа на эту тему появилась статья «Сочинскому нацпарку потребовался декоратор» Александра Черных, Ольги Никитиной и Вадима Никифорова в «Коммерсанте».

Ждём реакции председателя российского правительства Дмитрия Медведева.