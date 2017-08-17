БЫТЬ ЛИ ГЕНШТАБУ ВОЙСКА ШОЛОХОВСКОГО? Кое-что о необходимости объединения тех, кому дорого наследие мирового классика

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НОВОСТИ

  • 17/08/2017
    Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?

    14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь. 

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  • Скончался поэт Андрей Тарханов
    14/08/2017
    Скончался поэт Андрей Тарханов

    14 августа 2017 г после продолжительной болезни, скончался классик российской литературы Андрей Семёнович Тарханов.

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  • ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!
    14/08/2017
    ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!

    В поддержку первого общего дальневосточного митинга «За право дышать!» вышли 12 августа на площадь Красных Партизан горожане Находки, проявив солидарность с жителями Славянки, Советской Гавани, порта Ванино.

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  • 14/08/2017
    ТРИ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ

    Каждый день происходит много событий, особенно в сакральном 2017-м. Паводки, наводнения, землетрясения, аномальная жара, автокатастрофы с обилием трупов, пожары, теракты ... Но ЗНАКОВЫХ для России 10 августа 2017 г. случилось три.

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  • «ЛР» примет участие в Московском фестивале прессы 2017
    13/08/2017
    «ЛР» примет участие в Московском фестивале прессы 2017

    26 августа в Парке Победы на Поклонной горе состоится 15 Московский фестиваль прессы. «Литературная Россия» примет участие в фестивале. Наш стенд будет располагаться в зоне «Книги». В рамках фестиваля состоится встреча с редколлегией газеты и презентация наших новых книг. Следите за программой фестиваля и за новостями на нашем сайте.

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  • 11/08/2017
    ЯРОСЛАВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОПАСНОСТИ: Чиновничий беспредел

    Вбит ещё один гвоздь в крышку гроба ярославской литературы. Вбит уверенно, цинично, нагло, со знанием дела.

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  • Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе
    10/08/2017
    Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе

    В Музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе после кончины В.И. Заборовского произошли кадровые изменения в руководстве.
    На должность заместителя директора по развитию пришла небезызвестная для читателей "ЛР" 26-летняя госпожа К.Д. Трубинова.

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  • 08/08/2017
    КОМАНДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА МОСКВЫ ГОРБЕНКО СЛАВИТСЯ ЛИШЬ ОДНИМИ ПРОВАЛАМИ. Кто же удерживает её во власти?

    Как так получилось, что под крылом правительственной газеты ("РГ") достаточно долгое время существовала какая-то сомнительная структура с названием ГК «Альянс»?! Исчерпывающе на этот вопрос могли бы ответить Шубин и Горбенко. Но они сейчас увлечены очередным переделом московского рынка.

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  • Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?
    07/08/2017
    Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?

    В последнее время наш главный «патриот» российского правительства – вице-премьер по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин проявил себя с нелучшей стороны сразу в нескольких моментах. Об одном из них наша газета писала на прошлой неделе.

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  • Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"
    25/07/2017
    Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"

    Вышел № 3 "Мира Севера" за 2017 год. Читайте в номере:

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СТАТЬИ Свежий номер №28. 4 августа 2017

БЫТЬ ЛИ ГЕНШТАБУ ВОЙСКА ШОЛОХОВСКОГО? Кое-что о необходимости объединения тех, кому дорого наследие мирового классика

Михаил Шолохов, гений мировой литературы! Но вспоминайте, что пришлось спасать его честь от обвинений в плагиате. Как это удалось? Объединением усилий ИМЛИ РАН, Союза писателей, Музея-Заповедника в Вёшенской, Шолоховского Центра при госпедуниверситете им. Шолохова, донского в Москве землячества, зарубежных учёных.


2 sholohov mihail aleksandrovichЧто нынче? Закрыт заодно с деятельным Шолоховским Центром упомянутый университет, ИМЛИ всё не восстановит Шолоховский сектор, замалчивается разворачивающаяся деятельность Шолоховского Центра при Казачьем университете им. К.Разумовского, отменили Шолоховскую премию и даже такое – есть в ВУЗах стипендии Солженицына и поэта Вознесенского, но нет таковых в память Шолохова.

Что в итоге? Имя гения в СМИ – дело редчайшее. С грубыми научными и фактическими ошибками вышли т.н. текстологическое издание «Тихого Дона» в «обработке» г. Стручкова и Шолоховская Энциклопедия (напоминаю о моих по этим изданиям острых статьях в «Лит.газете» и «Лит.России»). Без консультации у специалистов появился фильм С.Урсуляка «Тихий Дон» с искажениями авторской воли Шолохова. Музей-заповедник выпускает журнал, но главный редактор всё не обсудит его концепцию в широком кругу профессионалов, то-то же низок КПД этого издания.

Напрашивается мысль: создать всероссийский Шолоховский центр – для координации усилий (прецедент есть: т.н. Дом Солженицына в Москве). С участием не только учёных, но представителей министерств культуры, образования и науки, Союза писателей, Общества русской словесности, СМИ. И как же многое надо будет осуществить объединёнными силами!

– помочь ИМЛИ РАН исполнить обещание 15-летней давности – издать научное собрание сочинений;

– учредить Шолоховский ежегодник, издать сборники писем и воспоминаний, каталог фотокиноматериала;

– исследовать архивы ЦК КПСС и других парторганов, а также Верховного Совета СССР (депутатство Шолохова), Министерства обороны (время войны), МИДа (информация по итогам поездок за границу), Нобелевского комитета, редакций газет и издательств, где он печатался; пополнять биографию, например, слабо изучена темы войны в его жизни;

– откомментировать сочинения А.Солженицына с именем Шолохова;

– исследовать силами Минобразования и Академии педнаук тему – оптимально ли для школы изучение творчества и биографии классика.

 

Валентин ОСИПОВ,

лауреат Всероссийской Шолоховской премии

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Комментарии

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Комментарии  

# Алексей Курганов 11.08.2017 09:57
Пожелания благие - а "где деньги, Зин?".
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# Изергиль Старухин 11.08.2017 02:27
ИМЛИ,
Внемли!
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# Изергиль Старухин 05.08.2017 00:19
Автор, называющий свои статьи острыми, случайно может наколоться.
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