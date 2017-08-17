БЫТЬ ЛИ ГЕНШТАБУ ВОЙСКА ШОЛОХОВСКОГО? Кое-что о необходимости объединения тех, кому дорого наследие мирового классика

Михаил Шолохов, гений мировой литературы! Но вспоминайте, что пришлось спасать его честь от обвинений в плагиате. Как это удалось? Объединением усилий ИМЛИ РАН, Союза писателей, Музея-Заповедника в Вёшенской, Шолоховского Центра при госпедуниверситете им. Шолохова, донского в Москве землячества, зарубежных учёных.

Что нынче? Закрыт заодно с деятельным Шолоховским Центром упомянутый университет, ИМЛИ всё не восстановит Шолоховский сектор, замалчивается разворачивающаяся деятельность Шолоховского Центра при Казачьем университете им. К.Разумовского, отменили Шолоховскую премию и даже такое – есть в ВУЗах стипендии Солженицына и поэта Вознесенского, но нет таковых в память Шолохова.

Что в итоге? Имя гения в СМИ – дело редчайшее. С грубыми научными и фактическими ошибками вышли т.н. текстологическое издание «Тихого Дона» в «обработке» г. Стручкова и Шолоховская Энциклопедия (напоминаю о моих по этим изданиям острых статьях в «Лит.газете» и «Лит.России»). Без консультации у специалистов появился фильм С.Урсуляка «Тихий Дон» с искажениями авторской воли Шолохова. Музей-заповедник выпускает журнал, но главный редактор всё не обсудит его концепцию в широком кругу профессионалов, то-то же низок КПД этого издания.

Напрашивается мысль: создать всероссийский Шолоховский центр – для координации усилий (прецедент есть: т.н. Дом Солженицына в Москве). С участием не только учёных, но представителей министерств культуры, образования и науки, Союза писателей, Общества русской словесности, СМИ. И как же многое надо будет осуществить объединёнными силами!

– помочь ИМЛИ РАН исполнить обещание 15-летней давности – издать научное собрание сочинений;

– учредить Шолоховский ежегодник, издать сборники писем и воспоминаний, каталог фотокиноматериала;

– исследовать архивы ЦК КПСС и других парторганов, а также Верховного Совета СССР (депутатство Шолохова), Министерства обороны (время войны), МИДа (информация по итогам поездок за границу), Нобелевского комитета, редакций газет и издательств, где он печатался; пополнять биографию, например, слабо изучена темы войны в его жизни;

– откомментировать сочинения А.Солженицына с именем Шолохова;

– исследовать силами Минобразования и Академии педнаук тему – оптимально ли для школы изучение творчества и биографии классика.

Валентин ОСИПОВ,

лауреат Всероссийской Шолоховской премии