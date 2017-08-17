ГОЛОСА БЕЗМОЛВИЯ

Постоянные презентации новых и при этом качественных исторических исследований, похоже, становятся своеобразной визитной карточкой Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл». Не стало исключением и прошедшее в пятницу 27 июля представление книги коллектива нижегородских историков «Политические репрессии в Нижегородской области 1917–1953» под редакцией Станислава Смирнова. Выход в свет этого фундаментального исследования, посвящённого жертвам большевистского террора, стало возможным благодаря поддержке «Академии МНЭПУ», «Нижегородского исторического общества», а также уже упомянутого «Двуглавого Орла».

Книга рассказывает о зарождении после 1917 года в Нижегородской области внесудебных и судебных органов, их функционировании и влиянии ленинско-сталинского террора на духовную, культурную, экономическую и политическую жизнь нескольких поколений нижегородцев. Авторы сумели в живой и доступной форме рассказать о судьбах своих земляков, павших жертвой изуверского партийного фанатизма, об организаторах и исполнителях репрессивных кампаний, в полной мере показывающих зловещий масштаб обусловленных развязанным террором моральных и демографических потерь. При работе над книгой использовались документы и материалы нижегородских архивов, подшивки местных периодических изданий, начиная от 1917-го, вплоть до середины 1950-х годов. В качестве приложений приводятся информативные и оттого исключительно интересные архивные документы, биографические справки, как о жертвах репрессий, так и о кадрах органов ВЧК–ОГПУ–НКВД, принимавших участие в терроре. Также приводится обширная подборка наиболее ярких и характерных газетных статей на данную тему. Книга иллюстрирована уникальными фотографиями из государственных и частных архивов.

Надо признать, что нижегородским исследователям удалось найти исключительно точный баланс между чисто архивными статистическими материалами, комментариями и реальными биографиями живых людей, вольно или невольно попавших под «красное колесо» большевистского геноцида, беззаконно развязанного преимущественно по сословным и социально-политическим признакам. Потому-то книга и не выглядит сводом сухих тематически подобранных исторических документов и фактов, как это нередко бывает в подобных случаях. Перед нами не идеологический концепт или абстракция, а живая и трагическая летопись жизни нескольких поколений.

Своевременность выхода этой книги подчеркнул Председатель Совета Общероссийской общественной организации Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл», генерал-лейтенант в отставке Леонид Решетников: «Мы не имеем права забывать горькие уроки трагической истории нашего отечества. Хотя бы для того, чтобы не допустить ничего подобного тому, что творили большевики в первые 40 лет своего правления. Такие книги крайне актуальны. Это наш долг перед десятками миллионами репрессированных, искалеченных и замученных родных, знакомых, соотечественников. «Никто не забыт, и ничто не забыто». Говорят, что «молчанием предаётся Бог». Не допустим этому случиться ещё раз. Мы должны со всей определённостью говорить и свидетельствовать преступления и беззакония бандитского большевистского режима. Политический террор, какими бы целями он ни оправдывался, в какие бы одежды ни рядился, аморален, неприемлем и не имеет оправдания. Но главное, он абсолютно деструктивен, причём как для жертв, так и для исполнителей. Собственно, об этом и рассказывает презентуемая сегодня книга. Тот, кто хотя бы немного знаком с настроениями в молодёжной среде, господствующими на просторах интернета, не может не быть обеспокоен. Снова из мрачных, сатанинских глубин возрождается и расправляет свои чёрные крыла гордый и непримиримый демон ненависти и раздора. Кровавый большевистский кошмар не должен повториться. Порукой тому такие книги и наша твёрдая решимость в отстаивании вечных христианских истин, истин, в которые верили и за которые с честью умирали десятки поколений наших славных и героических предков».

Илья РЯБЦЕВ